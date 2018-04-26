Кто же такой «Сыроед»?

Сыроед – человек, полностью перестроивший свое питание под сырую пищу. Организм её рационально использует благодаря перестройке и «высвобождении» многих процессов в организме. Микрофлора состоит в большинстве из «заточенных» на растительную клетчатку микроорганизмов, усваивая её гораздо эффективнее нежели традиционно питающиеся люди.

Так же он не нуждается в термообработанной пище и каких-либо дополнительных поступлениях питательных веществ, пищевых добавок и прочих компенсирующих «костылей». Ему полностью комфортно на таком рационе психологически.

Рассуждать о преимуществах и недостатках сыроедения имеет смысл, обладая практическим опытом удачной перестройки организма. Только после её окончания имеет смысл сравнивать сыроедение с другой системой питания.

Как достичь полной перестройки организма? С чего начать?

Как и перед любой другой затеей, разумно разобраться в мотивах, толкающих на её осуществление. Именно их осознание определит, на сколько путь будет спокоен, приятен или напротив — сложен.

Нужно осознать и принять как положительные, так и отрицательные стороны такого кардинального изменения в жизни. Мысленно перенеситесь в будущее и оглядитесь: то ли это место, где вы хотите оказаться? Вы многое потеряете, из того, что есть с вами сейчас. И яркие застолья и любимые блюда, возможно хорошие отношения с многими людьми. Обязательно будет непонимание и частые упреки. Приобретения, конечно, будут тоже весомы но именно о потерях стоит подумать в первую очередь.

Вы должны все разложить по полочкам, честно раскрыть перед собой все белые пятна мотивов, заставляющих вас меняться. Задайте себе пару вопросов: «Отчего я убегаю?» и «Куда я стремлюсь?». Сыроедение может стать, как средством достижения ваших целей, так и уютным уголком, в который можно спрятаться от окружения, одновременно возвыситься над ним, нарастив ненависть к обществу и привычкам большинства.

Можно убегать от болезней — а можно строить свое здоровье чтобы омолодиться, чтобы стать примером друзьям и детям. Чтобы чувствовать радость жизни в себе и вокруг. Разница двух подходов значительна.

Глупо подчиняться приказам, пусть даже неявным, и плыть на волне веры и эмоций. Это сулит разочарованиями, срывами и постоянной неудовлетворенностью. Принять чужую программу, что кушать и как себя вести в той или иной ситуации, может помочь в начале пути, в силу неопытности. Но в какой-то момент нужно будет все взять в свои руки и взять полную ответственность за своё решение. Иначе результат не получить.

Все это к тому, чтобы переход на видовое питание стал выбором. Исходя из понимания устройства своего тела, осознания своего места в природе, любви к своему организму. Тогда вы избавитесь от огромного количества эмоциональных «встрясок», забудете о таких понятиях как «срыв» и «ненависть к окружению».

А дальше все просто: кушать сырую растительную пищу, постепенно набирать практического и теоретического опыта, заниматься спортом и просто жить. Этого вполне достаточно, чтобы начать двигаться к здоровью.

Где взять мотивацию для сыроедения?

Вопрос не в том, чтобы её откуда-то черпать, а в том, чтобы создать условия в которых она не будет нужна.

Мотивация — это полное осознание причин своих действий. Как только вы осознаете все причины вашей смены рациона, тщательно взвесите «за» и «против», предусмотрите нюансы и «подводные камни», насобираете достаточно знаний о вашем здоровье и сыроедении, вопрос о мотивации отпадет.

Сыроедение превратиться просто в осознанный выбор когда вы взвесите все «за» и «против», поймете «стоит ли игра свеч». Такой подход крайне желателен, в противном же случае возможны слишком большие шансы разочарования и появления проблем.

Подробнее в статье о мотивации и ответственности за свое здоровье



Какой вариант перехода выбрать? Резкий или постепенный

У каждого варианта свои плюсы и недостатки.

