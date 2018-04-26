Полноценна ли сырая растительная пища?

Под полноценностью здесь подразумевается соответствие содержания полного спектра питательных веществ, витаминов и минералов в пище. Верно, расход материала и энергии для нашего тела должен покрываться, но давайте разберемся с таким понятием, как «норма», которое почему-то никто не считает в праве корректировать, принимая за несокрушимую истину, эталон.

Что такое норма? Это некие среднестатистические данные за последний 20-30 летний период жизни обычных людей, которые не жаловались на здоровье и живущих обычной жизнью. «Условно здоровые», как говорят медики. Естественно эти нормы никто не обосновывал теоретически с точки зрения биохимии и физиологии, о чем можно легко удостовериться, поговорив с их рекомендующим врачом. Нас просто «усреднили», вот и все. Странно видеть человека, которого больше интересует попадание в общепринятые нормы, нежели то, как он себя чувствует, просыпаясь с утра и в течение дня.

Очевидно, что стремясь к нормам, ты и получишь соответствующий большинству результат, который сегодня, увы, плачевный. Достаточно обратиться к статистике заболеваний и причин смертности. Образ жизни в повседневности тоже далек от идеала: питание, алкоголь, гиподинамия и т.д. Здоровых людей сегодня не много.

Вы уверены, что это та норма, которая нужна Вам? Если нет, то стремитесь в своей жизни к своим нормам.Имейте свой стандарт ежедневной радости и качества самоощущения. А когда начнет получаться, вы в последнюю очередь вспомните о содержании какого-то хим. вещества в крови.

А официальные светила науки будут «развиваться» дальше. Не удивляйтесь, когда нормой станет алкоголь в крови, а на форумах сыроедов будут пестрить темки, вроде «Где достать незаменимые спирты?»

Где брать белок, жиры?

Споры о необходимом количестве белка до сих пор продолжаются, и мнения различных экспертов противоречивы. Белок необходим нашему телу как строительный материал для клеток. Но проблемы начинаются вследствие того, что мы его используем как источник энергии. У многих людей на сегодняшний день углеводный обмен основательно нарушен, и мы вынуждены использовать в качестве источников энергии жиры и белки.

Это является более энергозатратным и оставляет огромное количество отходов, которые являются лакомой пищей для патогенной микрофлоры. Сегодня огромная часть пищи из рациона большинства идет не на строительство, а на «переработку» в энергию. Но когда организм восстановит«чистый» углеводный обмен, когда он восстановит свойственную ему микрофлору, надобность в белках и жирах как в источнике энергииполностью отпадает.

Нужное его количество для «строительных работ» с избытком содержится в сырой растительной пище. Живые клетки растений строятся из полноценных, структурированных белков и жиров и их количества с лихвой хватает для строительных нужд организма. А если нехватка и будет проявляться, то она полностью покроется «съеденной» видовой сыроедческой микрофлорой.

Подробнее в статье о бифидобактериях

Где брать энергию и силу?

Основной источник энергии для всех живых организмов — глюкоза. Именно её организм «добывает» из пищи на прямую или через обработку микрофлорой. На традиционном питании организм приспосабливается добывать энергию из белков и жиров, в сыроедении же основной упор делается все-таки на углеводы.

И такой подход гораздо естественнее и эффективнее. Углеводный обмен становится более «чистым», ввиду отсутствия необходимости в утилизации обилия жирных кислот и остатков белкового мусора. Так же в кишечнике нашего организма повышается КПД усвоения клетчатки и крахмалов в результате перестройки микрофлоры.

Так же стоит упомянуть про влияние типа гликолиза в тканях организма, существенно влияющего на количество получаемой энергии.

Как быть с витаминами и незаменимыми аминокислотами, которых нет в сырой пище?

Рацион большинства сегодня — каши, макароны, сосиски (там точно есть мясо?), молочные продукты из порошков, выпечка? При этом странно звучат вопросы, о наличии витаминов в той же морковке либо яблоках, не правда ли?

Тем не менее, с функцией снабжения незаменимостями должна справляться наша видовая микрофлора в ЖКТ. Она разрастается благодаря наличию растительной клетчатки в съеденных продуктах, после чего, будучи «съеденной» нашим организмом, снабжает нас незаменимым спектром питательных веществ. Тех, которых недостаточно в составе продукта.

