Страхи сыроедения
Полноценна ли сырая растительная пища?
Под полноценностью здесь подразумевается соответствие содержания полного спектра питательных веществ, витаминов и минералов в пище. Верно, расход материала и энергии для нашего тела должен покрываться, но давайте разберемся с таким понятием, как «норма», которое почему-то никто не считает в праве корректировать, принимая за несокрушимую истину, эталон.
Что такое норма? Это некие среднестатистические данные за последний 20-30 летний период жизни обычных людей, которые не жаловались на здоровье и живущих обычной жизнью. «Условно здоровые», как говорят медики. Естественно эти нормы никто не обосновывал теоретически с точки зрения биохимии и физиологии, о чем можно легко удостовериться, поговорив с их рекомендующим врачом. Нас просто «усреднили», вот и все. Странно видеть человека, которого больше интересует попадание в общепринятые нормы, нежели то, как он себя чувствует, просыпаясь с утра и в течение дня.
Очевидно, что стремясь к нормам, ты и получишь соответствующий большинству результат, который сегодня, увы, плачевный. Достаточно обратиться к статистике заболеваний и причин смертности. Образ жизни в повседневности тоже далек от идеала: питание, алкоголь, гиподинамия и т.д. Здоровых людей сегодня не много.
Вы уверены, что это та норма, которая нужна Вам? Если нет, то стремитесь в своей жизни к своим нормам.Имейте свой стандарт ежедневной радости и качества самоощущения. А когда начнет получаться, вы в последнюю очередь вспомните о содержании какого-то хим. вещества в крови.
А официальные светила науки будут «развиваться» дальше. Не удивляйтесь, когда нормой станет алкоголь в крови, а на форумах сыроедов будут пестрить темки, вроде «Где достать незаменимые спирты?»
Где брать белок, жиры?
Споры о необходимом количестве белка до сих пор продолжаются, и мнения различных экспертов противоречивы. Белок необходим нашему телу как строительный материал для клеток. Но проблемы начинаются вследствие того, что мы его используем как источник энергии. У многих людей на сегодняшний день углеводный обмен основательно нарушен, и мы вынуждены использовать в качестве источников энергии жиры и белки.
Это является более энергозатратным и оставляет огромное количество отходов, которые являются лакомой пищей для патогенной микрофлоры. Сегодня огромная часть пищи из рациона большинства идет не на строительство, а на «переработку» в энергию. Но когда организм восстановит«чистый» углеводный обмен, когда он восстановит свойственную ему микрофлору, надобность в белках и жирах как в источнике энергииполностью отпадает.
Нужное его количество для «строительных работ» с избытком содержится в сырой растительной пище. Живые клетки растений строятся из полноценных, структурированных белков и жиров и их количества с лихвой хватает для строительных нужд организма. А если нехватка и будет проявляться, то она полностью покроется «съеденной» видовой сыроедческой микрофлорой.
Подробнее в статье о бифидобактериях
Где брать энергию и силу?
Основной источник энергии для всех живых организмов — глюкоза. Именно её организм «добывает» из пищи на прямую или через обработку микрофлорой. На традиционном питании организм приспосабливается добывать энергию из белков и жиров, в сыроедении же основной упор делается все-таки на углеводы.
И такой подход гораздо естественнее и эффективнее. Углеводный обмен становится более «чистым», ввиду отсутствия необходимости в утилизации обилия жирных кислот и остатков белкового мусора. Так же в кишечнике нашего организма повышается КПД усвоения клетчатки и крахмалов в результате перестройки микрофлоры.
Так же стоит упомянуть про влияние типа гликолиза в тканях организма, существенно влияющего на количество получаемой энергии.
Как быть с витаминами и незаменимыми аминокислотами, которых нет в сырой пище?
Рацион большинства сегодня — каши, макароны, сосиски (там точно есть мясо?), молочные продукты из порошков, выпечка? При этом странно звучат вопросы, о наличии витаминов в той же морковке либо яблоках, не правда ли?
