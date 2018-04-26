Переход на сыроедение. Сложности и кризы
Что такое криз?
Для понимания сути очищающего криза удобно рассмотреть аналогию. Когда человек после обычной кухни резко «прыгает» в сыроедение, его организм получает возможность начать самоочищение и перестройку. По его руслам внутренних рек с грязными берегами наконец-то пошел поток чистой воды. Берега постепенно расчищаются, а вода уносит мусор.
Но иногда чистая струя попадает в места, которые очень давно «не проверялись». Именно в таких зонах-застоях и обитает то, что мы называем «болезнями». Они начинают усиленно лечиться, а реакция на них организмом (боль, жар, зуд, опухоли и т.д.) обостряется. Мусор начинает вымываться и могут происходить кратковременные обвалы грязных берегов — это и есть то, что называют «очистительным кризом». Резкое «вскрытие» проблемных мест в организме с последующей попыткой залечить его.
Важно понимать, что во время этого процесса обостряется не сама болезнь, а реакция организма не неё. Усиливается метод, которым организм эту болезнь лечит.
Криз — попытка организма вылечить причину, а не симптом. Попытка вывести то, что копится уже давным-давно, а так же изгнать организмов-патогенов с их привычных мест обитания.
С точки зрения официальной медицины, трактовка криза иная. Это то, с чем официалы усиленно борятся! Подавление симптомов, в результате которых истинные причины отклонений игнорируются. При этом болезнь просто «уходит» в хроническую. Это тоже самое, если бы мы во время боевых действий игнорировали информацию о наступлении врага. Глушили этот сигнал помехами, усиленно затыкали уши, глаза и т.д… Это временно успокоит нас, но враг от этого свое направление движения не меняет. И в конечном итоге неожиданного боя не миновать. Нас интересует создание обороны, при которой большинство врагов для организма станут незначительными, и с большинством из них он справится без «общей тревоги».
Криз — не что иное, как естественный процесс самоисцеления организма. И прежде чем вмешиваться в него, стоит подумать.
Как себя вести, если начался криз?
Вариантов действий на состояние, когда самочувствие резко ухудшилось несколько:
- Обратиться за помощью к медицине. С подавлением симптомов они умеют справляться лучше всех. Проблему удастся отложить до лучших времен, что принесет вам временный покой. Болезнь засядет глубже и при дальнейшем медицинском вмешательстве станет хронической. Имеется шанс, что она настолько удачно «отрежется» организмом от всех процессов жизнедеятельности, что перестанет беспокоить надолго. Такой способ самый простой и его сегодня выбирает большинство. Но разумен ли он?
- Довериться природной мудрости организма и позволить ему самому разобраться. Не вмешиваться, а попросту переждать. При этом есть огромная вероятность того, что болезнь себя изживет либо окончательно, либо частично. Помочь организму вы можете воздержанием от пищи и/или легкой физической активностью по возможности. Это ускорит протекание криза, либо сделает его менее болезненным. Если проблема сильна, то процесс может протекать в несколько этапов.
Один способ работает в краткосрочной перспективе, второй в долгосрочной. Можно относиться к своему организму как к ни на что не годному и болеющему, неспособному существовать без вмешательства людей в белых халатах — или живому, впитавшему миллионы лет эволюционного опыта и мудрости.
Как отличить отравление пищей от криза?
Криз, другими словами интоксикация — это отравление своими собственными ядами, которые организм пытается вывести. Тут много общего с обычным отравлением поступающими токсинами и однозначно определить в чем причина ухудшения самочувствия, в «грязной» пище либо внутренних работах, сложно.
Особенно если ваш рацион разнообразен и продукты поедаются не раздельно. При моно-питании причина отравления определяется легче, ввиду более узкого разнообразия пищи. И если подозрения падают на определенный продукт, недавно появившийся в рационе — он исключается для проверки. Это еще одно преимущество сыромоноедения перед смешиваниями.
Какие сложности могут быть на переходном этапе?
Настройка организма на кардинально новый рацион — процесс долгий, непредсказуемый и в чем-то даже интимный. Предстоит столкнуться с дискомфортом — это случается у всех и обязательно. Пищевые привычки строились годами, и безболезненно их заменить не удастся. Ниже часть наиболее частых сложностей, встречаемых на переходе, их причины и возможные пути избежания.
Сильная потеря массы тела
Если для людей с избыточным весом похудание — это повод для радости, то для худощавых — напротив, причина насмешек и полного непонимания со стороны окружения. Сильная потеря массы тела является серьезный недостатком переходного периода для многих. Важно понимать, что масса тела формируется не из съеденных, а из усвоенных продуктов. Сюда же добавляем мышцы, жир и «мусор». Сегодня вес большинства людей на традиционном питании, особенно не в молодом возрасте, — отложения жира, и залежи солей, от которых организму так просто не может избавиться. Это «мертвый» вес и тяжелая ноша для организма. При переходе на сыроедение все это быстро уйдет.
Для наращивания мышц нужны физические нагрузки и строительный материал. На переходном этапе, пока организм не выйдет из ресурсной недостаточности, мускулатура будет нарастать с трудом. Это огромная энергозатратная роскошь для организма, поэтому при отсутствии нагрузки на них будет обязательно происходить спад. Нагрузка на переходе нужна не столько для роста, сколько для поддержания мышечной массы на определенной отметке. Наращивать её разумнее заранее.
После же завершения перехода, когда произойдет полная перестройка микрофлоры под новый рацион, масса тела начнет стремительно расти, вернув часть веса. Также усилится прирост мускулатуры от занятий физкультурой.
Слабость и потеря физической силы
Причин слабости несколько:
- Лишение организма привычных источников энергии, на которые были «настроены» все его процессы и ориентация микроорганизмов. Это прежде всего «простые» для усвоения термообработанные питательные элементы;
- Преобладающий анаэробный обмен в теле, в результате чего энергия из пищи извлекается не достаточно неэффективно;
- Недостаток сна, эмоциональная дисгармония;
- Огромное количество тяжело перевариваемой пищи: орехи, сухофрукты, авокадо и т.д;
- Отсутствие движения в повседневной жизни.
Слабость — частый спутник переходного периода, который будет идти с вами плечом к плечу до «победного конца». Обойти это состояние удастся не многим.
Но это не значит, что стоит идти у неё на поводу. Напротив — двигайтесь! Много ходите пешком, бегайте, занимайтесь спортом, танцуйте и плавайте. Так же здорово помогает закалка. Получайте при этом удовольствие. Но и переусердствовать не стоит, отдых тоже важен. Парадокс, но у вас будут появляться силы по мере того, как вы двигаетесь, тратя их.
Мерзлявость
Основная её причина — анаэробный обмен в тканях и общий фон экономии энергии организмом. На переходе это распространенное явление, особенно в холодный период. Первую зиму мерзнут все. Потрескавшаяся кожа на руках, невозможность согреться, посиневшей цвет кожи становятся проблемой для большинства. Методы облегчения этого периода подойдут любые, помогающие прочистить сосуды и устранить анаэробные зоны в организме: контрастный душ, спорт, сауна, баня.
В «экстремальных условиях» всегда согреет теплая ванна/душ, либо выпитая теплая вода. При окончании перестройки проблема улетучится. Взамен же появится удивительное свойство подолгу сохранять тепло даже в сильные морозы.
Подробнее о механизмах терморегуляции и методах её восстановления
Отрыжка, газы, вздутие живота
Симптомы неспособности организма усваивать предложенный ему рацион, чаще всего возникают из-за большого количества тяжело усваиваемой, либо концентрированной пищи: орехов, бобовых. Таким же способом организм реагирует на переедание. Стоит попробовать изменить рацион, уменьшить количество пищи и увеличить время между её приемами.
Совет простой, но выполнить его порой не просто, особенно во время «атаки» жора. Данные симптомы с ним приходят практически всегда. Как правило тут не имеет значение что поедать, поэтому кушайте лучше овощи, либо зелень — это наилучшая в таких ситуациях пища.
Второй вариант причины этих неприятностей, менее вероятный, — выделение через желудок с газами старых залежей ненужных организму веществ.