Устоявшийся сыроед комфортно себя чувствует при минимальном разнообразии съеденных продуктов именно благодаря «правильному» функционированию своей микрофлоры. Процессы работы которой схожи у всех плодоядных, способных из сырой растительной пищи обеспечивать себя всем незаменимым для жизни.

Стоит еще напомнить, что искать в пище определенный витамин либо минерал не имеет смысла, пока не были устранены причины его утечки, либо причины невозможности усвоения. При проблемах с зубами, например, многие «объедаются» кальцием, даже мел едят. Вы видели чтобы хоть один человек решил этим способом проблему? Найдя причину вымывания кальция либо невозможности его усвоить, её можно решить. Но этот вариант не привычен большинству.

Как быть с витаминов В12?

Вопрос о получении витамина В12 сегодня самый яркий аргумент о несостоятельности вегетарианской диеты. Для людей, полностью отказавшихся от продуктов животного происхождения, вопрос о поступлении витамина открыт и актуален.

Именно в недостатке этого витамина видятся причины таких бед как анемия и поражение нервной системыв следствии неспособности утилизировать некоторые токсины. Да, В12 действительно отсутствует в растительной пищей (если и содержится, то только его аналог, имеющий лишь косвенное отношение к «оригиналу»), и при переходе на веганство большинство получают резкое снижение уровня витамина. И такое положение дел может оставаться незамеченным в течении многих лет.

Но проблему получают не все. Да, витамин в достатке синтезируется микроорганизмами в толстой кишке, но всасываться он способен только «этажом выше», в нижней части тонкого кишечника, — но есть основания полагать, что как только сформируется благоприятная микрофлора для сыроеда, витамин будет поступать в кровоток. Произойдет это благодаря тому, что и в тонком кишечнике эта бактерия будет тоже присутствовать и проявлять полную конкурентоспособность.

Так же не стоит забывать, что не проблема авитаминоза может проявиться не только в следствии отказа от животной пищи. Все-таки с недостаточным уровнем поступления В12 сталкиваются и приверженцы мясных диет. Причин здесь может быть несколько, но хочется отметить одну, наиболее важную: гельминты. С этой гипотезой полностью согласна официальная медицина:

В12-дефицитная (мегалобластная) анемия наблюдается при дифиллоботриозе. Попытки ликвидировать анемию без дегельминтизации оказываются безуспешными.

Поэтому, если вы переходите на сыроедение, и при имеете проблемы с вашей микрофлорой (сюда относятся любые организмы, населяющие наш организм), то проблемы с этим витамином не исключены. Решать проблему можно несколькими путями: пить добавки, обогатить рацион животной пищей, или же наладить работу организма, что безусловно займет приличный промежуток времени.

Подробнее в статье досье на витамин B12

Некоторые пробовали сыроедение и отмечали негативные последствия такой диеты. Почему?

Это обычное явление. На переходном этапе, пока микрофлора и полностью новый гомеостаз не сформируется для полноценной переработки сырой растительной пищи, не стоит ждать качественных улучшений. Кардинально сменив свой рацион, мы вынуждаем организм перестроить «добычу» всего необходимого из нового «топлива» для полноценного функционирования. Этот процесс долгий и зачастую болезненный. Так же в этот период периодически случаются так называемые очистительные кризы — «вскрытие» и очистка старых завалов в нашем теле: могут лечиться старые хронические болезни и выводиться залежи токсинов. К сожалению, процессы не всегда сопровождается вспышками радости в глазах и радужным настроением.

Многие люди, столкнувшись с первыми признаками перестройки или обострения проявлений хронических заболеваний, сразу ставят под вопрос сыроедение. Это вполне нормально, для организма всегда выгоднее то, к чему он привык, даже если это что-то не совсем полезное. Для него важнее устойчивость и постоянство, нежели метание туда-сюда!

Нет смысла сравнивать традиционное питание и сыроедение, если нет личного опыта полной перестройки организма. Только по завершению всех процессов становления нового гомеостаза есть смысл в противопоставлении.



Есть ли опасность дистрофии или анорексии на сыроедении?

В простонародье эти патологии определяются так: «первых не кормят, вторые еще и не хотят». Но это не совсем так.

