Блог о здоровье и сыроедении

Добро пожаловать! Впервые здесь? Прошу ознакомиться с информацией и небольшим предупреждением по ссылочке.

Чего вы хотите получить от книги по ЗОЖ и сыроедению?

Чего вы хотите получить от книги по ЗОЖ и сыроедению?

15 Май 2013 Рубрика: Разное

Я уже как-то говорил о том, что пишу книгу о здоровье и сыроедении, вот только закончить писанину пока все не получается. Можно было бы все свалить на нехватку времени и «кучу дел», но причина не только в этом.

Материал копится практически нон стоп и объемы все увеличиваются (иногда я выкладываю его на личном блоге). Из-за этого желания «насобирать побольше и написать получше» основной костяк книги перестраивался несколько раз, а отдельные главы даже полностью переписывались. Меня порой охватывает чувство, что написание книги — это бесконечный процесс. Всегда хочется что-то изменить к лучшему, где-то добавить побольше информации и т.д.

Я обещаю в ближайшее время больше рассказать о самой книге и её содержании, а сейчас же хочу попросить у вас, уважаемые читатели блога, ответить на пару вопросов. Это поможет сделать книгу лучше!

  • Книг по сыроедению, голоданию, веганству и другим альтернативным ЗОЖ-течениям становится все больше. Мне кажется, уже сложно найти что-то действительно оригинальное, все аспекты уже давно раскрыты и разжеваны. Тем не менее, скажите, если это актуально: чего вам не хватает от хорошей книги по здоровому образу жизни? Какая информация актуальна лично для вас и чего вы ждете от добротной книги по этой тематике?
  • Есть ли такие вопросы, на которые вы так и не нашли исчерпывающий ответ? Если да, то приведите их.
  • Какие темы, по вашему мнению, наиболее актуальны именно в сфере сыроедения?  Здорово будет, если вы приведете несколько примеров.

Ответы займут не более пары минут, за которые я буду вам благодарен!

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Цели и ценности блога

Цели и ценности блога

26 Апр 2013 Рубрика: Разное

(Оригинал тут)

Для начала разрешите поприветствовать вас, дорогой читатель, на блоге «Истинное здоровье». Ниже я расскажу в нескольких словах о целях этого сайта и его основных ценностях.

Этот сайт посвящен довольно популярной теме — здоровью, ЗОЖ и альтернативным методикам оздоровления.  «Да таких сайтов тысячи!» — скажете вы и будете, безусловно, правы. Если в интернете сегодня чего-то и много так это информации. Её столько, что еще одним «сайтом о здоровье» сегодня никого не удивишь. Но здесь, как порой шутят врачи, «особый случай».

Комментарии к записи Цели и ценности блога отключены

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Эвкалиптовая чистка или борьба с невидимым

Эвкалиптовая чистка или борьба с невидимым

24 Апр 2013 Рубрика: О здоровье, Оздоровление

В сыроедческой среде весьма популярны антипаразитарные чистки, и первая в ТОП-списке это, пожалуй, эвкалиптовая чистка кишечника. Я не единожды слышал восторженные отзывы от тех, кто её применял, даже на страница этого блога всплывали слова, что эта очистка вполне способна побороть все заболевания, ведь именно паразиты, как вдруг оказалось, тому виной.

Я всегда скептически отношусь к подобным процедурам. Чтобы заставить меня 8 дней вставать на рассвете и вливать разные отвары в себя в странных позах, мне понадобилось бы серьезные причины. Уж точно бы они не ограничивались глупыми страшилками о червях в моем теле. И дело не в том, что придется рано вставать, а в том, что это может быть крайне опасным мероприятием.

Поэтому я изначально несерьезно к отнесся когда впервые прочитал этот «рецепт», но вижу, что далеко не все разделяют моего настроения. Многим эти процедуры кажутся адекватными и даже иногда по их мнению… помогают! Это странно, но мы все же попробуем разобраться в чем тут «фокус»? 

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Очищение кишечника с помощью кружки Эсмарха. За и против

Очищение кишечника с помощью кружки Эсмарха. За и против

03 Апр 2013 Рубрика: Голодание

С процедурой под названием «клизма» знакомы многие. Очищение кишечника с её помощью применяется не только в медицинских целях, но и в домашних условиях. С ней знакомы, прежде всего, сторонники детоксикации или очищения организма от шлаков и, конечно же, голодания.

Отношение к этому мероприятию у людей двоякое, от крайне негативного до возведения в ранг панацеи от всех болезней. Попробуем разобраться и, прежде всего, ответим себе на вопросы: «есть ли вообще смысл в очищении кишечника таким способом?» и «в каких ситуациях клизма оправдана и напротив — навредит организму?».

Так же будет дано описание методики очищения кишечника с помощью кружки Эсмарха.

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Малоедение или сознательное ограничение калорийности рациона

Малоедение или сознательное ограничение калорийности рациона

25 Мар 2013 Рубрика: Голодание, О здоровье

Поговорим в этой статье о таком стиле питания, как малоедение или принудительное ограничение калорий. Подсчет калорий является популярным сегодня способом похудеть и на основе этого нехитрой методики построены многие популярные диеты. Но некоторые идут немного дальше и значительно урезают свое повседневное меню не только для того, чтобы вес сбросить, но и на более продолжительное время.  Единицам же и вовсе удается снизить калорийность своего рациона значительно ниже  прописанного уровня минимального основного обмена веществ — 1000-1500 ккал в день.

Под малоедением здесь подразумевается значительное ограничение поступления калорий с пищей и адаптация своего организма к соответствующим количествам пищи. Такой способ повседневного питания отличается от большинства диет и обладает некоторыми отличиями и интересными эффектами, которые мы и обсудим в данной статье. А так же затронем и механизмы работы организма на низких количествах питания.

Начнем мы, пожалуй, с экспериментов.

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Добавление раздела исследований

Добавление раздела исследований

21 Мар 2013 Рубрика: Новости

Добавил на сайт раздел исследований касательно сыроедения, веганства и других тем, которые так или иначе касаются естественного оздоровления.

По ссылке собрана информация, которая, возможно, поможет составить наиболее объективное представление о диетах, которым посвящен сайт, сопутствующих проблемах, возможных опасностях и, конечно же, положительных сторонах.

Все источники в данном разделе достоверны, подкреплены ссылками на оригинальные исследования и поэтому являются по своей сути фактическим материалом. Перевод достаточно вольный, но при этом никаких изменений в оригинальные тексты внесено мною не было. Максимум — выделение жирным текстом тех строк, которые по-моему мнению являются важными с точки зрения выводов.

Все исследования размещены  по категориям и щелкнув на их название вы здесь же прочитаете краткое содержание оригинальной статьи. Так же стоит помнить, что мною не выбирались лишь «позитивные» исследования или напротив, —здесь просто предоставлен перевод того, что есть по теме. На страничке представлено все то, что говорит нам официальная наука.

(Раздел работает, но дорабатывается и в данный момент активно наполняется)

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