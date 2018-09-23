Одним из основных различий между мужчиной и женщиной является набор гормонов, который мы секрецируем в нужное время.

Эти различия увеличиваются в определенные моменты нашей жизни, например во время беременности и через несколько месяцев после родов. Разницей в гормональном уровне можно также объяснить различия в воспитании своих детей и, как вы увидите, некоторое поразительное сходство между нами.

Какова роль гормонов?

Помните окситоцин, наш гормон, отвечающий за нежность? Этот гормон выделяется, когда мы сексуально возбуждены и когда мы занимаемся сексом, а также он оказывает на нас сильное воздействие во время воспитания детей, в особенности он влияет на поведенческие модели матерей. Действия, связанные с ребенком — беременность, роды и кормление грудью, приводят к резкому повышению уровня окситоцина. Когда его уровень повышается, мозг уже готов к этому: во время беременности в женском организме вырабатывается больше эстрогена, чем обычно. Исследователи считают, что повышение уровня эстрогена подготавливает мозг к получению большего количества окситоцина, увеличивая число рецепторов окситоцина в мозге.

Влияние окситоцина на наше поведение поразительно. Давайте посмотрим на крыс (именно это я делаю, когда мне хочется почувствовать тепло и нежность). Существует значительная разница между самкой с детенышами и девственной крысой. Крыса-мать будет заботиться о любых малышах, помещенных к ней в нору, даже если это не ее малыши, и безопасность детенышей для нее будет важнее пропитания. Она агрессивно защищает свое потомство и атакует все, что воспринимает как опасность для своего жилища. Нерожавшая крыса не только предпочтет детенышам еду, но и отберет еду у малышей в лучшем случае, а в худшем случае съест их самих.

Помню, как одна моя бездетная подруга держала на руках моего новорожденного сына так, словно он был крайне опасным сочетанием сильных взрывчатых веществ. Я тогда не подумала о том, как мне повезло, что она не была голодна!

Окситоцин

Окситоцин управляет материнскими моделями поведения. В случае блокирования природной секреции окситоцина (в эксперименте с овцами и крысами) матери отказываются от своего потомства. Когда окситоцин вводится в организм нерожавших крыс, они начинают ухаживать за чужими детенышами, как за своими собственными.

Окситоцин оказывает подобное воздействие на людей. Когда женщина кормит грудью, у нее в крови повышается содержание окситоцина, и причина этого — сосание груди ребенком. Окситоцин способствует вырабатыванию молока молочными железами и имеет значительное влияние на поведение матери. Согласно исследованию доктора медицинских наук Керстин Увнас-Моберг из Каролинского института (Швеция), кормящие матери показывали более высокий результат при прохождении психологического теп а, разработанного для измерения стремления человека нравиться другим людям. Чем выше был уровень окситоцина в крови, тем ниже было кровяное давление и тем более расслабленной была женщина.

Как вы помните, тестостерон блокирует эффект окситоцина — именно поэтому ваш муж может пойти заказывать пиццу сразу после секса (или, что еще хуже, заснуть), в то время как вам все еще хочется обниматься. Блокирующий эффект тестостерона может быть причиной более интенсивной связи с новорожденными у женщин, чем у мужчин.

Гормоны счастья

Другое химическое вещество, связанное с удовольствием и счатьем, в большем количестве вырабатывается в определенной части мозга, что было обнаружено у крыс, обихаживающих своих малышей. Мы уже говорили о нейротрансмиттере дофамине, который связан с мотивацией, удовольствием и удовлетворением (а также часто с зависимостью). Повышение уровня дофамина происходит перед началом ухода за детенышами, и количество вырабатываемого дофамина четко соответствует длительности периода ухода. Если говорить о людях, представьте себе молодую маму, которая нежно проводит но тыльной стороне ладошки младенца, любуясь его крошечными пальчиками.

Неизвестно, является ли количество рецепторов дофамина и окситоцина в мозге отдельных людей неврологическим основанием различий в материнских моделях поведения. Несомненным представляется тот факт, что не все женщины одинаково ощущают свое материнство. Я помню, как однажды встретила подругу по колледжу с ее тремя детьми (все младше пяти лет) и поняла, что она выглядит лучше, чем когда-либо, — блаженная Мадонна с гороховым пюре на свитере и вареньем в волосах. Она чувствовала себя в материнстве, как рыба в воде, и призналась мне, что никогда еще не была так счастлива.

Но я знаю многих женщин, которым материнство дается трудно. Им не хватает приватности и свободы, которая была в их жизни до рождения ребенка, а ежедневный уход за малышом кажется им скучным и обременительным, вызывая депрессии и разочарования. Существуют определенные социальные факторы, которые ухудшают это положение. Так, намного сложнее получать удовольствие и счастье от материнства, когда у вас проблемы с деньгами и истощены ваши эмоциональные ресурсы. Однако многие из знакомых мне женщин с негативным отношением к материнству не имеют подобных проблем; им просто не нравится материнство как таковое. Я не удивлюсь, если обнаружится, что у женщин, не получающих удовольствия от материнства, сравнительно меньше рецепторов окситоцина, чем у женщин типа блаженной Мадонны.

