Что такое здоровье?

Здоровье — наша способность противостоять нежелательным изменениям окружающей среды. Чем крепче здоровье человека, тем более стабильно его состояние при различных неблагоприятных воздействиях: жара, холод, физические нагрузки, отсутствие пищи, влияний инфекций и т.д. Для здоровья человека актуальным становится так же способность оставаться в устойчивом эмоциональном состоянии при различных житейских ситуациях. Здоровье — это как физическая, так и психологическая устойчивость к изменчивой реальности.

Многими принято считать, что человек рожден с определенным запасом здоровья, который нужно всячески беречь и который тратится в течение жизни, «стирается» как ластик. Это не так. Такое убеждение справедливо для неживых предметов, но не в отношении живых существ. Жизнь — это начальный импульс, который длится до 18-25 лет, затем неуклонно угасает. Наше старение заложено в нас на генетическом уровне. Поэтому мы должны постоянно подыматься по этому «эскалатору», даже для сохранения своего здоровья. Для его же возвращения порой придется буквально бежать вверх, прилагая огромную силу воли.

Но можно воспользоваться медициной, «лифтом». Пользование ним с одной стороны упрощает нашу жизнь, снимая ответственность за свое здоровье, но с другой таит в себе огромное количество подводных рифов. Медики лечат болезни, компенсирую сиюминутные симптомы, что приводит к улучшению самоощущения за счет общего развала здоровья. Более того, медицина склоняется к двоичной системе измерения состояния здоровья: либо оно есть, либо нет. Ни чем не болен? Значит здоров! Но одни из таких «условно здоровых», могут марафон пробежать, а другие за сердце хватаются, подымаясь по лестнице до 3-го этажа.

Здоровье — величина накопительная! А значит его можно не только тратить, но и накапливать. Медицина может вытащить нас буквально с того света, но «накапливать здоровье» мы с её помощью не в состоянии. Здесь уже в ход идут совершенно другие методы.

Здоровье можно представить как ограничитель нашей свободы: с его ростом наша зона комфорта расширяется, как и КПД совершаемых нами действий. Здоровье является не сколько фактором длинны жизни, сколько показателем её качества. Порой здоровье и продолжительность жизнь и вовсе не совпадают.

Подробнее о здоровье как ограничителе и о причинах старения

Какие критерии нашего истинного здоровья?

Критерии нашего истинного здоровья можно «подсмотреть» у наших братьев, представителей приматов, наиболее схожих к нам по физическим свойствам к человеку.

Это и радость от постоянной двигательной активности, и неспособность подхватить многие человеческие расстройства, связанные с влиянием цивилизации. Способность длительное время не есть, отсутствие проблем с принятием пищи, устойчивость к перепадам температур и т.д.

Так же стоит понимать, что здоровье не бывает абсолютным. Мы все разные, мы все уникальные. Кому-то важна физическая стойкость, кому-то психологическая. Некоторые люди будут благодарны высокой выносливости, некоторым в благо отличная терморегуляция, а другим острый ум на старости лет. Быть во всех сферах на высоте крайне сложно, да и это не нужно. Главное здесь то, что ты можешь компенсировать вред, который непосредственно присутствует в твоей жизни.

Если ты любишь хорошенько покушать, то тебе понадобиться хорошее здоровье, чтобы нивелировать вред от переедания. Работаете в офисе, мало двигаетесь? Придется иногда пошевелиться, побегать или заняться аэробикой.

Подробнее о месте человека в природе

Как его достичь?

Естественный способ вернуть человеку его природное состояние здоровья — поместить его в максимально видовые для него условия:

преимущественно дефицит питания, чем его изобилие. Рацион должен состоять из сырых растительных продуктов, т.е. видовой нашей пищи

физическая нагрузка и движение

разнообразие природных условий: жара, холод, дождь

преимущественно жаркий и влажный климат. Свежий воздух и чистая вода для питья и купания, солнце и т.д.

Оказавшись в таких условиях, мы начинаем меняться и приспосабливаться. Шаг за шагом будет формироваться сильный и гибкий организм, который и был задуман нашим «создателем».

Некоторые условия мы, ввиду социализации не сможем себе позволить. Так же процент несоответствий работы организма с его природными настройками тоже у всех разный, поэтому путь может быть как коротким, так и длинным с виляющими тропами.

