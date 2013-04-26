Цели и ценности блога

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Для начала разрешите поприветствовать вас, дорогой читатель, на блоге «Истинное здоровье». Ниже я расскажу в нескольких словах о целях этого сайта и его основных ценностях.

Этот сайт посвящен довольно популярной теме — здоровью, ЗОЖ и альтернативным методикам оздоровления. «Да таких сайтов тысячи!» — скажете вы и будете, безусловно, правы. Если в интернете сегодня чего-то и много так это информации. Её столько, что еще одним «сайтом о здоровье» сегодня никого не удивишь. Но здесь, как порой шутят врачи, «особый случай».

Все мы знаем, что можно выделить два подхода к лечению болезней. Первый — официальный, когда вы выполняете все рекомендации врача и принимаете лекарства, и второй — когда вы больше времени уделяете предупреждению болезней и делаете свой организм более крепким: закаливаетесь, занимаетесь спортом, диетой и даже когда болезнь все-таки достучалась, вы пробуете перебороть её, прежде всего, за счет естественных сил организма. В общем, ведете ЗОЖ.

Каждый подход, безусловно, важен и адекватен в зависимости от ситуации и внешних обстоятельств. Сайт посвящен преимущественно второму подходу, его важности для нашего здоровья и благополучия.

Цели

Сегодня в теме ЗОЖ как никогда наблюдается расцвет разнообразия подходов. Вегетарианство и сыроедение, голодание и диеты с жестким ограничением калорий, фитотерапия и отказ от прививок. Продолжать список можно долго и он все продолжает разрастаться. При этом становится все сложнее ориентироваться во всем этом. Что из этого бесконечного списка действительно работает? Что, например, можно вылечить голоданием, а когда его применение лишь навредит? Что стоит лечить отварами трав, а что нет? Почему вообще закаливание работает, и за счет чего оно стимулирует наш естественный иммунитет? Какое питание идеально для человека, стоит ли есть, например, мясо или нет?

На эти вопросы можно дать однозначный ответ. Цель блога — это сформировать непротиворечивые знания о нашем организме и окружающем мире, которые бы однозначно ответили на все эти бесконечные вопросы касательно нашего здоровья и методик его получения. Целью является не сколько дать ответы, а собрать информацию об устройстве нашего организма, чтобы находить ответы на вопросы такого рода самостоятельно.

Личный фактор в блоге

Блог «Истинное здоровое» является авторским, а это значит, что я каждым своим постом так же ищу ответ, как и вы, дорогой читатель. Я могу ошибаться, менять свои взгляды и со временем могу не только дополнять свою картину мира, но и пересматривать её. Легко заметить как сквозь многочисленные посты виднеется смена моей в связи с накоплением уровня знаний. Я не «проповедую» истины на страницах блога, каждый пост здесь — это призыв, прежде всего, «включать голову», начать критически мыслить и оценивать информацию с позиции личной ответственности.

Стоит так же отметить, что я, к сожалению, не врач, не ученый биолог и никакого отношения к научной деятельности не имею. Просто в свое время меня эта тема заинтересовала, и это любопытство разгорелось вместе с неутолимым желанием докопаться до сути систем оздоровления и альтернативных диет. И интересовали меня, прежде всего, механизмы, стоящие за всем этим.

Ценности

Истина

Основная ценность, которая всегда во главе написанного — это истина. Я понимаю, что некоторые вещи не удобные для нашего восприятия и от них легче отвертеться, нежели принять. Тем не менее для меня истина всегда занимает первое место. С правдой же, как мне кажется, стоит учиться мириться, какой бы неприятной она не была на первый взгляд. Порой она неприятна, но она важна. Мировоззрение построенное на объективных истинах сложно назвать неадекватным, согласитесь.

Хочу здесь привести один комментарий в качестве примера:

Даже если сыроедение не панацея нельзя об этом писать если вы сторонник ЗОЖ.Поясняю почему.Уже не для кого не секрет ,что мысль человека главенствует в его жизни.Поэтому лучше будет для всех кто ведет ЗОЖ знать и быть уверенными ,что они избавятся от болезней а не просто приостановят их рост. И будучи уверенными в своей правоте они добьются гораздо больших результатов на этом пути.Это факт.