Конечно, большинство из нас находится где-то между этими двумя крайностями. Несомненно, материнство является одним из наиболее приятных, замечательных, великолепных даров, которые нам посчастливилось получить в этой жизни, однако оно требует огромного терпения и немалых жертв. И маленьких жертв тоже. Молодая мама, одна из моих пациенток, жаловалась, что ей хотелось бы только одного: возможности закрывать дверь в ванную, когда она там.

В журнале Science были опубликованы поразительные результаты исследования, в котором 900 работающим женщинам предложили рассказать, что приносит им счастье в течение дня. Неудивительно, что работа по хозяйству и поездки на работу оценивались очень низко. Интереснее, что очень высокую оценку получил просмотр телевизионных программ — даже выше покупок и разговоров по телефону.

Одним из удивительнейших показателей были эмоции, связанные с уходом за детьми: женщины оценили ниже приготовления пищи и всего лишь не намного выше уборки — в целом очень низко на шкале удовольствий. Доход и уверенность в работе не влияли на результат исследования в отличие от других факторов: недосыпание и жесткий график работы значительно снижали количество удовольствия женщин от развлечений, например просмотра телевизионных программ.

Не забывая о чуде материнства, необходимо упомянуть о том. что это — тяжкий труд. Я думаю, абсолютно необходимо для родителей, особенно молодых, получать нужную им поддержку. В конце концов, мы не должны растить ребенка одни. Во многих европейских странах отцы по законодательству имеют право оставаться дома после рождения ребенка. В других культурах традиционным является совместное проживание нескольких поколений, так что вам всегда может помочь с работой по дому и уходом за ребенком опытная тетя, старшая сестра, мама или бабушка. Собственно, поздние вечерние часы, когда младенцы плачут без видимой причины, в народе называют бабушкин час. В идеале у уставшей молодой мамы есть своя мама или кто-то еще, кто приготовит чашку чая и подменит ее при уходе за ребенком.

К сожалению, западная традиция отдельной семьи и высокая вероятность того, что молодые родители будут растить ребенка, живя отдельно от своих родителей, приводит к тому, что женщины лишаются такого ценного ресурса. Особенно наглядно это видно в исследованиях послеродовой депрессии. В обществе, где женщины разных поколений поддерживают друг друга, показатели статистики по этому типу депрессии ниже: в нашем обществе женщины, ощущающие социальную изоляцию, страдают от депрессии чаще.

Молодые мамы, если вам никто еще этого не говорил, я скажу: ничего страшного, если иногда вы чувствуете раздражение, усталость и скуку из-за ухода за ребенком. Естественно, что вы сердитесь, когда вкусная и здоровая пища, приготовленная вашими руками, бросается на пол или в который раз рвется футболка. Эти чувства (и высказывание их) не означают, что вы плохая мать!

На самом деле, снятие с себя бремени этих переживаний существенно обогатит положительными эмоциями время, которое вы проводите с ребенком. Найдите кого-нибудь, с кем вы можете поговорить о сложностях своего труда, — пусть это будет понимающий друг, другая молодая мама или просто пользователи вашего Живого Журнала.

В последнее время значительное распространение получили форумы, посвященные исключительно этой теме. Я думаю, это связано с относительной анонимностью Интернета, а также с чувством общности. Действительно, приятно признать, что вы начнете вопить дурным голосом, если вам придется прослушать песню Белые кораблики в двадцатый раз, а еще приятнее получить сотню писем по электронной почте с поддержкой и пониманием от женщин, которые, скрипя зубами, прослушали эту песню уже двести раз.

Для женщин очень важно получать необходимую поддержку — не только для их собственного психического здоровья, но и потому, что поведение матери сильно влияет на ребенка. Матери в депрессии реже улыбаются и меньше взаимодействуют со своими детьми. У детей таких мам ниже уровень IQ, они больше смотрят телевизор и чаще страдают от депрессии в подростковом и более зрелом возрасте.

Самки мышей вылизывают и обнимают своих малышей; если они этого не делают, детеныши вырастают очень беспокойными. Почему? Потому что гены, отвечающие за рецепторы «протеина пресса» — кортизола, который нас успокаивает, деактивируются вскоре после родов. Без должного ухода у таких детенышей наблюдается недостаток этих рецепторов, которые менее эффективно взаимодействуют с кортизолом, чем нормальное количество рецепторов. Под воздействием пресса во взрослой жизни эти мыши становятся очень беспокойными!

Печально, но. судя по детям, за которыми не ухаживали должным образом, недостаточно целовали и обнимали, то же самое истинно и для людей.