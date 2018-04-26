Это сборник часто задаваемых вопросов по сыроедению и ответы на них. Этот текст – результат длительных поисков информации по сети интернет. Он писался не спеша на протяжении примерно года. Часть информации, как мне кажется, к сегодняшнему моменту уже устарела, но, тем не менее, надеюсь, текст будет полезен как новичкам так и всем остальным.

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Полноценна ли сырая растительная пища? Где брать белок, жиры? Где брать энергию и силу? Калорийность Как быть с витаминами и незаменимыми аминокислотами, которых нет в сырой пище? Как быть с витамином В-12?



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