Сколько длится перестройка организма на сырую растительную пищу?

Точных сроков определить не удастся. Они зависят от многих факторов: возраст, предпочтения в еде, наличие вредных привычек, состояние органов пищеварения, занятие спортом в течении жизни, степень медикаментозного вмешательства в ваше здоровье врачами и т.д.

Если сказать в общем, то чем наше здоровье крепче до перехода, тем быстрее он произойдет, минуя множество перестроечных и очистительных кризов.

Как показывает опыт, те люди, рацион которых максимально насыщен овощами и фруктами, а жизнь спортом, переходят значительно быстрее и легче.

А примерный срок для большинства: 1-1,5 года. И, конечно, границы размыты. Есть те, кто финиширует быстрее, а есть те, кто не вкладывается в расписание. Конкретики тут быть не может.

Чего следует ожидать сыроеду при перестройке организма?

Перестройка на сырую растительную пищу протекает у всех людей по-разному, но если определить общие этапы, то они примерно схожи:

Первое время эйфория, увеличение сил, уменьшение времени сна и осознание легкости выбранного пути. «Медовый месяц сыроедения». Длится в среднем несколько недель;

После прохождения «сладких деньков» начинаются первые неприятности. Постоянный голод и неудовлетворение вкусом. Жор. Живот уже лопается от обилия пищи, но чувство насыщения так и не наступает. Основную часть мыслей в голове занимает еда. Как поиски сырой пищи, способной морально и физически насытить так и мысли о былых вареных «запрещенных» блюдах;

Слабость, апатия, ментальная неудовлетворенность как временные так и фоновые. Очистительные кризы, обострение хронических заболеваний и прочие прелести перестройки организма. Потеря веса и мерзлявость зимой. Чем ниже психическая устойчивость, тем больше шансы именно в этот период сорваться на прежнее питание, проявить агрессию к окружению либо разувериться в выбранном пути;

Рассвет после продолжительной ночи: аппетит постепенно укрощается, тяга на былые блюда сходит практически на нет. Разнообразие употребляемой пищи тоже уменьшается. Мысли о еде постепенно отходят на второй план;

Завершение перехода. Перестройка пищеварения завершена. Начинается набор веса, появляется сила и выносливость. В голове царит порядок в мыслях и небывалый оптимизм. Проходят многие хронические болезни и здоровье выходит на новый качественный уровень.

Как я смогу повлиять на скорость перестройки?

Переход на сыроедение долгий и сложный. И для многих будет важно не упускать все возможности, для облегчения этого пути. Главным фактором окончания перестройки — построение видовой микрофлоры. И это постепенный процесс, который мы можем ускорить только предварительным длительным голоданием и соответствующим рационом. Все остальные методы повышают энергетику организма, что позволяет не только лучше себя чувствовать но и ускорять многие процессы перестройки, например чистки или качество переваривания пищи. Эти методы рассмотрены ниже.

Большинство отклонений от здорового состояния при перестройке, это не показатели самоочищения тела, как считают многие, а проявления дефицита энергии, ввиду лишения прежних источников её «добычи». Мы сменили «топливо» в своем« авто», а «двигатель» остался тот же. Слабость, уменьшения порога максимальной физической силы, мерзлявость… — эти симптомы, на которые мы можем влиять, и если не убрать их полностью, то снизить до комфортного нам уровня.

Также стоит заметить, что в разы эффективнее начать «приживаться» с нижеприведенными привычками доначала сыроедения. Полюбить спорт, закаливание, настроить полноценный сон еще до смены рациона будет огромнейшим плюсом в будущем. Запомните, что основной секрет ускорения перехода — начать его заблаговременно.

Предварительное голодание

Предварительное голодание значительно упростит переход на новый рацион для вас и вашего организма. Оно способствует перестройке микрофлоры и пищевым пристрастиям, делая переход менее травмирующим и более быстрым.

Переход на сыроедение через голодание, особенно длительное, очень эффективен.

Подробнее о переходе на сыроедение через голодание

Смещение основы рациона в сторону овощей и зелени

Зачастую у сыроедов, особенно на начальных этапах, рацион строится на основе орехов и фруктов и лишь иногда сюда добавляются пророщенные злаки. И как правило овощам с зеленью уделяется наименьшее внимание, что может вызвать определенные трудности.

Зелень с овощами — идеальные составляющие рациона на переходном этапе, позволяющие не сколько ускорить перестройку, как выстроить «правильную» видовую микрофлору. Смещение основы рациона к «грубой клетчатке» — очень важный аспект переходного периода, который стоит принять во внимание. Есть шанс свернуть «не туда», особенно у жителей мегаполиса и нелюбителей спорта.

Подробнее в статье о переходе и формировании видовой микрофлоры

Физические нагрузки

Хорошая спортивная форма и любовь к спортивным нагрузкам практически гарантирует более быструю и комфортную перестройку. Движение — наше все. Особенно если преобладающие нагрузки — аэробные: бег, гимнастика, плаванье, спортивные игры и т.д.

