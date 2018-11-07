У многих людей постоянно мерзнут ноги, независимо от того, какое время года и какая температура в квартире. Это доставляет человеку немалый дискомфорт, особенно, когда нужно находиться на рабочем месте и нет возможности залезть под одеяло. Но большинство людей считают это индивидуальными особенностями организма и ничего не предпринимают.

Между тем постоянно мерзнущие ноги могут быть симптомом скрытого опасного заболевания. Поэтому необходимо срочно принять соответствующие меры. Следует понимать, что без установления факторов, приведших к тому, что у человека постоянно мерзнут ноги, приступать к лечению бесполезно. Основных причин холодных конечностей две: нарушение теплообмена и специфические заболевания.

Причины нарушения теплообмена

Зачастую к проблеме холодных ног приводит именно нарушение теплообмена. Оно может произойти по следующим причинам:

• Низкий уровень гемоглобина. При показателях гемоглобина ниже нормы в ткани не поступает нужное количество кислорода. Из-за его недостатка в сосудах конечности у человека регулярно мерзнут. Низкий гемоглобин наблюдается после большой кровопотери: ранения, операции, тяжелых родов.

• Вегето-сосудистая дистония. При ВСД происходит спазм сосудов, в результате чего нарушается кровоснабжение.

• Обморожение. Если у человека однажды очень сильно замерзли ноги, то они будут мерзнуть всегда при малейшем понижении температуры.

• Сильнейший стресс. У некоторых людей стрессовая ситуация провоцирует сужение сосудов, в результате чего кровь поступает к ногам очень медленно.

• Недостаточная масса тела. У людей с чрезмерной худобой тело сохраняет тепло в разы хуже, чем у людей с нормальным весом, поэтому худощавые личности страдают быстрым замерзанием конечностей. По этой причине дискомфорт из-за холодных ног чаще испытывают именно женщины, чем мужчины.

• Привычка одеваться не по погоде. Есть категория людей, которые даже в теплое время года носят много одежды. Организм привыкает к постоянному теплу, и в результате даже летом у человека без носков мерзнут ноги. Как правило, заботливые родители стараются как можно теплее укутать своих детей, особенно малышей. Если в доме тепло, то такая чрезмерная забота приведет к противоположному эффекту – крохе будет нанесен вред. Следует знать, что у детишек кровеносная система работает в разы лучше, чем у взрослых, поэтому ребенок, к примеру, без носков, чувствует себя комфортнее, чем его родитель.

• Курение. Увлечение сигаретами приводит к тому, что в сосудах образовываются спазмы, которые препятствуют нормальному кровоснабжению.Если вовремя не принять меры, то может произойти отмирание тканей, что чревато ампутацией пальцев.

• Сильное обезвоживание. Из-за резкой потери жидкости в организме кровь становится очень густой, в результате чего ухудшается ее циркуляция, и холодными становятся не только ноги, но и руки.

• Повышенное или пониженное артериальное давление. При АД ниже нормы кровь циркулирует медленно, в результате чего и мерзнут конечности. А повышенное давление может спровоцировать спазмы сосудов, что опять же, мешает нормальному кровообращению.

Заболевания, при которых часто мерзнут конечности

Иногда часто мерзнущие конечности являются одним из симптомов серьезной болезни. К таким заболеваниям относятся:

• Варикозное расширение вен. Это одна из самых часто встречающихся причин мерзнущих ног. При таком заболевании у больного после длительной ходьбы вены расширяются, в результате чего ноги сильно болят, стопы отекают. Болевые ощущения могут беспокоить человека даже во сне.

• Щитовидная железа — Нарушение работы щитовидной железы. Гипотиреоз сопровождается замедлением обменных процессов в организме. Наряду со снижением нервной чувствительности нижних конечностей могут наблюдаться такие симптомы как замедление пульса, хроническая усталость, ухудшение памяти, ломкость ногтей и волос.

• Сахарный диабет. При такой болезни в сосудах образовываются тромбы, что является причиной нарушения кровообращения и снижения чувствительности кожи ног от колена и ниже.

• Грибковые инфекции. Грибковые заболевания. Зачастую грибок поражает ноги, что и приводит к понижению температуры их кожи. Однако проблемы с конечностями могут спровоцировать и грибковые заболевания внутренних органов. У женщин к тому, что ноги мерзнут даже в тепле, может привести кандидоз (заражение грибком Кандида), из-за которого происходит спазм сосудов.

• Наличие в организме паразитов. Паразиты, обитающие в кишечнике человека или других внутренних органах, способны выделять токсические вещества, провоцирующие спазмы сосудов.