Тем не менее, с функцией снабжения незаменимостями должна справляться наша видовая микрофлора в ЖКТ. Она разрастается благодаря наличию растительной клетчатки в съеденных продуктах, после чего, будучи «съеденной» нашим организмом, снабжает нас незаменимым спектром питательных веществ. Тех, которых недостаточно в составе продукта.
Устоявшийся сыроед комфортно себя чувствует при минимальном разнообразии съеденных продуктов именно благодаря «правильному» функционированию своей микрофлоры. Процессы работы которой схожи у всех плодоядных, способных из сырой растительной пищи обеспечивать себя всем незаменимым для жизни.
Стоит еще напомнить, что искать в пище определенный витамин либо минерал не имеет смысла, пока не были устранены причины его утечки, либо причины невозможности усвоения. При проблемах с зубами, например, многие «объедаются» кальцием, даже мел едят. Вы видели чтобы хоть один человек решил этим способом проблему? Найдя причину вымывания кальция либо невозможности его усвоить, её можно решить. Но этот вариант не привычен большинству.
Как быть с витаминов В12?
Вопрос о получении витамина В12 сегодня самый яркий аргумент о несостоятельности вегетарианской диеты. Для людей, полностью отказавшихся от продуктов животного происхождения, вопрос о поступлении витамина открыт и актуален.
Именно в недостатке этого витамина видятся причины таких бед как анемия и поражение нервной системыв следствии неспособности утилизировать некоторые токсины. Да, В12 действительно отсутствует в растительной пищей (если и содержится, то только его аналог, имеющий лишь косвенное отношение к «оригиналу»), и при переходе на веганство большинство получают резкое снижение уровня витамина. И такое положение дел может оставаться незамеченным в течении многих лет.
Но проблему получают не все. Да, витамин в достатке синтезируется микроорганизмами в толстой кишке, но всасываться он способен только «этажом выше», в нижней части тонкого кишечника, — но есть основания полагать, что как только сформируется благоприятная микрофлора для сыроеда, витамин будет поступать в кровоток. Произойдет это благодаря тому, что и в тонком кишечнике эта бактерия будет тоже присутствовать и проявлять полную конкурентоспособность.
Так же не стоит забывать, что не проблема авитаминоза может проявиться не только в следствии отказа от животной пищи. Все-таки с недостаточным уровнем поступления В12 сталкиваются и приверженцы мясных диет. Причин здесь может быть несколько, но хочется отметить одну, наиболее важную: гельминты. С этой гипотезой полностью согласна официальная медицина:
В12-дефицитная (мегалобластная) анемия наблюдается при дифиллоботриозе. Попытки ликвидировать анемию без дегельминтизации оказываются безуспешными.
Поэтому, если вы переходите на сыроедение, и при имеете проблемы с вашей микрофлорой (сюда относятся любые организмы, населяющие наш организм), то проблемы с этим витамином не исключены. Решать проблему можно несколькими путями: пить добавки, обогатить рацион животной пищей, или же наладить работу организма, что безусловно займет приличный промежуток времени.
Подробнее в статье досье на витамин B12
Некоторые пробовали сыроедение и отмечали негативные последствия такой диеты. Почему?
Это обычное явление. На переходном этапе, пока микрофлора и полностью новый гомеостаз не сформируется для полноценной переработки сырой растительной пищи, не стоит ждать качественных улучшений. Кардинально сменив свой рацион, мы вынуждаем организм перестроить «добычу» всего необходимого из нового «топлива» для полноценного функционирования. Этот процесс долгий и зачастую болезненный. Так же в этот период периодически случаются так называемые очистительные кризы — «вскрытие» и очистка старых завалов в нашем теле: могут лечиться старые хронические болезни и выводиться залежи токсинов. К сожалению, процессы не всегда сопровождается вспышками радости в глазах и радужным настроением.
