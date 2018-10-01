Что можно сделать, если вы не выспались, или просто чувствуете вялость и сонливость, или страдае­те вегетососудистой дистонией? Не спешите пить крепкий кофе. Лучше воспользуйтесь простыми приема­ми самомассажа, который взбодрит ваш организм.

При самомассаже с эпителия удаляются ороговевшие клетки наружного слоя, вследствие этого улучшается кожное дыхание, а сальные и потовые железы работают более активно. Самомассаж улучшает процессы обмена веществ в организме и кровообращение. Самомассаж улучшает не только кровоток, но и отток лимфы из различных органов, что способствует снабжению органов кислородом, и удалению застойных процессов.

С помощью самомассажа можно воздействовать на мускулатуру. Под действием самомассажа мышечная ткань лучше снабжается кислородом, значит, из нее скорее выходят продукты распада, благодаря чему мышцы могут восстановить работоспособность за короткий срок. Вальгусная деформация стопы также лечится массажем. Суставам и связочному аппарату можно вернуть былую эластичность, выполняя самомассаж.

Он повышает прочность и выносливость связок, является профилактикой перегрузок и травм. Самомассаж оказывает благотворное влияние на нервную систему. Необходимо правильно подобрать массажные приемы, продолжительность их выполнения, сочетание с другими приемами на массируемый участок тела. Если самомассаж выполнять регулярно, с учетом рекомендаций специалиста, то он принесет несомненную пользу.

Самомассаж в домашних условиях

Что вам понадобится:

• жесткое махровое полотенце или шарф

• массажная щетка для волос

Как правильно делать

Снимите с рук кольца, что­бы они не задевали кожу во время массажа, По­ложите ладони на ушные раковины, надавите на них и, продолжая надавли­вать, немного подвигайте их по кру­гу: левое ухо — по часовой стрелке, а правое — против. Затем пощиплите себя за уши, особенное внимание уделите мочке уха. Этот прием само­массажа помогает взбодриться даже в дремотном и предобморочном состоянии.

Помассируйте ногтевые фаланги пальцев со всех сторон. Начните с пальцев левой руки в направлении от большого к мизинцу. В такой же последовательно­сти разотрите и пальцы правой руки. Не забывайте обрабатывать не только подушечки, но и боковые поверхности, и сам ноготь, и ту область кожи, рядом с которой свобод­ная часть ногтя возвышается над уровнем кожи.

Для самомассажа шеи и воротниковой зоны возьмите жесткое махровое полотенце или специальную массажную ленту с деревянными колесиками. Если под рукой не оказалось ни того ни другого, можете воспользоваться шарфом или платком. Возь­мите полотенце в руки за два конца, заведите за голову и аккуратно разотрите заднюю поверхность шеи. Затем опустите полотенце чуть ниже — на область плечей и верхней части спины. Эту зону массируйте с более сильным нажимом, быстрее и энергичнее.

Пред­ставьте, что в каждой руке вы держите по яблоку среднего разме­ра. Захватите его пальцами с разных сторон. В таком положении поставьте пальцы на волосистую часть головы. Одновременно надавливайте сразу на 10 точек на коже головы, задержи­вайтесь в течение 7-10 секунд. А затем перемещайте кисти на следующую об­ласть. Так промассируйте всю голову. После это причешите волосы дере­вянной массажной щеткой.

Основные правила

• Не используйте массаж на тех участках кожи, где есть воспаление, гной­ные прыщи, папилломы или открытые ранки.

• Если вы чувствуете озноб и подозреваете, что ваша вялость вызвана повы­шением температуры и болезнью, не прибегайте к массажу и другим спосо­бам стимулирования организма. Займитесь лечением острого заболевания и обеспечьте себе покой.

• На каждый из описанных приемов самомассажа затрачивайте по 2-3 ми­нуты. Регулируйте силу нажатия, скорость и интенсивность растираний так, чтобы они согревали кожу и даже вызывали умеренные болевые ощущения.

• Если вам часто не хватает тонуса, задумайтесь о том, что вам надо изме­нить в своем образе жизни. Ешьте богатые витаминами продукты, ложитесь раньше спать, гуляйте на свежем воздухе и проветривайте помещение, при­нимайте контрастный душ.