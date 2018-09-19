Массаж ног — это удивительно приятная и полезная процедура, а если массаж делает профессионал, то это еще и очень благоприятно для здоровья.

Позитивный эффект массажа ног выражается в снятии усталости организма, нормализации кровообращения в ногах, что предотвращает варикоз, отеки и судороги икр.

Массаж ног

Кроме того, воздействуя на множество нервных окончаний, расположенных на стопах, можно оказывать благотворное влияние на все тело. Восточная медицина с давних пор использует это знание, которое пришло на Запад только в 20-м веке, при лечении многих болезней. Самые известные из восточных медицинских школ индийская и китайская утверждают, что стопа — это своего рода зеркало, в котором отражается состояние всех органов человеческого тела, поэтому опытный специалист может увидеть болезнь на ранних стадиях и провести профилактику. Современные врачи, занимающиеся аккупунктурой, согласны со своими учителями и активно применяют древние методики, такие как хиропрактика, которые иногда оказываются намного лучше современного фармацевтического лечения, у которого как известно очень много побочных эффектов. Есть пример лечебного голодания.

Найдите хорошего специалиста в вашем городе, чтобы испытать ни с чем не сравнимое чувство легкости и полета, возникающее после работы с вашими ногами профессионального массажиста.

Стоимость услуги «массаж ног» может отличатся и примерно составляет 700-3500 рублей в зависимости от массажного салона. Длительность процедуры обычно составляет от 15 минут до 1 часа. В процедуре могут использовать эфирные масла

Как нужно ухаживать за ногами? В течение дня ноги подвергаются огромным нагрузкам. Это неудобная обувь, напряженный рабочий график, из-за которого приходится очень много ходить. Все это непременно сказывается на состоянии наших ножек, появляется дискомфорт, а то и хроническая усталость. Ноги, как и любая другая часть тела, требует особого ухода и внимания. Если вы хотите подольше сохранить привлекательность и красоту ног, то посвятите им немного времени каждый день.Как нужно ухаживать за ногами? При уходе за ногами нужен индивидуальный подход. Главной процедурой считаются именно ванночки. Кожу ног, а именно ступней нужно очень хорошо распаривать. Так они смогут отдохнуть от ежедневных нагрузок и трения обувью. Делайте такие процедуры минимум два раза в неделю. Когда ноги будут хорошенько распарены, удалите огрубевшую кожу при помощи мелкозернистой пемзы. Вместо нее подойдет и небольшая щеточка. Раз в неделю используйте скраб для ног. Ко всем процедурам, которые относятся к уходу за ногами, нужно относиться очень тщательно. Не стоит лениться и откладывать уход на потом. Вам нужно каждый день тратить совсем немного времени, чтобы добиться хорошего результата, то есть сделать кожу ног гладкой и мягкой. Ванночки для ног обычно занимают двадцать-тридцать минут. Это не так много, да и потом вы получите очень приятное ощущение бодрости и легкости.Как нужно ухаживать за ногами?Как нужно ухаживать за ногами? Главное в любом уходе – это систематическое грамотное выполнение всех процедур. Просто введите для себя правило хотя бы два-три раза в течение недели уделять полчаса-час времени собственным ножкам. Со временем у вас выработается привычка, и вам больше не придется себя заставлять что-то делать. Многие женщины страдают от натоптышей, мозолей и трещин на пятках. Все это – следствие слишком больших нагрузок. В итоге вы будете испытывать болезненные очень неприятные ощущения. На самом деле трещины на пятках появляются из-за различных проблем со здоровьем, а вот побороться с натоптышами и мозолями можно и в домашних условиях, это совсем не сложно. Главное – проявить терпение и упорство. Если вы думаете, что посещений профессионального и высококвалифицированного мастера педикюра один раз в полгода-год достаточно, то вы глубоко ошибаетесь. Да, проблема может решиться, но уже буквально через месяц вы вновь столкнетесь с неприятностями. Если у вас нет возможности часто посещать салоны красоты, делайте регулярно в домашних условиях ванночки, а также пользуйтесь пемзой, скрабами и кремами. Ваши ножки скажут вам спасибо!

