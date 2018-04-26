Это сборник часто задаваемых  вопросов по сыроедению и ответы на них. Этот текст – результат длительных поисков информации по сети интернет. Он писался не спеша на протяжении примерно года. Часть информации, как мне кажется, к сегодняшнему моменту уже устарела, но, тем не менее, надеюсь, текст будет полезен как новичкам так и всем остальным.

Вы можете скачать электронную версию FAQ по сыроедению тут (или тут в архиве)

Общие вопросы

Сыроедение как выбор

Страхи сыроедения

  • Полноценна ли сырая растительная пища?
    • Где брать белок, жиры?
    • Где брать энергию и силу? Калорийность
    • Как быть с витаминами и незаменимыми аминокислотами, которых нет в сырой пище?
    • Как быть с витамином  В-12?

Что есть и как есть

Перед переходом

 Переход. Общие вопросы

  Переход. Сложности и кризы

 После перехода

Заблуждения

 

Всего комментариев: 44

  1. Владимир 11 Июн 2011 at 4:44 пп #

    Очень много людей пытаются в одиночку собрать все про сыроедение в одном месте. Может не нужно это делать в одиночку?

    Предлагаю обменяться ссылками.

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  2. Андрей 13 Июн 2011 at 9:50 пп #

    Великолепный FAQ!
    Одни молятся на проростки, другие готовят сыроедческие борщи, третьи сразу после шашлычка решают стать абсолютным моно фрукторианцем и питаться только лишь одним яблоком, четвёртые добавляют к рациону сырое мясо что бы избежать проблем с B12 >< список можно продолжать до бесконечности… А элементарно о микрофлоре нашей и что за кишечная палочка ни кто почти и не знает. В итоге что бы отделить зерна от плевел уходит слишком много драгоценного времени.

    Спасибо автору, теперь хоть будет куда отправлять начинающих! Да и самому интересно почитать и почерпнуть полезное!

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    • Юрий 14 Июн 2011 at 11:42 дп #

      Очень приятно, когда написанное полезно людям!
      Буду благодарен за коррективы, уточнения, вопросы и желание поделиться своим опытом, с целью дополнить/поправить написанное 😉

      Ответить
  3. Владимир 21 Июл 2011 at 9:22 дп #

    Насыщенная и качественная информация. Мне 53 г, последние 1,5 года был на раздельном обычном питании. Последний год постоянн 50% свежей монорастительной пищи (круглогодично). Каждый день на велосипеде 1 час, Раз в неделю в баню. Моносыроеданием занимаюсь неделю, перешёл резко — в 1-н день.
    Что интересно — отсутствуют и положительные и отрицательные изменения. По высказыванием на форумах видно, что изменения обычно начинаются с первых дней.
    Правда все мышцы уменьшились на 1 см, вес упал на 4,5 кг (было — 180см/62кг).

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    • Юрий 22 Июл 2011 at 1:46 пп #

      Владимир, не переживайте на счет мышц. Уходят не сами мышцы, а запас гликогена в них и воды.

      Мышцы уходят очень постепенно и при отсутствии нагрузки на них. Поэтому держите себя в тонусе!

      Не переживайте на счет отсутствия изменений, уверяю Вас все еще впереди. Удачи вам на пути здоровья!

      Ответить
  4. эзотерика 30 Июл 2011 at 1:53 пп #

    Добрый день!
    Много читала о том, что после того, как женщины переходят на сыроедение, у них перестают идти месячные. Как Вы считаете, это хорошо или плохо?

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  5. анастасия 23 Авг 2011 at 1:40 пп #

    а что делать с выпадением волос? в чем может быть причина такого явления на сыроедении?

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    • Юрий 25 Авг 2011 at 6:53 дп #

      Вы жительница большого города? Основной рацион фрукты?

