Переход на сыроедение. Общие вопросы
Сколько длится перестройка организма на сырую растительную пищу?
Точных сроков определить не удастся. Они зависят от многих факторов: возраст, предпочтения в еде, наличие вредных привычек, состояние органов пищеварения, занятие спортом в течении жизни, степень медикаментозного вмешательства в ваше здоровье врачами и т.д.
Если сказать в общем, то чем наше здоровье крепче до перехода, тем быстрее он произойдет, минуя множество перестроечных и очистительных кризов.
Как показывает опыт, те люди, рацион которых максимально насыщен овощами и фруктами, а жизнь спортом, переходят значительно быстрее и легче.
А примерный срок для большинства: 1-1,5 года. И, конечно, границы размыты. Есть те, кто финиширует быстрее, а есть те, кто не вкладывается в расписание. Конкретики тут быть не может.
Чего следует ожидать сыроеду при перестройке организма?
Перестройка на сырую растительную пищу протекает у всех людей по-разному, но если определить общие этапы, то они примерно схожи:
- Первое время эйфория, увеличение сил, уменьшение времени сна и осознание легкости выбранного пути. «Медовый месяц сыроедения». Длится в среднем несколько недель;
- После прохождения «сладких деньков» начинаются первые неприятности. Постоянный голод и неудовлетворение вкусом. Жор. Живот уже лопается от обилия пищи, но чувство насыщения так и не наступает. Основную часть мыслей в голове занимает еда. Как поиски сырой пищи, способной морально и физически насытить так и мысли о былых вареных «запрещенных» блюдах;
- Слабость, апатия, ментальная неудовлетворенность как временные так и фоновые. Очистительные кризы, обострение хронических заболеваний и прочие прелести перестройки организма. Потеря веса и мерзлявость зимой. Чем ниже психическая устойчивость, тем больше шансы именно в этот период сорваться на прежнее питание, проявить агрессию к окружению либо разувериться в выбранном пути;
- Рассвет после продолжительной ночи: аппетит постепенно укрощается, тяга на былые блюда сходит практически на нет. Разнообразие употребляемой пищи тоже уменьшается. Мысли о еде постепенно отходят на второй план;
- Завершение перехода. Перестройка пищеварения завершена. Начинается набор веса, появляется сила и выносливость. В голове царит порядок в мыслях и небывалый оптимизм. Проходят многие хронические болезни и здоровье выходит на новый качественный уровень.
Как я смогу повлиять на скорость перестройки?
Переход на сыроедение долгий и сложный. И для многих будет важно не упускать все возможности, для облегчения этого пути. Главным фактором окончания перестройки — построение видовой микрофлоры. И это постепенный процесс, который мы можем ускорить только предварительным длительным голоданием и соответствующим рационом. Все остальные методы повышают энергетику организма, что позволяет не только лучше себя чувствовать но и ускорять многие процессы перестройки, например чистки или качество переваривания пищи. Эти методы рассмотрены ниже.
Большинство отклонений от здорового состояния при перестройке, это не показатели самоочищения тела, как считают многие, а проявления дефицита энергии, ввиду лишения прежних источников её «добычи». Мы сменили «топливо» в своем« авто», а «двигатель» остался тот же. Слабость, уменьшения порога максимальной физической силы, мерзлявость… — эти симптомы, на которые мы можем влиять, и если не убрать их полностью, то снизить до комфортного нам уровня.
Также стоит заметить, что в разы эффективнее начать «приживаться» с нижеприведенными привычками доначала сыроедения. Полюбить спорт, закаливание, настроить полноценный сон еще до смены рациона будет огромнейшим плюсом в будущем. Запомните, что основной секрет ускорения перехода — начать его заблаговременно.
Предварительное голодание
Предварительное голодание значительно упростит переход на новый рацион для вас и вашего организма. Оно способствует перестройке микрофлоры и пищевым пристрастиям, делая переход менее травмирующим и более быстрым.
Переход на сыроедение через голодание, особенно длительное, очень эффективен.
