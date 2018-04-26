В чем преимущества моносыроедения перед смешанным?

Наша пищеварительная система как очень тонкая и сложная лаборатория, в которой происходит «исследование» всего что через неё прошло. Поедая очень широкий спектр продуктов, да еще и одновременно, датчики «идентификации» пищи сбиваются и КПД переваривания и усвоения пищи резко падает. И чем меньше в лаборатории бардак, тем эффективнее в итоге организм учится использовать съеденное. Постепенно формируется «правильный вкус»: вызывает аппетит то, что полезней для нас в данный момент.

При монопитании значительно легче определить отравленный продукт. При салатном рационе, по понятным причинам, это сделать гораздо сложнее.

Чем больше стаж сыроедения, там быстрее вы склоняетесь к моносыроедению, стремитесь ли вы к этому или нет. Так показывает опыт многих успешных сыроедов. Именно сыромоноедение позволит вам выстроить «правильную» микрофлору, а следовательно и эффективное пищеварение в целом.

Зачем мы вообще смешиваем разные продукты?

Ради разнообразия вкусовых ощущений и чтобы «маскировать» одни вкусы другими. В результате такого «обмана» организма в нас больше влазит. Если в ряде случаев смешивание может быть полезно при обычном питании, то в сыроедении моно однозначно предпочтительнее.

Даже если вы употребляете только сырую растительную пищу, но ваше меню пестрит маслами, сложными смесями и экзотическим рационом, процесс перестройки едва ли будет протекать (а процесс перестройки «в голове» и вовсе будет стоять). Да и его направление предсказать невозможно. Организму крайне трудно будет «подобрать» соответствующую микрофлору и настроить переваривание.

Но если все же вы не преследуете цели перейти на полноценное сыроедение – то можно продолжать. Так же оправданы тяжелые смеси в начале пути, либо при плавном переходе.

Какие продукты лучше сочетаются, а какие хуже?

В сыроедении правил смешивания гораздо меньше, чем в традиционном питании. Их не сложно переоткрыть для себя прислушиваясь к ощущениям организма. И все-же есть несколько очень важных правил, которые стоит соблюдать в первую очередь. Вот они:

Отказаться от любых растительных масел. Они мало того, что не усваиваются, так еще и создают огромный хаос пищеварения в желудке. Время переваривания такой смеси возрастает в 2-3 раза.

Не сочетать пищу, разную по скорости переваривания. Это сулит сбоями пищеварения, проталкиванием необработанной пищи дальше в кишечник, или застреванием уже переваренной дольше в желудке.

Не пить во время еды. Только за 30 мин до и несколько часов после.

Есть и другие комбинации, которых стоит избегать, например употреблять одновременно щелочную и кислую пищу, но по ощущениям вы это поймете. Слушать зов своего организма — ключик к правильному сыроедению!

Подробнее о влиянии смешивания на скорость пищеварения.

Как перейти на раздельное питание?

Смешивать — это больше привычка, которую стоит попробовать побороть. Сделать это резко, либо постепенно — решать вам. Вот хороший способ: от салатов постепенно перейти к последовательному приему пищи, когда вы съедаете по одному продукту за раз и не заботитесь о паузах между ними. Это гораздо лучше смесей и является хорошим переходным звеном к монопитанию. Постепенно паузы будут растягиваться. Главное уловить свою скорость и двигаться вперед.

В любом случае вы придете к приему пищи в основном раздельно, как более естественному. Это лишь вопрос времени. Многие говорят, что салаты ни чем не вреднее раздельного питания, но тогда сложно объяснить то, что многие через месяцы либо годы СЕ все же приходят к моно. Если доверять организму, практике, а не теории, то все становится на свои места со временем.

С кого нужно брать пример рациона питания?

Что человек ест, сколько ест, какой у него вес и сколько бегает… Это его ситуация, сформированная после прохождения огромного жизненного пути его организмом, его психикой и привычками. Гораздо выгоднее наладить понимание со своим телом и развивать утерянную чувствительность к его предпочтениям и желаниям. Следует учится не у кого-то, а только у своего уникального организма. Верно подметил кто-то из мудрецов: «мы сходны только в одном — мы одинаково уникальны.» Это не значит, что нужно закрыть глаза и заткнуть уши на происходящие вокруг события, напротив. Важно черпать опыт не только со своей жизни, а и у окружающих. Но окончательное решение должно основываться и применяться к текущей ситуации и вашему организму. Помните это.