Анорексия — больше психологическое заболевание, симптомами которого являются сильное снижение или полное исчезновение аппетита. Следствие этого — расстройство приема пищи. На сыроедении аппетит не пострадает. Более того, многие просто не знают куда от него деваться.

Дистрофия — неспособность организма усваивать определенные элементы из поступающей пищи. Что тоже ведет к сильным сбоям в работе организма, снижением иммунитета, веса и т.д. Частично это понятие можно применить к начальному этапу перехода на сыроедение, когда усваиваемость нового рациона минимальна.

На переходном периоде падение веса у сыроедов ниже норм распространенное явление, но сравнивать эту худобу с анорексией и дистрофией просто не корректно. Метаболические процессы сыроеда и дистрофика/анорексика не имеют ничего общего. Более того, анорексия как раз и может быть вылечена сыроедением или голоданием (были примеры в клинике Ю.С.Николаева). Как не глупо это могло бы звучать для окружения.

Другой вопрос как это объяснить окружению с их нормами «пышности» фигур, для которых «Худой — значит анорексик или дистрофик?»

Существует ли проблема импотенции, потери детородной функции? Проблема снижения сексуального желания

На переходном периоде многие отмечают падение сексуального желания. Это случается часто и после перестройки организма обязательно придет в норму. Но стоит заметить, что наша половая функция, как и любая другая, будет затухать при отсутствии «тренировок». Так же значительно возрастет чувствительность тела во время полового акта и способность легко сдерживать эякуляцию у мужчин. Половой акт превратиться в искусство.

К возникновению импотенции это ни коим образом отношения не несет, более того именно на сыроедении в лучшей степени эти функции восстанавливаются. Как у мужчин, так и у женщин.

Еще одна частая обеспокоенность возникает у мужчин в связи с падением количества гормона тестостерона. Снижение неизбежно на начальном этапе, т.к. часть его поступала в организм с мясом животных мужских особей. А после «утряски» выработки гормона эндокринными железами, все возвратится в норму, не обязательно ту, которая прописана в учебниках и мед. стандартах.

Аппендикс. Как влияет его отсутствие на сыроедение?

Аппендикс — уникальный орган лимфатической системы.

Долгое время его назначение оставалось неизвестным. Этот орган считался ненужным организму и до сих пор полностью не пролит свет на его природу. Ранее были даже массовые опыты вырезания аппендикса в детском возрасте, что приводило к ужасающим последствиям. Дети вырастали с сильно ослабленным иммунитетом, что и заставило ученых пристальнее присмотреться к назначению этого «отростка».

Этот орган — является «бомбоубежищем» для нашей микрофлоры. В экстренных случаях в виде серьезных отравлений или атаки враждебных микроорганизмов именно аппендикс позволяет минимизировать потери нашей флоры и быстрее её восстановить. Этот орган хорошо развит у всех травоядных. У хищников же отсутствует, т.к. при их гнилостной и прочей анаэробной микрофлоре создаст стабильный очаг гниения.

Со временем при усиленном кормлении невидовой пищей, микрофлора в аппендиксе заменяется на патологическую. Что и является основной причиной аппендицитов.

Организм при нашей настойчивости с годами может принять «эталоном» микрофлоры патологию, а значит еще долго при переходе на сыроедение будет поставлять в кишечник микроорганизмов не способных переваривать клетчатку.

Стоит отметить, что организм без аппендикса (если конечно он был вырезан не в раннем детстве) быстро приспосабливается и практически компенсирует его отсутствие, что и подтверждено многими сыроедами. Единственная разница в таком случае будет заметна, когда организм получит серьезное отравление микрофлоры. И при серьезных её потерях, аппендикс поможет восстановить её быстрее.

Подробнее в статье о аппендиксе.

Но разве термообработанная пища не имеет преимуществ?

Все когда либо приведенные доводы в пользу термообработки пищи такие:

Легкая усвояемость

Простота пережевывания

Длительность хранения

Расширение палитры вкусов

Уничтожение вредных паразитов и бактерий

Согревание организма

Да, некоторые плюсы очевидны, но в каждом из них есть и «обратная сторона медали».

Подробнее в статье о преимуществах термообработанной пищи.

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