Подробнее о переходе на сыроедение через голодание
Смещение основы рациона в сторону овощей и зелени
Зачастую у сыроедов, особенно на начальных этапах, рацион строится на основе орехов и фруктов и лишь иногда сюда добавляются пророщенные злаки. И как правило овощам с зеленью уделяется наименьшее внимание, что может вызвать определенные трудности.
Зелень с овощами — идеальные составляющие рациона на переходном этапе, позволяющие не сколько ускорить перестройку, как выстроить «правильную» видовую микрофлору. Смещение основы рациона к «грубой клетчатке» — очень важный аспект переходного периода, который стоит принять во внимание. Есть шанс свернуть «не туда», особенно у жителей мегаполиса и нелюбителей спорта.
Подробнее в статье о переходе и формировании видовой микрофлоры
Физические нагрузки
Хорошая спортивная форма и любовь к спортивным нагрузкам практически гарантирует более быструю и комфортную перестройку. Движение — наше все. Особенно если преобладающие нагрузки — аэробные: бег, гимнастика, плаванье, спортивные игры и т.д.
У активных людей более «чистый» обмен веществ, больше КПД добычи энергии и меньший её расход, что несомненно скажется на переходном периоде. Чистки будут происходить быстрее и «мягче», упадок же сил будет гораздо меньше.
Правильным решением будет начать заниматься спортом до перехода. Чем с большей мышечной массой и способностью к аэробному обмену в тканях вы стартуете — тем легче будет вам на переходе. Многие берутся за спорт после начала «новой жизни», что редко удается, ввиду снижения общего фона сил.
После же завершения перестройки тело начнет буквально требовать движения. Активное занятие спортом будет приносить массу удовольствия, результаты начнут расти, а все негативные стороны, вроде боли в мышцах, практически сойдут на нет.
Сон
Сон безусловно имеет важное значение в жизни человека. Человек приспособлен для тропического климата и именно там он биологически сформировался. Наши предки в течении тысяч лет ложились спать по заходу солнца, а вставали с его подъемом, и только в последнее время сбившийся режим стал нормой. Для эволюции это миг, поэтому природа попросту не успела наделить нас внутренним механизмом защиты от недостатка сна, и явно увидеть, есть ли у нас его дефицит, мы не можем.
Поэтому очень важно приучить себя быть «жаворонком»: ложиться вечером в примерно одно и тоже время, вставать рано утром без будильника. С таким режимом дня вы получите преимущества перед беспорядочным сном, а тем более жизнью «совы». Научитесь засыпать глубоко и хорошо высыпаться, тем самым давая полностью отдохнуть своей нервной системе и телу. Награда не заставит себя долго ждать, отличное настроение и бодрость будут вашими спутниками в жизни. Помните, что не важно сколько часов спать, важно высыпаться.
При переходе на сыроедение полноценный сон может убрать множество проблем, причина которых не связывалась с его нехваткой: упадок энергии, вялость в мышцах, усталость глаз и т.д.
Закаливание
Контрастный душ отлично прочищает сосуды, особенно мелкие капилляры. Чистится кровь в печени и легких, поры кожи. Помогает ускорить вывод токсинов и в борьбе с анаэробными зонами, тем самым оказывая лечебное и тонизирующее воздействие на весь организм.
Очень полезно приучить организм к закаливанию. Обливание холодной водой, прогулки в легкой одежде зимой. Самая простая и эффективная процедура – контрастный душ. Его принимать лучше утром: постояв и прогревшись под теплой водой, увеличьте её температуру до максимально терпимо горячей (но не переборщите!). После нескольких секунд резко переключите на холодную. Ждите, и когда терпеть будет уже невыносимо — снова переключитесь на теплую воду. Циклы повторять 3-5 раз. При желании можно их увеличить. Закончить процедуру лучше на холодной воде с последующим растиранием полотенцем.
Здесь, как и в спортивной нагрузке, периодичность вы выбирайте сами, главное – это получение «кайфа» от процесса. Как и в любой чистке, поначалу могут возникать неприятные ощущения: слабость, сонливость, незначительные боли и прочее. Но эти симптомы быстро сменятся бодростью и радостью в теле.