Положительный опыт других тоже важен бесспорно! Но важно понимать, что то, что сработало у кого-то — не обязательно сработает у вас. И наоборот.

Подробнее о том, какая пища самая полезная?

Чем руководствоваться при выборе продуктов?

Спектр вашего выбора — вся пища должны быть термически не обработанная и по возможности употребляться раздельно. Фрукты, овощи, орехи, злаки являются основой питания сыроеда.

Все остальное задача вашего организма. В наше время даже сыроедение обросло огромным количеством теорий и ответвлений. Отказ от орехов, злаков, слишком жирных фруктов, подсчеты по калорийности, процентам жиров и углеводов и т.д. Но чем больше теорий, тем больше они друг другу противоречат. Попробуем оставить размышления в стороне и обратимся к истинному эксперту-диетологу, за плечами у которого миллионы лет эволюционного знания. Он и составит нам идеальную «диету». Имя этому диетологу — наш организм.

Его потребности постоянно меняются и зависят от огромного числа условий, и только наш организм может определить, что и когда ему нужно. Кушать разумно то, что вызывает приятные ощущения в организма после употребления продукта. Только после. Если есть орешки вам приятно, а после них тяжесть в желудке и неприятный запах изо рта — следует либо снизить количество, либо попросту попробовать иной продукт. Бывает, что продукт отталкивает даже с одного запаха.

Тут решает только опыт.

По началу эта задача будет казаться трудноосуществимой и часто будет хочется всего и побольше. Но со временем организм настраивает цепочки связи между вкусом сырого продуктом, и вносимой ним пользой в организм. Такие цепочки гораздо лучше настраивать на сыромоноедении. И как только организм и его микрофлора научатся получать все, что ему нужно из сырых продуктов — вы полностью восстановите все природные механизмы питания. Желание съесть будет возникать только к тем продуктам, которые максимально полезны в текущий момент.

В итоге правила просты: если живой растительный продукт при раздельном употреблении воспринимается положительно, значит он необходим организму. А вот что в нем, какие составляющие и витамины — это, прежде всего, в компетенции вашего организма, а затем в вашей.

В идеале для наших широт — питание с уклоном в корнеплоды, по причине максимального соответствия нуждам нашей видовой микрофлоры. Что значительно повлияет на качество и скорость её формирования.

Подробнее о формировании видовой микрофлоры



Что есть зимой? Как согреться при отсутствии теплой пищи?

Если вы не знаете, чем питаться зимой сыроеду, вам попросту рано переходить на сыроедение. Стоит либо перенести старт на лето, либо побольше читать дневников, блогов практикующих сыроедов в поисках опыта и знания.

В переходный период, когда организм находится в режиме дефицита энергии, мерзлявость в холодную пору усилится. Будет не привычно без теплых стимуляторов и поэтому тяжело в первую зиму. Мерзнут практически все! Особенно те, кто не знакомы вплотную со спортом и закаливанием.

Как же согреться без привычных горячих блюд? Физическая работа и движение — идеальный вариант. Контрастный душ с дальнейшим растиранием тоже здорово стимулирует. В замену ему можно использовать «облегченный вариант» — обычная теплая ванна или душ. Ну и советом потеплей одеваться и запасаться теплыми одеялами тоже не стоит пренебрегать.

Повторюсь, первая холодная зима — вполне распространенное явление, и уверяю вас, следующая будет гораздо приятнее. Собирайтесь с силами и вы покорите эту сложность на вашем пути.

Дополнительные сведения о механизмах терморегуляции



Можно ли есть продукты после заморозки?

Если на сегодняшний день процессы при термообработке живой пищи практически не исследованы, то изменения при сильной заморозке и вовсе остаются загадкой.

Можно сказать с уверенностью, что заморозка видоизменяет структуру клеток. Как? Все зависит от продукта и в точности предсказать «мутации» не возьмется никто. Да и стоит ли это делать? Если при термообработке мы часто выигрываем в изменении и улучшении вкуса, то при заморозке мы однозначно в убытке. Свежее всегда вкуснее.