Выбор массажиста

Выбор массажиста — дело серьезное, так что если вы решились на эту процедуру отнеситесь к ней со всей ответственностью. Массажист должен профессионально заниматься массажем и мануальным массажем, т.е. массажный кабинет должен быть его основным местом работы и не в коем случае ни подработкой. Хорошо бы узнать о том, как долго практикует выбранный вами специалист, а так же, есть ли у него диплом о медицинском образовании. Кроме того, хороший массажист — это человек, который не только владеет техникой массажа, но и обладает умением передать эмоции. Ведь массаж — это своего рода обмен энергией между врачом и пациентом. У некоторых пациентов проходит Жор. Многие специалисты применяют при лечении ароматерапию. Поэтому самым лучшим вариантом будет, если вы знакомы с кем-нибудь постоянных из пациентов массажиста и они дают вам хорошие рекомендации.

Самомассаж ног

Если вам не удалось найти массажиста или просто не хочется искать, то есть еще и самомассаж или мануальная терапия. Процедура менее приятная, потому что может быть утомительной, но от этого не менее полезная. На востоке врачи как постоянную профилактическую процедуру рекомендуют именно самомассаж, т.к. никто лучше вас не может чувствовать ваше тело. Самое важное в самомассаже — это слышать и свое тело и понимать его. Регулярные занятия самомассажем помогают в этом. Можно осуществить переход на сыроедение и малоедение.

Для проведения самомассажа, так же как и для обычного массажа рекомендуется пользоваться массажным маслом. Массажное масло можно купить в магазине либо заменить его имеющимся на кухне, тем более что для массажа ног достаточно всего 1-2 чайных ложки масла. Лучше всего подходят топленое коровье или оливковое масло. Перед проведением сеанса необходимо подогреть масло, чтобы подготовить его. Температура масла должна быть немного выше комнатной, оно должно согревать, но не должно быть горячим.

Рекомендуется начинать массаж с массажа ногтей у их основания. Втирайте масло в основание ногтей, массируя круговыми движениями. Затем необходимо разогреть стопу. Для этого круговыми движениями нужно растирать верхнюю часть стопы и подошву. После этого можно уже приступить к массажу стопы разминая большими пальцам подошву. Можно так же улучшить кровообращение аккуратно вращая стопу в суставе сначала в одну, затем в другую сторону.

Длительность массажа 10-20 минут, в зависимости от вашего состояния; как уже говорилось выше: главное — чувствовать свое тело, что повышает энергетический баланс. После сеанса рекомендуем вам немного отдохнуть, выпить чай Улун или чай Пуэр , а после этого можно смыть масло, при необходимости.

Массажеры для ног

Современные технологии не стоят на месте, поэтому на помощь усталым ногам сегодня приходят не только заботливые руки массажиста, но и всевозможные устройства, помогающие массировать ноги.

Среди виликого разнообразия массажеров для ног можно выделить 2 основных группы массажеров:

1) Ручные массажеры — это инструменты в помощь массажисту. Они позволяют облегчить труд. Эти массажеры просты и недороги (обычно стоят до 2000 рублей). В качестве массажных элементов в этих массажерах выступают зубчатые валики или колесики, при помощи которых массируется стопа.

2) Автоматические массажеры — это уже не иструменты, а скорее электрические машины, расчитанные на то, чтобы проводить массаж самостоятельно, либо с минимальным участием человека в этом процессе. Стоят они значительно дороже своих ручных собратьев, но и диапазон их возможностей намного шире.

Массажер для ног — неплохой помощник в деле восстановления здоровья после тяжелого рабочего дня или длительной пешей прогулки. Даже если вы покупаете дорогой массажер, то наверняка сэкономите, т.к. лечение в наше время гораздо дороже нежели профилактика. Автоматический массаж является одним из действенных видов заботы о своем здоровье. Конечно он не заменит профессионального массажиста, но при регулярном использовании способен значительно улучшить ваше самочувствие и поднять вам настроение. Кроме того можно подлечить острый хондроз или уменьшить жировые отложения

Автоматические массажеры для ног.

Известные фирмы производители массажного оборудования, такие как Panasonic, Bosсh, Casada и другие, привлекают к разработке своих массажеров врачей ортопедов и профессиональных массажистов, благодаря чему эта продукция действительно помогает здоровью. Автоматические массажеры для ног обычно работают по одному из принципов: компрессионный массаж, роликовый массаж, либо вибромассаж. Универсальные массажеры объединяют в себе преимущества различных видов массажа.