Многие люди, столкнувшись с первыми признаками перестройки или обострения проявлений хронических заболеваний, сразу ставят под вопрос сыроедение. Это вполне нормально, для организма всегда выгоднее то, к чему он привык, даже если это что-то не совсем полезное. Для него важнее устойчивость и постоянство, нежели метание туда-сюда!
Нет смысла сравнивать традиционное питание и сыроедение, если нет личного опыта полной перестройки организма. Только по завершению всех процессов становления нового гомеостаза есть смысл в противопоставлении.
Есть ли опасность дистрофии или анорексии на сыроедении?
В простонародье эти патологии определяются так: «первых не кормят, вторые еще и не хотят». Но это не совсем так.
Анорексия — больше психологическое заболевание, симптомами которого являются сильное снижение или полное исчезновение аппетита. Следствие этого — расстройство приема пищи. На сыроедении аппетит не пострадает. Более того, многие просто не знают куда от него деваться.
Дистрофия — неспособность организма усваивать определенные элементы из поступающей пищи. Что тоже ведет к сильным сбоям в работе организма, снижением иммунитета, веса и т.д. Частично это понятие можно применить к начальному этапу перехода на сыроедение, когда усваиваемость нового рациона минимальна.
На переходном периоде падение веса у сыроедов ниже норм распространенное явление, но сравнивать эту худобу с анорексией и дистрофией просто не корректно. Метаболические процессы сыроеда и дистрофика/анорексика не имеют ничего общего. Более того, анорексия как раз и может быть вылечена сыроедением или голоданием (были примеры в клинике Ю.С.Николаева). Как не глупо это могло бы звучать для окружения.
Другой вопрос как это объяснить окружению с их нормами «пышности» фигур, для которых «Худой — значит анорексик или дистрофик?»
Существует ли проблема импотенции, потери детородной функции? Проблема снижения сексуального желания
На переходном периоде многие отмечают падение сексуального желания. Это случается часто и после перестройки организма обязательно придет в норму. Но стоит заметить, что наша половая функция, как и любая другая, будет затухать при отсутствии «тренировок». Так же значительно возрастет чувствительность тела во время полового акта и способность легко сдерживать эякуляцию у мужчин. Половой акт превратиться в искусство.
К возникновению импотенции это ни коим образом отношения не несет, более того именно на сыроедении в лучшей степени эти функции восстанавливаются. Как у мужчин, так и у женщин.
Еще одна частая обеспокоенность возникает у мужчин в связи с падением количества гормона тестостерона. Снижение неизбежно на начальном этапе, т.к. часть его поступала в организм с мясом животных мужских особей. А после «утряски» выработки гормона эндокринными железами, все возвратится в норму, не обязательно ту, которая прописана в учебниках и мед. стандартах.
Аппендикс. Как влияет его отсутствие на сыроедение?
Аппендикс — уникальный орган лимфатической системы.
Долгое время его назначение оставалось неизвестным. Этот орган считался ненужным организму и до сих пор полностью не пролит свет на его природу. Ранее были даже массовые опыты вырезания аппендикса в детском возрасте, что приводило к ужасающим последствиям. Дети вырастали с сильно ослабленным иммунитетом, что и заставило ученых пристальнее присмотреться к назначению этого «отростка».
Этот орган — является «бомбоубежищем» для нашей микрофлоры. В экстренных случаях в виде серьезных отравлений или атаки враждебных микроорганизмов именно аппендикс позволяет минимизировать потери нашей флоры и быстрее её восстановить. Этот орган хорошо развит у всех травоядных. У хищников же отсутствует, т.к. при их гнилостной и прочей анаэробной микрофлоре создаст стабильный очаг гниения.
Со временем при усиленном кормлении невидовой пищей, микрофлора в аппендиксе заменяется на патологическую. Что и является основной причиной аппендицитов.