      Ответить
  6. анастасия 25 Авг 2011 at 10:19 дп #

    да, большого…рацион:бананы-яблоки-груши-цитрусовые(реже)-это обычно по утрам…во второй половине дня-помидоры-огурцы-капуста-зелень(петрушка-укроп)салат-сельдерей(иногда)-кабачки…еще орехи(миндаль)…и немного кураги-финики(реже)…-покупа все на рынке
    пью:воду, иногда зеленый чай, купленный на развес…

    еще один момент…вот тут писали про прекращение месячных…а у меня, наоборот,простите за подробности, кровь(коричневая)идет весь месяц …уже второй месяц подряд…хотя месячные все равно приходят в срок безболезненно….сыроежу 4 месяц подходит к концу….волосы выпадают месяца 1.5….

    похудела я не на много …и вес держится стабильно…с 69кг до 62 при росте 166см…я всегда много занималась спортом.телосложение не худощавое,а мышечное…
    сыроедить стала потому что кишечник барахлил+последние года 2 одолевали высыпания на лице…еще проблемы по женской части….

    я читала что такое может быть от недостатка белка…в сыроедении я не разочаровалась…просто пытаюсь понять что я делаю не так…мне тат сказали что я трупоед из-за сухофруктов и чая…

    я начала запутываться: куча народу строгает сыроедческие торты , салаты трехэтажные и вроде говорят что неплохо себя чувствуют
    другие-монотрофят…
    где правда? что делать с волосами?у кого искать квалифицированного совета?

    Ответить
    • Юрий 25 Авг 2011 at 2:50 пп #

      Анастасия, проблем у Вас я не вижу. Если они только в выпадении волос, то это «цветочки» :)

      Вы все делаете так. И если вы действительно любите спорт то ваш переход просто обречен на «удачу».Корень проблем один: нехватка определенных питательных веществ. Каких я не знаю. Вы резко сменили рацион — вы её получили. Перестроетесь — все уйдет.

      Что есть и как есть — решайте сами. Тут я бы в последнюю очередь пользовался советами тех, что называет меня трупоедом :) Кушайте что считаете нужным руководстуясь только откликом организма! Не ума, а ощущениями тела. Если голова хочет кучи орехав, но после них плохо — это не ваша пища.

      Разберетесь. Ваш организм лучше знает чем я или форумчане, или даже вы. Это его работа и это в его компетенции. Это огромная глупость следовать советам в вопросах питания кого-либо.

      Продолжайте заниматься спортом!

      Ответить
  7. анастасия 25 Авг 2011 at 3:09 пп #

    боже, мой,Юрий…мне прямо плакать хочется…спасибо вам за ответ….я уже так устала от критики и бесконечных ужимания рациона и упреков, что я псевдо-сыроед и никогда им не была……кого не спросишь-все выливают тонны агрессии какой-то…даже не понимаешь.откуда в людях столько негатива…? вы меня подбодрили…а то я совсем уже упала духом…

    Ответить
  8. анастасия 25 Авг 2011 at 4:31 пп #

    будем стараться)))

    Ответить
  9. Надежда 29 Авг 2011 at 8:36 пп #

    Здравствуйте!
    Мне 15 лет, хочу перейти на сыроедание. Полгода практикую лактовегетаринство, но уже успела вдоволь наслушаться о вреде для моего здоровья и прочей чепухи. Почему пишу — переход на сыроедание сопровождается стрессом, ухудшением самочувствия. Этого хотелось бы по возможности избежать. Что посоветуете? Занимаюсь спортом, имею небольшой лишний вес.

    Ответить
    • Юрий 30 Авг 2011 at 4:10 дп #

      Надежда, тут описаны кризы и как их можно сгладить/избежать. А посоветовал бы я решить все проблемы асоциальности: поддерживают ли Вас родители, друзья? Это может стать большой проблемой, учитывая возраст. Остальное менее важно.

      Ответить
  10. Диана 13 Сен 2011 at 8:09 дп #

    А правда, что у девушек, которые придерживаются сыроедения, перестают идти месячные?