Закаливание — очень сильный метод ЗОЖ. И его включение в повседневность не только поможет на этапе перестройки, но и в течении всей дальнейшей жизни.
Подробнее о механизмах терморегуляции и методах её восстановления
Нелишним будет повториться: начните это вводить в свою повседневность до перехода на сыроедение, и это Вам окупиться с лихвой, — переход будет гораздо короче.
Отношения с окружением. Что может измениться?
Любое кардинальное изменение в одной сфере жизни отразятся на других её областях. Переход на сыроедение тому не исключение. Изменения будут обязательно, а вот их характер зависит от множества факторов, но прежде всего именно от ваших внутренних качеств. Есть два варианта развития событий: либо человек, пытаясь измениться, не преодолевает сопротивление окружения, возвращается на исходную позицию — либо он таки прорывается, и это событие обязательно оставит отпечаток на его близких.
Семья
Семья и те, с которыми вы живете – это люди, влияющие на вас больше всех. И так же сильно вы влияете на них. Их настрой может, как помогать вам, так и препятствовать. Ваша первостепенная задача быть готовым объяснить, что вы хотите сделать, чего достичь и почему. Для этого нужно полностью ответить на эти вопросы себе самому, а уж тогда и делиться ответами с близкими. Не стоит навязывать свою точку зрения никому из близких, а соблазн может быть очень велик. Помните, что когда человек не уверен в выбранном пути, ему свойственно искать подтверждение своей правоты вовне. Не стоит навязывать информацию о своем питании, а если кто-либо и «созрел», он сам поинтересуется — тогда уже и утолите его информационный голод. Ну и конечно, если член вашей семьи последует за вами – поддержите его как сможете.
Если семья воспримет вашу идею «в штыки» и попросту сделает невозможным осуществление задуманного, самое неразумное будет ссориться из-за этого, или опять же прибегать к спорам и отстаивании своей позиции. К нужному результату такие действия не приведут. Переходите постепенно, в меру ограничений. Дайте больше временем семье пересмотреть свое мнение, глядя на ваши результаты.
Работа/учеба
Отношение к вам в коллективе может сильно измениться и они прежде всего зависят от вашего эмоционального состояния и вашей занимаемой должности. Исходя из этого вы можете стать объектом насмешек, раздражения и непонимания либо подражания и частого интереса к вашей персоне. Важно не принимать все близко к сердцу, на все необычное люди реагируют бурно и эмоционально и это нормально. Идеальный вариант не реагировать внутренне на любое внимание в ваш адрес, а в ответ просто отшучиваться.
Еда и всеобщие застолья на работе неотъемлемая часть, сплачивающая коллектив и пропускать их не стоит. Просто берите на застолье фрукты, если их там нет, и кушайте на здоровье.
Друзья
С близкими друзьями все точно так, как с семьей и работой. Друзья могут стать отличной поддержкой на начальных этапах. Если с некоторыми вас связывало только общее развлекательное времяпрепровождение и выпивка, то есть огромная вероятность того, что они уйдут из вашей жизни, хлопнув дверью. Как в поговорке «Я думал у меня много друзей, пока я не бросил пить».
Если такие жертвы кажутся вам высокими, пересмотрите свое желание изменить свой старый стиль жизни.
Как отличить истинный голод от эмоционального?
Не нужно отличать, это занятие неблагородное и практически невыполнимое. То, что мы сегодня называем голодом — сумма огромного количества факторов, эмоциональных и физиологических. Любой голод — это сумма факторов, и порой определить причину крайне сложно.
Нужно плавно, шаг за шагом, переучивать себя. Вырабатывать привычку относиться к еде как ребенок: процесс поглощения пищи для которого скучная рутина, отвлекающая от основных занятий и игр.
Эмоциональные причины голода являются приобретенными привычками и шаблонами избегания скуки, подавления эмоций и т.д. Стоит ли начинать раскручивать этот запутанный клубок причин и следствий? Здесь лучше не убегать от проблем, а двигаться к целям.
Физиологические же причины — это в основном сумма «требований» нашей микрофлоры. Кого в себе «носим», того и кормим. Сюда относятся не только бактерии и простейшие, но и паразиты.