У активных людей более «чистый» обмен веществ, больше КПД добычи энергии и меньший её расход, что несомненно скажется на переходном периоде. Чистки будут происходить быстрее и «мягче», упадок же сил будет гораздо меньше.

Правильным решением будет начать заниматься спортом до перехода. Чем с большей мышечной массой и способностью к аэробному обмену в тканях вы стартуете — тем легче будет вам на переходе. Многие берутся за спорт после начала «новой жизни», что редко удается, ввиду снижения общего фона сил.

После же завершения перестройки тело начнет буквально требовать движения. Активное занятие спортом будет приносить массу удовольствия, результаты начнут расти, а все негативные стороны, вроде боли в мышцах, практически сойдут на нет.

Сон

Сон безусловно имеет важное значение в жизни человека. Человек приспособлен для тропического климата и именно там он биологически сформировался. Наши предки в течении тысяч лет ложились спать по заходу солнца, а вставали с его подъемом, и только в последнее время сбившийся режим стал нормой. Для эволюции это миг, поэтому природа попросту не успела наделить нас внутренним механизмом защиты от недостатка сна, и явно увидеть, есть ли у нас его дефицит, мы не можем.

Поэтому очень важно приучить себя быть «жаворонком»: ложиться вечером в примерно одно и тоже время, вставать рано утром без будильника. С таким режимом дня вы получите преимущества перед беспорядочным сном, а тем более жизнью «совы». Научитесь засыпать глубоко и хорошо высыпаться, тем самым давая полностью отдохнуть своей нервной системе и телу. Награда не заставит себя долго ждать, отличное настроение и бодрость будут вашими спутниками в жизни. Помните, что не важно сколько часов спать, важно высыпаться.

При переходе на сыроедение полноценный сон может убрать множество проблем, причина которых не связывалась с его нехваткой: упадок энергии, вялость в мышцах, усталость глаз и т.д.

Закаливание

Контрастный душ отлично прочищает сосуды, особенно мелкие капилляры. Чистится кровь в печени и легких, поры кожи. Помогает ускорить вывод токсинов и в борьбе с анаэробными зонами, тем самым оказывая лечебное и тонизирующее воздействие на весь организм.

Очень полезно приучить организм к закаливанию. Обливание холодной водой, прогулки в легкой одежде зимой. Самая простая и эффективная процедура – контрастный душ. Его принимать лучше утром: постояв и прогревшись под теплой водой, увеличьте её температуру до максимально терпимо горячей (но не переборщите!). После нескольких секунд резко переключите на холодную. Ждите, и когда терпеть будет уже невыносимо — снова переключитесь на теплую воду. Циклы повторять 3-5 раз. При желании можно их увеличить. Закончить процедуру лучше на холодной воде с последующим растиранием полотенцем.

Здесь, как и в спортивной нагрузке, периодичность вы выбирайте сами, главное – это получение «кайфа» от процесса. Как и в любой чистке, поначалу могут возникать неприятные ощущения: слабость, сонливость, незначительные боли и прочее. Но эти симптомы быстро сменятся бодростью и радостью в теле.

Закаливание — очень сильный метод ЗОЖ. И его включение в повседневность не только поможет на этапе перестройки, но и в течении всей дальнейшей жизни.

Подробнее о механизмах терморегуляции и методах её восстановления

Нелишним будет повториться: начните это вводить в свою повседневность до перехода на сыроедение, и это Вам окупиться с лихвой, — переход будет гораздо короче.

Отношения с окружением. Что может измениться?

Любое кардинальное изменение в одной сфере жизни отразятся на других её областях. Переход на сыроедение тому не исключение. Изменения будут обязательно, а вот их характер зависит от множества факторов, но прежде всего именно от ваших внутренних качеств. Есть два варианта развития событий: либо человек, пытаясь измениться, не преодолевает сопротивление окружения, возвращается на исходную позицию — либо он таки прорывается, и это событие обязательно оставит отпечаток на его близких.

Семья

Семья и те, с которыми вы живете – это люди, влияющие на вас больше всех. И так же сильно вы влияете на них. Их настрой может, как помогать вам, так и препятствовать. Ваша первостепенная задача быть готовым объяснить, что вы хотите сделать, чего достичь и почему. Для этого нужно полностью ответить на эти вопросы себе самому, а уж тогда и делиться ответами с близкими. Не стоит навязывать свою точку зрения никому из близких, а соблазн может быть очень велик. Помните, что когда человек не уверен в выбранном пути, ему свойственно искать подтверждение своей правоты вовне. Не стоит навязывать информацию о своем питании, а если кто-либо и «созрел», он сам поинтересуется — тогда уже и утолите его информационный голод. Ну и конечно, если член вашей семьи последует за вами – поддержите его как сможете.

