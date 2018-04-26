Что такое криз?

Для понимания сути очищающего криза удобно рассмотреть аналогию. Когда человек после обычной кухни резко «прыгает» в сыроедение, его организм получает возможность начать самоочищение и перестройку. По его руслам внутренних рек с грязными берегами наконец-то пошел поток чистой воды. Берега постепенно расчищаются, а вода уносит мусор.

Но иногда чистая струя попадает в места, которые очень давно «не проверялись». Именно в таких зонах-застоях и обитает то, что мы называем «болезнями». Они начинают усиленно лечиться, а реакция на них организмом (боль, жар, зуд, опухоли и т.д.) обостряется. Мусор начинает вымываться и могут происходить кратковременные обвалы грязных берегов — это и есть то, что называют «очистительным кризом». Резкое «вскрытие» проблемных мест в организме с последующей попыткой залечить его.

Важно понимать, что во время этого процесса обостряется не сама болезнь, а реакция организма не неё. Усиливается метод, которым организм эту болезнь лечит.

Криз — попытка организма вылечить причину, а не симптом. Попытка вывести то, что копится уже давным-давно, а так же изгнать организмов-патогенов с их привычных мест обитания.

С точки зрения официальной медицины, трактовка криза иная. Это то, с чем официалы усиленно борятся! Подавление симптомов, в результате которых истинные причины отклонений игнорируются. При этом болезнь просто «уходит» в хроническую. Это тоже самое, если бы мы во время боевых действий игнорировали информацию о наступлении врага. Глушили этот сигнал помехами, усиленно затыкали уши, глаза и т.д… Это временно успокоит нас, но враг от этого свое направление движения не меняет. И в конечном итоге неожиданного боя не миновать. Нас интересует создание обороны, при которой большинство врагов для организма станут незначительными, и с большинством из них он справится без «общей тревоги».

Криз — не что иное, как естественный процесс самоисцеления организма. И прежде чем вмешиваться в него, стоит подумать.

Как себя вести, если начался криз?

Вариантов действий на состояние, когда самочувствие резко ухудшилось несколько:

Обратиться за помощью к медицине. С подавлением симптомов они умеют справляться лучше всех. Проблему удастся отложить до лучших времен, что принесет вам временный покой. Болезнь засядет глубже и при дальнейшем медицинском вмешательстве станет хронической. Имеется шанс, что она настолько удачно «отрежется» организмом от всех процессов жизнедеятельности, что перестанет беспокоить надолго. Такой способ самый простой и его сегодня выбирает большинство. Но разумен ли он?

Довериться природной мудрости организма и позволить ему самому разобраться. Не вмешиваться, а попросту переждать. При этом есть огромная вероятность того, что болезнь себя изживет либо окончательно, либо частично. Помочь организму вы можете воздержанием от пищи и/или легкой физической активностью по возможности. Это ускорит протекание криза, либо сделает его менее болезненным. Если проблема сильна, то процесс может протекать в несколько этапов.

Один способ работает в краткосрочной перспективе, второй в долгосрочной. Можно относиться к своему организму как к ни на что не годному и болеющему, неспособному существовать без вмешательства людей в белых халатах — или живому, впитавшему миллионы лет эволюционного опыта и мудрости.

Как отличить отравление пищей от криза?

Криз, другими словами интоксикация — это отравление своими собственными ядами, которые организм пытается вывести. Тут много общего с обычным отравлением поступающими токсинами и однозначно определить в чем причина ухудшения самочувствия, в «грязной» пище либо внутренних работах, сложно.

Особенно если ваш рацион разнообразен и продукты поедаются не раздельно. При моно-питании причина отравления определяется легче, ввиду более узкого разнообразия пищи. И если подозрения падают на определенный продукт, недавно появившийся в рационе — он исключается для проверки. Это еще одно преимущество сыромоноедения перед смешиваниями.

Какие сложности могут быть на переходном этапе?

Настройка организма на кардинально новый рацион — процесс долгий, непредсказуемый и в чем-то даже интимный. Предстоит столкнуться с дискомфортом — это случается у всех и обязательно. Пищевые привычки строились годами, и безболезненно их заменить не удастся. Ниже часть наиболее частых сложностей, встречаемых на переходе, их причины и возможные пути избежания.

Сильная потеря массы тела

Если для людей с избыточным весом похудание — это повод для радости, то для худощавых — напротив, причина насмешек и полного непонимания со стороны окружения. Сильная потеря массы тела является серьезный недостатком переходного периода для многих. Важно понимать, что масса тела формируется не из съеденных, а из усвоенных продуктов. Сюда же добавляем мышцы, жир и «мусор». Сегодня вес большинства людей на традиционном питании, особенно не в молодом возрасте, — отложения жира, и залежи солей, от которых организму так просто не может избавиться. Это «мертвый» вес и тяжелая ноша для организма. При переходе на сыроедение все это быстро уйдет.

