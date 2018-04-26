FAQ по сыроедению
Это сборник часто задаваемых вопросов по сыроедению и ответы на них. Этот текст – результат длительных поисков информации по сети интернет. Он писался не спеша на протяжении примерно года. Часть информации, как мне кажется, к сегодняшнему моменту уже устарела, но, тем не менее, надеюсь, текст будет полезен как новичкам так и всем остальным.
Вы можете скачать электронную версию FAQ по сыроедению тут (или тут в архиве)
Общие вопросы
- Что такое здоровье?
- Какие критерии нашего истинного здоровья?
- Как его достичь?
- А зачем мы вообще едим?
- В чем причины наших болезней?
Сыроедение как выбор
- Почему сыроедение – наиболее естественная система питания для человека?
- В чем отличие сыроедения от питания термообработанной пищей?
- Микрофлора. Что это?
- А как же другие системы питания?
- Вегетарианство и веганство
- Питание по группам крови
- Метод Г.С. Шаталовой
- Аюрведа
- Что же мы получим, перейдя на естественное питание? Каковы плюсы сыроедения?
- Отрицательные стороны сыроедения.
- Асоциальность
- Долгий и сложный этап перестройки организма
- Географические сложности
- Дороговизна и захимиченность пищи
Страхи сыроедения
- Полноценна ли сырая растительная пища?
- Где брать белок, жиры?
- Где брать энергию и силу? Калорийность
- Как быть с витаминами и незаменимыми аминокислотами, которых нет в сырой пище?
- Как быть с витамином В-12?
- Некоторые пробовали сыроедение и отмечали негативные последствия такой диеты. Почему?
- Есть ли опасность анорексии или дистрофии на сыроедении?
- Существует ли проблема импотенции, потери детородной функции? Проблема снижения сексуального желания
- Аппендикс. Как влияет его отсутствие на сыроедение?
- Но разве термообработанная пища не имеет преимуществ?
Что есть и как есть
- В чем преимущества моносыроедения перед смешанным?
- Зачем мы вообще смешиваем разные продукты?
- Какие продукты лучше сочетаются, а какие хуже?
- Как перейти на раздельное питание?
- С кого нужно брать пример рациона питания?
- Чем руководствоваться при выборе продуктов?
- Что есть зимой? Как согреться при отсутствии теплой пищи?
- Можно ли есть продукты после заморозки?
- Спорные продукты в сыроедении. Что можно употреблять, а что нет?
- Соль
- Молоко.
- Мед
- Грибы
- Орехи
- Крупы
- Вода
- Чай
- Лук, чеснок, острый перец
- Свежевыжатые соки
- Пыльца, отруби
- Натуральные растительные масла
- Сухофрукты
Перед переходом
- Кто же такой «Сыроед»?
- Как достичь полной перестройки организма? С чего начать?
- Где взять мотивацию для сыроедения?
- Какой вариант перехода выбрать? Резкий или постепенный
- Почему нет четкой теории перехода и легкого пути?
- Какие продукты наиболее вредны в употреблении, что исключить в первую очередь?
Переход. Общие вопросы
- Сколько длится перестройка организма на сырую растительную пищу?
- Чего следует ожидать сыроеду при перестройке организма?
- Как я смогу повлиять на скорость перестройки?
- Предварительное голодание
- Смещение основы рациона в сторону овощей и зелени
- Физические нагрузки
- Сон
- Закаливание
- Предварительное голодание
- Отношения с окружением. Что может измениться?
- Семья
- Работа/учеба
- Друзья
- Как отличить истинный голод от эмоционального?
- Допустимы ли отступления от сырой пищи на термообработанную?
- Как я смогу определить, что перестройка наконец-то произошла?
- Жор. Каковы его причины возникновения и как с ним бороться?
Переход. Сложности и кризы
- Что такое криз?
- Как себя вести, если начался криз?
- Как отличить пищевое отравление от криза?
- Какие сложности могут быть на переходном этапе?