Слизистые выделения из носа
Организм с помощью слизи из носовой полости выводит чужеродные вещества: пыль, токсины, грязь, части не усвоенной пищи, патологических микробов и т.д. Насморк может иметь очень много причин. Для примера:
- Когда вы нечаянно вдохнете ресничку с глаза, могут начаться сильные выделения носовой слизи, пока она не будет выведена. Схожим принципом выводится пыль и любые другие твердые частички;
- Появление насморка может возникнуть во время еды при низкой усвояемости пищи. Так организм частично избавляется от не принятого им;
- Во время пробежки может запуститься чистка легких от старых залежей токсинов, либо только что попавшей через дыхание атмосферной пыли;
- При болезнях мы выводим часть микробов-болезнетворов через слизь;
- И так далее
Слизистые выделения из носа — это вполне естественный процесс, с помощью которого организм чистится. И мешать ему в этом — значит отложить ситуацию «до лучших времен», которая в результате только усугубится.
Нервные тики с спазмы
Нервные тики — симптом перестройки нервной системы. Изменения рациона коснутся её обязательно, ведь она регулирует все процессы организма.
Спазмы вызваны нормализацией солевого баланса в организме. Через этот процесс проходят многие при резком отказе от поваренной соли. Бывает, что процессы протекают очень активно и судороги, активизирующиеся в основном ночью, крайне мешают. Можно попробовать принять ванну с морской солью, с большей вероятностью это вам прибавит сил и снизит острую нужду организма в солях. В любом случае, все нормализуется через некоторое время.
Отложения на языке
Обложенный язык — сигнал процессе об очистке организма. Как удачно выразился в своей книге о голодании П. Брегг: язык — зеркало состояния вашей пищеварительной системы. И налет на нем сигнализирует о процессах её очистки. Достаточно денек-два поголодать и вид языка точно укажет вам в каком состоянии ваш ЖКТ в целом. На сыроедении он будет постепенно очищаться до «состояния младенца». Также полностью исчезнут неприятные запахи изо рта.
Эту творожистую массу можно периодически соскребать вместе с утренними процедурами. Эта процедура занимает не много времени.
Прыщи, круги под глазами
Все это — симптомы патогенной микрофлоры. На сегодняшний день много людей имеют проблемы с кожей, нездоровый желтоватый цвет лица, «мешки» под глазами. Это признак, показывающий преобладании тех или иных микроорганизмов в слизистых оболочках нашего организма. На промежутке перестройки с таким явлением можно встретиться довольно часто, но когда «ломка» микрофлоры произойдет, кожа подтянется и станет естественного оттенка, прыщи если и будут возвращаться, то крайне редко, в виде реакции на сомнительную чистоту продуктов. Круги под глазами тоже останутся в прошлом навсегда.
Проблемы с суставами
Возникшие проблемы с суставами на переходном периоде временны и сойдут на нет. На устоявшемся сыроедении проблем с суставами быть не может. Гибкость и ощущение легкости отмечаются всеми сыроедами со стажем.
Проблемы с зубами
До сих пор однозначно указать на основные причины проблем с зубами никто не может. Кардинальное средство для улучшения их состояния тоже пока не изобретено. По всей видимости фундамент здоровых зубов и десен закладывается еще в первые годы жизни правильным питанием. Наследственность также играет немаловажную роль.
Пожалуй, основной причиной проблем с зубами все же является преобладании окисляющей пищи в рационе, любовь к молоку (особенно парному), сладостям, мороженому, газированным напиткам. Значительную роль играет отсутствие в рационе пищи, стимулирующей работу десен: овощей, твердых фруктов.
На сыроедении опытным путем не сложно установить, что зубная реакция на овощи и зелень гораздо приятней, чем на кислые и сладкие фрукты, сухофрукты либо орехи. Поэтому рекомендуется уделять им должное внимание в своем рационе, это станет огромной помощью деснам и зубкам. Тем более овощи позволят эффективнее сформироваться видовой микрофлоре.
Подробнее о зубах на сыроедении
Сонливость
Постоянная сонливость — симптом сильного дефицита энергии. Причины и варианты действий схожи с описанными для слабости выше. Если же вы попросту мало спите, то лучше как можно скорее исправить эту оплошность.
Отсутствие влечения к противоположному полу
На переходном периоде многие отмечают падение сексуального желания. Общий фон недостатка энергии и ограничение притока многих стимуляторов из пищи (тонизирующих напитков, тестостерона из мяса) заставляет организм снижать половое влечение.
Это случается часто, и по мере перестройки организма обязательно придет в норму. В нагрузку значительно возрастет чувствительность тела во время полового акта и способность легко сдерживать эякуляцию у мужчин. Занятия сексом превратиться в искусство, а похоть полностью исчезнет.
Психическая нестабильность
Зависимость психики от телесного комфорта не стоит недооценивать. Не только тело, но и разум проходит перестройку. Все слои задавленных пищей эмоций начнут вскрываться и всплывать наружу.
Такие чистки ярче проявляются у людей, более эмоционально привязанных к еде. Они приучены использовать пищу, как лекарство от плохого настроения, негативного состояния, скуки.
Так же у сыроедов зачастую повышается чувствительность к запахам, осязание и слух. Что тоже может усиливать реакции извне. Например ароматы, которые раньше не нравились, теперь станут сильно раздражать.
Эти явления тоже временные и пройдут после приспособления. Очень помогает в такие моменты проявлять осознанность и уметь отстраняться от своих эмоций, просто наблюдая их со стороны.
Как быть с прекращением месячных у женщин?
В интернете есть статьи о том, что месячные являются человеческой патологией, связанной с питанием, а их наличие — отклонение от природной нормы. К сожалению теория так и не нашла поддержки в реальной жизни: многие сыроеды и голодающие с огромным опытом этого не подтвердили, отмечая только снижения неприятных сопутствующих ощущений и боли, но никак не полное исчезновение выделений.
Человек — существо аэробное. Все процессы в его теле происходят с участием кислорода, и как только какая-то зона в нашем теле лишена полноценного обмена, она становится анаэробной, а следовательно приемлемым местом для жизни патологических форм, например паразитов и болезнетворов. Самые «труднодостижимые» для кислорода зоны в нашем теле — ЖКТ и мочеполовая система. Если первую дезинфицирует желудочный сок, то вторую (у женщин) как раз месячные.
Полное отсутствие месячных все же скорее патология, которая может случиться только на переходном этапе, но не на сыроедении! Чаще всего это возникает у любителей фруктового рациона. Можно ждать и со временем это таки придет в норму, но лучше все же кушать больше овощей.
У тебя опечатка во второй строчке
спасибо
«Слизистые выделения из носа». Мне кажется, первые два абзаца нужно поменять местами.
Спасибо за правки. За ФАК скоро возьмусь и доведу все до «красоты»
Я настроил сервис, который высылает уведомление об ошибке нажатием «ctrl+enter» — попробуй.
Добрый день!
Я перешла на сыроедение 4 месяца назад, сейчас на 80-90% сыромоно плюс рыба и кисломолочка. Хочу добавить информацию об отсутствии месячных. «Полное отсутствие месячных все же скорее патология…»
Дело в том, что у меня сейчас маленький ребенок — 1 год и месяц, полностью на грудном вскармливании (грудь без ограничений, остальную еду ест по аппетиту). Месячных нет, т.к. кормление грудью подавляет овуляцию. И этот механизм заложен природой. Оговорюсь сразу, я не одна такая «уникальная», отсутствие месячных является нормой при естественном родительстве до 2 лет. Вот и возникает вопрос: если месячные нужны для дезинфекции, то как это должно происходить у мам грудничков? Поэтому, думаю, не все с месячными так просто. И не стоит сыроедкам сразу думать о плохом. Все-таки мы еще слишком мало знаем о собственном организме…
И отдельно спасибо за отличный сайт. Информация нужная, легкодоступная, и атмосфера благожелательная.
Спасибо и вам за дополнение и информацию к размышлению.
если месячные нужны для дезинфекции, то как это должно происходить у мам грудничков?
