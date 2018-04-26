Заблуждений в области натурального питания достаточно, и этому явлению много причин. Сыроедение сегодня, к сожалению, антисоциально, и поэтому слабо изучено. Человеку, который придерживается этой диеты, ничего не остается, кроме как самому двигаться вперед на ощупь, заполняя «белые пятна» в широкой области незнания.

Такая уж особенность у нашего ума всему искать объяснение, поэтому любая малоизвестная ситуация будет обрастать неточностями, домыслами и верованиями. Человек к тому же предпочитает простоту, и всегда сделает выбор в её пользу, даже если это уведет в сторону от истины. Мы всячески избегаем многоэтажных умозаключений и сложных подходов к вопросу, — такая тактика в современном информационном мире вполне себя оправдывает.

Раздел будет содержать самые распространенные заблуждения с комментариями.

Причина всех болезней — неестественное питание и термообработка пищи

Увы, но болезни проявляли себя еще до изобретения термической обработки пищи, и даже задолго до появления человека. Они существовали на протяжении миллионов лет, когда все живое питалось исключительно «живой пищей», и являются неотъемлемой частью эволюции живых организмов. По находимым ископаемым палеонтологи однозначно определяют многие болезни, которым были подвержены многие ныне вымершие виды. И это не единичные случаи, в прошлом известны даже массовые эпидемии, которые резко сокращали численность популяций, или даже полностью стирали их с лица земли.

Стоит пониматься, что бактериальные инфекции, паразиты, вирусы и т.д. в целом являются немаловажным фактором естественного отбора. Но для отдельной особи эти болезнетворы «друзьями», безусловно, быть не могут. И пользы от них, в контексте одного живого существа, — нет. Так что болезни — часть круговорота жизни на протяжении миллионов лет, и никогда и ни у кого не было абсолютной панацеи от них. Поэтому различные отклонения от здоровой нормы в природе существуют всё же гораздо чаще, чем принято считать в кругу сыроедов.

Но. В природе крайне редко удается увидеть больное и немощное животное, и разница между здоровьем диких животных и современного человека существенна. Даже больше — между нами пропасть! Но ошибочно будет полагать, что это заслуга только лишь питания:

Во-первых, человечество уже давно научилось «обманывать» естественный отбор, который двигает эволюцию в диких условиях. Скажем, известен факт, что среди родившихся на свет особей не все выживают. И это при «идеальном» здоровье. Мы же даже при удручающем состоянии своего организма «умудряемся» рожать в большинстве случаев благополучно, и помогает нам в этом высокий уровень развития медицины и технического прогресса в целом. Медики с одной стороны содействуют каждому из нас, помогая прожить дольше и успешно продолжить род, но делается это за счет общего развала здоровья человека, как вида. Именно нашей медицине мы обязаны резко падающему уровню здоровья с каждым поколением. Уровня самочувствия, который имели наши бабушки и дедушки, даже при далеко не идеальной диете, сегодня достигают единицы.

Во-вторых, здоровье — это комплексная величина, и ошибкой будет сбрасывать этот факт со счетов. Питание является только частью целой картины, — важной, но не единственной. Животные в дикой природе ведут более естественный, подвижный образ жизни, мы же зачастую сегодня пренебрегаем даже обычной пешей прогулкой. Для здоровья человека физкультура всегда актуально, ведь мы сформированы в условиях постоянного передвижения, и не удивительно, что лишая себя этих естественного для наших предков занятия, мы обретаем проблемы. Человек не способен компенсировать диетой проблемы, вызванные гиподинамией. К здоровью ведет не только сыроедение, но и естественность жизни в целом, что часто нами забывается.

В-третьих, стоит учесть психическую составляющую здоровья, которая для человека, как социального существа, важна наравне с остальными физическими факторами. Никакая диета не восполнит те психологические отклонения, которые можно заработать, обрекая себя на проблемы с социумом.

