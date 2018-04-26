Как склонить кого-то к сыроедению?

Есть только один здравый способ склонить человека к питанию сырой растительной пищей— показать преимущества такого питания на собственном примере. И когда человек воочию увидит всё это своими глазами, он обязательно заинтересуется и спросит: «Как?». Вот тогда и расскажите ему о всех «за» и «против». Не агитируйте, ведь насильно мил не будешь. Человек должен сам сделать свой выбор. Если он видит, что вы сильно исхудали, стали озлобленнее, растеряли друзей и при этом еще рассказываете, что нашли «волшебную таблетку» и путь к просветлению — ваши слова справедливо будут приняты с подозрением. Если вы болезненно реагируете на непонимание окружения — задумайтесь, зачем вам эта агитация? Доказать свою правоту? Правильность своего пути? Когда вами руководит «правильная» мотивациянегатива не возникает. Дождитесь перестройки организма, занимайтесь спортом и живите своей жизнью, и как только надобность склонить «в свою веру» пропадет — сразу начнут появляться интересующиеся.

Почему это все еще не в СМИ, почему никто об этом не знает?

Необходимо понимать, для чего существует телевидение и сми, для чего снимают кино и пишутся книги. Цель проста и банальна — деньги. И очень важно, создавая очередной сюжет на канале, либо статью в журнале, чтобы её основной посыл соответствовал большему количеству центральной аудитории. Учитывая то, что большинству свойственно отовсюду подпитывать свои установки и жизненные привычки, новшество отсеивается, если оно противоречит повседневности. А передачи и статьи о сыроедениидолжны создавать люди заинтересованные, хорошо разобравшимися в сути вопроса, и ощутившие это все на собственной шкурbе. Заработать же на такой теме как сыроедение довольно трудно, хотя в западных странах это удается многим. Это тоже снижает шумиху возле «новомодной диеты». Но кто знает как будут развиваться дела дальше, особенно учитывая нашу привычку подражать США и Европе. Поживем — увидим.

Статья о влиянии СМИ на жизненные установки

Почему столько негатива в сфере сыроедения?

В сегодняшнем мире даже малейшее отступление человека от обычного питания вызывает повышенное внимание. А если эти изменения идут в разрез с народными традициями и устоями семьи? Сыроедение далеко за пределами привычных пищевых «нормальностей» и сегодня ему попросту не выжить без доли фанатизма. Его попросту не заметят. А как заставить людей обратить на себя внимание другим способом? Логические доводы попросту не работают, когда появляется малейшее упоминание того, чтобы бросить любимые пищевые радости, даже в пользу здоровья. Как правило более способны воспринимать новую информацию те, кого уже «придавило» болезнями до того состояния, когда и традиционная медицина от них отмахивается. Негатива же много, потому что большая часть переходящих на сыроедение, делают это убегая от своих болезней и движутся благодаря гордыни и чувства превосходства над окружающими «спящими». Желание доказать всему миру свою правоту и подкрепить выбранный путь мнением окружения. И это не вина пищи и отсутствия в ней чего либо, это не способность осознать, что психологическое состояние не менее важно, чем физическое.

А как быть с детьми? Какие нюансы тут?

Есть несколько обязательных пунктов при переводе ваших детей на новый рацион. Помните, ребенку гораздо проще приспособиться к его натуральной пище, и единственная проблема, которая может стать у него на пути — социальная. Если вы решили перевести своего малыша на сыроедение, есть несколько важных пунктов, которые очень важно соблюдать:

Нужно самим придерживаться сыроедческого рациона. Родители, — основные близкие для подрожания вашего маленького чада, и если вы кормите его пищей, отличной от вашей — это никогда не станет на пользу. Особенно это актуально для мамы.

Никогда не заставлять его есть. Запомните, ребенок никогда не будет голодным. Он может резвиться целый день, пока не захочет кушать. И поверьте вы не пропустите этот момент.

Никогда не запрещать ему любые продукты. Тут сложнее. Сюда входят: конфеты, вареное, чипсы и т.д. Вы не имеете права запрещать что-либо есть, и ругать, если он вышел за круг приемлемого рациона. Вы обязаны не лениться и рассказывать, как влияет большинство продуктов на его здоровье. И будет верным, если он это ощутит на себе. В любом случае наступит момент, когда ребенок попробует «запретный плод», хотя скорее всему ему такая пища не понравится.Дома же, естественно, таких «лакомств» попросту не будет.

Ребенок — ровня вам, он обожает познавать мир. И самое скверное, что могут сделать для ребенка родители, установить ему в этом границы.

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