Я не знаю, но «просто женщина», «беременная», «на ГВ» — это три разных человека С другим гормональным фоном и физиологией. Видать работают другие механизмы, а какие я не знаю.
Да, Юрий, вы правы, это действительно три разных женщины Значит буду наблюдать, а результатами потом поделюсь.
А как подавить бродильную микрофлору? есть способы? или опыт? …может быть попробовать за счет бифидобактерий подавить бродильщиков, а потом уже потихоньку вывести бифидо? или принимать пребиотики, или пробиотики — не знаю как они правильно называются… может быть какие-нибудь особые продукты подавляют бродильщиков?
Они есть, безусловно. Я этим интересовался достаточно. Молочнокислые бактерии уничтожат бродильщиков в 3 счета. Прав был изюм, когда использовал квашеные молочные продукты на переходе. Трижды прав. Это огромная сила.
Но есть пару моментов, которые у меня не стыкуются и которых я еще до конца не понимаю, поэтому об этом пока и не писал.
К примеру квашеная на молочнокислой бакрерии капуста — на переходе окажется просто «суперпродуктом». НО её можно получить и на пропионовой, и даже на гнилостной, тогда этот продукт нанесет сильный вред. Я нашел книгу о квашении, пока пытаюсь разобраться где проходит эта граница «добра и зла»
С молочными продуктами проще в этом плане.
Юрий, так стоит ли есть квашеную капусту для подавления бродильщиков? А то у меня в холодильнике банка стоит с капустой которую бабушка квасила
Я не могу сказать определенно. Это та тема, которая меня тоже очень интересует и до конца мне не понятна
Мне кажется, что «грамотная» квашеная капуста чрезвычайно полезна на переходе, но по каким объективным критериям определить её качество я пока не нашел. Не даром на молочнокислую продукцию даже патенты дают, она действительно способна творить чудеса…
Как смогу что-то внятное сказать — обязательно это сделаю
Здравствуйте!
Я начинающий сыроед, и очень благодарна вам за проделанную работу, сайт отличный, оформление и начинка располагают.
Хотелось бы еще, чтобы вы указывали источники информации, т.к. информации в сети очень много, она противоречива, и хотелось бы иметь представление о происхождении данных. спасибо.
Здравствуйте.
Мне достаточно тяжело приводить ссылки на источники, т.к. сами понимаете, их множество. Майя, если определенные вещи вы хотите для себя уточнить, то лучше самой «погуглить», почитать различные источники и сформировать свое мнение по данному вопросу.
А вот если у самой не получится — пишите
Здравствуйте.
На сыроедении — около месяца. В основном овощи, зелень, свежевыжатые соки, фрукты, немного орехов и сухофруктов. Потеряла около 2кг.веса, покрылась прыщами, стали очень слоиться ногти…….А в остальном — ощущения более чем нормальные. Немного беспокоит потеря веса, будет ли дальше продолжаться, и что делать с ногтями? Я так понимаю, недостаток кальция? И что же все-таки делать с кисломолочными продуктами? Пить или не пить?)))
Лидия, вперед в спортзал! Это поможет с весом.
Остальные проблемы индивидуальны и их причины комплексны. Чего Вам не хватает и что мешает… я не знаю. Пробуйте анализировать свой рацион и корректировать его, наблюдая за эффектом. Этап проб и ошибок вам не избежать, и не надейтесь
Кисломолочка нормальный продукт, если вы переходите постепенно. Дальше надобности в ней уже не будет.
Подскажите пожалуйста с переходом на сыроедение (2,5 мес) я легко отказалась от мыса и рыбы, но стала просто пожирателем всех сладостей в доме (хотя раньше оставалась к ним равнодушной). Это может тоже перестройка моего организма?
А раньше любили сладенькое?
Раньше нет.
Я кушаю мало, ер от на конфеты и печенье налегаю активно
Причин может быть много, а может быть и их сумма.
Это и нарушенный углеводный обмен, и наличие такого «коктейля» микрофлоры, который требует уйму сахара для своих нужд (это бродильщики, конечно), и паразиты… Что у вас, я не знаю, почитайте об этом, подумайте, сверьте симптомы… выберите свой путь решения задачки и действуйте
а у меня на сыроедении появилась аллергия на мандарины. как избавиться, или может я просто слишком много их ем? я их очень люблю и могу кушать килограммами.
а как она проявляется?
кстати и на бананы тоже. на руках, от запястья по внутренний сгиб локтя вылезают красные пятна(в основном от бананов), на ощупь будто шелушение, чешутся. была у врача, он сказал аллергический дерматит. а от мандаринов совсем недавно на задней части ноги высыпало большое пятно, с пупырьями, белого цвета, вокруг красная кожа. затем пупырья стали красными. очень неприятные. чесались. выпила супрастин- перестали чесаться. а потом когда дотронешься — неприятно так, щиплет, аж мурашки по коже.
Юль, я не смогу назвать причины выших проблем, но точно скажу что проблема не в поедаемых продуктах. Ваши реакции — это симптом уже имеющихся нарушений с организмом.
И как-то не очень верится, что именно после мандарин такое с ногой случилось, может еще какие-то «триггеры» были? Промочила ноги, замерзла..?
не знаю даже. может я их слишком много ем. у меня сейчас период «жора», ем и ем. и он длится уже очень давно. почти год. долго могу не есть — не хочется. а как начну — и часа на 2.
Симптомы аллергии – это реакция патогенной микрофлоры на специфические волокна клетчатки продукта, клетчатка не являть ее рационном, подавляет ее жизнедеятельность, поэтому патогенная микрофлора пытается защищаться и вырабатывая гистамин. Гистамин всасывается в стенках кишечника, попадает в кровь, возникает аллергия, которая должна призвать исключить данный продукт из рациона. Все противоаллергенные препараты являются противогистаминовыми, нацелены на снижение уровня гистамина. Если вы будете употреблять свежевыжатый сок без клетчатки данных продуктов, такой реакции не будет.
Академик Уголев А.М. изучая процессы пищеварения и деятельность микрофлоры кишечника установил, что продукты жизнедеятельности бактерий бываю разные. Часть из них нам полезна — витамины, аминокислоты, часть – токсичные вещества, проникающие в кровь и воздействующие на весь организм. Многие из этих веществ вырабатываются и самим нашим организмом, например гистамин. Он вырабатывается в клетках желудка и контролирует ряд функций мозга, секрецию желудочного сока и способствует образованию язв желудка и аллергических реакций. И он же является продуктом жизнедеятельности бактерий. Чрезмерный рост или уменьшение количества бактерий, вырабатывающих подобные вещества, приводит к изменению потока продуктов их жизнедеятельности. К тому же некоторые бактерии вырабатывают соединения -антибиотики, чем вызывают смерть других бактерий. Все эти симптомы пройдут, как только восстановиться нормальная микрофлора, сколько на это потребуется времени, здесь все сугубо индивидуально. Аллергия показатель наличия микрофлоровых войн за территорию в кишечнике
Юлия, могу ошибаться, но похоже на изменения в нервной системе, диагнозы уже не помню, давно училась! бывает когда человек много понервничал и все подавил в себе, какой то там лешай, не передается друг от друга! не пугайтесь! мазь гормональная (гидрокартизон например) и успокаивающее таблеточки. а лучше чай, медитацию или беседу с телом! последнее, что вы пишите щиплет и мурашки очень похоже! но могу ошибаться)))) извините если ошиблась!
Жор — это потому что мандарины меняют гликемический индекс. Фруктоза и другие сахара из мандаринов практически сразу всасываются в кровь. В результате уровень сахара в крови резко повышается. Тогда организм, защищаясь, энергично и энергично понижает его. По инерции — ниже нормы. А недостаток концентрации сахара в крови вызывает чувство голода. В итоге Вы снова чувствуете голод. Поэтому Вам снова хочется есть) Выход есть: это более медленные сахара. Насчет аллергии — ничего не знаю.
Обилие клетчатки в пище гарантирует медленное и постепенное всасывание сахаров. Этот принцип можно проверить даже в бытовых условиях со сладкой водичкой и бумагой. ГИ не единственный показатель! Более того, как раз таки мандарины очень здорово насыщают, по сравнению с другими цитрусовыми, благодаря балансу сахаров (смещение в сторону глюкозы). Конечно, если совсем не забывать о двигательной нагрузке и уже упомянутой клетчатке
у меня эта аллергия началась как я стала работать 2 суток через 2. вот….
