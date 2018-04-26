Почему растительное сыроедение – наиболее естественная система питания для человека?

Естественный рацион человека — тот, к которому наш организм приспособился в результате миллионов лет эволюционных изменений. С этим пожалуй согласится каждый.

Человек — часть природы, хотим мы этого или нет, и самые близкие к нам по физиологическому строению именно приматы. Если внимательно проследить эволюционное развитие нашего древа, то мы увидим, что и Хомо Сапиенсы, как и современные представители обезьян, происходим от одних и тех же предков, семейства гоминид, причем с некоторыми у нас гораздо большего общего, чем с другими. В любом случает миллионы лет формирования вкусовых особенностей у нас сними происходили воедино, вплоть до момента разделения родов.

Биология однозначно относит все семейство к плодоядных (frugivore) существам, что подчеркивается физиологией и устройством психики. Это безусловно не означает, что рацион такой особи должен состоять исключительно из растительной пищи, плодов. Существуют приматы, которые питаются практически одними фруктами (например, бонобо), и те, кто больше склоняют свой рацион к зелени (гориллы), но ни у кого из представителей семейства не наблюдается стабильности рациона. Так или иначе, в пищу идет мясо мелкой живности, яйца птиц и т.д. Но процент такой пищи невелик. Этому способствует как сезонность, так и другие факторы.

Плодоядные существа — относительно всеядны. Этот термин означает, что они способны кушать широкий ассортимент пищи, но длительное отхождение от основного меню может негативно сказаться на здоровье особи. Всеядность — это способность, но не необходимость.

И она действительно больше всего развита именно у нас, людей. Линия становления Человека Разумного сильно отличается от его «собратьев». В нашем рационе доля животной пищи заметно возрастала в связи с выходом из привычного ареала, ведь сформировались мы преимущественно в жарком климате саванн, районах вблизи водоемов. Такое резкое и заметное отклонение от привычной среды обязывало к смене диеты, что послужило важным толчком к нашей социальной эволюции. Но мы так и не смогли окончательно приспособиться к обильному поеданию мясной пищи. За что по сей день платим здоровьем.

Термообработка и вовсе новинка. Наиболее раннее найденное кострище имеет возраст 790 тыс. лет, но когда наши предки научились его разводить самостоятельно остается загадкой. Известно определенно, что человек гораздо раньше начал готовить мясо на огне, нежели овощи, злаки и другую пищу.

В итоге вот так выглядит наша естественная диета, которая сформирована летописью эволюции:

Вся наша физиология сформирована как у существа плодоядного, поэтому сырая растительная пища является наиболее ценной для здорового человека в его естественной среде обитания. Фрукты, ягоды, корнеплоды, орехи, зелень. Причем орехи и злаки просто не могли поедаться в больших количествах, по простой причине их дефицита;

Мы имеем относительную приспособленность к мясу. Поэтому для человека питание сырым мясом в умеренных количествах (особенно морскими обитателями), яйца, насекомые и все прочее, что могло попадаться под руку в течении тысяч лет становления — является естественным. Мясо в малых количествах не нанесет заметного вреда человеку, и даже термообработанное организмом воспринимается гораздо лучше, чем другая приготовленная пища;

К злакам, молочным изделиям и другим поздним нововведениям человек просто не успел приспособить свой организм, поэтому массовое употребление этой пищи могут стать причиной нарушений здоровья;

Термообработка не мясной пищи — вообще новинка для нашего вида и зародилась не более 10 тыс. лет назад. Поэтому с её употреблением справедливо связано огромнейшее количество современных болезней.

Термообработка, мясная пища, злаки могли стать основой нашего питания только в процессе социализации и миграции в северные регионы земного шара. Но стоит помнить, что болезни с таким рационом идут рука об руку.

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В чем отличие сыроедения от питания термообработанной пищей?

Сыроедение — система питания, которая максимально способствует процессам самовосстановления организма. При питании сырой растительной пищей мы создаем благоприятные условия в нашем ЖКТ для дружественных микроорганизмов и «кормим» их сырой растительной клетчаткой. Тем самым развивая «правильную», видовую для своего организма микрофлору. Дружественные же микроорганизмы в свою очередь обеспечивают нас всем необходимым спектром полезных для жизнедеятельности пищевых элементов и способствуют нормальной работе большинства функций организма.