    Ответить
  11. Диана 14 Сен 2011 at 11:34 дп #

    Не.. ну я серьезно.. =)
    волосы выпадают у всех)

    Ответить
  12. Наталия 28 Сен 2011 at 6:40 пп #

    Ахах:)
    Юрий, не отпугивайте желающих перейти на сыроедение:)
    А то Диана и вправду поверит про волосы! :)

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  13. Елена 11 Окт 2011 at 12:37 пп #

    Здравствуйте! «Острота» кризов и плохое самочувствие во время перехода зависят от вашего питания до сыроедения. Если это был ростикс, мак-дональдс, кока-кола…..
    То криз будет (наверно) ярко выраженным.
    Волосы выпадают зачастую у тех девушек (а в большинстве случаев у девушек!!!!!) кто на протяжении жизни постоянно красил их краской. токсины-то накапливаются! Я красила всегда хной, волосы не выпадают. Тем более есть краски на основе хны — ааша и т.д.
    Заметьте, что 80% девушек жалуется на проблемы с кожей и всего-лишь 20% молодых людей, по (моей) статистике. Но парни не наносят гели, кремы, мази в течение своей жизни тоннами, токсины у них в коже не накапливаются!! А сыроедение — это усиленный выброс токсинов через всевозможные пути где их было больше, с тем органом и проблемы. Посмотрите, как толстушечки сбрасывают 20 килограмм! Девушки терпите — у самой проблемы с кожей.
    Про месячные вопрос сложный. Как решить его? Пробуем беременеть и рожать))))))
    У меня нет крови, но все остальные признаки присутствуют — усиление либидо и болит грудь.раз в мес. (раз уж эта тема беспокоит всех девушек…)
    Ведь самое главное — процесс овуляции, если он есть, то детородная функция сохранена. Есть куча способов, тестов на овуляцию.
    Кстати, книга Шемшука о сыроедении будет не лишняя)))

    У меня кризов почти не было — оно и видно, я ни разу в жизни не пробовала макдоналдс, а мне 23 года!!!!!
    Всю жизнь придерживалась диеты и не ела шоколад и прочую гадость.
    (Всю жизнь был гастродоуденит) Кстати с первого дня сыроедения прошел).
    Надеюсь эта информация будет вам полезна.
    Еще одна благодарность автору сайта — статьи написаны кратко, лаконично и информативно. Уже все прочитала — жду новых статей))))!!!!!

    Кстати на счет проблемы асоциальности — когда вы станете здоровым с помощью сыроедения — говорите про это всем, люди из вашего окружения будут пачками переходить на сыроедение!!! И еще вас благодарить!
    А мама, прожившая жизнь долгую, у которой как догма звучит «а как же животные белки?????» посмотрит на вас здоровую, вздохнет, и предложит салатика… Она вас все равно такой любит. Относитесь ко всем толерантно.. Ух уж эта навязчивая привычка жавать советы… простите.
    П.С. Мой стаж сыроедения без 1 дня год — завтра праздную)))))))

    Ответить
    • Юрий 13 Окт 2011 at 7:06 дп #

      Привет, Елена. С годовщиной.
      Спасибо, что поделились личным опытом, это ценно. И за ваш отзыв о сайте. Новыми статейками продолжим радовать, куда уж деваться 😉

      Ответить
  14. Дмитрий 19 Окт 2011 at 2:27 пп #

    Расскажите пожалуйста, есть ли какие-то противопоказания сыроедению?

    Ответить
    • Юрий 19 Окт 2011 at 3:17 пп #

      Хороший вопрос, спасибо.

      Ответ не так прост, как кажется на первый взгляд. Краткостью тут не обойтись, но все же главное противопоказание это лень разума.

