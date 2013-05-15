Я уже как-то говорил о том, что пишу книгу о здоровье и сыроедении, вот только закончить писанину пока все не получается. Можно было бы все свалить на нехватку времени и «кучу дел», но причина не только в этом.

Материал копится практически нон стоп и объемы все увеличиваются (иногда я выкладываю его на личном блоге). Из-за этого желания «насобирать побольше и написать получше» основной костяк книги перестраивался несколько раз, а отдельные главы даже полностью переписывались. Меня порой охватывает чувство, что написание книги — это бесконечный процесс. Всегда хочется что-то изменить к лучшему, где-то добавить побольше информации и т.д.

Я обещаю в ближайшее время больше рассказать о самой книге и её содержании, а сейчас же хочу попросить у вас, уважаемые читатели блога, ответить на пару вопросов. Это поможет сделать книгу лучше!

Книг по сыроедению, голоданию, веганству и другим альтернативным ЗОЖ-течениям становится все больше. Мне кажется, уже сложно найти что-то действительно оригинальное, все аспекты уже давно раскрыты и разжеваны. Тем не менее, скажите, если это актуально: чего вам не хватает от хорошей книги по здоровому образу жизни? Какая информация актуальна лично для вас и чего вы ждете от добротной книги по этой тематике?

Какая информация актуальна лично для вас и чего вы ждете от добротной книги по этой тематике? Есть ли такие вопросы, на которые вы так и не нашли исчерпывающий ответ? Если да, то приведите их.

Если да, то приведите их. Какие темы, по вашему мнению, наиболее актуальны именно в сфере сыроедения? Здорово будет, если вы приведете несколько примеров.

Ответы займут не более пары минут, за которые я буду вам благодарен!