«Это тоже самое, если бы мы во время боевых действий игнорировали информацию о наступлении врага. Глушили этот сигнал помехами, усиленно затыкали уши, глаза и т.д…» — Посмеялся от души)))
Спасибо за информацию! Делюсь своей. Никто не пишет о прибавлении веса на сыроедении. Как перешла год назад на сыроедение, так сразу стала набирать вес. На вегетарианстве (3 года до этого) я была очень худой, родные призывали меня есть мясо, чтобы поправиться. А перешла на СЕ и стала округленькой такой, даже стала сама себе и в особенности мужчинам нравиться, так как худоба ушла. Родные тоже поддержали СЕ, так как увидели, что я в хорошей форме! Волнует тут только одно, это появившийся животик, увеличение массы ног, в плане формы фигуры мне всё нравится, но можно ли назвать это здоровой реакцией организма? Стали видны вены на ногах и при поглаживании виден целлюлит, но не сильно. Организм, как не парадоксально принял живую пищу на УРА, не было ни одного срыва, не было вообще никаких проблем при перехода на СЕ, за исключением мелких моментов. Вот год, как питаюсь исключительно Сырой растительной пищей, без молочной продукции (разумеется никакой животной пищи) маленьким исключением является только Кешью и Мёд, морскую соль также употребляю в пищу. Вот такие дела. Мой муж-Сыроед достаточно худой, всегда веселится наблюдая формы своей жены-полнушки Сыроедочки.
Я на сыроедении два месяца,сейчас решил есть овощи,а это свекла и морковь,но когда ем свеклу моно,то через 2-3 часа начинает нудеть область почек,а от этого и поясница начинает болеть!подскажите сколько свеклы в день можно есть?а также ем сейчас два раза в день пшено,но что заметил,когда я ел яблоки по 2 кг в день ,то в день в туалет ходил по 3 раза,то сейчас всего стало 1раз в два дня!с чем это связано не пойму,так как клетчатки вроде бы в этом рационе не меньше?
Я на сыроедение 3 месяца, опыт мне показывает, что большая часть корнеплодов является не видовой пищей, после их исключения самочувствие улучшается, их крахмал и клетчатка что-то не радует микрофлору. Для разнообразия лучше включить в рацион их соки, так как они будут усваиваться без участия кишечника. Исключением для меня стала лишь зеленая редька и по вкусовым качества и по воздействию на организм. Зерновые тоже не пища, так как в них содержатся лектины — основной метод защиты зерна от животных. Этот белок в составе растения выполняет функции иммунитета, способного «связывать» углеводы живых организмов, нанося вред. Фрукты и сочная зелень все-таки то, что надо, водорастворимая клетчатка, пектин и т.д. вот лакомство для симбионтной микрофлоры.
подскажите пожалуйста, у меня начались боли в коленях просто так, не знаю от чего, в спортзал хожу умеренно, нагрузки на суставы нет,потом начались какие то не понятные пятна разползаться на колене, типо как трупные, я испугалась,думала может от мороза, но как бы я не старалась они не проходят, появилост и на другой ноге, это ужасно !!! мне стыдно куда то выходить с открытыми коленями , что делать? от чего это ??? боли в коленях потом прошли, а пятна до сих пор не проходят (((
А теперь слушайте сюда, вы дети солнца! При сыроедение и вег-диетах ваших, при которых вы пытаетесь найти себе приключений на ж….у от этого у вас не только ж…а страдает но у парней еще и х….й!!! 100% инфа!!! Поэтому хочешь выглядеть стройным худым дрыщём у которого между ног горбатая гора точнее горочка вперед и с песней к сыроедению и вегенству!!! А вклад мяса в жизнь человечества настолько огромен, что утверждать что мясо это вред, зло экономически не выгодное сырье на это я скажу то что вы просто поддались статьям желтой прессы которые делают на таких Дэ..билах деньги!!! Пляшите дальше под эту дудочку!!!!
Сколько можно говорить про это мясо, это зомбирование людей производителями «трупчины» и «Всемирной организацией здравоохранения», им же нужны пациенты.
Мясо для слабаков, раз они без него не могут жить.
Кстати есть замечательная книга у Джона Джозефа так, и называется «Мясо для слабаков», очень рекомендую.
Так вот по поводу мяса и белка в целом. Мясо — это трупные ткани, состоящие из белка и жира, которые гниют в кишечнике под воздействием патогенной микрофлоры и при этом выделяются токсины.
Кроме того, когда переваривается мясо организмом тратиться очень большое количество энергии (калорий).
Эту энергию ему опять же нужно будет восполнить для нормального функционирования.
Так вот белки (мясо) расщепляются до аминокислот, а они уже далее организмом используются как ему будет угодно, а ни как хочется человеку, на строительство тканей и иных элементов или снова на восполнение энергии.
Да, следует отметить, что при расщеплении белка (мяса) до аминокислот, образуются побочные продукты его распада: аммиак и мочевина.
Расщепление белка приводит к продукции большого количества азота в виде аммиака — химического вещества, которое оказывает нейротоксическое влияние, а в норме превращается в мочевину и выводится с мочой.
Так вот в процессе синтеза мочевины обезвреживается аммиак — очень ядовитое вещество для человека.
Из организма мочевина выводится почками. Соответственно если из крови мочевина выводится плохо, то это означает нарушение выделительной функции почек.
Повышенная мочевина в крови человека — симптом серьезных нарушений в организме: заболевания почек (гломерулонефрит, пиелонефрит, туберкулез почек), сердечная недостаточность, нарушение оттока мочи (опухоль мочевого пузыря, аденома простаты, камни в мочевом пузыре), лейкоз, злокачественные опухоли,
сильные кровотечения, кишечная непроходимость, шок, лихорадочное состояние, непроходимость мочевыводящих путей, острый инфаркт миокарда.
Концентрация мочевины в крови человека зависит от его питания.
При употреблении белковой пищи (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) анализ мочевины покажет ее рост в крови.
При употреблении растительной пищи — анализ покажет снижение уровня мочевины.
Кроме того, если в организме не хватает энергии (калорий) и преобладают катаболические процессы, то все эти аминокислоты (белки) превратятся в печени в глюкозу, которая будет использоваться на ее восполнение. И только организм будет решать сам, как использовать аминокислоты, а не человек.
А при таких обстоятельствах белки не лучший источник энергии, учитывая их токсичность.
А вот аминокислоты необходимые для роста в достаточном количестве, а не избыточном, уже без гниения и побочных продуктов распада — мочевины и аммиака, будут поступать в организм из кишечника, где полезная микрофлора вырабатывает их из растительной клетчатки. Что доказали русские ученые Мечников И.И. и Уголев А.М. проводя опыты и исследования.
Так что, мясо не лучший источник энергии и аминокислот, с ним организм получает аммиак и мочевую кислоту, т.е. отравление, так зачем его травить изначально, нагружая печень и почки?
Нормальная микрофлора — это 3 кг полезных бактерий в кишечнике, на традиционном питании здоровая микрофлора полностью отрофированна, преобладают бактерии «гнильщики» и «бродильщики», выделяющие только токсины и угнетающие полезные бактерии – симбионты. Поэтому для «традиционщиков» и необходимо сбалансированное питание, так все полезные вещества не может дать здоровая микрофлора. Ну ни питается она варенной клетчаткой, только живой. Не насилуйте свою микрофлору, здоровая микрофлора кишечника синтезирует все необходимы витамины, гормоны и самое главное незаменимые аминокислоты -))) Тут важны аминокислоты и их разновидность, а не сам белок в первоначальном виде. Кроме того, есть еще и энзимы, которые присутствуют в сырых овощах и фруктах, необходимые нашему организму, которые разрушает термическая обработка свыше 47 градусов, в результате чего, при поступлении в желудочно-кишечный тракт «варенки» не происходит аутолиза и питательных веществ практически не остается.