      Вылечить можно любую болезнь, но не любого человека (с)

      Любовь к «отключению мозгов» является причиной фанатизма в сыроедении, отсутствию гибкости некоторых приверженцев, игнорирования любых «звоночков» из вне.

      Некоторые состояния здоровья обязывают предпринимать меры помимо смены диеты, таких «ленивый ум» угробит. А тем, кто проскочит в здоровое будущее, — поломает психику :( Имхо, конечно.

      Думаю совсем не то, что вы хотели услышать, но подробнее напишу в статье/ЧАВО. Формат комментария не позволит разгуляться :)

      Ответить
  15. Дмитрий 20 Окт 2011 at 8:13 дп #

    «Думаю совсем не то, что вы хотели услышать…Формат комментария не позволит разгуляться…»

    А как насчет фразы: «да, есть» или «нет, нету»? =)

    Ответить
    • Юрий 21 Окт 2011 at 2:02 пп #

      Сыроедение естественно, неестественен переход на него :)
      Если противопоказания есть, то только к этой перестройке организма. Есть проблемы, которые придется решать другими способами, вроде голодания, а затем уже «сыроедить». Какие они эти проблемы? С ходу не скажу. У меня у знакомой, к примеру, непереносимость фруктозы. Причем сильная. Очевидно, что в таких ситуациях нужны компромиссы и иные тропинки.

      Ответить
  16. Данияр 21 Июн 2012 at 11:44 дп #

    Всем Здравствуйте!
    Я маленько посыроедил. Продержался почти полгода. Вернулся на варёнку, а мясо есть не могу. Дохлятиной несёт. Планирую вновь вернуться к сыроедению.
    У меня вопрос: Эрет писал свою книгу в позапрошлом веке. Тер-Аванесян тоже не молодой дядя (без иронии). Шаталова… Где их результаты? Кто сколько прожил? Чем питаются их дети, продолжают ли они начинания родителей? Ведь сказано: «По плодам их судите».

    Ответить
    • Юрий 21 Июн 2012 at 3:42 пп #

      Я плохо разбираюсь в биографии этих людей, меня больше не они интересуют, а их методики :)

      Ответить
  17. Данияр 22 Июн 2012 at 10:44 дп #

    Методики ради методик, без результата?
    А может они померли в страшных мучениях, больными, несчастными людьми. А тогда зачем огород городить? Или наоборот, Эрет до сих пор жив О_о. И тогда ряды начинающих сыроедов стремительно растут…
    Или может я что-то не понимаю? Какой-то Высший смысл, типа, не важно к чему я приду, главное — я Сыроед!

    Ответить
    • Юрий 25 Июн 2012 at 12:15 пп #

      Какой-то Высший смысл, типа, не важно к чему я приду, главное – я Сыроед!

      Здоровье нам нужно, а не сыроедение. :)

      Ответить
  18. Данияр 26 Июн 2012 at 4:00 дп #

    Хорошо. Тогда задам свой вопрос по другому: Шаталова, Эрет, Тер-Аванесян, и пр., так сказать «стоявшие у истоков», добились здоровья и долголетия?

    Ответить
    • Юрий 26 Июн 2012 at 7:06 дп #

      Я не интересовался их жизнью, мне их методики интересны. Более-менее я знаю биографию Шаталовой, которая прожила до 94 лет, при этом вела вполне активный образ жизни. Да она не сделала сенсации и не прожила 150 лет, но она многое успела и её вклад ценен. О Эрете и Аванесяне знаю гораздо меньше, но, опять же, это первопроходцы. Им простительны чрезмерные эмоции и многие-многие ошибки :)
      Данияр, к каким выводам вы меня хотите подвести? Говорите как есть.

      Ответить
  19. Виктор 03 Июл 2012 at 8:02 пп #

    Юрий, Вы проделали огромную работу и ее результатами благородно поделились со всеми. Спасибо!
    Думаю, что дальнейшим углублением темы могло бы стать изучение энергетического строения человека.
    С уважением, Виктор.