Все что ни происходит с организмом, происходит по его воле

Часто можно услышать от сторонников естественного оздоровления, что любое недомогание, простуда, болезнь вызванная бактериями или заражение вирусом на самом деле происходит по воле организма. Любое болезненное ощущение — это «чистка», т.е. попытка организма избавится от токсических накоплений в результате невидовой диеты. Даже бактерии заодно с вирусами «очищают» наш организм от этих «шлаков» именно тогда, когда наши биологические механизмы справится с отходами не в состоянии.

Идея удивительно проста, и как раз этим многих она и подкупает. Значительно удобнее пользоваться одной единственной мыслью, чем поступать сознательно и адекватно происходящим здесь и сейчас событиям.Слепая вера в любую идею бывает опасна, но в эту тем более. Нет нечего печальнее, когда явные недомогания организма трактуются как польза и оздоровление.

Уже говорилось выше, что болезни появились задолго до появления нашего «невидового» питания или пищевой промышленности. Болезнетворные бактерии тоже существовали миллиарды лет, как и вирусы и паразиты. Чем же интересно они питались все это время? Шлаков-то не было все это время в дикой природе.

Дикие животные часто ходили набитые паразитами под завязку еще задолго до триумфа Хомо Сапиенса, и вряд ли у нас рука подымется обвинить их в извращенном питании или недостатке физической активности. Да и такая штука, как иммунитет, существовала давным-давно. Зачем же он, если инфекционные болезни «налетают» только на пищевые отходы? Нет никаких оснований полагать, что и паразиты питаются только «зашлакованной» кровью, а «чистенькой» и полноценной брезгуют. Паразит — носитель, хищник — жертва… противостояние в природе было всегда, по простой причине ограниченности территории и ресурсов.

В природе ни один организм не станет питаться отходами, из которых получить энергию невозможно.Нельзя прыгнуть выше головы и усвоить то, что для самого процесса усвоения заберет больше сил. Никакой прямой пользы отдельному организму болезнетворы не несут! Так, что если уж мы их и «подцепили», то только потому, что внутренние условия этому содействовали: ослабленный иммунитет, наличие подходящей пищи (не отходов, а полноценной пищи!), проблемных зон с ограниченным доступом кровотока (они образовываются в результате обморожения, травм, спазмов, гиподинамии). А вирусы вообще не имеют своего обмена веществ, им просто нечем кушать! Поэтому и способны лишь паразитировать на клетке, используя напрямую как её энергию, так и структуры для воспроизводства себе подобных.

Не наличие шлаков влияет на возможность заболеть инфекцией, а наш общий иммунитет. И свобода внутренних систем от токсинов лишь одно из условий его полноценной работы.

Здоровье — это чистота организма

Чем меньше шлаков — тем больше здоровья? Увы, такое утверждение далеко не всегда подтверждается. Можно иметь здоровье и на абсолютно безобразной диете, нося с собой уйму токсинов, глистов и болезнетворных бактерий (сегодня такое, конечно, встречается все реже). А можно не иметь его и на «идеальном» питании, будучи худеньким и свободным от обилия «залежей». Можно как пошатнуть здоровье с переходом на более «чистую» пищу (что мы и наблюдаем чаще всего при переходе на сыроедение) так и поправить. Я думаю без проблем можно и самому найти примеры из окружающей действительности, которые явно опровергают это убеждение.

Если и попытаться найти тот один параметр, которые определит уровень здоровья, то это будет общая устойчивость организма относительно внешних воздействий и изменений окружающей среды. Качество работы нашего организма определяется скоординированностью множества идущих в нем процессов и реакция, которые направлены на поддержание устойчивого равновесия, гомеостаза. Именно он определяет здоровье, адаптивность. Его устойчивость достигается благодаря:

Именно слаженность работы организма, как системы, первична.

Так или иначе, высокие показатели здоровья достигаются не только благодаря отсутствию токсинов, а созданием в себе условий, при которых гомеостаз обретет устойчивость и не будет «расшатываться» от дуновения сквозняка, или переедания орешков. Именно создание в себе среды, благоприятной для симбиотических микроорганизмов, и создание полноценного обмена веществ дадут нам чистый организм от токсинов. Но никак не наоборот.

Чистота организма — один из условий здоровья, следствие общей гармонии процессов, но никак не его гарантия. Болезни боятся не чистоты, а «здорового наполнения», которое не даст им закрепиться!