- Потеря массы тела
- Слабость и потеря физической силы
- Мерзлявость
- Отрыжка, газы, вздутие живота
- Слизистые выделения из носа
- Нервные тики и спазмы
- Отложения на языке
- Прыщи, круги под глазами
- Проблемы с суставами
- Проблемы с зубами
- Сонливость
- Отсутствие влечения к противоположному полу
- Психическая нестабильность
- Как быть с прекращением месячных у женщин?
После перехода
- Как склонить кого-то к сыроедению?
- Почему это все еще не в СМИ, почему никто об этом не знает?
- Почему столько негатива в сфере сыроедения?
- А как быть с детьми? Какие нюансы тут?
Заблуждения
- Причина всех болезней — неестественное питание и термообработанная пища
- Все, что не происходит с организмом, происходит по его воле
- Здоровье — это чистота организма
- Переход на сырую растительную пищу гарантирует здоровье и исцеление от всех болезней
- Плоды (фрукты) — естественное питание для человека
- Существование идеальной диеты
Очень много людей пытаются в одиночку собрать все про сыроедение в одном месте. Может не нужно это делать в одиночку?
Предлагаю обменяться ссылками.
мы же с Вами уже это проделали
Великолепный FAQ!
Одни молятся на проростки, другие готовят сыроедческие борщи, третьи сразу после шашлычка решают стать абсолютным моно фрукторианцем и питаться только лишь одним яблоком, четвёртые добавляют к рациону сырое мясо что бы избежать проблем с B12 >< список можно продолжать до бесконечности… А элементарно о микрофлоре нашей и что за кишечная палочка ни кто почти и не знает. В итоге что бы отделить зерна от плевел уходит слишком много драгоценного времени.
Спасибо автору, теперь хоть будет куда отправлять начинающих! Да и самому интересно почитать и почерпнуть полезное!
Очень приятно, когда написанное полезно людям!
Буду благодарен за коррективы, уточнения, вопросы и желание поделиться своим опытом, с целью дополнить/поправить написанное 😉
Насыщенная и качественная информация. Мне 53 г, последние 1,5 года был на раздельном обычном питании. Последний год постоянн 50% свежей монорастительной пищи (круглогодично). Каждый день на велосипеде 1 час, Раз в неделю в баню. Моносыроеданием занимаюсь неделю, перешёл резко — в 1-н день.
Что интересно — отсутствуют и положительные и отрицательные изменения. По высказыванием на форумах видно, что изменения обычно начинаются с первых дней.
Правда все мышцы уменьшились на 1 см, вес упал на 4,5 кг (было — 180см/62кг).
Владимир, не переживайте на счет мышц. Уходят не сами мышцы, а запас гликогена в них и воды.
Мышцы уходят очень постепенно и при отсутствии нагрузки на них. Поэтому держите себя в тонусе!
Не переживайте на счет отсутствия изменений, уверяю Вас все еще впереди. Удачи вам на пути здоровья!
Добрый день!
Много читала о том, что после того, как женщины переходят на сыроедение, у них перестают идти месячные. Как Вы считаете, это хорошо или плохо?
Привет
Вот тут писал об этом: /rawfaq/trans-kriz/#l5
а что делать с выпадением волос? в чем может быть причина такого явления на сыроедении?
Вы жительница большого города? Основной рацион фрукты?
да, большого…рацион:бананы-яблоки-груши-цитрусовые(реже)-это обычно по утрам…во второй половине дня-помидоры-огурцы-капуста-зелень(петрушка-укроп)салат-сельдерей(иногда)-кабачки…еще орехи(миндаль)…и немного кураги-финики(реже)…-покупа все на рынке
пью:воду, иногда зеленый чай, купленный на развес…
еще один момент…вот тут писали про прекращение месячных…а у меня, наоборот,простите за подробности, кровь(коричневая)идет весь месяц …уже второй месяц подряд…хотя месячные все равно приходят в срок безболезненно….сыроежу 4 месяц подходит к концу….волосы выпадают месяца 1.5….