Если семья воспримет вашу идею «в штыки» и попросту сделает невозможным осуществление задуманного, самое неразумное будет ссориться из-за этого, или опять же прибегать к спорам и отстаивании своей позиции. К нужному результату такие действия не приведут. Переходите постепенно, в меру ограничений. Дайте больше временем семье пересмотреть свое мнение, глядя на ваши результаты.

Работа/учеба

Отношение к вам в коллективе может сильно измениться и они прежде всего зависят от вашего эмоционального состояния и вашей занимаемой должности. Исходя из этого вы можете стать объектом насмешек, раздражения и непонимания либо подражания и частого интереса к вашей персоне. Важно не принимать все близко к сердцу, на все необычное люди реагируют бурно и эмоционально и это нормально. Идеальный вариант не реагировать внутренне на любое внимание в ваш адрес, а в ответ просто отшучиваться.

Еда и всеобщие застолья на работе неотъемлемая часть, сплачивающая коллектив и пропускать их не стоит. Просто берите на застолье фрукты, если их там нет, и кушайте на здоровье.

Друзья

С близкими друзьями все точно так, как с семьей и работой. Друзья могут стать отличной поддержкой на начальных этапах. Если с некоторыми вас связывало только общее развлекательное времяпрепровождение и выпивка, то есть огромная вероятность того, что они уйдут из вашей жизни, хлопнув дверью. Как в поговорке «Я думал у меня много друзей, пока я не бросил пить».

Если такие жертвы кажутся вам высокими, пересмотрите свое желание изменить свой старый стиль жизни.

Как отличить истинный голод от эмоционального?

Не нужно отличать, это занятие неблагородное и практически невыполнимое. То, что мы сегодня называем голодом — сумма огромного количества факторов, эмоциональных и физиологических. Любой голод — это сумма факторов, и порой определить причину крайне сложно.

Нужно плавно, шаг за шагом, переучивать себя. Вырабатывать привычку относиться к еде как ребенок: процесс поглощения пищи для которого скучная рутина, отвлекающая от основных занятий и игр.

Эмоциональные причины голода являются приобретенными привычками и шаблонами избегания скуки, подавления эмоций и т.д. Стоит ли начинать раскручивать этот запутанный клубок причин и следствий? Здесь лучше не убегать от проблем, а двигаться к целям.

Физиологические же причины — это в основном сумма «требований» нашей микрофлоры. Кого в себе «носим», того и кормим. Сюда относятся не только бактерии и простейшие, но и паразиты.

Подробнее в статье о причинах голода, а так же о физиологии голода

Допустимы ли отступления от сырой пищи на термообработанную?

Можно все, если понимать с какой целью ты это делаешь. Запрещать себе что-то глупо, это как минимум создает психическое напряжение, которое в один прекрасный момент все-же выльется наружу. Или будет сидеть внутри, порой проявляясь негативом к окружению.

Важно понимать, что мы все разные: если для одного съесть в гостях немного какого-то несыроедческого блюда будет осознанным решением, и об этом инциденте человек забудет спустя час, то для другого это малейшее поступление даст повод «пойти по наклонной» и вернуться к прежней пище. Тут каждый сам устанавливает свои границы в зависимости от ситуации, привычек, убеждений.

Можно все, если это осознанный выбор, а не эмоциональный срыв. Если вы попадаете в такую ситуацию, когда употребление несыроедческой пищи по вашему мнению оправдано — кушайте. Но оправдано в результате логических умозаключений, а не эмоциональных неконтролируемых порывов!

И не забывайте, что если отступлению все-же быть, то делать это желательно с менее вредными продуктами: запеченные овощи, гречка, морепродукты и т.д. Заодно и проверите на сколько вам важно носить гордое имя «сыроеда».

Как я смогу определить, что перестройка наконец-то произошла?

Перестройка завершится, когда устоится новый гомеостаз организма, основанный на видовой микрофлоре. Это сопровождается исчезновением всем симптомов дефицитного состояния организма на переходе. Пропадает мерзлявость, потеря веса, слабость и «ватное» состояние. Приходят в норму кожа, волосы, ногти. Нормализуется сон, появится полноценная насыщаемость от сырой растительной пищи вместе со способностью длительно не есть.

Вы однозначно поймете, когда перестройка завершится.

Жор. Каковы его причины возникновения и как с ним бороться?

Распространенное явление на переходном периоде и избежать его едва ли удастся. Для многих это самый сложный момент в переходе на сыроедении.

Причины комплексные. Здесь есть психологическая составляющая (самоограничение, попытка «заесть» проблемы) так и физиологические (нехватка питательных веществ с поступающей пищей). Второе — норма при переходе на первоначальных этапах, со временем же эта проблема исчерпает себя как только организм оправиться от резкой смены рациона. Первая же проблема зависит уже от личных качеств человека, и если для вас единственной радостью в жизни является вкусная кухня, то при переходе на сыроедение вам будет крайне сложно справиться с собой. Тут стоит попробовать двигаться постепенно, а не делать резких маневров и бросаться с головой в ЗОЖ.

Подробности в статье Жор. Причины возникновения и борьба с ним

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