Роликовые массажеры

Роликовые массажеры для стоп — очень часто встречающиеся устройства. Принцип их работы аналогичен принципу работы ручных массажеров, о которых рассказывалось выше, за тем лишь исключением, что ролики приводятся во вращение при помощи электродвигателя. Это не очень сложные стройства. Скорость вращение роликов обычно не меняется или меняется на ограниченное число вариантов (2-3). Некоторые массажеры оснащены сменными чехлами, что позволяет соблюдать гигиену. Автоматические роликовые массажеры стоят от 3000 до 6000 рублей.

Вибромассажеры

Вибромассажеры тоже довольно распространены. Массажным элементом в данном типе массажеров являются «массажные пальчики», которые установлены на виброплатформе. При вибрации на стопу оказывается точечное воздействие. Часто такие массажеры оснащают функцией ИК-подогрева. Инфракрасное излучение позволяет разогреть стопу, что улучшает кровообращение и повышает эффект массажа.

Универсальные массажеры

Универсальные массажеры — это своего рода квинтесенция массажа ног. В таких устройствах фирмы-производители стараются соединить все лучшие, что имеется у них на вооружении. Компрессионный массаж дополняется вибромасссажем либо роликовым массажем, что позволяет проводить массаж но полностью.

О вибромассаже и роликовом массаже мы уже рассказали. Принцип их действия в универсальных массажерах остается неизменным, за исключением того, что может увеличиваться количество роликов, а иногда массаж дополняют функцией массажа пальцев. Вибромассаж может усовершенствоваться за счет увеличения площади виброплатформы и больших возможностей управления ею.

Что касается компрессионного массажа, то принцип его действия в том, что в воздушные подушки подается воздух под давлением, что позволяет мягко разминать ноги. О качестве данного вида массажа может сказать количество подушек, а так же качество насосов которые подают в них воздух.

Чем больше количество подушек, тем большую часть ног они облегают. В продвинутых моделях делается массаж икр и количество подушек может достигать 12 штук, но стандартно для массажа стоп хватает 5-6 подушек в зависимости от конструкции массажера. Качество нагнетающих воздух насосов отражается на том как устройство регулирует подачу воздуха в подушки. Это в конечном счете сказывается на ощущения пользователя.

Как выбрать качественный массажер.

Теперь когда вы познакомились с основными видами массажеров, мы попробуем осветить процесс их выбора для тех, кто заинтересовался данной темой.

Конечно первым на что стоит обратить внимание если вы хотите купить массажер для ног —это функциональность. Конечно, универсальный массажер — это наилучший выбор, но приобретая такое устройство нужно учесть следующее: универсальные массажеры в большинстве своем довольно громоздки. Хорошо бы иметь место для такого устройства.

Универсальные массажеры могут быть оснащены большим количеством функций, которые вам не нужны. Старайтесь подобрать именно то, что нужно именно вам, т.к. многочисленные опции типа пульта дистанционного управления и многочисленных программ могут быть излишними.

Какой бы массажер вы не хотели приобрести, оптимальным вариантом будет попробовать его в деле. Конечно не все можно понять, попробовав массажер один раз, но если вдруг после долгой прогулки по торговому центру у вас будет возможность остановиться в магазине массажеров, не упустите эту возможность. Это будет лучшая проверка.

При покупке обращайте внимание на фирму производителя. Европейские и Японские массажеры намного более качественнее своих китайских собратьев. Из европейских производителей хотелось бы отметить Bosch и Casada а из японских Panasonic и Marutaka. Хотя случается что даже дорогие массажеры ломаются, главное — убедиться в наличии у фирмы производителя качественного сервиса и гарантии. Обычно гарантия на массажеры составляет 6 месяцев, но более серьезные фирмы предоставляют более длительную гарантию 1, 2 и даже 3 года.

Цена на универсальные массажеры составляет от 10 000 до 40 000 рублей. Сумма довольно значительная, поэтому советуем отнестись к покупке со всей серьезностью. Надеемся, что наши советы помогут вам сделать правильный выбор.