Можно предположить, что было естественным у наших предков ближе к зиме доедать замороженные плоды на ветках деревьев. Так что будем следовать нашим предкам и будем употреблять продукты после заморозки только когда других вариантов попросту нет.

Спорные продукты в сыроедении. Что можно употреблять, а что нет?

Слишком много споров по поводу определенных продуктов питания в рационе сыроеда. Прежде всего необходимо понимать, что один и тот же продукт может по разному влиять на разных людей, в зависимости от их микрофлоры, привычек и особенности процессов в организме. Для тех, у кого в рационе преобладает пиво с пельменями, молоко может оказаться очень полезным продуктом, а для уже устоявшегося сыроеда — скорее вредным! Сладкий мед — клад «полезностей», но он сильно замедлит перестройку организма человека, у которого преобладают бродильные процессы в ЖКТ. И так далее.

Поэтому однозначным советом о употреблении определенного продукта дать вам никто не может. Разумней руководствоваться личными ощущениями и выводами на основе собственного опыта, а не советами со стороны в духе «потому что сыроеды этого не едят».



Соль

Самая неоднозначная пищевая добавка. Вокруг её употребления огромное количество споров: некоторые считают соль панацеей от всех болезней, некоторые ядом. Она может буквально оживить, либо стать причиной серьезных нарушений и искажений в организме.

Подробнее в статье о соли

Молоко

Вот несколько причин отступления от молочных продуктов в рационе сыроеда:

По составу всё молоко животных можно разделить на казеиновое и альбуминовое. Казеин более сложный белок, альбумин — простой, для усвоения. Второй вариант гораздо нам гораздо ближе, даже наше родное молоко имеет значительный перевес альбумина в составе. Казеин же при переваривании требует специальный фермент, которого у нас присутствует в очень ограниченном количестве, достаточным только для усвоения видового молока. Именно непереработанный казеин, осевший в форме слизи внутри организма — причина гайморита и большинства легочных болезней. Больше всего казеина, кстати, именно в коровьем молоке.

Каждый вид животного молока «заточен» под оптимальный рост новорожденного соответствующего вида. Это выражается в составе напитка и в наборе ферментов пьющего его животного. И поить маленького человечка молоком другого вида значит «притянуть» огромное количество проблем со здоровьем.

Многие пьют молоко из-за якобы большого количества кальция. Который в составе молока, отличного от человеческого, находится в неверном соотношении с фосфором, так же нужного для построения костной ткани. Поэтому из молочных продуктов кальций едва ли усваивается. Более того, злоупотребление молоком в детстве, особенно кипяченым, может быть основной причиной проблем с костями и зубами.

«Чистое» сырое молоко сегодня для многих роскошь. А в городах найти его практически невозможно. Его производство и состав сегодня попросту пугает.

Много дополнительного материала о вреде молочных продуктов без проблем можно найти в сети интернет. Так же не составит труда разыскать и таблицы содержания альбумина казеина в разных видах молочки. Некоторые будут гораздо предпочтительнее.

В рационе же сыроеда молоку однозначно не место. Так что: «Пейте меньше молока — будете здоровы!».

Подробнее о молочных продуктах

Мед

Точно не нужен сыроеду в длительнй перспектив и очень маловероятно, что он ускорит переход. Зимой чай с медом будет здорово согревать, но в остальное время лучше не привыкать к его употреблению. Однако если есть своя пасека, либо уверенность в качестве покупаемого меда, то вполне приемлемо его незначительноеупотребление в начале перехода. Такое желание может возникать, но оно так же быстро и пропадет. Если же у вас сильная тяга к сладкому и вы её «давите» медом — разумней будет отказаться и буквально «перетерпеть». Подкармливать «бродильщиков» не стоит. Употребление в пищу магазинного меда следует однозначно избежать.

Грибы

Вполне пригодны в пищу, но «тяга» к сырым грибам довольно редкое явление. Если есть доступ к качественным грибам и их просит организм— кушайте. Все равно они благодаря хитиновому покрытию клеток практически не усваиваются организмом. Просто пройдет насквозь.