Лучше почитайте труды Мечникова И.И и Уголева А.М. , которые изучали пищеварение, структуру желудочно — кишечного тракты, его функции и происходящие в них процессы, а не слушайте этих доморощенных корреспондентов, которые даже литературу по физиологии в руках не держали, а услышали звон, не зная откуда он. Так вот Уголев А.М. — советский ученый, специалист в области физиологии, вегетативных функций и их регуляции. Академик АН СССР по отделению физиологии (1984). Исследовал эволюцию пищеварительной функции. Работа Уголева А. М. «Пристеночное (контактное) мембранное пищеварение» была признана как научное открытие и внесена в Государственный реестр открытий СССР под № 15 с приоритетом от декабря 1958 г.
Труд Уголева А.М «Теория адекватного питания и трофология» вообще шедевр. Книга посвящена фундаментальным и прикладным аспектам проблем питания и ассимиляции пищи. Это о чем- то должно говорить.
Его научный труд пришелся на начало 90-х годов, а Вы все знаете, что тогда творилось в стране, кризисы, перестройка в обществе и экономике, тогда было не до здорового питания, люди просто выживали, в умах людей все перемешалось.
Может быть, если бы в стране не было «бордака», то традиционное питание было бы в корне пересмотрено с учетом данных исследований и были бы совершенно другие рекомендации в общественности. А сейчас они просто не выгодны «корпорациям» — производителям пустой еды.
О боже, парень видимо перечитал умных книг неудачников которые не зная как привлечь внимания пишут такую ахинею у меня мать доцент кафедры профессор медицинских наук, и народ не нужно смотреть статистику форумов где неудачники пишут про свои супер излечения от сыроедения. Достаточно просто зайти в род дом и спросить у любого врача какого положение беременных женщин вегетарианцев и их детей которых они рожают и эта статистика вам скажет что все дети вегетарианцев недоношенные анемичные и с кучей отклонений это еще один способ холодной войны что бы человечество тупо вымирало читая этих уродов… Кто то может написать а вот у меня знакомая вегетарианка родила и нормально не доверяй но проверяй. А статистика не врет. А то что мясо для слабых такая чушь. Тот человек который не питается мясом а слабак потому что его максимум хватит на 2 часа обильной работы. Плюс его писюн не редка предпочтет горячей девушке какой нибудь апельсин. Я предпочитаю здоровый образ жизни секс. Фрукты я то же ем и в большом количестве но не променяю яблоко на девушку)))) Удачи сыроеды. Дурная голова ногам покоя не дает….
Вижу что кроме эмоций и слов про ахинею, а также какой-то неопределенной статистики больше других аргументов нет. Как раз таки все вышеперечисленные проблемы встречаются у людей придерживающих традиционное питания, вопрос только во времени. Если бы было бы иначе заболеваний у них вообще бы не было, а какую картину мы видим сейчас поликлиники переполнены, появляются новые виды заболеваний. А по поводу врачей могу сказать, что их уровень знаний базируется лишь на общих принципах и поверхностно, без углубления в суть вопроса. Новые исследования не стоят на месте, только вот они свой уровень не повышают и не хотят. Вегетарианство сравнивать с сыроедением вообще не корректно, так как при вегетарианстве употребляется термически обработанная пища, процесса аутолиза уже не происходит, так же подавляется деятельность микрофлоры, вегетарианцу постоянно нужно пытаться сбалансировать рацион, как и впрочем традиционщику. Ведь анемия и недостаточность витамин В12 напрямую зависят от деятельности микрофлоры кишечника и все проблемы возникают при дисбактериозе. На сыроедение работоспособностью и сексуальные возможности вообще повышаются вдвойне, ведь на фруктах организм очищается от токсинов, нормализуется и повышается уровень тестостерона, увеличивается выносливость, а вот мясо гниет в кишечнике, отсюда вонь в организме и от человека, организм травится и думает, что погибает, пытается скорей размножиться до того как загнется, отсюда ложное повышение либидо, а потом истощение и болезни. Кроме того, на сыроедение чистый организм, безупречная кожа и зубы, налет не образуется. Так вот девушки в восторге от такого чистого тела. Тело не имеет неприятных запахов, не пахнет ни изо рта, ни из подмышек ни от ног, как у всех обычных людей, которые вынуждены 2-3 раза в день чистить зубы, пользоваться дезодорантами и без конца мыться, чтоб не задохнуться в собственном зловонии от поедания падали (мяса). Советую посмотреть фильм «Простак Джо — 60 дней на сыроедение», так вот, там парень, испытывающий проблемы со здоровье на традиционном питании, решил проверить на себе курс сыроедения под наблюдением врачей (хочу это особо отметить). Анализы он сдавал на протяжение всего эксперимента. После проведенного курса уровень тестестерона у него в крови вырос в 2 раза и вообще улучшились все показатели.
Ну вперед и с песней (похоронный марш)… Да я много читал про то что сыроеды чуть ли не летать могут) аватарами становятся) А запах видимо парню было совсем лень просто соблюдать элементарную гигиену ))) А тесты про Джо ) я то же могу таких тестов сделать тучу ) жаль что очень редко встречаются фильмы где показывается истинное положение людей в больницах… И честно я уже не могу читать такую ахинею) Но одно могу сказать точно — сыроед слабак! А то что он может отказаться от мяса оу сыроеды его как там называют продуктом гниения падалью а вот ну мне до фени это лишь его одна изюминка которой он может выеб….ся отличится (в психологии обычно этим страдают люди которые хотят привлечь внимание, хотят как то отличится ) а то что у сыроедов обычное психологическое расстройство связанное с чистотой тела кишечника это не дает им право утверждать что мясо вред падаль… Чем чистить себе кишечник от токсинов шлаков прочистите мозги для начала…. А истинна в том что нужна золотая середина это ешь мясо умеренно и побольше фруктов овощей зелени и так как мы живем в современном мире где окружающая среда не очень благоприятна то не стоит отказываться от витаминов, активный образ жизни и всё путем.
По данному поводу можно спорить до бесконечности, каждый все равно останется при своем мнением. Я считаю, что только тот человек, который пробовал данный вид питание может его с чем-то сравнивать и говорить о достоинствах или недостатках. Сейчас все кому не лень на право и на лево кричать о содержание тех или иных питательных веществах в продуктах, об их пользе или вреде, информации просто полно. Но во всем этом отсутствует только одно главное звено, почему-то ни кто не говорит о том, а каким образом все это будет усваиваться и попадать в клетки организма и насколько эффективно. Ведь существуют законы физиологии и пищеварения, их ни кто не отменял, они доказаны и неоспоримы. В итоге решающим значением будет то, что в итоге усвоиться. А дальше уже сам организм будет решать как ему, что и где использовать. Просто ему не надо мешать, пихая всякую дрянь. Можно в себя закидывать что угодно и в каком угодно количестве, а процент усвоения будет нулевой, работа на туалет. Главным показателем эффективности того или иного питания является состояние организма и его показатели. Если после приема пищи чувствуется наполнение энергией, бодрость, повышение умственных и физических способностей, отменный иммунитет, то тогда такое питание и будет является адекватным. Как раз таки сыроедение такой эффект и дает, нет той тяжести в желудке, дискомфорта и желания прилечь после сытной трапезы.
Ну если на традиционном сбалансированном питание человек чувствуете себя отлично, то это замечательно, к сыроедению ни кто ни кого ни принуждает, это выбор сугубо каждого человека, только вот потом когда начнет где-то колоть, болеть и сопли будут литься ручьем, не стоит все сваливать на генетику, стрессы, плохую экологию и отсутствие спорта и еще чего-то.
На сыроедение переходят не для того чтобы как-то выделиться, добиться какой-то там чистоты, а для более эффективного функционирования организмы, для здоровья.
Вот вам примеры: Карл Льюис, врачи — психиаторы видно за ним не уследили, этот веган проник на Олимпийские игры и 10 раз стал чемпионом мира-))))
Чемпион мира по армреслингу, а также олимпийский бобслеист Алексей Воевода – стал веганом-сыроедом. Вот что он пишет: «Я пробовал все: сидел на мясе и молочном, на белковых коктейлях — это все не то. Белок, за которым так гонятся спортсмены, на самом деле работает против них: белок вызывает процессы гниения в организме — это аксиома. Продукты разложения белка — мочевина , аммиак, тинол, токсичные газы. Это никому не нужно. Чемпионом стал, когда перешел на веганство и почти стопроцентное сыроедение.