Организм при нашей настойчивости с годами может принять «эталоном» микрофлоры патологию, а значит еще долго при переходе на сыроедение будет поставлять в кишечник микроорганизмов не способных переваривать клетчатку.
Стоит отметить, что организм без аппендикса (если конечно он был вырезан не в раннем детстве) быстро приспосабливается и практически компенсирует его отсутствие, что и подтверждено многими сыроедами. Единственная разница в таком случае будет заметна, когда организм получит серьезное отравление микрофлоры. И при серьезных её потерях, аппендикс поможет восстановить её быстрее.
Подробнее в статье о аппендиксе.
Но разве термообработанная пища не имеет преимуществ?
Все когда либо приведенные доводы в пользу термообработки пищи такие:
- Легкая усвояемость
- Простота пережевывания
- Длительность хранения
- Расширение палитры вкусов
- Уничтожение вредных паразитов и бактерий
- Согревание организма
Да, некоторые плюсы очевидны, но в каждом из них есть и «обратная сторона медали».
Подробнее в статье о преимуществах термообработанной пищи.
Очень полезная информация, особенно для начинающих.
В конце второго абзаца: «Гидролиз» исправьте на «Гликолиз».
В конце третьего абзаца: «Не найдя причину» исправьте на «Найдя причину»
поправил, спасибо
Как быть с витаминов В-12? A. Норма витамина Б-12: 180 —
900 пг/мл. Рекомендуемая
суточная доза B12 В12 для
взрослых -3 мкг.
Опечатка в слове витаминов. И В12 дважды написано.
«На переходном этапе, пока микрофлора и полностью новый гомеостаз не сформируется для полноценной переработки сырой растительной пищи, не стоит ждать качественных улучшений.» Скажите сколько нужно времени для завершения переходного этапа?
Понятия не имею сколько это займет в вашем конкретном случае. Может 1 год, а может и не получится вовсе. Я расписывал это все подробней в ФАКе, поищите.
что же если апендикс был вырезан в раннем детстве? я сыроежу уже 2 года..
писал тут:
/rawfaq/fears/#l5
А что тут сделаешь? Не слышал, чтобы кому-то удалось его отрастить.
здравствуйте! а у меня, как раз- таки, аппендикс был удалён в детстве, года в 2-3(уже не помнят точно), сыроежу уже 6 месяцев, причем без проблем. все время мне хотелось получить ответ на вопрос, как жить именно МНЕ, а тут само и ответилось- чувствую я себя превосходно, так что все в голове! как решите так и будет. Не надо людей пугать отсутствием аппендикса, ведь для большинства эта проблема вообще может и не нарисоваться… Вот еще пример: моя знакомая, врач акушер-гинеколог, увидела мой шрам от удаления аппендикса и говорит:»Ой, да как ты еще заберемела при таком шраме(а у меня и правда страшный шрам: дважды резали…гнойный был, лопнул на опер.столе…), да в детском возрасте образуется непроходимость труб, спайки…раньше даже замуж не брали..» и прочую чухню, а если бы она мне это сказала до беременности и благополучных родов(а у меня уже двое малышей!), я бы накрутила себя тогда, мнительная была… Так что как сами решите, так у вас и будет. Представьте, что у вас вырастет новый аппендикс, и он вырастет! верьте в себя и забейте на негативщиков!
НАТАША, как ваше СЕ?
продолжается?