Этот подход я не разделяю, хотя и признаю что он может работать и звучать здраво для кого-то. Для меня наивысшей ценностью является не только здоровье человека, но и его свобода. Под этим словом мной подразумевается право каждого из нас быть тем, кем он хочет быть. (Лишь бы, как говориться, это не мешало окружению). Ни о какой свободе выбора не может быть и речи, если этот выбор сделан на основе иллюзий или глупых, пусть даже и красивых, идей.

Научный подход

Научный подход мне видится наиболее адекватным способом познания окружающего мира. Наш мир, хочется нам или нет, материален, в тоже самое время он является принципиально познаваем. И это отличная новость! Это значит, что на вопросы можно дать однозначный ответ, а не определять истину «голосованием» или «битвой авторитетов».

В блоге особо ценятся факты и доказательства, логика и трезвый подход к тому или иному вопросу. Мне кажется разводить здесь разговоры о Всевышнем и мистике не совсем удачная идея, ведь когда разговор идет о вполне материальных вещах, таких как человеческий организм все это становится лишним. Мы — материальны и «работаем» по физическим законам природы с этой позиции нас и стоит изучать.

Вера, как феномен, так же является лишь вуалью в вопросах здоровья, которая не сколько дает ответы, сколько удачно их скрывает. Субъективно она может помочь, но для объективной истины вера является серьезной преградой.

Альтернатива медицине?

Здесь с уважением относятся к медицине. Она дала многое современному человеку и её заслуги велики, хотя, безусловно она не лишена недостатков. Нам точно стоит ценить все то, что она дала нам, её стоит всячески развивать и стараться быть как можно более подкованным в этих всех вопросах.

Альтернативный подход, по-моему мнению, ни коим образом не отменяет столетия научной работы по изучению человека и его болезней. Более того, ЗОЖ никогда не идет в разрез с официальной медициной. Если кто-то утверждается обратное, то стоит, имхо, с большим скептицизмом отнестись к такому заявлению.

Свобода от навязывания своего видения мира

Этот блог — мой дом. Здесь я делюсь своими переживаниями, мыслями и видением мира. Очевидно, что мои взгляды могут войти в конфликт с вашими, — это нормально. Ненормально в этой ситуации лишь то, что мы будет пытаться переубедить друг друга в чем-то основываясь на различных подходах. Для меня, к примеру, очевидна биологическая эволюция и я заведомо игнорирую любые протесты в связи с этим. Вы не согласны? Здорово, но прошу даже не стоит меня переубеждать.

Со своей стороны я обещаю, что на страницах этого блога я не допущу «священных войн» и навязывать свое мировоззрение вам не буду. Если такая политика вам чужда, лучше сразу переходить к прочтению других близких вам по духу сайтов. Уверен, что таких в интернете много. Обещаем не держать на вас зла и не скучать.

Этическое веганство и прочая идеология

На блоге запрещено навязывание своей идеологии, даже если эта идеология видится вам «правильной». К примеру, я хорошо отношусь к вегетарианству, веганству и сыроедению, с условием если и то и другое и третье не навязывается окружению. Я против использования, скажем, ярлыка вегетарианства как повода начать открыто ненавидеть окружение. Обидно, что большинство именно по этим причинам и присоединяются к «лагерю». Если вы за проповедование этического веганства, за «жизнь без наркотиков» или без алкоголя, то я говорю сразу — я не разделяю ваших стремлений.

В целом, все довольно просто и, надеюсь, очевидно. Цель блога — исследование альтернативных диет, подходов к здоровью и методик оздоровления. Я хочу выяснить как работают многочисленные альтернативы, почему они вообще действуют и есть ли смысл в таких вещах, как, например: голодание, сыроедение, веганство, закаливание, антипаразитные программы, фитотерапия. Предлагаю вместе найти истину и отделить зерна от плевел!

Вам это интересно? Присоединяйтесь, подписывайтесь на обновления, комментируйте и, по традиции, будьте здоровы!

С уважением, Степаненко Юрий