Подробнее в статье о причинах голода, а так же о физиологии голода
Допустимы ли отступления от сырой пищи на термообработанную?
Можно все, если понимать с какой целью ты это делаешь. Запрещать себе что-то глупо, это как минимум создает психическое напряжение, которое в один прекрасный момент все-же выльется наружу. Или будет сидеть внутри, порой проявляясь негативом к окружению.
Важно понимать, что мы все разные: если для одного съесть в гостях немного какого-то несыроедческого блюда будет осознанным решением, и об этом инциденте человек забудет спустя час, то для другого это малейшее поступление даст повод «пойти по наклонной» и вернуться к прежней пище. Тут каждый сам устанавливает свои границы в зависимости от ситуации, привычек, убеждений.
Можно все, если это осознанный выбор, а не эмоциональный срыв. Если вы попадаете в такую ситуацию, когда употребление несыроедческой пищи по вашему мнению оправдано — кушайте. Но оправдано в результате логических умозаключений, а не эмоциональных неконтролируемых порывов!
И не забывайте, что если отступлению все-же быть, то делать это желательно с менее вредными продуктами: запеченные овощи, гречка, морепродукты и т.д. Заодно и проверите на сколько вам важно носить гордое имя «сыроеда».
Как я смогу определить, что перестройка наконец-то произошла?
Перестройка завершится, когда устоится новый гомеостаз организма, основанный на видовой микрофлоре. Это сопровождается исчезновением всем симптомов дефицитного состояния организма на переходе. Пропадает мерзлявость, потеря веса, слабость и «ватное» состояние. Приходят в норму кожа, волосы, ногти. Нормализуется сон, появится полноценная насыщаемость от сырой растительной пищи вместе со способностью длительно не есть.
Вы однозначно поймете, когда перестройка завершится.
Жор. Каковы его причины возникновения и как с ним бороться?
Распространенное явление на переходном периоде и избежать его едва ли удастся. Для многих это самый сложный момент в переходе на сыроедении.
Причины комплексные. Здесь есть психологическая составляющая (самоограничение, попытка «заесть» проблемы) так и физиологические (нехватка питательных веществ с поступающей пищей). Второе — норма при переходе на первоначальных этапах, со временем же эта проблема исчерпает себя как только организм оправиться от резкой смены рациона. Первая же проблема зависит уже от личных качеств человека, и если для вас единственной радостью в жизни является вкусная кухня, то при переходе на сыроедение вам будет крайне сложно справиться с собой. Тут стоит попробовать двигаться постепенно, а не делать резких маневров и бросаться с головой в ЗОЖ.
Подробности в статье Жор. Причины возникновения и борьба с ним
Юрий, я знаю что буквально вчера уже благодарила вас за бифидобактерии, наверное нехорошо засорять вам тут все своим спамом, но в этот раз хочу еще раз просто поблагодарить за всю проделанную тут работу, и почему-то думаю что вам важно знать, что все что вы делаете не просто теряется в просторах рунета, а реально кому-то нужно и помогает. Мне помогает например — сижу вот сейчас в обнимку с велком капусты, говорю спасибо и радуюсь, что зубы от фиников не болят)) и не только это в общем-то. Второй день вас читаю, хорошо подобрано, хорошо написано, и вообще нравится мне у вас)). Обещаю больше не спамить, желаю творческих успехов и благодарных сыроедов)
Спасибо за теплые слова.
А спамить можно, даже нужно! Но по теме 😉
Всё классно, только по поводу отношений я бы еще чуть-чуть смягчил. Не давал бы столь однозначных рекомендаций. Кому-то лучше будет следовать твоей рекомендации, другому лучше как можно быстрее развестись. Это зависит слишком от многих факторов.
Не увидел я у себя четких рекомендаций, а тем более жестких. Антонио, можно уточнить? Еще бы был очень благодарен за высказанное мнение по этому вопросу, у Вас опыта в этом вопросе думаю побольше будет
Нет-нет, всё хорошо, но я бы ЕЩЁ чуть-чуть смягчил. Ну например:
«Не стоит навязывать свою точку зрения никому из близких, а соблазн может быть очень велик.»
