После перехода на сыроедение
Как склонить кого-то к сыроедению?
Есть только один здравый способ склонить человека к питанию сырой растительной пищей— показать преимущества такого питания на собственном примере. И когда человек воочию увидит всё это своими глазами, он обязательно заинтересуется и спросит: «Как?». Вот тогда и расскажите ему о всех «за» и «против». Не агитируйте, ведь насильно мил не будешь. Человек должен сам сделать свой выбор. Если он видит, что вы сильно исхудали, стали озлобленнее, растеряли друзей и при этом еще рассказываете, что нашли «волшебную таблетку» и путь к просветлению — ваши слова справедливо будут приняты с подозрением. Если вы болезненно реагируете на непонимание окружения — задумайтесь, зачем вам эта агитация? Доказать свою правоту? Правильность своего пути? Когда вами руководит «правильная» мотивациянегатива не возникает. Дождитесь перестройки организма, занимайтесь спортом и живите своей жизнью, и как только надобность склонить «в свою веру» пропадет — сразу начнут появляться интересующиеся.
Почему это все еще не в СМИ, почему никто об этом не знает?
Необходимо понимать, для чего существует телевидение и сми, для чего снимают кино и пишутся книги. Цель проста и банальна — деньги. И очень важно, создавая очередной сюжет на канале, либо статью в журнале, чтобы её основной посыл соответствовал большему количеству центральной аудитории. Учитывая то, что большинству свойственно отовсюду подпитывать свои установки и жизненные привычки, новшество отсеивается, если оно противоречит повседневности. А передачи и статьи о сыроедениидолжны создавать люди заинтересованные, хорошо разобравшимися в сути вопроса, и ощутившие это все на собственной шкурbе. Заработать же на такой теме как сыроедение довольно трудно, хотя в западных странах это удается многим. Это тоже снижает шумиху возле «новомодной диеты». Но кто знает как будут развиваться дела дальше, особенно учитывая нашу привычку подражать США и Европе. Поживем — увидим.
Статья о влиянии СМИ на жизненные установки
Почему столько негатива в сфере сыроедения?
В сегодняшнем мире даже малейшее отступление человека от обычного питания вызывает повышенное внимание. А если эти изменения идут в разрез с народными традициями и устоями семьи? Сыроедение далеко за пределами привычных пищевых «нормальностей» и сегодня ему попросту не выжить без доли фанатизма. Его попросту не заметят. А как заставить людей обратить на себя внимание другим способом? Логические доводы попросту не работают, когда появляется малейшее упоминание того, чтобы бросить любимые пищевые радости, даже в пользу здоровья. Как правило более способны воспринимать новую информацию те, кого уже «придавило» болезнями до того состояния, когда и традиционная медицина от них отмахивается. Негатива же много, потому что большая часть переходящих на сыроедение, делают это убегая от своих болезней и движутся благодаря гордыни и чувства превосходства над окружающими «спящими». Желание доказать всему миру свою правоту и подкрепить выбранный путь мнением окружения. И это не вина пищи и отсутствия в ней чего либо, это не способность осознать, что психологическое состояние не менее важно, чем физическое.
А как быть с детьми? Какие нюансы тут?
Есть несколько обязательных пунктов при переводе ваших детей на новый рацион. Помните, ребенку гораздо проще приспособиться к его натуральной пище, и единственная проблема, которая может стать у него на пути — социальная. Если вы решили перевести своего малыша на сыроедение, есть несколько важных пунктов, которые очень важно соблюдать:
- Нужно самим придерживаться сыроедческого рациона. Родители, — основные близкие для подрожания вашего маленького чада, и если вы кормите его пищей, отличной от вашей — это никогда не станет на пользу. Особенно это актуально для мамы.
- Никогда не заставлять его есть. Запомните, ребенок никогда не будет голодным. Он может резвиться целый день, пока не захочет кушать. И поверьте вы не пропустите этот момент.
- Никогда не запрещать ему любые продукты. Тут сложнее. Сюда входят: конфеты, вареное, чипсы и т.д. Вы не имеете права запрещать что-либо есть, и ругать, если он вышел за круг приемлемого рациона. Вы обязаны не лениться и рассказывать, как влияет большинство продуктов на его здоровье. И будет верным, если он это ощутит на себе. В любом случае наступит момент, когда ребенок попробует «запретный плод», хотя скорее всему ему такая пища не понравится.Дома же, естественно, таких «лакомств» попросту не будет.
Ребенок — ровня вам, он обожает познавать мир. И самое скверное, что могут сделать для ребенка родители, установить ему в этом границы.