Орехи и арахис

Лучше употреблять в минимальных количествах. Здорово будет, если от них сразу же удалось отказаться, но на начальном этапе перестройки для многих это основная пища, которой получается хоть как-то насытиться. Тут как нигде важно следовать реакции организма! Как показывает опыт, орехи при длительном присутствии в основе рациона, довольно скоро становятся причиной дискомфорта в ЖКТ. И эти сигналы настойчиво игнорируются нами. Доходить может до наркотической зависимости от них. Нам плохо, а все равно кушаем. Так что лучше употреблять эту пищу небольшими количествами и как можно реже. После окончательной перестройки реакция на большие количества орехов однозначна: «пучение» и дискомфорт.

Крупы

Можно услышать, что зерно не являются нашей видовой пищей. Тем не менее проверено многими, что реагирует организм на них более чем нормально. Эволюционно мы научились отлично усваивать крахмал, поэтому рекомендовано употреблять зерна или проростки тем, у кого наблюдается серьезная потеря веса при переходе на сыроедение. А остальным стоит быть острожными перед тем как ставить такую пищу в основу своего рациона, как и орехи. Разве что на начальном этапе. Причин неслько: повышается вероятность вреда от злаковых при их длительном хранении, благодаря образованию микотоксинов, индивидуальная непереносимость глютена.

Тщательно промывайте несколько раз перед замачиванием и после.

Подробнее о вреде зерна и проростков

Вода

Пить нужно когда хочется, но не во время еды! Это вредно не только разбавлением желудочного сока, но и рефлекторном «проталкивании» пищи из желудка в кишечник, как только туда попадает вода. Особенно холодная. Так что пьем за пол часа до еды, либо не раньше 1,5-2 часа после. Качество воды для сыроеда отходит на второй план, т.к. воду они пьют крайне редко. Разве что рацион не изобилует концентрированной пищей вроде орехов и меда. Так что будет ли это дистиллированная вода, с природного источника, либо пропущенная через домашний фильтр, не столь важно. Основная её часть черпается из свежих фруктов и овощей. При покупке воды лучше отдавать предпочтение не газировке в стеклянной бутылке.

Подробнее о водно-солевом балансе

Чай

Ну конечно чай чаю рознь. Некоторые откровенно вредны из-за присутствия в нем кофеина и прочих вредных добавок. Некоторые, например отвары трав, в ряде случаев будут напротив полезными. Однозначно можно сказать, что чай здоровому организму не нужен. Остальным, а нас таких большинство, он может сыграть полезную службу. Затягивает же этот напиток не сколько наркотическим содержанием, как привычкой. Чаепития — неотъемлемая часть культуры многих наций и у нас в том числе. Для многих это приятная привычка, связанная с общением и прекрасным времяпрепровождением. Так что пить, либо нет — решать только вам. Есть более вредные напитки, от которых отказаться важнее для организма. Если отнестись к чаям, как к лекарству, то проблем не будет. Если иметь четкие представления, зачем ты их употребляешь, это снимет все вопросы. А причин употребления может быть множество: противопоразитарные сборы, проблемы с пищеварением, печенью и т.д.

Не стоит отказываться от хорошего чая у друзей! Только на пользу будет.

Лук, чеснок, острый перец

Это зарекомендовавшие себя в южных странах природные антибиотики. Они сильно подавляют микрофлору ЖКТ, пожтому здоровому устоявшемуся сыроеду они не нужны и более того, вредны. При устоявшейся видовой микрофлоре тяги на лук, чеснок не наблюдается, а реакция на их употребление резко отрицательная. А вот на начальных этапах может захотеться, причем сильно. И, учитывая преобладание патогенных микроорганизмов внутри нас, лучше «подчиниться» зову организма. Будет больше пользы чем вреда.Относитесь к этим продуктам, как к лекарствам — употребление которых разумно только в случае нужды, а не «изюминки» рациона. Тяга к ним является одним из показателей, что состояние микрофлоры отклонено от нормы.

Свежевыжатые соки

Не обязательная составная часть рациона сыроеда. Ввиду отсутствия клетчатки основой рациона ставить соки было бы не разумно. Хотя, если все же любите фреши — пейте, вреда особого не будет. Налегать тогда лучше на овощные: морковь, свекла, сельдерей и тому подобные. Главное — не забывать о клетчатке!