Сыроедение рассматривается как более адекватное питание, менее энергозатратное и таксичное употребление пищи, соответствующей строению и физиологии пищеварительной системы.
не хотел бы показаться аут оф мэйнстрим, но, все-таки считаю честным высказать мнение насчет аутолиза. «при вегетарианстве употребляется термически обработанная пища, процесса аутолиза уже не происходит» — здесь имеет место быть заблуждение, основанное на подмене понятий. Об аутолизе заговорили после опытов с растворением живой и отварной лягушки. Но, дело в том. что лягушка — это животная ткань, т.е. состоит из животных клеток, оболочки которых липидные и хорошо саморастворяются. Растительные клетки же более жесткие и прочные — им это не свойственно. Часть растительных веществ (такие как сахара) напрямую переносятся в кровь через стенки кишечника. Вторая (такая как нерастворимая клетчатка) перевариваются симбиотной микрофлорой. Самостоятельно нерастворимая клетчатка нашим организмом не усваивается. И наконец, другие вещества, такие как белки, жиры, растворимая клетчатка усваиваются нашим организмом при помощи ферментов. Но, об аутолизе растительной пищи и речи не идет. Давайте будем грамотными)
воздействием желудочной кислоты. Желудочный сок — это слабый раствор соляной кислоты. Соляная кислота содержит свободные ионы водорода – протоны. Они имеют удивительную проникающую и разрушительную способность. В каждой клетке представителей живой природы, как растительных, так и животных в специальных камерах – лизосомах хранятся собственные энзимы. Как только представитель живой природы, не важно растение или животное, становятся чьей-то пищей, его ткани обрабатываются желудочным соком существа, чьей пищей он стал. Протоны, проникая в клетку, разрушают лизосомы (камеры с энзимами) и высвобождают энзимы, которые тут же начинают выполнять свою главную функцию – расщеплять все, что встретится им на пути. А их окружает тот материал, с которым они и поступили, т.е. пища. Таким образом, осуществляется аутолиз – саморастворение пищи. Заметьте, что организм при этои не тратит никаих сил на переваривание, все делает сама с собой поступившая пища. Человеку или тому, кто ест, остается только впитать в себя из кишечника простые вещества, получившиеся в результате саморастворения сложных веществ. Ключевой момент – это процесс может идти только в том случае, если пища содержит живые энзимы, не была термо или химически обработана, не нагревалась выше 40 градусов. Энзимы белковые структуры. Объяснить их значение в пищеварении можно с помощью аналогии. Это маленькие мобильные фабрики по разборке сложных веществ на простые. Например, белки разбираются на аминокислоты, углеводы на молекулы глюкозы, жиры – на жирные кислоты, основная функция энзимов в пищеварении — разбирать сложные структуры. Так и в организме – для каждого вещества есть свои энзимы. Фермент и энзимы – эти два слова обозначают один и тот же объект.
В данном случае мы говорим об аутолизе как о более эффективном пищеварении без собственных энерго-фермето-затрат. Опыт на лягушке является всего лишь одним из примеров приведенных Уголевым А.М в труде «Теория адекватного питания и трофология», я думаю, что стоит данный труд почитать от начала и до конца, где описываются функции ЖКТ, множество видов пищеварения, значение микрофлоры и балластных веществ, а не останавливаться только на одном опыте.
Растительная пища бывает разная по своей структуре — это понятно, в какой-то степени ее определяет и вид клетчатки, из которых она состоит, т.е. водоростваримая или водонерастворимая: целлюлоза, гемицеллюлоза, лигин, камеди, пектин. В данном случае мы говори о фруктах и овощах, которые являются видовой пищей и имеет в своем составе помимо белков, жиров и углеводов, как раз таки водорастворимую клетчатку, например — пектин, которая, будучи балластным веществом, является пищей для симбионтной микрофлоры, что в свою очередь вырабатывает из нее аминокислоты и витамины, Уголев и это исследовал.
Речь о траве, листьях и другой зелени, в которых преобладает целлюлоза, гемицеллюлоза не идет.
Индуцированный аутолиз – это саморастворение пищи своими ферментами в желудке под воздействием желудочной кислоты.
Эх самое интересное что все ваши коменты это не коменты можно вам сразу ссылку оставлять от куда вы понабрались таких умных фраз гугл творит чудеса, это как дать обезьяне гранату xD я лично не гуглю потому что знаю что там полно статей которые писали коперайтеры что бы заполнить сайты за определенную плату… Но я задам один вопрос: кто будет здоровей, проживет долгую полноценную жизнь, оставит за собой здоровое поколение. Варианты ответа: 1. Сыроед 2. Вегетарианец 3. Мясо ед. 4. Человек который в меру употребляет качественное мясо сочетая его употребление с большим количеством овощей, фруктов и зелени. (все 4 варианта не курят не пьют). А сыроеды не забудьте хорошенько погуглить что ответить на этот комент xD
Ваш вопрос, Арчи, логичен и конкретен. Но, однозначного ответа на него нет. Долго изучая традиции питания, я пришел к выводу, что нет единственно правильного стиля питания. 7 миллиардов не могут питаться одинаково. У природы очень сильное антимонопольное законодательство) а если бы это было не так, то мы поставили бы себя на грань вымирания в случае катострофы или бедствий, и уж точно не распространились бы по всей планете. Именно благодаря приспосабливаемости мы превратились в супер вид.
Вот несколько крайних примеров долгожителей:
А) Племя Хунза, которое не употребляют в пищу ничего кроме абрикосов, во всех их видах — живут до 120 лет.
Б) Якуты, которые никогда в жизни не употребляли овощей и фруктов, питаясь только животной пищей — тоже доживали до 120 лет.
Здесь надо оговориться что сейчас на них сильно влияет цивилизация с ее лекарствами, белым хлебушком и т.д. Так что о современном положении дел в этих местностях не могу сказать точно, но, явно, средняя продолжительность жизни снизилась.
Существует огромная страна Индия, 80% населения которой — вегетарианцы, и есть 6 миллиардов невегетарианцев на планете. И поскольку ни те, ни другие вдруг не собираются умирать, то очевидно, что их стиль питания им подходит. И мы должны это принять.
Если исключить другие причины влияющие на уровень здоровья и продолжительность жизни и рассматривать только отдельно взятое питание, то напрашивается простой вывод. Больше всего подходит то питание, к которому данный человек адаптирован за последнее время. Проще говоря: надо питаться так, как питались твои предки)
Страны, в которых чтут традиции, уровень здоровья и продолжительность жизни на высоком уровне, например: в Японии, или на Кавказе. Но, для нашей полосы, суши не особо подходят, какой бы вкусной эта пища не казалась)
Крестьяне на Руси (в центральной части, европейской и средней полосе) вели преимущественно безубойное хозяйство. Потому что так было экономичнее — скотина стоила дорого. Пища была в основном простая: щи, каши, хлеб, овощи и фрукты. Из животной пищи только яйца. Причем ели их так много, что при торговле на рынке измеряли ведрами. В Москве их ласково называли — яишко. Так же употребляли в пищу молоко, творог. Те, кто жил у реки или моря, разумеется больше ели рыбы, икры, морепродуктов и т.д.
А те кто был побогаче — употребляли в пищу дичь и мясо животных, и привозные продукты — и долгожителями они точно не были и здоровье у благородных и богатых часто бывало слабое.
А из народа как раз таки выходили силачи и крепыши. Один из борцов — чемпионов (счас не припомню фамилию) питался почти вегетариански, вообщем мяса в пищу не употреблял.