Для наращивания мышц нужны физические нагрузки и строительный материал. На переходном этапе, пока организм не выйдет из ресурсной недостаточности, мускулатура будет нарастать с трудом. Это огромная энергозатратная роскошь для организма, поэтому при отсутствии нагрузки на них будет обязательно происходить спад. Нагрузка на переходе нужна не столько для роста, сколько для поддержания мышечной массы на определенной отметке. Наращивать её разумнее заранее.

После же завершения перехода, когда произойдет полная перестройка микрофлоры под новый рацион, масса тела начнет стремительно расти, вернув часть веса. Также усилится прирост мускулатуры от занятий физкультурой.

Слабость и потеря физической силы

Причин слабости несколько:

Лишение организма привычных источников энергии, на которые были «настроены» все его процессы и ориентация микроорганизмов. Это прежде всего «простые» для усвоения термообработанные питательные элементы; Преобладающий анаэробный обмен в теле, в результате чего энергия из пищи извлекается не достаточно неэффективно; Недостаток сна, эмоциональная дисгармония; Огромное количество тяжело перевариваемой пищи: орехи, сухофрукты, авокадо и т.д; Отсутствие движения в повседневной жизни.

Слабость — частый спутник переходного периода, который будет идти с вами плечом к плечу до «победного конца». Обойти это состояние удастся не многим.

Но это не значит, что стоит идти у неё на поводу. Напротив — двигайтесь! Много ходите пешком, бегайте, занимайтесь спортом, танцуйте и плавайте. Так же здорово помогает закалка. Получайте при этом удовольствие. Но и переусердствовать не стоит, отдых тоже важен. Парадокс, но у вас будут появляться силы по мере того, как вы двигаетесь, тратя их.

Мерзлявость

Основная её причина — анаэробный обмен в тканях и общий фон экономии энергии организмом. На переходе это распространенное явление, особенно в холодный период. Первую зиму мерзнут все. Потрескавшаяся кожа на руках, невозможность согреться, посиневшей цвет кожи становятся проблемой для большинства. Методы облегчения этого периода подойдут любые, помогающие прочистить сосуды и устранить анаэробные зоны в организме: контрастный душ, спорт, сауна, баня.

В «экстремальных условиях» всегда согреет теплая ванна/душ, либо выпитая теплая вода. При окончании перестройки проблема улетучится. Взамен же появится удивительное свойство подолгу сохранять тепло даже в сильные морозы.

Подробнее о механизмах терморегуляции и методах её восстановления

Отрыжка, газы, вздутие живота

Симптомы неспособности организма усваивать предложенный ему рацион, чаще всего возникают из-за большого количества тяжело усваиваемой, либо концентрированной пищи: орехов, бобовых. Таким же способом организм реагирует на переедание. Стоит попробовать изменить рацион, уменьшить количество пищи и увеличить время между её приемами.

Совет простой, но выполнить его порой не просто, особенно во время «атаки» жора. Данные симптомы с ним приходят практически всегда. Как правило тут не имеет значение что поедать, поэтому кушайте лучше овощи, либо зелень — это наилучшая в таких ситуациях пища.

Второй вариант причины этих неприятностей, менее вероятный, — выделение через желудок с газами старых залежей ненужных организму веществ.

Слизистые выделения из носа

Организм с помощью слизи из носовой полости выводит чужеродные вещества: пыль, токсины, грязь, части не усвоенной пищи, патологических микробов и т.д. Насморк может иметь очень много причин. Для примера:

Когда вы нечаянно вдохнете ресничку с глаза, могут начаться сильные выделения носовой слизи, пока она не будет выведена. Схожим принципом выводится пыль и любые другие твердые частички;

Появление насморка может возникнуть во время еды при низкой усвояемости пищи. Так организм частично избавляется от не принятого им;

Во время пробежки может запуститься чистка легких от старых залежей токсинов, либо только что попавшей через дыхание атмосферной пыли;

При болезнях мы выводим часть микробов-болезнетворов через слизь;

И так далее

Слизистые выделения из носа — это вполне естественный процесс, с помощью которого организм чистится. И мешать ему в этом — значит отложить ситуацию «до лучших времен», которая в результате только усугубится.

Нервные тики с спазмы

Нервные тики — симптом перестройки нервной системы. Изменения рациона коснутся её обязательно, ведь она регулирует все процессы организма.

Спазмы вызваны нормализацией солевого баланса в организме. Через этот процесс проходят многие при резком отказе от поваренной соли. Бывает, что процессы протекают очень активно и судороги, активизирующиеся в основном ночью, крайне мешают. Можно попробовать принять ванну с морской солью, с большей вероятностью это вам прибавит сил и снизит острую нужду организма в солях. В любом случае, все нормализуется через некоторое время.