О вреде и пользе соков, отличии жидкой пищи от твердой, написана развернутая статья

Пыльца, отруби

Организм не будет «просить» этих продуктов, и ими невозможно наестся. С какой целью они тогда могут быть съеденными? Источник витаминов? Если использование внешних «костылей» оправдан вашим случаем — употребляйте. А как постоянным спутником питания продукт возможно и может быть полезен приверженцам традиционного питания, но точно не сыроедам.

Натуральные растительные масла

Лучше исключить как можно раньше за их способность превращать процесс переваривания пищи в желудке в хаос. Разбавляется желудочный сок, часть пищи «проваливается» дальше по ЖКТ, будучи еще не достаточно обработанной. Стоит ли говорить о серьезном искажении исходного вкуса продукта? Каким бы ни было масло, льняное или оливковое, холодного отжима или нет, большая его часть — жир, который попросту не усваивается нашим организмом в больших количествах. Переходя на сыроедение, этот продукт становится один из первых, который стоит однозначно исключить из своего рациона.

Сухофрукты

Второстепенный продукт в рационе сыроеда, «баловство» и спасительный круг в чрезвычайных ситуациях. В начале пути его употребление можно назвать оправданным, ввиду привычки есть концентрированную и сладкую пищу. Но дальнейшее их наличие в основе рациона сомнительно — на сухофруктах не будет нормально строится видовая микрофлора, а вот нежелательная может «зацепиться», задержав свое прибывание в кишечнике.

Поэтому рекомендуется снизить употребление таких сладостей до минимума. Единственным оправданием сухофруктам может стать их удобство употребления при длительных походах или переездах, в виду их большой питательной ценности и небольшого веса. Если уж кушаете, то стоит обратить внимание на качество. Львиная доля продаваемых сухофруктов на рынке или проходила определенную термическую обработку, или содержат химические примеси, вроде серы. Поэтому либо изготавливайте их сами, если есть такая возможность, либо покупать в проверенных местах. Всегда тщательно промывайте и замачивайте.

Как быть с нитратами, пестицидами и прочей химией в продуктах?

Проблема поиска биологически чистых продуктов сегодня стоит остро. Особенно этот вопрос актуален для жителей мегаполисов, в магазины которых продают фрукты и овощи сомнительного качества.

Дать конкретный совет здесь тяжело, учитывая разнообразие условий, но все же некоторые:

Покупать еду на рынке через знакомых. Если их нет — заводить, расспрашивать о источниках продуктов и т.д. Покупать у одних и тех же продавцов, если товар пришелся по вкусу и качеству;

Питаться преимущественно раздельно. Это даст плюс в определении источника «грязной»продукции. Когда отравление наступило после съеденного салата, сделать это несколько сложнее;

Со временем, когда норма реакции организма к ядам снизится, определять качество будет гораздо проще, но и вред от них будет ощущаться сильнее. А пока этого не произошло и нет накопленного опыта — пользуйтесь помощью бывалых сыроедов, прислушивайтесь к их советам и рекомендациям относительно покупок. Благо сегодня найти таких людей в больших городах не составит труда.

Вопросы качества еды решаемы. Это вопрос времени и минимальных вложений сил. Сыроедение менее опасно в этом плане, т.к. употребляемых ядов в рационе любителей пищепрома несравнимо больше.

Как быть с глистами и другими паразитами в продуктах?

Основная причина заселения к нам в организм паразитов не их наличие в продуктах, а ваша внутренняя благоприятствующая этому среда. Изменив её, вы не только избавитесь от не прошенных гостей, а предотвратите их возврат. А чтобы сформировать непригодную для паразитов атмосферу необходимо наладить полноценный обмен веществ и избавиться от анаэробных зон. Тут уже спорт и сыроедение в помощь.

Однако стоит отметить, что многие организмы, ведущие паразитический лайфстайл, все равно будут отлично уживаться в вас. Ведь они и эволюционировали для соседства с животными, кормящимися видовой пищей и ведущих активный образ жизни. И сыроеды прекрасная мишень! Только и существенного вреда они им не будут наносить. Гораздо меньше, чем соседям-всеядным, к которым вы доставили «чужих».

К сожалению, паразиты зародились задолго до появления пищепрома, они эволюционировали для «взлома» иммунитета и обитания в здоровых особях. Это одна из тех проблем природы, которая может случится. Тогда уже есть смысл разобраться с индивидуальностью случая и воспользоваться соответствующими мерами.

Подробнее в статье о паразитах.

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