Способность наилучшим образом усваивать ту или иную пищу вырабатывалась на протяжении поколений и закреплялась генетически. При этом, учитывая исключительную приспосабливаемость нашего вида, нам не стоит лезть в дебри истории — разумнее рассматривать поколения нескольких веков. Конечно, счас все меняется значительно быстрее, но, принцип тем не менее скорее всего сохранился. Например, за последние 100 лет употребление мяса и мясопродуктов выросло в 10 раз. Это связано с тем что животная плоть плохо хранится, а с появлением холодильников, других способов консервации и хранения эта проблема была решена. И появилось огромадное количество мясопродуктов во всем своем изобилии. И болезней кстати, стало тоже намного больше. А вот раньше на руси большую часть года — 200 с хвостиком дней — был пост. Как быстро мы сможем адаптироваться к новым условиям питания, и сможем ли адаптироваться к постоянно меняющимся и очень разнообразным продуктам — на этот вопрос счас ответа дать нельзя.
Найдите наиболее подходящий Вам стиль питания, Арчи, и этим заложите кирпичик в основу здоровья и долголетия.
п.с. Текст — авторский, основан на многолетнем личном исследовании, а не какой-нибудь там копи-паст копи-паста)
Жители Хунзы это Каримабад они мясо употребляют, так же как и другие фрукты и овощи… Просто как я говорил в умеренных дозах и хорошего качества… А на одних абрикосах они бы далеко не уехали… А так в остальном я согласен… Но те же хунзовцы доказывают что идеальное питание это много овощей фруктов но и мясо высокого качества. ))) Спасибо за полезную информацию «прохожий» xD
Максим, спасибо за сжатое и точное изложение. Мой совет — не тратьтесь на невежд, которые называют великих ученых и достойнейших людей неудачниками и печатают сообщения на уровне 5-го класса Время все расставит на свои места.
Как же мне тебя жаль! Ольга остановись!!! xD
Арчи, спасибо. Теперь уже остановилась. Главное, вовремя успела :))
У людей проблема с отказом от мяса является чисто психологической, это очень сильная привязанность к его вкусу и чувству удовлетворения от него, ощущению сытости и наполненности желудка, вот и все, это психологическая слабость. Так как человек, у которого в питание преобладает мясо, питается не только мясом, но и другими продуктами, в т.ч. и растительной пищей, которая в основном и является поставщиком необходимых веществ в организм, он чувствует себя более или менее нормально, не благодаря мясу, а вопреки. Мясо само по себе не основа рациона, его употребление возможно только в случае острой необходимости выживания и то, на не продолжительное время, при отсутствии других продуктов питания в рационе, как это и было например в ледниковый период. Перекос в рационе в сторону преобладания мяса постепенно ведет к болезням, в т.ч. к дисбактериозу кишечника, возникновению аппендицита. В настоящее время острого дефицита фруктов и овощей, зелени не наблюдается.
Эх я массажист и сколько детей со сколиозом я встречаю которые не едят достаточное количество белка который нужен для формирования мышечной массы… ведь проблема не только в наших партах а в том что нужно правильно питаться а сыроедство путь к духовности это всё чушь ебан…я мне жаль детей вегетарианцев и сыроедов темболее… не зря соц службы европы и сша забирают таких детей у таких «духовно проебнут….ых» родителей xD
Арчи, что вы тут забыли? Уверен, что на других сайтах вам будет интереснее.
Да честно просто делать нечего вот проверяю насколько фанатичны сыроеды и вегетарианцы и понимаю что даже даже обезьяну проще будет научить отжиматься чем сыроеда правильно питаться…
ржу не могу)))) Арчи взбудоражил спокойную светскую беседу)))))))
Арчи, действительно что Вы здесь забыли и что Вы пытаетесь доказать не понятно, причем здесь духовность, сколиоз и белок? Проблемы со здоровьем у того или иного человека нужно рассматривать в комплексе, а не по отдельности, в работе обмена веществ всего организма, с чего вы решили, что все дело в белке, что это некая панацея от всех бед, а про заболевание подагра Вы слышали, где вообще врачи рекомендуют полностью исключать из рациона мясные продукты? Вы что заглядывали им в рот, знаете какой у них ежедневный рацион и что там у них не хватает, может они питаются только одним консервированным горошком, картофельными чипсами или по пять часов варят овсянку, а сырые фрукты и овощи вообще не едят. Сыроедение люди выбирают, не ради моды и просветления, а чтобы получить абсолютное здоровье, улучшить физические и умственные показатели, жить долго и счастливо, а духовно каждый человек развивается самостоятельно и питание тут в зависимость не ставится. Здесь люди помогают друг другу, обмениваются опытом, открывают что-то новое, желаю Вам только добра-))) Сомнения и критика это хорошо, но сейчас это у Вас просто перешло в какую-то агрессию, злобу и простите эмоциональный бред, может вам проще найти другое место для этого, создать например сайт анти-вегано-сыроедение-)))
арчи-маятник)))
Ого сколько тут всего) блин я не ем всякое мясо, я не ем мясо коров, баранов, куриц, вообщем мясо тех кого мне жалко) у кого есть более или менее развитая нервная система, но я ем мясо креветок, жирных рыб, мидии, кальмаров, от коровок я пью молоко, от куриц яица, и не жалуюсь, занимаюсь профессионально тяжелой атлетикой, и работаю массажистов, и ваше это сыроедение меня бы просто убило, но правильно питаясь я при весе 75 кг. подымаю в два раза больше своего веса штанги. В день принимаю по 10 клиентов на массаже, на сыроедение был мой коллега, занимался ци гуном, был сыроедом, пока в обморок не упал и его в скорую не забрали)) быть сыроедом-это быть ОВОЩЕМ! никаких толком чувств, эмоции, пассивность, вялость, и лишь чувство эгоистического самоудовлетворения. 100% инфа)
Забавно, но мне на «сыроедение» для того, чтобы жать штангу в 120 кг. при собственном весе 67 кг. (на «блюдомании» год назад было 115 кг. при весе 80 кг., за результатами не рвусь), пробегать с утра каждый день по 10 км (раньше вообще не бегал), посещать спортзал три раза в неделю и при это работать целый день пускай не физически, но с информационной нагрузкой, сейчас уже спустя год с момента перехода, достаточно всего 10 бананов в день, пару яблок, да апельсинов (да любые фрукты в «кайф» по вкусу), ну и при желании вечерком салат из зелени и овощей, а могу вообще пару дней ни чего не есть и даже чувствую себя еще лучше и физически и умственно. При всем этом я не запариваюсь по поводу еды, съел да забыл, плюс к этому отличное самочувствие, что с утра, что целый день до вечера, сон 5 часов, словно все 10, идеальное состояние кожи, зубов, волос, иммунитета и так каждый день без сбоев. А дальше еще больше будут улучшаться все показатели.
Да, во истину человек попав на крючок сбалансированного питания и белковой зависимости становиться рабом своей еды, думая, что если он чего-то там не съест, то ему будет чего-то не хватать в организме, он сдуется и ослабнет, не говорю о том что будет если его лишить пищи -))))). К тому же свое состояние здоровья, которое нельзя назвать стабильным, воспринимает как норму.
Я вот был на сбалансированном «диетическом» питание, высоко и низко углеводном, белки по 2 г. на 1 кг. веса ел, да что только не пробовал, и могу сказать, что все, что связанно с термической обработкой пищи и большим содержанием белка полностью неэффективно и не раскрывает все природные возможности организма, с «сыроедением» даже рядом не стояло по положительному воздействию на организм.
Хочу отметить, что в начале сам сомневался в его эффективности, так как были трудности на переходе, к тому же у меня нет аппендикса, а ведь многие «сыроеды» его превозносят, как дом родной — инкубатор микрофлоры, а она ничего и без него пришла в норму (спасибо квашенной капусте без соли и морковному соку, это были настоящие«микрофлоровые войны»-)))) ).
Но когда организм перестроился, восстановилась полностью симбионтная микрофлора, а на это потребовалось в моем случае 8 месяцев, а не 2-3 недели, ощутил, что это того стоило.
А вот Вы не были на «сыроедение», Вам не с чем сравнивать, да кто знает насколько Ваш коллега был действительно «сыроедом» и какой у него был рацион, только собственный опыт и ощущения могут что-то показать, попробуйте хотя бы год «посыроедить», а потом отпишитесь.