Но ведь возможны ситуации, когда человек может сильно загрустить в обществе непонимающих его людей. И даже заболеть от этого (хоть сыроеды и «никогда не болеют»))). В этом случае навязывания, ультиматумы и разводы могут сохранить здоровье.
Да и вообще зачастую другого пути просто нет. Эта история очень обычна — человек переходит на сыроедение и через несколько месяцев разводится. Спросишь почему? Потому что и он и его «половина» видят, что их пути разошлись. Им интересны разные вещи, у них слишком разные мировоззрения.
По-моему, лучшее что в этом случае можно сделать, это принять ситуацию, постараться развестись как можно более мирно и начать строить новую жизнь.
Сам я случайно избежал развода. Хотя пару раз мы были «на грани». Думаю так случилось только потому что в течении долгих лет мы очень много общались (мы и работали вместе), не теряли «ментального контакта». Поэтому и мысли имеем общие.
Но ведь возможны ситуации, когда человек может сильно загрустить в обществе непонимающих его людей
Я не сторонник ультиматумов и правки окружения под себя. Тем более в случае с сыроедением, когда первый год не все так гладко, и причины «штыков» окружения вполне логичны. Когда же преимущества смены рациона будут очевидны, а окружающие не делают выводов — возможно тогда и разумно включать «недовольство»
Со второй половинкой у меня немного другой опыт, моему сыроедению около года, с девушкой вместе 2 года. Вначале поддержки никакой, я никогда не навязывал информацию, ввиду отсутствия интереса к ней. Спустя несколько месяцев интерес начал появляться, а с её рациона начали исчезать «сами собой» наиболее вредные продукты. Прочла несколько книг, сейчас большая часть рациона свежее, веганка. Я её в этом плане конечно поддержую и она меня уже тоже. В планах переезд.
Мне кажется, что еда не повод строить стены вокруг себя. Другое дело, что с такой переменой и многие интересы отпадают. На духовное начинаем замахиваться! 😉
теряли «ментального контакта»
Видимо это и есть ключик. Вам с Кларой мы очень благодарны. Ваш переезд вдохновляет и хочется пожелать всего наилучшего!
И вам того же. Оставайся таким же мудрым, чтобы пройти через семейные конфликты, которые к сожалению неизбежны, особенно в первые годы.
эх, а у меня и нету никакого медового месяца … все ждала этой обещанной всеми эйфории, но так и не произошло.. времени, конечно, мало еще прошло.. где-то месяц на 80-90% на СЕ и третья неделя пошла чисто на СЕ.. сухофрукты и орехи ем немного, фруктов много, да.. но и овощей и зелени тоже много.. особенно постоянно хочется зелени и острого, лука,чеснока, перца… но вот эйфории у меня никакой так не было, было обычное состояние в плане физического здоровья, но при этом апатия, рассеянность, трудно сосредоточиться, нежелание вообще что-то делать, не от слабости, а так.. пофигизм какой-то)) теперь к апатии добавилась еще простуда и хандра…
когда эйфория есть в начале перехода — это очень хорошо, ты успеваешь вкусить это прекрасное состояние, и потом, когда у тебя кризы, ты помнишь все свои хорошие ощущения вначале,и это хорошо мотивирует, чтобы двигаться дальше
а мне «вспоминать» нечего, и от этого морально немножко тяжело и грустно(
но двигаться все равно буду дальше… знаю, что все это временно и просто надо переждать
П.С. Юрий, за блог вам спасибо)) «вещаете» вы очень мудро, я бы сказала… взвешенно и без навязывания своей точки зрения… таких людей приятно читать 😉
Вырабатывать привычку относиться к еде как ребенок: процесс поглощения пищи для которого скучная рутина, отвлекающая от основных занятий и игр.
