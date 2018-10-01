Самомассаж в домашних условиях
Что можно сделать, если вы не выспались, или просто чувствуете вялость и сонливость, или страдаете вегетососудистой дистонией? Не спешите пить крепкий кофе. Лучше воспользуйтесь простыми приемами самомассажа, который взбодрит ваш организм.
При самомассаже с эпителия удаляются ороговевшие клетки наружного слоя, вследствие этого улучшается кожное дыхание, а сальные и потовые железы работают более активно. Самомассаж улучшает процессы обмена веществ в организме и кровообращение. Самомассаж улучшает не только кровоток, но и отток лимфы из различных органов, что способствует снабжению органов кислородом, и удалению застойных процессов.
С помощью самомассажа можно воздействовать на мускулатуру. Под действием самомассажа мышечная ткань лучше снабжается кислородом, значит, из нее скорее выходят продукты распада, благодаря чему мышцы могут восстановить работоспособность за короткий срок. Вальгусная деформация стопы также лечится массажем. Суставам и связочному аппарату можно вернуть былую эластичность, выполняя самомассаж.
Он повышает прочность и выносливость связок, является профилактикой перегрузок и травм. Самомассаж оказывает благотворное влияние на нервную систему. Необходимо правильно подобрать массажные приемы, продолжительность их выполнения, сочетание с другими приемами на массируемый участок тела. Если самомассаж выполнять регулярно, с учетом рекомендаций специалиста, то он принесет несомненную пользу.
Самомассаж в домашних условиях
Что вам понадобится:
• жесткое махровое полотенце или шарф
• массажная щетка для волос
Как правильно делать
Снимите с рук кольца, чтобы они не задевали кожу во время массажа, Положите ладони на ушные раковины, надавите на них и, продолжая надавливать, немного подвигайте их по кругу: левое ухо — по часовой стрелке, а правое — против. Затем пощиплите себя за уши, особенное внимание уделите мочке уха. Этот прием самомассажа помогает взбодриться даже в дремотном и предобморочном состоянии.
Помассируйте ногтевые фаланги пальцев со всех сторон. Начните с пальцев левой руки в направлении от большого к мизинцу. В такой же последовательности разотрите и пальцы правой руки. Не забывайте обрабатывать не только подушечки, но и боковые поверхности, и сам ноготь, и ту область кожи, рядом с которой свободная часть ногтя возвышается над уровнем кожи.
Для самомассажа шеи и воротниковой зоны возьмите жесткое махровое полотенце или специальную массажную ленту с деревянными колесиками. Если под рукой не оказалось ни того ни другого, можете воспользоваться шарфом или платком. Возьмите полотенце в руки за два конца, заведите за голову и аккуратно разотрите заднюю поверхность шеи. Затем опустите полотенце чуть ниже — на область плечей и верхней части спины. Эту зону массируйте с более сильным нажимом, быстрее и энергичнее.
Представьте, что в каждой руке вы держите по яблоку среднего размера. Захватите его пальцами с разных сторон. В таком положении поставьте пальцы на волосистую часть головы. Одновременно надавливайте сразу на 10 точек на коже головы, задерживайтесь в течение 7-10 секунд. А затем перемещайте кисти на следующую область. Так промассируйте всю голову. После это причешите волосы деревянной массажной щеткой.
Основные правила
• Не используйте массаж на тех участках кожи, где есть воспаление, гнойные прыщи, папилломы или открытые ранки.
• Если вы чувствуете озноб и подозреваете, что ваша вялость вызвана повышением температуры и болезнью, не прибегайте к массажу и другим способам стимулирования организма. Займитесь лечением острого заболевания и обеспечьте себе покой.
• На каждый из описанных приемов самомассажа затрачивайте по 2-3 минуты. Регулируйте силу нажатия, скорость и интенсивность растираний так, чтобы они согревали кожу и даже вызывали умеренные болевые ощущения.
• Если вам часто не хватает тонуса, задумайтесь о том, что вам надо изменить в своем образе жизни. Ешьте богатые витаминами продукты, ложитесь раньше спать, гуляйте на свежем воздухе и проветривайте помещение, принимайте контрастный душ.
Виды самомассажа
Массаж – по истине целебная процедура, которая бывает разных видов. Так, массаж бывает полным или общим и частичным или специальным. В зависимости от этого, время воздействия и технология его исполнения отличается. Так, например, длительность общего самостоятельного массажа не должна превышать 25-ти минут, из которых 8 минут отводиться на проработку нижних конечностей, 6 минут – на верхние конечности – по три минуты на каждую. Туловище массируется в течение 6 минут – по три минуты на грудь, живот, спину и ягодицы. Касательно частичного или специфического массажа, то его длительность составляет 12 минут.