При термической обработке пищи мы разрушаем её природный состав (прежде всего это касается витаминов), в результате большая её часть всасывается непосредственно в кровь, минуя фильтр микрофлоры. Она в свою очередь постепенно заменяется на патогенную, которой свойственно периодически инициировать болезни, при удобных случаях. Такое «внутривенное» питание не только заносит все вредности сразу в обмен веществ, но и высокоотходно. Что требует дополнительные затраты энергии на утилизацию отходов. В результате мы и прибегаем к помощи «костылей» медицины, компенсации нехватки микроэлементов и витаминов, употребляем большого количества пищи и т.д.

Термообработанная пища более калорийна, для наших предков это был несомненный плюс, для нас же в современном мире сверх калорийная пища скорее вредна, чем полезна.

Подробнее об отличиях сыроедения от питания термообработанной пищей.

Микрофлора. Что это?

Многими агитаторы и сторонники сыроедения признают важность значения микробиоты нашего организма. Но по моему мнению её роль все же недооценена. Понимание принципов построения микрофлоры и её участие во всех жизненный процессах нашего тела чрезвычайно важно. Именно микроорганизмы нас населяющие — ключик и истинному здоровью, и её качество я ставлю в основу здорового человеческого организма.

Подробнее в водной статье о микрофлоре. Или в поиске по тегу: микрофлора.

А как же другие системы питания?

В мире существует десятки тысяч диет. Нельзя исключать эффективность многих из них для различных задач, будь то похудение, набор веса либо оздоровление. При одном «но»: любая диета имеет смысл в длительной только в одном случае — когда она становится неотъемлемой частью жизни. Придерживание диеты может спровоцировать серьезные изменения в организме, но вернувшись на свое прежнее питание, вы вернете все то, что было ДО с вероятностью усугубить дело. И сыроедение тоже не исключение. Поэтому метания туда-сюда принесут больше вреда, чем пользы.

Рассмотрим некоторые из известных диет, которые могут составить альтернативу сыроедению.

Вегетарианство и веганство

Наиболее известные системы питания. Масштабы священный войн о необходимости мяса и продуктов животного происхождения в нашем рационе поражают.

И этот факт не может не настораживать. Человек чаще всего исключает животную пищу из рациона из-за этических и диетических убеждений, поэтому в основе этих течений лежит не сколько здоровье, как цель, а личные убеждения и гуманность.

Этическая сторона вопроса. Убеждения это личное дело каждого, поэтому навязывать свое мнение окружению не разумно. Это никогда не приведет к результату. А этим зачастую «грешат» и вегетарианцы и веганы. Но и им очень усердно приходится порой оправдываться под давлением окружения «мясоедов». Вопрос гуманности по отношению к животным конечно же вещь положительная и её можно понять, но это тоже не больше чем индивидуальный выбор, который не может быть навязан.

Диетическая. «Стану ли я здоровее, если откажусь от мяса?» — основной вопрос интересующихся вегетарианством, как инструментом оздоровления. Не обязательно. Дело в том, что многие компенсируютотсутствие мяса в рационе продуктами-заменителями, либо начинают есть больше налегать на другие вредности, вроде жареного картофеля, промышленных сладостей и т.д. В таких случаях ответ на вопрос не однозначен, но в большинстве случаев отказ от мяса идет во вред. Кушает человек мясо или нет порой не важно, ведь это далеко не единственный фактор здоровья.

Все же, и веганство и вегетарианство, как мне кажется, верный шаг. И если вы таки решили исключить мясо из своего рациона — не навязываете правоту своего поступка окружению и увеличивайте в рационе долю свежей растительной пищи.

Питание по группам крови

Согласно этой теории желательно употребление в пищу продуктов, к которым больше предрасположен человек генетически. То, чем питались его предки. Странно при этом видеть, как рекомендованное меню пестрит такими продуктами как макароны, различные масла, творог и прочее.

Можно предположить, что люди действительно имеют определенные предрасположенности в питании, ввиду различий эволюционных процессов в разных регионах земного шара. Но все же известно достоверно, что основные пищевые пристрастия закладываются при рождении и в ранние годы. Микрофлора и вовсе формируется в период беременности. Ребенка можно приучить есть всё. Поэтому генетические предрасположенности не могут быть существенными на столько, чтобы на них обращать внимание.

Метод Г.С. Шаталовой

Галина Сергеевна поистине уникальный человек. Люди, приобщенные к её системе оздоровления, показывали удивительные результаты выносливости и физического здоровья. Она успешно лечила многие тяжелые заболевания, и те, кому довелось общаться с ней лично, отмечали её удивительный тонус и душевную доброту. Шаталова отличный пример эффективности своей системы, она прожила до 94-х лет .