Переход на сырую растительную пищу гарантирует здоровье и исцеление от всех болезней

Это убеждение логично вытекает из двух предыдущих: если все проблемы от питания, а любая неприятность это всего лишь симптом чистки, то стоит отказаться от всех вредностей и ждать, радостно сложив ручки, того самого «идеального здоровья». Ведь это всего лишь вопрос времени. Ну а почему нет? Удобно ведь: бесплатная панацея всем и каждому, здесь и сейчас! Теперь-то наконец разуму можно будет расслабиться и впасть в спячку. Смысла думать и принимать решения теперь уже нет, ведь время вылечит. И не просто «дыры залатает», а даст то идеальное состояние здоровья, которое многим и не снилось.

Но такой подход сработает только у единиц, как правило тех, кто со здоровьем и не имел проблем, и этому уже достаточно находится подтверждений.

Если описать кратко суть методов естественного оздоровления, то можно вложить их в следующую фразу: «Нужно не лечить болезнь, компенсируя симптом, а создать условия, максимально благоприятные для внутреннего самоисцеления». Эффективность нашего «внутреннего врача» обусловлена не только временем, но и условиями. И если они не достаточны для того, чтобы устранить текущую проблему, то время уже не поможет.

Сыроедение тоже часть этих условий, и его в ряде ситуаций может быть недостаточно. В здоровье нет наиболее важной составляющей, но есть наиболее актуальная на текущий момент. К примеру, для полного человека голодание и смена диеты буквально сотворят чудо, спорт же будет даваться сложнее. Чтобы при избыточном весе хотя бы заставить бегать себя по утрам, предстоит приложить огромную силу воли, и зачастую такие жертвы приводят к разочарованиям. Но как только «лед тронулся», и вес начал «таять», важность спорта становится все более актуальной. Как несложно догадаться, худому человеку все с точностью наоборот: на первых порах именно спорт и набор мышечной массы является оптимальной тропинкой здоровью. А затем уже стоит задумываться и о диете.

Проблема появляется там, где созданы для неё условия, верно. Но такие условия создаются не только «шлаками»! В этих случаях естественная диета лишь косвенно повлияет на ситуацию. И проблемы психического характера тоже лишь косвенно привязаны к питанию, поэтому сыроедение может как усугубить их, так и наоборот «сгладить» в зависимости от человека, применявшего диету.

Верно сказано: «Вылечить можно любую болезнь, но не любого человека». Поэтому вера в один и тот же ответ на все вопросы может дать слишком много поводов для разочарований.

Плоды (фрукты) — естественное питание человека

Естественный рацион для любого живого существа — это тот, к которому он адаптировался в результате своего эволюционного становления.

Сегодня развитие Хомо Сапиенса изучено лучше, чем любого другого вида: найдено огромное количество переходных форм, прочитаны тексты ДНК, установлены «тупиковые» ветки развития наших «братьев». Да, по устройству мы не хищники и не травоядные, а плодоядные, но в то же время именно наш выход из привычного ареала обитания и формирование в условиях саванн и прибрежных регионов, стали важным фактором для развития психики и социализации. Выход за рамки привычного отделил нас от остальных приматов и направил вектор развития в иное русло.

Если бы мы продолжали обитать в Африканских тропических лесах и питаться исключительно плодами, то мы бы никогда не стали теми, кто мы есть сегодня. Мы не лишились бы шерстяного покрова, не научились ходить на задних лапах и быть умеренно всеядными. И не эволюционировали социально.

Эволюция «научила» нас быть относительно всеядными, но в то же время она беспощадна к нам, если мы надолго отклоняемся от основной своей «диеты». Вот то, к чему нам удалось «притереться»:

Мы формировались как плодоядные, поэтому вся сырая растительная пища является наиболее ценной для здорового человека в его естественной среде обитания. Фрукты, ягоды, корнеплоды, орехи, зелень — наша пища.