оо
Сыроежу уже 6 месяцев…за это время нарисовались некоторые проблемы.Буду называть вещи своими именами.Начал сразу …без переходов и подготовок.Два месяца салаты ..овощи…фрукты..орехи.Прочитал Эрета и перешёл на моно…через три недели перешёл на фруктоедение…через 2 месяца фруктоедения получил запор…не поверите…такого быть не может …но это так.Конечно есть и ещё проблемы….такие как дикое похудение….с 75 кг…до 55кг. выглядеть стал как узник концлагеря…одежда висит.Либидо упало почти до нуля…понимаете …даже думать о сексе с мучениями приходится.Жор страшный постоянно…хотя я его искусственно сдерживал…пил много воды.Заболели все зубы…начал их постоянно чистить и полоскать после еды …прошло.Периодически возникала детоксикация ..но редко.Пришлось мне вернутся к простому сыроедению…включил снова овощи и курагу с черносливом…правда из овощей только морковь и свёклу….из орехов только тыкву и кедр смешанные с мёдом и растёртые по чайной ложке в день.Сильно мёрзну…поэтому решил пить курагу и чернослив с горячей водой…постоянно тренируюсь дома…отжимание …присед ..пресс…подтягивание …вис…наклоны … в общем полтора часа каждый день …кроме выходных.У меня просьба к людям с опытом…дать советы если возможно…что правильно …что нет…и что делать дальше.Сел на сыроедение из-за болей в сердце и позвоночника.Спасибо заранее всем.
Обычные рядовые проблемы Каждый второй с ними сталкивается при переходе. Полистайте статьи на сайте, ФАК посмотрите… может что натолкнет на размышления.
толян, как ваше СЕ?
продолжаете?
Толян пишет о запорах на сыроедении, точнее при фруктоедении. У меня те же проблемы. Опыт фруктоедения, равно как и сыроедения один месяц. Стул раз в три дня. Есть ли какие-то сыроедческие нормы по частоте стула? Не слишком ли редко один раз в три дня? Как избавляться от запоров? Как наладить стул? При обычном питании на эти вопросы ответы есть: частота- раз в день, чтобы наладить — клизма, больше овощей. Клизма не кажется естественным методом. Может надо все же добавить в меню свеклу?
Таня, дело в том, что сложно дать однозначный ответ на причину запоров. Их может быть множество: проблемы с микрофлорой, обилие белковой пищи, качество пищи… В любом случае на руку будет клетчатка, уменьшение в рационе доли орехов-сухофруктов, обилие выпитой воды.
Есть однозначный ответ бросайте это полное дерьмо и питайтесь нормально.Я попал на эту удочку больше не желаю читать всех этих гуру от здоровья .Поясню кроме описанных мною проблем началась аритмия ходить уже не мог из-за неё и всё верил в чудо исцеления .Потом понял что всё это обман прешёл сразу на куриную грудку и впоследствии на сырое мясо.Сейчас по истечению 4 месяцев питаюсь толко сырым мясом .сырыми овощами и фруктами и немного орехов .Хлебобулочные изделия и молочку и каши не ем.Если не бросите сыромоно будут проблемы со здоровьем сердце и жкт.
Проблема запоров как раз с фруктоедением и связана. Рановато начали. К тому же, если едите их в смешанном виде, можете усугубить брожение, и как следствие — бунт микрофлоры и проблемы с перистальтикой. А не хватает именно зелени. Ну и овощей. Но зелени даже больше, чем овощей. В ней спасение. Попробуйте зеленые коктейли.
Стул должен быть после каждого приема пищи, для того чтобы нормализовать микрофлору ешьте сначало много овощей а не фруктов
то есть,отсутствие нормативного поступления белка в организм совершенно не важно?
слава богу,а то я уже голову сломала откуда его столько брать…
значит буду ориентироваться на количество килокалорий и углеводы,хотя углеводов и так в растительной пище достаточно.
Елена, нормативы поступления белка в массовой литературе серьезно завышены. У большинства людей избыток белка. Не говоря про «качков». Они едят его столько (к тому же еще и в синтезированном виде), будто у них помимо гор мышц еще вырастут дополнительные печень, почки и сердце, чтобы этот избыток перерабатывать без вреда для организма. Многие такую «проверку на прочность» не проходят даже к 25 годам, получая сердечный кашель.
Всем привет! Практикуется ли у моно сыроедов выход из тела и как этого добиться?
Эх… Тут бы в теле жить научиться)
Юрий!