Почему же так мало последователей её системы? Её суть проста — «меньше ешь и больше двигайся». Формула проста и крайне эффективна! Но разве это сегодня нужно большинству? Да еще и закалкой надо заниматься и дыхательными упражнениями… для подавляющего большинства это перебор.

Г.С. Шаталова много писала про видовую пищу человека, тем не менее в её рецептах были и вареные продукты. Конечно минимально вредные, вроде овощей и простых каш. Причиной таких уступок стали, пожалуй, те далекие времена, 90-е годы, в которые просто так не купишь зимой яблок либо заморских бананов и апельсинов. Да и с её отношением к спорту можно смело скачать, что последователь её советам будет здоров независимо от питания.

Даже добавления термообработанной пищи и салатов, при соблюдении остальных рекомендаций Галины Сергеевны, не помешают обрести устойчивое здоровье и потрясающую выносливость организма. Но, это не просто.

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Аюрведа

Питание согласно ведам сегодня все больше набирает популярность. И в большинстве случаев, при переходе на такой рацион значительно повышает здоровье, ввиду отказа от огромного количества вредностей, тщательному пережевывание пищи, осознанному её приему. Так же рекомендовано занятие физкультурой, йогой. Следование этим рекомендациям, безусловно, полезно.

С другой стороны все слишком усложнено и превращает кухню в сложнейшую науку с кучей диетических нюансов и экзотических продуктов. Для некоторых это оказывается сложным. Не сложно заметить, что все истины в жизни просты и общедоступны, не для всех излишняя сосредоточенность на питании комфортна.

Не исключено, что Аюрведа благотворно скажется если её начнет практиковать человек, который до этого питался чем не попадя. Но это далеко не оптимальная человеческая диета, в этом вопросе система не выдерживает даже элементарной критики. Как интересно жили наши предки до использования огня для приготовления пищи? Вот им по дошам приписано вареные злаковые с топленым молоком, а овощи только с пряностями. И как быть? Мучились видимо.

Аюрведа подойдет тем, что любит готовку и поиски труднодоступных пищевых ингредиентов. Стоит лишь помнить о том, что неважно как давно была написана книга, «выдержка» на истинность её содержания не влияет.

Что же мы получим, перейдя на естественное питание? Каковы плюсы сыроедения?

Сыроедение — система питания, которая приписана нам природой. Это единственный рацион, который не вредит человеку, существу плодоядному. Полностью перестроившись на сырую растительную пищу, мы получаем массу преимуществ перед обычно питающимися, но при этом не стоит забывать, что питание — это только одно из составных частей здорового человека. И однозначно заверить, что все добьются нижеприведенных эффектов невозможно.

Вот список преимуществ устоявшихся здоровых сыроедов:

Отсутствие болезней и неспособность заболеть хроническими, воспалительными и другими «человеческими» недугами. Сильная естественная сопротивляемость инфекциям;

Повышенная выносливость и практически отсутствие болей в мышцах при физической нагрузке;

Крепкий сон и легкое пробуждение. Способность работать без сна длительное время;

Сильная и стабильная энергетика. Бодрость и радость как основное состояние в теле;

Организм более устойчив к перепаду внешних температур. Качественная терморегуляция даст комфортное самочувствие и в жаре и холоде;

Сильная реакция отторжения на внешние яды и раздражители;

Отсутствие эмоциональной зависимости от еды. Способность длительное время обходиться без неё;

Умственная выносливость и общая ясность в голове.

Еще раз подчеркну: эти плюсы здорового и нормального человека и заслуга не только смены диеты. Сыроедение не гарантия возврата к этому состоянию, но основная его составляющая. Многим, ввиду наличия серьезных отклонений в здоровье, предстоит воспользоваться дополнительными методиками ЗОЖ, вроде голодания, закалки и т.д. Но если организм молод и без серьезных патологий, и к тому же вы уделяете время спорту — сыроедение даст именно вышеперечисленные эффекты.

Отрицательные стороны сыроедения

Они есть желательно их учитывать, «вляпываясь» в сыроедение. Вот они:

Асоциальность

Это основная причина неприятия обществом сыроедения. Сегодня «культ еды» распространен, пожалуй, во всех уголках земного шара. С пищей связано много традиций и верований, без еды не обходится праздники и дружеские застолья. Естественно, что на человека, собравшегося добровольно от всего этого отказаться, окружающие смотрят как на «белую ворону». Сыроед испытывает сильное социальное давление и непонимание не только со стороны знакомых, друзей, но даже со стороны родителей и родственников. Особенно во время переходного периода, когда преимущества блекнут в сравнении с ухудшениями.