Но не стоит забывать, что при сегодняшнем нашем питании, ухудшении экологии и бездумному использованию медикаментов, всегда будут существовать ситуации, в которых вернуть здоровье лишь сменой диеты и добавлению физкультуры будет сложно, мучительно сложно. Понадобится что-то еще. Придется взять на себя ответственность за свою проблему: изучить свой организм, болезнь, методики, личный опыт. И на основании этого найти свой путь с помощью доступных методик вроде голодания, закаливания, медицины, средств натуропатии.

А зачем мы вообще едим?

Чтобы утолить голод? Если бы это было так, мы бы избежали основных источников наших проблем со здоровьем. Причин, по которой человек может начать принимать пищу множество. Сегодня мы едим не только исходя из потребностей организма. Наша еда это культ, источник наслаждения и удовольствия, способ переключения внимания с повседневной рутины и банальной скуки. Вот основные причины возникновения аппетита:

Потребности тела

Эмоции, еда за компанию, вкус и запах пищи

Привычка, скука

Зависимость

Вера, рациональные доводы

Но и ошибкой будет игнорировать реальные физические потребности. Именно с еды мы «добываем» как энергию так и строительные материалы для своего организма. Порой голод в своей основе имеет вполне физические основы.

Подробнее о физиологии голода и ЖОРа и о причинах возникновения голода и аппетита

В чем причины наших болезней?

Наш организм — уникальная живая система. Которая становится устойчивой и работает продуктивно в результате согласованности многих процессов, симбиоза с множеством микроорганизмов, внутренней «чистоты» обмена веществ, его полноценности . При этом образуется устойчивый гомеостаз и организм получает способность нейтрализовать окружающие неблагоприятные ему воздействия.

То, что мы называем «болезнью», есть нарушение баланса устойчивости гомеостаза, которое организму не удается компенсировать сразу. Он откладывает эту задачу «до лучших времён», и в результате в нашем теле происходит образование среды, где не происходит должный обмен веществ, анаэробной зоны. Такие «заповедники» и являются истинными причинами большинства болезней человека. Все же воспаления, боли, жжения, опухоли, слизь и прочее — реакция организма на болезнь. Это способ, которым он пытается её устранить.

Возможные причины образования таких «зон-бедствий» в организме являются:

не видовое питание, оставляющее после себя обилие «мусора» в тканях тела, создавая запоры и застои, нарушающее природный обмен веществ и течение реакций;

загрязненность окружающей среды;

отсутствие движения, либо его недостаточность, гарантирующее неполноценность обмена в различных частях тела;

спазмы, резкие переохлаждения, места травм и т.д.

А особенно наличие суммы всего вышесказанного!

Именно эти зоны притягивают инфекцию, болезнетворов и паразитов. Т.к. большинство из них являются анаэробами и неспособны существовать в тканях с нормальным кислородным обменом.



Большинство людей практически лишено движения, живет в загрязненной среде и рацион их далек от видового, что гарантирует наличие болезней в повседневности. А при нежелании изменить вышесказанное, единственное что остается, — избегать переохлаждения, нервных ситуаций и других случаев, провоцирующих попытку организма обострить реакцию на болезнь, чтобы излечить её!

Так же существуют природные «неприятности» вроде паразитов и очень редких патологий. Предсказать и защититься от них практически не возможно, это так называемые «случайности». Так же не стоит отменять осложнения инфекционных заболеваний, ран и т.д. Но от этого сегодня можно избавится и должной осведомленности. Увы не даст нам Природа-матушка спокойно почивать на лавра. Естественный отбор прекращаться не может.

Так же не стоит оставлять без внимания и фактор наследственности. Тут мы, конечно, не в состоянии повлиять на источник проблемы, просто необходимо понимать, что, скажем, если у вас генетическая предрасположенность к ожирению, то это не означает безысходность. Это лишь склонность, но не рок. У некоторых людей может так же быть врожденная предрасположенность к тем или иным заболеваниям, но стоит это расценивать лишь как еще один повод заняться своим здоровьем вплотную.

Подробнее о анаэробных зонах, как основных причинах болезней



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