Не секрет, что массаж обладает волшебной силой, способной значительно повлиять на организм. Касания человеческих рук могут взбодрить и расслабить, могут излечить, а могут и загубить здоровье. Исходя из этого, следует четко понимать какие техники применимы только для утренних программ массажа, а какие лучше выполнять в вечерние часы, дабы расслабить натруженный организм. Также, приступая к массажу, следует знать правила выполнения и массажные линии, дабы эта процедура принесла здоровье. Как правило массаж делается на массажном столе или же на полу, если эта процедура проводится дома.
Говоря о самостоятельном выполнении массажа, то этот способ предполагает несколько видов его реализации. Наиболее популярным является гигиенический самомассаж, который рекомендуется как активный способ ухода за телом и укреплением здоровья организма в целом.
Гигиенический массаж
Гигиенический массаж показан для тонизирования организма, активизации его потенциала, повышения защитных сил. Так, регулярный самомассаж предупреждает ряд заболеваний, улучшает самочувствие и настроение. Такой вид самомассажа можно проводить как утром, так и вечером. В зависимости от возраста массируемого, гигиенический массаж имеет разную продолжительность: дети в возрасте 7-12 лет массируются на протяжении 10-12 минут, в возрасте 12-18 лет — 12-15 минут. Касательно взрослых — 18-45-летние массируются 20-25 минут, тогда как после сорока пяти лет рекомендуется затрачивать на самомассаж не более пятнадцати минут. Такова рекомендуемая продолжительность вечернего массажа.
Для утреннего массажа можно воспользоваться специальным аппаратом и массировать каждую область в соответствии с такими рекомендациями по продолжительности массажа: грудь — 1 минута, руки — 3 минуты, спина — 1 минута и на массаж области таза — 1 минута. И так, всего 4 минуты для бодрящего утреннего массажа. Техника выполнения аппаратного самомассажа заключается в следующем: массируемый садиться лицом к аппарату – в данном случае вибромассажеру, расслабляется и попеременно перекидывает массажные пояса на одно плече, затем на другое. Также данный массаж можно выполнять в положении стоя. Например, если пояс расположен на грудной клетке, то лучше занять стоячее положение. На проработку каждой части тела отводиться 1,5 минуты.
Преимущества вибромассажера
Преимуществом вибромассажера является его конструкция и различные пояса, которые позволяют проработать каждую часть тела. Так, для проработки каждой части отводится определенное время: для массажа боковых зон время воздействия составляет — по 1 минуте на каждый бок; далее выполняется массаж области таза — 1 минута и так далее. Массаж ног и голени может выполняться в положении стоя или сидя — по 1,5 минуты на каждую голень. Далее выполняется массаж рук, который начинается с надплечья. Затем массируется плечо, а за ним — предплечье, время воздействия 2 минуты на каждую руку; в завершении сеанса делается массаж живота — 1 минута.
В процессе самомассажа при помощи вибромассажера необходимо контролировать расслабленность мышц. В противном случае, достичь позитивного результата не удастся. Причем это касается не только тех частей, на которых проводится массаж в данные минуты, это касается всего тела – должен быть полный релакс. Также следует помнить, что подобный аппаратный массаж рекомендован для утренних сеансов массажа. Выполнять его можно как на обнаженном теле, так и по тонкой одежде.
Для пущего эффекта, гигиенический массаж рекомендуется завершать водными процедурами, которые закрепят эффект от массажного воздействия, усилят его и окажут дополнительное стимулирование нервной системы. Так, например, наиболее в фаворе борцов за здоровье – холодные или контрастные обтирания. Такие процедуры отлично тонизируют сосудистую систему, улучшают работу капилляров, которые в свою очередь лучше питают кожу.
Поэтому регулярные обтирания делают кожу упругой и гладкой. Выполнять эти процедуры следует при помощи жесткого полотенца или салфетки, которая смачивается в холодной воде и скручивается. Далее, энергичными трениями выполняется массаж. Например, если утро добрым не кажется и вставать крайне трудно – сделайте интенсивное растирание жестким полотенцем в области затылка и плеч. Делать это можно в душе, либо после него на разогретой коже. выполняя такое обтирание контролируйте силу, так как в области затылка достаточно легко подвергнуть кожу раздражению.
Также, гигиенический массаж в комплексе с водными процедурами полезен и перед сном. Он помогает снять напряжение и расслабить весь организм.