Это вполне ожидаемо. Мы — социальные существа, поэтому быть в обществе, ощущать себя его частью для нас очень важно и это состояние тоже смело можно отнести к здоровью.

Но, устойчивость к этим воздействиям зависит и от личных качеств человека. Те же, кто преодолевают эти трудности, превращаются в объект внимания и подражания, становясь во многом примером окружению. Получается либо ты пытаешься вырваться, и тебя затягивают обратно в «родное теплое болотце», либо ты прорываешься, прихватив с собой еще парочку человек. Речь, конечно, не только о сыроедении, куда важнее просто вдохновлять стремлением к здоровью.

Так что нужно быть готовым к определенным социальным трудностям. Они неизбежны.

Долгий и сложный этап перестройки организма

Перестройка диеты сложна и физиологически и психологически. В зависимости от первоначального состояния организма, наследственных факторов и пищевых пристрастий, придется столкнуться с разнообразием неприятностей: недомоганием, слабостью, обострением заболеваний, кризами. Для большинства это может стать серьезной пыткой. А если вы «застряли» в хронических болезнях и патологиях, сыроедение может стать как волшебной палочкой в решении накопившихся проблем, так и серьезным способом все усугубить, при недостаточности знаний и запуске процессов на самотек.

Так же будут меняться многие повседневные привычки, что обязательно отразится на многих сферах жизни. А так как человек подсознательно боится нового и неизвестного — ему это дается порой не легко. Особенно тяжело будет тем, у кого пищевые пристрастия являются единственной отдушиной в жизни, источником позитивных эмоций и переживаний. Для таких людей сыроедение станет адской мукой.

И все это будет продолжаться достаточно длительное время, которое зависит от многочисленных факторов: стиль жизни, болезней, привычек и личных качеств вроде настойчивости и самоконтроля. Это безусловно значимый недостаток радикальной смены диеты.

Географические сложности

Для многих переход на сыроедение является практически невозможной задачей в связи с местом проживания. Очевидно, что на севере термообработка пищи — вынужденный шаг приспособления к суровым для человека погодным условиям. И такую роскошь, как сыроедение, там смогут позволить себе не многие. Более того, в большинстве случаев смена рациона будет губительной.

Есть люди, которые переходили на сыроедение в северных городах и со временем переселялись южнее. Пожалуй это единственный компромисс в данной ситуации, который подходит увы не многим.

Нет возможности сменить диету? Зато есть потрясающая возможность заняться закаливанием! Не упустите возможности.

Дороговизна и «захимиченность» пищи

Многие отмечают рост финансовых затрат при переходе на сыроедение. Это связано, прежде всего, с большим поеданием пищи на переходном периоде, поэтому начинать сыроедить лучше к лету, когда продукты в изобилии. А зимой и ранней весной питаться экономнее сезонными местными овощами и фруктами. Со временем рацион сократиться до узкого числа продуктов, так же уменьшаться и съедаемые порции.

Второй проблемой могут обзавестись жители крупных мегаполисов, ввиду ограниченного количества качественной и не отравленной пищи. На начальном этапе эта проблема практически нерешаема самому. Сыроед со стажем может довольно точно определить химические примеси в продуктах, опыт не подводит. На начальных же этапах можно обратиться за помощью к «бывалым» или покупать продукты уже в проверенных местах. Проблема полностью отпадает у владельцев собственного земельного участка, на нем, я надеюсь, вы не будете удобрять арбузы нитратами.

«Подводные камни»

Сыроедение на сегодняшний день по очевидным причинам малоизученное направление. Объемы знаний очень малы, и накапливаются как правило людьми на основе личного опыта и сторонних наблюдений. И учитывая нашу любовь навязывать свой опыт окружению часто приводит к ошибкам, неуместным обобщениям и упрощению трактовок.

Очевидно, что если с теорией проблемы, то и предсказать на её основе ход событий невозможно. Поэтому и при переходе на растительную сырую диету очень сложно дать прогноз тем изменениям, которым подвергнется организм.

Все проблемы и недостатки временны или могут быть устранены по мере накопления опыта. Только асоциальность идет плечом к плечу с сыроедением, и давление резко выделяет человека из толпы. Сыроед может быть либо объектом насмешек и недопонимания, либо человеком на которого ровняются в зависимости от его личных качеств. Против недостатка знаний помогает личная ответственность за свое здоровье. Это качество поможет остановится в подходящий момент, сделать волевой рывок и, конечно, не поддаваться фанатизму, а действовать осознанно.

Согласитесь, стоит хотя бы единожды пройти путь к здоровью, стоит увидеть как оно, на стороне истинного здоровья!

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