похудела я не на много …и вес держится стабильно…с 69кг до 62 при росте 166см…я всегда много занималась спортом.телосложение не худощавое,а мышечное…
сыроедить стала потому что кишечник барахлил+последние года 2 одолевали высыпания на лице…еще проблемы по женской части….
я читала что такое может быть от недостатка белка…в сыроедении я не разочаровалась…просто пытаюсь понять что я делаю не так…мне тат сказали что я трупоед из-за сухофруктов и чая…
я начала запутываться: куча народу строгает сыроедческие торты , салаты трехэтажные и вроде говорят что неплохо себя чувствуют
другие-монотрофят…
где правда? что делать с волосами?у кого искать квалифицированного совета?
Анастасия, проблем у Вас я не вижу. Если они только в выпадении волос, то это «цветочки»
Вы все делаете так. И если вы действительно любите спорт то ваш переход просто обречен на «удачу».Корень проблем один: нехватка определенных питательных веществ. Каких я не знаю. Вы резко сменили рацион — вы её получили. Перестроетесь — все уйдет.
Что есть и как есть — решайте сами. Тут я бы в последнюю очередь пользовался советами тех, что называет меня трупоедом Кушайте что считаете нужным руководстуясь только откликом организма! Не ума, а ощущениями тела. Если голова хочет кучи орехав, но после них плохо — это не ваша пища.
Разберетесь. Ваш организм лучше знает чем я или форумчане, или даже вы. Это его работа и это в его компетенции. Это огромная глупость следовать советам в вопросах питания кого-либо.
Продолжайте заниматься спортом!
боже, мой,Юрий…мне прямо плакать хочется…спасибо вам за ответ….я уже так устала от критики и бесконечных ужимания рациона и упреков, что я псевдо-сыроед и никогда им не была……кого не спросишь-все выливают тонны агрессии какой-то…даже не понимаешь.откуда в людях столько негатива…? вы меня подбодрили…а то я совсем уже упала духом…
с Вас отличные результаты 😉
будем стараться)))
Здравствуйте!
Мне 15 лет, хочу перейти на сыроедание. Полгода практикую лактовегетаринство, но уже успела вдоволь наслушаться о вреде для моего здоровья и прочей чепухи. Почему пишу — переход на сыроедание сопровождается стрессом, ухудшением самочувствия. Этого хотелось бы по возможности избежать. Что посоветуете? Занимаюсь спортом, имею небольшой лишний вес.
Надежда, тут описаны кризы и как их можно сгладить/избежать. А посоветовал бы я решить все проблемы асоциальности: поддерживают ли Вас родители, друзья? Это может стать большой проблемой, учитывая возраст. Остальное менее важно.
А правда, что у девушек, которые придерживаются сыроедения, перестают идти месячные?
И даже волосы выпадают 😉
Не.. ну я серьезно.. =)
волосы выпадают у всех)
/rawfaq/trans-kriz/#l5
тут писал
Ахах:)
Юрий, не отпугивайте желающих перейти на сыроедение:)
А то Диана и вправду поверит про волосы!
Здравствуйте! «Острота» кризов и плохое самочувствие во время перехода зависят от вашего питания до сыроедения. Если это был ростикс, мак-дональдс, кока-кола…..
То криз будет (наверно) ярко выраженным.
Волосы выпадают зачастую у тех девушек (а в большинстве случаев у девушек!!!!!) кто на протяжении жизни постоянно красил их краской. токсины-то накапливаются! Я красила всегда хной, волосы не выпадают. Тем более есть краски на основе хны — ааша и т.д.
Заметьте, что 80% девушек жалуется на проблемы с кожей и всего-лишь 20% молодых людей, по (моей) статистике. Но парни не наносят гели, кремы, мази в течение своей жизни тоннами, токсины у них в коже не накапливаются!! А сыроедение — это усиленный выброс токсинов через всевозможные пути где их было больше, с тем органом и проблемы. Посмотрите, как толстушечки сбрасывают 20 килограмм! Девушки терпите — у самой проблемы с кожей.