Отложения на языке

Обложенный язык — сигнал процессе об очистке организма. Как удачно выразился в своей книге о голодании П. Брегг: язык — зеркало состояния вашей пищеварительной системы. И налет на нем сигнализирует о процессах её очистки. Достаточно денек-два поголодать и вид языка точно укажет вам в каком состоянии ваш ЖКТ в целом. На сыроедении он будет постепенно очищаться до «состояния младенца». Также полностью исчезнут неприятные запахи изо рта.

Эту творожистую массу можно периодически соскребать вместе с утренними процедурами. Эта процедура занимает не много времени.

Прыщи, круги под глазами

Все это — симптомы патогенной микрофлоры. На сегодняшний день много людей имеют проблемы с кожей, нездоровый желтоватый цвет лица, «мешки» под глазами. Это признак, показывающий преобладании тех или иных микроорганизмов в слизистых оболочках нашего организма. На промежутке перестройки с таким явлением можно встретиться довольно часто, но когда «ломка» микрофлоры произойдет, кожа подтянется и станет естественного оттенка, прыщи если и будут возвращаться, то крайне редко, в виде реакции на сомнительную чистоту продуктов. Круги под глазами тоже останутся в прошлом навсегда.

Проблемы с суставами

Возникшие проблемы с суставами на переходном периоде временны и сойдут на нет. На устоявшемся сыроедении проблем с суставами быть не может. Гибкость и ощущение легкости отмечаются всеми сыроедами со стажем.

Проблемы с зубами

До сих пор однозначно указать на основные причины проблем с зубами никто не может. Кардинальное средство для улучшения их состояния тоже пока не изобретено. По всей видимости фундамент здоровых зубов и десен закладывается еще в первые годы жизни правильным питанием. Наследственность также играет немаловажную роль.

Пожалуй, основной причиной проблем с зубами все же является преобладании окисляющей пищи в рационе, любовь к молоку (особенно парному), сладостям, мороженому, газированным напиткам. Значительную роль играет отсутствие в рационе пищи, стимулирующей работу десен: овощей, твердых фруктов.

На сыроедении опытным путем не сложно установить, что зубная реакция на овощи и зелень гораздо приятней, чем на кислые и сладкие фрукты, сухофрукты либо орехи. Поэтому рекомендуется уделять им должное внимание в своем рационе, это станет огромной помощью деснам и зубкам. Тем более овощи позволят эффективнее сформироваться видовой микрофлоре.

Подробнее о зубах на сыроедении

Сонливость

Постоянная сонливость — симптом сильного дефицита энергии. Причины и варианты действий схожи с описанными для слабости выше. Если же вы попросту мало спите, то лучше как можно скорее исправить эту оплошность.

Отсутствие влечения к противоположному полу

На переходном периоде многие отмечают падение сексуального желания. Общий фон недостатка энергии и ограничение притока многих стимуляторов из пищи (тонизирующих напитков, тестостерона из мяса) заставляет организм снижать половое влечение.

Это случается часто, и по мере перестройки организма обязательно придет в норму. В нагрузку значительно возрастет чувствительность тела во время полового акта и способность легко сдерживать эякуляцию у мужчин. Занятия сексом превратиться в искусство, а похоть полностью исчезнет.

Психическая нестабильность

Зависимость психики от телесного комфорта не стоит недооценивать. Не только тело, но и разум проходит перестройку. Все слои задавленных пищей эмоций начнут вскрываться и всплывать наружу.

Такие чистки ярче проявляются у людей, более эмоционально привязанных к еде. Они приучены использовать пищу, как лекарство от плохого настроения, негативного состояния, скуки.

Так же у сыроедов зачастую повышается чувствительность к запахам, осязание и слух. Что тоже может усиливать реакции извне. Например ароматы, которые раньше не нравились, теперь станут сильно раздражать.

Эти явления тоже временные и пройдут после приспособления. Очень помогает в такие моменты проявлять осознанность и уметь отстраняться от своих эмоций, просто наблюдая их со стороны.

Как быть с прекращением месячных у женщин?

В интернете есть статьи о том, что месячные являются человеческой патологией, связанной с питанием, а их наличие — отклонение от природной нормы. К сожалению теория так и не нашла поддержки в реальной жизни: многие сыроеды и голодающие с огромным опытом этого не подтвердили, отмечая только снижения неприятных сопутствующих ощущений и боли, но никак не полное исчезновение выделений.

Человек — существо аэробное. Все процессы в его теле происходят с участием кислорода, и как только какая-то зона в нашем теле лишена полноценного обмена, она становится анаэробной, а следовательно приемлемым местом для жизни патологических форм, например паразитов и болезнетворов. Самые «труднодостижимые» для кислорода зоны в нашем теле — ЖКТ и мочеполовая система. Если первую дезинфицирует желудочный сок, то вторую (у женщин) как раз месячные.

Полное отсутствие месячных все же скорее патология, которая может случиться только на переходном этапе, но не на сыроедении! Чаще всего это возникает у любителей фруктового рациона. Можно ждать и со временем это таки придет в норму, но лучше все же кушать больше овощей.

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