Многие кого я знаю бояться переходить из-за того, что скинут вес, мышцы уйдут, результаты в спортзале упадут и т.д. и не хотят ждать пока организм перестроится и обновится, ведь придется все начинать с нуля, хотя понимают, что потом все это вернется да еще с плюсом.
Да, единственное что хочу отметить, чтобы «сыроедение» заработало, есть один существенный нюанс, если у вас восстановится симбионтная микрофлора, то вы будете в «шоколоде», если нет, то пока не нормализуется (вверх в иерархии могут взять «бродильщики» — любители фруктов) будете в «жопе», со всеми негативными симптомами, ну и про кризисы чисток стоит не забывать, вот и все.
кстати племя хунза употребляет в рацион мясо очень высокого качества и к употреблению мяса относятся как даже выше чем просто еда )
Заметил такую вещь что всегда большая часть людей во многих аспектах не правы )) А насчет сыроедения я поддерживаю сейчас сам перехожу, был 2 года вегетарианцем.
И еще есть такой момент как я заметил на собственном опыте. Большая часть людей они к сожалению очень ведомые у них мозги не хотят работать, как говорят у них «Шоры на глазах» они не видят многих очевидных вещей ))И им хоть привези ученого мирового значения и он скажет тоже самое, но они не поверят ))У всех свой уровень сознания на этой земле))
Знания — это не самое главное в жизни для большинства людей. Мы не стремимся к истине, мы не стремимся к точности, мы стремимся к тому, чтобы у нас были ответы на все вопросы. А правильные они или нет… это уже другой вопрос.
Мы с мужем перешли на сыроедение осознанно и естественно, просто слушая тело. В основном наш рацион — плоды и зелень. Пока не отказываемся от семян и орехов. Проращиваем злаковые, но немного, и едим их без аппетита, скорее всего полностью откажемся от них. Позывы на сладкое, квашеную капусту, хлеб есть. Но также и тяжесть в теле после употребления этих продуктов присутствует. Так что такие отступления мы минимизируем.
Мы хотим задать вопрос тем, кто давно на сыроедении, по поводу очистительных кризов. Сыроедим 3 месяца. Начинали с очистки на травах по Марве Оганян. Сейчас, спустя 3 месяца, появился неприятный вкус во рту (и у меня и у мужа). Подозреваем, что печень не справляется с детоксикацией. Хотели почистить ее оливковым маслом и грепфрутовым соком, но я засомневалась: не будет ли для печени и всего организма в данной кризисной ситуации такая процедура дополнительной нагрузкой? Не хотчется по незнанию причинить телу вред.
Просим ответить тех, кто знает этот вопрос не по наслышке, кто также знаком с темой чистки печени на собственном опыте.
Спасибо огромное за полезную статью!!!
Юрий, дайте, пожалуйста, совет)
Я пошла на Pole Dance, и мне надо серьезно укреплять мышцы. Переход на сыроедение помешает мне достичь успехов в этом виде спорта? Может быть, есть какие-то хитрости, особенности рациона?
За аэробику я бы и не парилась, но мне сила нужна…
Или нужно просто качаться и мышцы смогут хоть немного вырасти?
Сижу вот в панике от слабости своих рук и хочется съесть кило творога, запить протеиновым коктейлем и отжаться сто раз)
Евгения, а зачем вы переходите на сыроедение? Что сподвигло вас?
Меня сподвигли фото красивых худых людей и рассказы об отсутствии болезней, прекрасном самочувствии и ясности сознания. Не могу сказать, что у меня есть проблемы со здоровьем или весом, а если таковые иногда появляются, у меня есть привычный арсенал средств для их решения, в общем, собой я довольна. Но думаю, а вдруг может быть еще лучше?
И вот ясность сознания, возможность творчески менять свою жизнь, меньше волноваться меня привлекают больше всего. Думаю, сыроедение могло бы помочь мне в духовной работе)
Но, видимо, мотивация у меня недостаточно сильная, потому что фанатично терпеть любые побочные действия перехода у меня не получается, а рассказы про шлаки, яд и глистов не впечатляют)
Мне кажется лучше переходить плавно. Я не сторонник мучений, лучше, имхо, чтобы любой «переход» сопровождался лишь улучшением показателей здоровья. Так прикольнее 😉
Духовная работа?! Почитайте Евангелие…Там духовной работы над собой на всю жизнь хватит :)))
А как же микрофлора и гомеостаз? Я отвергала идею плавного перехода именно по этой причине, хотя резкий упорно не давался и не дается))
Очень замечательная статья. Хотела спросить у опытных сыроедов. Я не ем мясо рыбу примерно полгода. Решила перейти на сыроедение, вот уже 4-ый день только здоровая пища и вместе с ней слабость, вялость. Нормально ли это на такой срок. Все-таки всего четвертый день. Как то настораживает.
Анастасия, бывает и такое. Лучше постепенно подходить к смене рациона регулирую пищу сырую и не сырую чтобы не было таких вот симптомов
Сколько максимально могут продлиться те или иные симптомы? (в статье вроде этого не нашёл) Спасибо.
добрый день! Очень понравилась ваша статья, вселяет оптимизм в проходящих этот самый криз. Я на сыроедении уже третий месяц и только совсем недавно организм подарил мне сыпь по всему телу и что-то похожее на лишай. Это дело очень чешется и такое ощущение, что проходить не желает. Прям не знаю, что и делать. Помогите советом добрым, к врачам идти не хочу, симптомы глушить — это не вариант. Спасибо!
Здравствуйте! Была год на вегетарианстве, результаты превзошли все ожидания, но несколько «старых» проблем осталось, пробую перейти на сыроедние. Уже на 3й день появилась страшная слабость, даже не то, чтобы слабость ( увы, она у меня давно, одна из этих проблем), а полное бессилие. Я просыпаюсь утром и не могу встать, даже руку поднять не могу, в конце концов в прямом смысле на четвереньках ползу на кухню, пара ложек мёда позволяют немного отойти, но всё равно голова кружится, перед глазами красная пелена, закладывает уши, боюсь грохнуться в обморок или не проснуться утром. Так уже 5 дней, становится только хуже. Не опасно ли продолжать? В чём может быть причина? За 5 дней ушло 2 кг (хотя я не полная, нормальный вес, особо худеть не хочу). Аппетит всегда был хороший, но сейчас есть не хочется, жора нет, съедаю за раз пол-яблока и больше не лезет. В день съедаю примерно горсть сырых семечек(подсолнечных или тыквенных) или орехов (лесных), 1 яблоко или хурму, 1 банан, 0.5 авокадо (не всегда), несколько мандаринов или морковку. Это довольно странно, т.к. на вегетарианстве я съедала в день намного больше фруктов- могла умять большой пакет мандаринов, или 4-5 груш, связку бананов, а теперь просто не лезет.
Похожие симптомы, но в меньшей степени проявлялись, когда я пыталась голодать, уже к вечеру я буквально падала в обморок, из-за чего с голоданием эксперименты прекратила.
Буду очень благодарна за совет, если кто-то сталкивался с подобным.
Слава,откажитесь от орехов,я когда орехи тоже начала кушать,что мне так плохо было и давление скакало.Отказалась и сразу лучше стало.Мне было очень плохо около недели,я в троллейбусе чуть в обморок не упала.На второй неделе мне стало лучше и,кажется,на третей неделе я просыпаюсь утром и ощущаю кайф,который ни разу не испытывала и я поняла,что самый жёсткий этап я пережила=))
Добрый день ,переходим с женой на сыроедение с января этого года.Сразу отказались от мяса и молочки ,сладкое есть ,есть рыба,изредка мучное ,варенка естественно.У жены нет такой потери веса как у меня . Питаемся примерно одинаково ,оно скинула за все время около 5 кг ,а я 15 ,я всегда мог потерять и набрать вес с легкостью.)))Скажите есть ли метод притормозить потерю массы ? Рацион утро-кофе(печально ,но уже без молока),затем вода,через час (около11-12) максимум фруктов ,стараюсь не мешать, днем овощи и зелень.А вечером жор ,ем варенку ,рыбу ,сладкое…