Про месячные вопрос сложный. Как решить его? Пробуем беременеть и рожать))))))
У меня нет крови, но все остальные признаки присутствуют — усиление либидо и болит грудь.раз в мес. (раз уж эта тема беспокоит всех девушек…)
Ведь самое главное — процесс овуляции, если он есть, то детородная функция сохранена. Есть куча способов, тестов на овуляцию.
Кстати, книга Шемшука о сыроедении будет не лишняя)))
У меня кризов почти не было — оно и видно, я ни разу в жизни не пробовала макдоналдс, а мне 23 года!!!!!
Всю жизнь придерживалась диеты и не ела шоколад и прочую гадость.
(Всю жизнь был гастродоуденит) Кстати с первого дня сыроедения прошел).
Надеюсь эта информация будет вам полезна.
Еще одна благодарность автору сайта — статьи написаны кратко, лаконично и информативно. Уже все прочитала — жду новых статей))))!!!!!
Кстати на счет проблемы асоциальности — когда вы станете здоровым с помощью сыроедения — говорите про это всем, люди из вашего окружения будут пачками переходить на сыроедение!!! И еще вас благодарить!
А мама, прожившая жизнь долгую, у которой как догма звучит «а как же животные белки?????» посмотрит на вас здоровую, вздохнет, и предложит салатика… Она вас все равно такой любит. Относитесь ко всем толерантно.. Ух уж эта навязчивая привычка жавать советы… простите.
П.С. Мой стаж сыроедения без 1 дня год — завтра праздную)))))))
Привет, Елена. С годовщиной.
Спасибо, что поделились личным опытом, это ценно. И за ваш отзыв о сайте. Новыми статейками продолжим радовать, куда уж деваться 😉
Расскажите пожалуйста, есть ли какие-то противопоказания сыроедению?
Хороший вопрос, спасибо.
Ответ не так прост, как кажется на первый взгляд. Краткостью тут не обойтись, но все же главное противопоказание это лень разума.
Вылечить можно любую болезнь, но не любого человека (с)
Любовь к «отключению мозгов» является причиной фанатизма в сыроедении, отсутствию гибкости некоторых приверженцев, игнорирования любых «звоночков» из вне.
Некоторые состояния здоровья обязывают предпринимать меры помимо смены диеты, таких «ленивый ум» угробит. А тем, кто проскочит в здоровое будущее, — поломает психику Имхо, конечно.
Думаю совсем не то, что вы хотели услышать, но подробнее напишу в статье/ЧАВО. Формат комментария не позволит разгуляться
«Думаю совсем не то, что вы хотели услышать…Формат комментария не позволит разгуляться…»
А как насчет фразы: «да, есть» или «нет, нету»? =)
Сыроедение естественно, неестественен переход на него
Если противопоказания есть, то только к этой перестройке организма. Есть проблемы, которые придется решать другими способами, вроде голодания, а затем уже «сыроедить». Какие они эти проблемы? С ходу не скажу. У меня у знакомой, к примеру, непереносимость фруктозы. Причем сильная. Очевидно, что в таких ситуациях нужны компромиссы и иные тропинки.
Всем Здравствуйте!
Я маленько посыроедил. Продержался почти полгода. Вернулся на варёнку, а мясо есть не могу. Дохлятиной несёт. Планирую вновь вернуться к сыроедению.
У меня вопрос: Эрет писал свою книгу в позапрошлом веке. Тер-Аванесян тоже не молодой дядя (без иронии). Шаталова… Где их результаты? Кто сколько прожил? Чем питаются их дети, продолжают ли они начинания родителей? Ведь сказано: «По плодам их судите».
Я плохо разбираюсь в биографии этих людей, меня больше не они интересуют, а их методики
Методики ради методик, без результата?
А может они померли в страшных мучениях, больными, несчастными людьми. А тогда зачем огород городить? Или наоборот, Эрет до сих пор жив О_о. И тогда ряды начинающих сыроедов стремительно растут…
Или может я что-то не понимаю? Какой-то Высший смысл, типа, не важно к чему я приду, главное — я Сыроед!