Мы имеем относительную приспособленность к мясу. Поэтому для человека питание сырым мясом в умеренных количествах (особенно морскими обитателями), яйца, насекомые и все прочее, что могло попадаться под руку в течении тысяч лет становления — является естественным. Мясо в малых количествах не нанесет заметного вреда человеку. Эволюцией в нас заложен весь необходимый набор ферментов для его усвоения. (И даже термообработанное мы воспринимаем гораздо лучше, чем другую обработанную огнем пищу). Этот факт отсутствия вреда от мясной пищи при редком употреблении подтверждался не единожды некоторыми сыроедами и практиками голодания.

К злакам, молочным изделиям и другим поздним нововведениям человек просто не успел приспособить свой организм, поэтому массовое употребление этой пищи может быть причиной нарушений здоровья.

Термообработка не мясной пищи — вообще новинка для нашего вида и зародилась не более 10 тыс. лет назад. Поэтому с её употреблением справедливо связано огромнейшее количество современных болезней.

Кстати, сегодня само понятие «всеядность», выдвинутое учеными, трактуется зачастую неверно. Даже не углубляясь в тему, давайте посмотрим определение понятия в словарях:

Всеядность, способность использовать самую разнообразную растительную и животную пищу. Присуща человеку и некоторым видам животных. Даёт возможность животным выживать в условиях недостатка корма и способствует сохранению вида и расширению его ареала, т. е. области распространения. Источник. Согласно мнению ученых, человек является всеядным. Всеядность человека подтверждается его физиологией и анатомией. Кроме того, человек вполне способен употреблять в пищу и благополучно переваривать сырое, не обработанное термически, мясо животных. Рацион шимпанзе, чей ДНК почти на 99% совпадает с человеческим, состоит в основном из фруктов, зелени, семян, орехов, а животная пища составляет не более 5%. Однако шимпанзе активно поедают насекомых (муравьев, термитов), лакомятся птичьими яйцами, а также охотятся на птиц и мелких млекопитающих, поедая свежее мясо. Источник. Всеядность — способность питаться разнообразной по составу пищей растительного и животного происхождения; характерна для человека и некоторых видов животных. Источник

Итого, всеядность — это не необходимость питаться широким рационом пищи, а способность. Она безусловно сама по себе ценна, но её использование на постоянной основе должно диктоваться обстоятельствами.Споры же на вопрос «Кто мы? Всеядные или плодоядные?» не совсем уместны, это классификация разного порядка.

Существование идеальной диеты

Распространенное мнение, что существует идеальная диета, к которой стоит стремиться. Как правило, она видится очень скудной разнообразием и количеством, но в то же время она будет способна удовлетворять все потребности организма.

Понятия «идеальный рацион» в природе вообще не существует, — это выдумка человека. Все дело в том, что в естественных для животного условиях диета должна не только соответствовать строению организма, его инстинктами, но и сиюминутным условиям окружающей действительности. Которая никогда не отличалась стабильностью! А мы, даже зная это, пытаемся найти нечто универсальное, раз и навсегда. Любим мы это дело.

Естественное питание всегда привязано как к сезонности: смене времен года, сезонам дождей, засухам; так и корректируется в связи с непредвиденными обстоятельствами. Более того, рацион может варьироваться и благодаря ряду других причин: в периоды болезней животного, его беременности, активного роста. И изменяться вплоть до неузнаваемости. Хищники могут начать кушать траву, некоторые травоядные лижут соль и т.д..

В повседневной реальности наши близкие родственники, обезьяны, никогда не рискнут кушать зеленые или наоборот переспелые фрукты, расплата придет незамедлительно в виде поноса и других недомоганий. Но есть периоды, когда животные специально дожидаются пока фрукты не переспеют и обжираются ними до потери сознания в прямом смысле этого слова. Предварительно успев подебоширить под состоянием алкогольного опьянения. Такое поведение обнаруживается и у других животных.

Один и тот же рацион в течении длительного времени не может быть естественным. Строгая диета может стать умелым инструментом для сознательного решения каких-то проблем, но длительное ограничение разнообразия продуктов или их количества, так или иначе, способствует накоплению проблем.

Все живое — динамическая система, и чрезмерно ограничивать её «зону комфорта» (норму реакции) тоже может быть опасно.

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