Юра, я не согласен с этим. Это так в случае, если родители-бабки-дедки и т. д. заставляют ребенка есть. В случае, если предоставить ребенку свободу выбора что и когда есть, это происходит не скучно, а со вкусом и удовольствием. Помню себя в детстве, меня никогда не заставляли. Было все вкусно, что бы я не съел — от краюхи хлеба до зеленых яблок из «ничейного» сада. Все, конечно, происходило ни в коем случае не в виде трапез, а больше на ходу, но отнюдь не скучно и 100% в кайф.
Спасибо за инфу, так держать!
На здоровье
По поводу жора, может уже было — извините если что — но для меня это настоящее открытие: преодолел его следующим образом: Все очень просто — тщательное пережевывание, только и всего! То есть раньше ел «тонны» сырой еды и не наедался. А сейчас беру Яблоко там или грецких орехов штук 5, и жуешь их до состояния разбавленной мелкодисперсной кашицы, до того состояния, когда уже не можешь нащупать языком твердые частицы, которые можно еще измельчить, и потом глотаешь. Сытость от этого на 3-4 часа как от вареной пищи!!! Даже не думал что так может быть! Ем 200 гр орехов и 2-3 овоща/фрукта в день и сытость как на «вареноедении»! Уже вес вниз «полетел»
Абсолютно верно, полностью согласен. Случайно обнаружил у себя, что начал больше насыщаться, когда стал жевать цельные фрукты-овощи вместо «перетирания» их в блендере, как делал это раньше. Но почему-то при этом через 3-4 часа жутко хочется пить. Пока грешу на выведение токсинов (я только 1,5 мес. на сыроедении)
Такой примитивный вопрос: насколько реально быть сыроедом почти в центре сибири,зимой и весной днем с огнем не сыщешь нормальных овощей-фруктов,одни только неестественно-красивые лежат на полках в магазинах.
Я слышал о сыроедящих сибиряках, поэтому хоть это и связано с огромными сложностями, но все же реально… Стоит ли игра свеч каждый пусть решает самостоятельно.
Я живу как раз в Сибири, много друзей сыроедов Договариваешься на рынках и в хороших мелких магазинах «Овощи-фрукты», где продают дешевые фрукты из ближнего зарубежья и Краснодара. Фрукты можно брать по сезону — сейчас мандарины и яблоки, гранаты, после Нового Года апельсины. Опять-таки, морковь и свекла, капуста, та же картошка позволяют прекрасно продержаться до весны. Успехов!
В Сибири зимой хорошо выручает пророщенная зеленая гречка, чечевица, арахис, нут
Добрый день!2 месяца как перешла на сыроедение……Ну что я могу сказать. Я пока не понимаю что со мной происходит Постоянно хочется есть сладкое. Много фруктов, постоянные срывы на халву и гору изюма……. Как всё это перебороть и сколько это может продлиться? Я занимаюсь спортом всё время, в том числе и силовым и мне непонятно как получать белок. Пока что я получается питаюсь одним сахаром и клетчаткой. (фрукты, мёд, сухофрукты- сахар. Овощи-клетчатка). Причём чем больше ем углеводов6 тем больше их хочется………….Я очень хочу есть живую пищу, но как перестать срываться и постоянно думать о еде? Очень часто срываюсь, наедаюсь на ночь сладкого и пытаюсь на следующий день голодать. Не получается((((((((( Как отказалась от животного белка, так вообще не знаю что по вечерам есть. Раньше ела творог или яйца. Теперь салаты и фрукты. Белка нет. Помогите мне пожалуйста разобраться что со мной твориться! А то я уже в наркомана-сладкоежку превращаюсь и кажется поправляюсь……………При том что я читала азбуку всех сыроедов «12 ступеней перехода на сыроедение» Виктории Бутенко. Не нашла для себя ответа как всё правильно сделать.
Все ответы на Ваши вопросы здесь: «Сыроедение от А до Я — 2015. Марина Щелокова. Основы растительного питания».
https://www.youtube.com/watch?v=azjf8OawEbU — здесь запись видео
здравствуйте,из своего опыта отвечу,добавте в рацион гречневую кашу томленную не выше 50градусов с сливочным маслом и чесноком! и проблемма белка отпадет)
Вы кормите паразитов,постарайтесь кушать больше зелени и овощей.На этом сайте есть тема по этому поводу.