    Ответить
    • Юрий 05 Июл 2012 at 10:01 дп #

      Думаю, что дальнейшим углублением темы могло бы стать изучение энергетического строения человека.

      Я скептически отношусь ко многим таким темам. Пока я видимо не встречал материала по этой теме, который бы меня заинтересовал… Кто знает, может это случится позже :)

      Ответить
  20. Виктор 05 Июл 2012 at 3:33 пп #

    Движение энергий в теле человека (о чем всегда говорили, например, йоги и китайцы и молчит офиц. медицина), подзарядка и потеря энергии (целительство, вампиризм, сглаз и пр.) и много чего еще в теме биоэнергетика, наконец, просто чем отличается одушевленное от неодушевленного — на физическом уровне (который Вы хотите изучить во всех подробностях, и правильно!) ничего не изменилось, а биомашина остановилась. Сила, которая приводит тело в движение , имеет свои характеристики и они будут иметь решающее значение и в здоровье тоже. Тема фундаментальная, но , возможно, из-за своей глубины подсознательно отталкивает, кажется неподъемной.

    Ответить
    • Юрий 09 Июл 2012 at 7:51 дп #

      Я мало знаю об этом, хотя раньше сильно интересовался духовными практиками, да и йогой занимался. Стараюсь намеренно не касаться этой темы по определенным причинам.
      Я не против всего этого, но возможно лучше такого рода информацию искать на других сайтах. Обоим Богам молиться… :)

      Ответить
  21. Виктор 09 Июл 2012 at 9:40 дп #

    В том то и дело, что Бог один, а организм един

    Ответить
  22. Алина 15 Июл 2012 at 3:17 пп #

    Так я не поняла, у всех вылазят волосы или нет? Какое соотношение примерно? у большинства выпадают или наоборот?

    Ответить
    • Лидия 24 Янв 2014 at 4:03 дп #

      да написали же выще,что не увсех,а только у кого полный крандец из химии был. у меня в два раза гуще стали и еще наростают,я всего три года сыроежу,месячные приходят в норму и идут с минимумом крови или без нее,все приходит в норму со временем,первые полтора года вообще основная перестройка,не удивительно что многих колбасит. у меня лично подросла грудь,очистилась кожаажлосы из жидких в нормальгые преврптилимь  и густеют. и вообще я учусь в меде,занимаюсь диетологией и не вижу никаких признаков того,что СЕ  плохой вприант,наоборот,это единственный естественный вид питания,а уж виды его зависят от области пооживания и доступного рациона

      Ответить
  23. Александр 02 Апр 2014 at 1:56 пп #

    А у меня например, такая вот проблема — 1,5 месяца сыроеденья, истощал до жути, а потом вовсе заболел живот, выяснилась язва, как быть не знаю, а оставить не хочу…подскажите люди добрым :-) нигде не могу найти решение проблемы…
    http://m.vk.com/id5882154

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  24. Денис 03 Июн 2014 at 4:34 дп #

    Спасибо Вам большое! подскажите длительность голодания перед переходом. Я уже 3 дня не ем и все норм. По состоянию до 10 могу или лучше увеличить? Какое максимальное эффективное голодание, если у меня нет болячек? И скажите еще пожалуйста, а стоит ли сразу после голодания переходить только на овощи и по состоянию терпеть возможные кризы. И к какому оьъему пищи я должен прийти в конце (по весу примерно)? Мой вес 75 кг в данный день. Спасибо Вам огромное!

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  25. Александр 19 Июл 2016 at 7:23 пп #

    Я начинал СЕ с диет, при этом читал информацию в интернете, вот например http://raw-eating.ru/stati/kak-syroedenie-vliyaet-na-sostav-krovi или заходил в магазины здорового питания и просто спрашивал. Главное не делать резкого перехода, подходите к этому с умом и постепенно и вас все получится.

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