Здоровье нам нужно, а не сыроедение.
Хорошо. Тогда задам свой вопрос по другому: Шаталова, Эрет, Тер-Аванесян, и пр., так сказать «стоявшие у истоков», добились здоровья и долголетия?
Я не интересовался их жизнью, мне их методики интересны. Более-менее я знаю биографию Шаталовой, которая прожила до 94 лет, при этом вела вполне активный образ жизни. Да она не сделала сенсации и не прожила 150 лет, но она многое успела и её вклад ценен. О Эрете и Аванесяне знаю гораздо меньше, но, опять же, это первопроходцы. Им простительны чрезмерные эмоции и многие-многие ошибки
Данияр, к каким выводам вы меня хотите подвести? Говорите как есть.
Юрий, Вы проделали огромную работу и ее результатами благородно поделились со всеми. Спасибо!
Думаю, что дальнейшим углублением темы могло бы стать изучение энергетического строения человека.
С уважением, Виктор.
Я скептически отношусь ко многим таким темам. Пока я видимо не встречал материала по этой теме, который бы меня заинтересовал… Кто знает, может это случится позже
Движение энергий в теле человека (о чем всегда говорили, например, йоги и китайцы и молчит офиц. медицина), подзарядка и потеря энергии (целительство, вампиризм, сглаз и пр.) и много чего еще в теме биоэнергетика, наконец, просто чем отличается одушевленное от неодушевленного — на физическом уровне (который Вы хотите изучить во всех подробностях, и правильно!) ничего не изменилось, а биомашина остановилась. Сила, которая приводит тело в движение , имеет свои характеристики и они будут иметь решающее значение и в здоровье тоже. Тема фундаментальная, но , возможно, из-за своей глубины подсознательно отталкивает, кажется неподъемной.
Я мало знаю об этом, хотя раньше сильно интересовался духовными практиками, да и йогой занимался. Стараюсь намеренно не касаться этой темы по определенным причинам.
Я не против всего этого, но возможно лучше такого рода информацию искать на других сайтах. Обоим Богам молиться…
В том то и дело, что Бог один, а организм един
Так я не поняла, у всех вылазят волосы или нет? Какое соотношение примерно? у большинства выпадают или наоборот?
да написали же выще,что не увсех,а только у кого полный крандец из химии был. у меня в два раза гуще стали и еще наростают,я всего три года сыроежу,месячные приходят в норму и идут с минимумом крови или без нее,все приходит в норму со временем,первые полтора года вообще основная перестройка,не удивительно что многих колбасит. у меня лично подросла грудь,очистилась кожаажлосы из жидких в нормальгые преврптилимь и густеют. и вообще я учусь в меде,занимаюсь диетологией и не вижу никаких признаков того,что СЕ плохой вприант,наоборот,это единственный естественный вид питания,а уж виды его зависят от области пооживания и доступного рациона
А у меня например, такая вот проблема — 1,5 месяца сыроеденья, истощал до жути, а потом вовсе заболел живот, выяснилась язва, как быть не знаю, а оставить не хочу…подскажите люди добрым нигде не могу найти решение проблемы…
http://m.vk.com/id5882154
Спасибо Вам большое! подскажите длительность голодания перед переходом. Я уже 3 дня не ем и все норм. По состоянию до 10 могу или лучше увеличить? Какое максимальное эффективное голодание, если у меня нет болячек? И скажите еще пожалуйста, а стоит ли сразу после голодания переходить только на овощи и по состоянию терпеть возможные кризы. И к какому оьъему пищи я должен прийти в конце (по весу примерно)? Мой вес 75 кг в данный день. Спасибо Вам огромное!
Я начинал СЕ с диет, при этом читал информацию в интернете, вот например http://raw-eating.ru/stati/kak-syroedenie-vliyaet-na-sostav-krovi или заходил в магазины здорового питания и просто спрашивал. Главное не делать резкого перехода, подходите к этому с умом и постепенно и вас все получится.