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, у вас была где-то статья про то, как действует организм с различными биодобавками и витаминными комплексами, которыми многие его, собственно, кормят?
Или нет? Что-то не могу найти)
Коротко говоря, там была информация о том, что при потреблении, например, кальция в таблетках вызывается только больший дефицит кальция.
Привет!
Не думаю, что у меня есть статья об этом… разве что вскользь упоминалось. О добавках писал тут, но это несколько другое.
http://frutta-life.ru/chto-takoe-b12-vitamin-ili-mikroorganizm-i-bakteriya
интересный взгляд на B12
меня пугает худоба при СЕ, поэтуму иногда ем варенку
как ее избежать?
Спортзал! Иных путей я не знаю, увы.
какая у тебя почта?
Да напишу почему запоры.Запоры из-за преобладания в пище калия и недостатки натрия .Получается грубо говоря калий выводит жидкость из организма и из-за неупотребления соли воду ничто не задерживает в организмеи получатся обазвоживание а организм пополняет недостаток воды из каловых масс.Вот и запор.Плюс если вы ещё пьёте много воды как я …то вода сама по себе сильная мочегонка и эта её свойство дополнительно усугубляет положение.Запомните любая система питания которая отвергает другую систему приведёт со временем к дифициту тех веществ которых нет в этой системе питания другим словами есть нужно так чтобы организму хватало всех необходимых компонентов для функционирования.И ещё фруктоедение можно использовать как очистку организма но не более 3 месяцев. также как и голодание некоторое время очистили организм и питаться дальше можно исключить только вредные продукты и даже их раз в месяц два включать можно.Будут ещё вопросы отвечу.Здоровья всем и здравого смысла.
Толян,какое мясо упортябляете сырым ,едите ли сырую мрскую рыбу,и как с солью…заранее благодарю за ответ. На сыроедении 16.03 будет 2 месяца… самочувствие отличное,энергия бьет через край(утром 1 час быстрой хотьбы,затем 1.5-2 часа на тренажере и это в мои 57)…
Здравствуйте! Юрий, тренировка полового органа необходима? Просто я вообще воздерживался, а где-то месяца 2 назад совсем перестал наблюдать тягу и активность органа. Я считан, что востановление спермы отнимает энергию и свел на нет использование и тренировку органа. Благодарю!
до определенного времени не обращал внимания на проблему, пока брат попал в эту секту «сверхздоровых». за полгода он похудел до 50 кг и стал импотентом (в свои 25), но при этом уверен что это временная перестройка (через год-два-десять-пятьдесят всё вернется назад с процентами), а сам он духовно очистился и перестал болеть (посчитал что нет необходимости даже в обследовании, откуда мол взяться болезням при его-то образе жизни). решил заняться темой. гугл на запрос «сыроед фото» выдает одних качков и моделей вместо реальных людей со скелетами обтянутыми кожей, а почитаешь статьи так сложится мнение что это чуть ли не манна небесная. где найти альтернативные данные чтобы попытаться вернуть к нормальной жизни? реальные фото сыроедов, статистики по смертям среди сыроедов и реальной (а не ожидаемой, до которой хорошо если 1% доживет) продолжительности жизни?
Кому интересно как сыроедить так, чтобы всего хватало, смотрите мои видео, начиная с этого
https://www.youtube.com/watch?v=Mw2KapVsnm4
Кушайте яблочки и будьте дрыщами, в то время чеченцы будут есть баранину раздавать пи.ды Русским и е.ать ваших жён.
Ты придурок….
Спасибо я задумался!
Про перестройку организма еще можно в качестве наглядного примера привести двигатель автомобиля. Если почистить стенки цилиндров двигателя (сделать раскоксовку) в двигателе, который очень сильно загрязнен, можно получить падение мощности двигателя из-за того, что как раз именно этот нагар на стенках цилиндров обеспечивал в последние годы более менее нормальную герметичность.