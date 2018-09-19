История массажа тела человека практикуется с давних времен. Массаж появился до начала формирования медицинских наук. В 3 тысячелетии до н.э. в некоторых странах востока использовали эту процедуру для исцеления от многих болезней.

Одни из самых известных врачей Гиппократ, Эскулап применяли массирование, хиропрактику, диету и гимнастику для излечения своих больных. Юлий Цезарь регулярно посещал массажиста.

История массажа

В странах Европы люди начали использовать массирование в лечебных целях лишь в конце 18 века. В начале нашей эры массаж расценивался как пережитки язычества и строго карался инквизицией. Лишь в 18 столетии услуги по массированию снова стали расцениваться как медицинское средство по улучшению состояния здоровья. Хенрик Линг разработал и внедрил комплекс процедур по массированию тела, который в последующем стал именоваться шведским массажем с применением ароматерапии.

На сегодняшний день лечебные свойства массирования получили признание повсюду. С 1996 года массажные процедуры официально стали использовать при медицинском обслуживании Олимпиады.

Виды массажа

Сегодня в крупных городах есть большое количество различных салонов и медицинских центров, в которых оказывают услуги по проведению различных видов массажа. Наиболее распространенным видом является классический. При использовании данного вида массажа удается оказать на организм всестороннее воздействие. Регулярное проведение сеансов массажа на дому благоприятно сказывается на состоянии нервной системы, значительно улучшают кровообращение и развить гармонию в себе. Многие делают массаж ног сами или массажерами.

Кроме классического массажа существует китайский, тибетский, вакуумный, медовый и т.д. Каждый из этих видов процедур массирования позволяет укрепить здоровье, снять напряжение и усталость, устранить проблемы с позвоночником, руками, ногами и другими частями тела. Если вы хотите снять чувство усталости, сделать свой сон более крепким, увеличить собственную работоспособность, то непременно воспользуйтесь услугами массажиста.

Регулярно посещают массажистов несколько десятков тысяч человек. Опытный массажист явление не редкое, но, тем не менее, стоит опасаться шарлатанов. Прежде чем воспользоваться услугами массажиста внимательно прочитайте отзывы о нем, поспрашивайте у знакомых. Только профессионал способен сделать качественный целебный массаж, который действительно окажет положительное воздействие на организм. Не доверяйте свое здоровье сомнительным людям. Многие покупают массажеры для ног.

Самомассаж лица, шеи, рук

Для этого на помощь придёт технология самомассажа шеи, рук, плеч и сопутствующие рекомендации по её применению.

Они таковы:

Движения рекомендуется вести по току лимфы и к наиболее близким лимфоузлам. Нужно пить больше воды. Польза воды безусловна.

Верхние конечности и в целом верхний плечевой пояс рекомендуется разминать тоже ближе к лимфоузлам, возле локтей и подмышек.

Ноги поближе к подколенной и паховой впадине, ведь именно в них есть лимфатические узлы.

Грудную клетку следует разминать движениями к бокам и в стороны подмышечных впадин.

Шею разрабатываем движениями от головы вниз, подбираясь к ключице, где и находятся лимфы.

Поясницу и область крестца тоже массируем, направляясь к лимфотоку в паховой области.

Но не забывайте про главное — когда довели руки до лимфы, узлы не задеваем. Это очень важно!

Всегда сохраняйте невозмутимость и расслабление, ведь 90 процентов результата зависит от вас лично, а всё прочее — лишь приложение вами сил.

Не забудьте о чистоте, следите, чтобы руки и тело были всегда чистыми, а ногти на руках оказались подстрижены.

Массаж можно, впрочем, делать через тонкую хлопковую ткань.

Стоит отметить и пару особенностей. Самомассаж требует большой энергоотдачи, как при тяжёлой физической работе. Не перетрудитесь, ведь вы выполняете и роль массажиста, и функцию массируемого. Это дополнительная энергонагрузка, бережно рассчитывайте силы и возможности. Многие пытаются вылечить острый хондроз. Ведь порой не получится достигнуть максимального эффекта, поскольку массажные движения окажутся технически сложны.

Время и место для самомассажа

А вот советы на тему, где и когда выполнять самомассаж, удивительно несложны. Делайте его, где вам удобно и как лучше, в любое время. В особенности, если рабочая деятельность у вас «на ногах» или статическая, за офисным столом или на конвейере, а вообще — когда угодно. Но не забудьте основное — эмоционально-психический строй духа должен оставаться более чем спокойным и позитивным. Тогда вы сможете достичь поразительного эффекта. Можно выпить чай для похудения или совершить чайную церемонию