Для резкого перехода нужна сильная мотивация и достаточно силы воли. При этом вся прелесть переходных недугов ударят в полную силу, после небольшого «медового месяца эйфории». Вариант очень действенный, если у вас и без сыроедения отличное здоровье и спорт присутствует в вашей жизни на постоянной основе. Если это так, и вы осознаете мотивы своего выбора и берете полную ответственность за него — можно переходить резко. В большинстве случаев это даже более разумно. Можно и даже желательно предварительно поголодать, что поможет организму перестроиться на новый рацион. Крайне не рекомендуются идти таким путем людям с осложнениями в здоровье, т.к. обострений и непредвиденных ситуаций скорее всего не избежать.

Преимущества: быстрее скорость перестройки, хороший способ «соскочить» со старых рельс недугов.

Недостатки: при переходе «с горяча» часто приводят к разочарованиям, ввиду обилия обострений и неудобств. Может навредить людям с хроническими заболеваниями и неважным общим состоянием здоровья. Резкий переход при проблемах со здоровьем адекватен только при должной подготовке и пониманию процессов своего организма.

В других вариантах предпочтительней постепенный переход. Его суть проста — постепенно уменьшать объемы токсичных и вредных продуктов нашей кухни, заменяя на сырую растительную пищу. При этом время становления полностью сырого рациона вы выбираете исходя из личных предпочтений.



Так же можно снижать температуру обработки пищи: вместо жарки — варить или использовать пароварку, если есть такая возможность. Убирать постепенно приправы и усилители вкуса: начиная с майонезов-кетчупов и заканчивая солью, молотым перцем и т.д.

Можно воспользоваться таблицей токсичности продуктов, составленной В.Ю. Николаевым: http://poprirode.ru/tri/experimenty.html. Здесь наглядно указаны продукты, наиболее пагубно влияющие на наш организм.

Преимущества: переход морально более легкий для большинства, многих обострений и физических неудобств можно избежать, растянув их по времени.

Недостатки: переход все-таки затягивается. Существует вероятность остаться со «старыми болячками» которые ввиду растянутости процесса просто переходят с вами.

При любом выборе важно выбранное направление, а скорость достижения поставленной цели каждый выбирает свою.

Рекомендуется ознакомление с понятием гомеостаз и его перестройкой для более полной понимания отличий плавного от резкого перехода.

Почему нет четкой теории перехода и легкого пути?

Если бы все люди были одинаковы, без генетических предрасположенностей, уникальных привычек и разных организмов, была бы единая для всех теория. А так её попросту нет и не может быть. Невозможно высчитать оптимальный рацион и предсказать какие сложности будут ожидать ступившего на путь сыроедения. Все индивидуально, поэтому самое ценное, что может быть это не теории, а Ваш личный опыт . Ну а для его получения есть хорошее напутствие и её удачно сформулировал Изюм: «Бери сырую растительную пищу и ешь, ни с чем не смешивая».

Легкого пути тоже не существует. Хотя человек существо хорошо приспосабливаемое — ему крайне тяжело бросать свои старые привычки. Кардинальная смена питания — это перестройка огромного количества шаблонов поведения, что психологически тяжело для многих. Так же не всем под силу быстро отказаться от разнообразия пищевых пристрастий, особенно если это основной источник положительных эмоций в жизни.

Сложности не только психологического плана. Перестройка организма и очистительные процессы тоже не приятные явления, которые невозможно обойти. И пока всё не «утрясется» комфортно не будет.

Какие продукты наиболее вредны в употреблении, что исключить в первую очередь?

Эти советы относятся только к тем, кто решил переходить постепенно.

В первую очередь должен быть исключен алкоголь и никотин. Думаю даже нет смысла напоминать о огромном разнообразии наносимого вреда этих «легких наркотиков». В эту же категорию можно отнести и весь фастфуд. Это поистине жесточайшие комбинации пищевой промышленности.

Выше я уже упоминал, но повторюсь: хороший вариант воспользоваться таблицей токсичности продуктов, составленной В.Ю. Николаевым. Здесь наглядно указаны продукты, наиболее пагубно влияющие на нас. Автор путем экспериментов над своим «чистым» организмом это доказал, а его результаты подтверждены многими сыроедами.

От себя добавлю, что стоит как можно резче оборвать привычку добавлять в пищу различные приправы, масла, майонезы, соевый соус и прочие «улучшители вкуса». Они создают хаос в работе ЖКТ и увеличивают время переваривания пищи в желудке в несколько раз!

А параллельно уменьшайте количество термообработанной пищи и увеличивайте долю сырой.

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