• Болезни сердца. При сердечных заболеваниях, как правило, человека наряду с таким симптомом как одышка (чаще всего при сердечной недостаточности) беспокоят холодные руки и ноги, наблюдается отечность ступней ног.

• Синдром Рейно. При такой болезни у больного происходит спазм мелких сосудов, отчего часто холодеют пальцы рук и ног, а кожа может менять цвет до неестественно белого или синего.

• Нарушения работы нервной системы. Холодные конечности могут быть последствием паралича, инсульта.

Таким образом, если ноги мерзнут всегда, то это говорит о наличии какой-либо патологии и при малейшем подозрении на какое-либо серьезное заболевание необходимо обратиться к врачам. Вмешательство медиков требуется так же, когда беспокоят непроизвольные подергивания мышц или если человек испытывает постоянную усталость.

В каких случаях холодные ноги считаются нормой

Холодные конечности считаются нормальным явлением у людей, которые в детстве переболели атопическим дерматитом. Также временно могут мерзнуть ноги после приема определенных сильнодействующих лекарственных препаратов. Как правило, по окончании курса лечения такие побочные эффекты проходят сами собой.

Важно знать, что с такой проблемой, как холодные конечности часто сталкиваются пожилые люди. Это объясняется возрастными особенностями организма: с годами у человека происходит постепенное снижение активности всех внутренних процессов, ослабевает иммунитет, истощается жировая и мышечная ткань, что провоцирует нарушение теплообмена.

Холодные ноги могут стать беспокойством для беременной женщины. Но зачастую такое явление не является серьезным поводом для паники. К тому, что у беременной на ранних сроках мерзнут ноги, чаще всего приводит гормональная перестройка всего организма, повышенный уровень эстрогена или временное нарушение работы щитовидной железы. Незадолго до родов у женщины могут измениться показатели артериального давления, что также может привести к охлаждению конечностей. Но после рождения ребенка и восстановления женского организма все показатели приходят в норму.

Также многие родители сталкиваются с тем, что у их новорожденного малыша холодные ножки. Это связано с тем, что у грудничков еще плохо налажен теплообмен. Поэтому поводов для паники быть не должно. Но если у ребенка начиная с 4-хлетнего возраста, постоянно мерзнут ручки или ножки, то следует насторожиться и сводить кроху к педиатру на прием — возможно, у малыша сильно ослабленный иммунитет или есть риск развития серьезного заболевания. А если при вышеперечисленных симптомах, у ребенка наблюдается высокая температура (39 градусов), то необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Лечение мерзнущих конечностей

Для того чтобы быстро согреть ноги в первую очередь необходимо улучшить кровообращение. Для этого можно использовать следующие народные средства:

• Барсучий жир. Если смазывать им кожу ног перед выходом на улицу, то ножки не будут мерзнуть в течение всего дня. Вместо барсучьего жира можно использовать жир нутрии или норки. Приобрести его можно в любой аптеке.

• Соляные ванны. Горячие ванночки с морской солью быстро согреют ноги. Можно добавить в воду несколько капель эфирного масла розмарина или хвои и пару ложек молока, тогда помимо тепла ножки получат и полезные для кожи вещества.

• Красный перец. Небольшое его количество можно насыпать в носки. Молотый перец очень хорошо греет, при этом не оказывает вредного воздействия на кожу.

• Горчица. Ее можно использовать, так же как и перец – насыпать в носки, либо добавлять в теплую ванну.

• Компресс. Его лучше сделать, когда ноги уже разогреты, к примеру, после ванночки. Ватный диск или кусок ваты необходимо смочить спиртом и приложить к проблемному месту. Затем нужно надеть тонкие и шерстяные носки. Если нет спирта, то можно взять обычную водку. Такой компресс поможет согреться за весьма короткое время.

Для согревания нижних конечностей можно использовать различные аптечные мази и гели, обладающие согревающими свойствами. Растирать нужно не только стопу, но и щиколотку. После применения мази следует надеть 2 пары носков – 1 хлопчатобумажных и 1 шерстяных. Можно даже спать в них ночью в постели, чтобы эффект длился дольше.

Если причина мерзнущих конечностей – низкий гемоглобин, то необходимо принять меры для повышения уровня железа в организме. Для этого нужно пропить аптечные препараты и комплексные витамины, в составе которых есть железо. Также восстановить уровень гемоглобина до нормы поможет употребление определенных пищевых продуктов: мяса, печени, яиц, гречки. Из овощей следует отдать предпочтение моркови и свекле, а на десерт лучше выбрать виноград, клубнику, яблоки, груши, цитрусовые или гранат. Пользу организму принесут зеленый чай с мятой, мед, черный шоколад, чернослив и курага.

Профилактика холодных ног

Людям, страдающим нарушением кровообращения, следует принять ряд действий для его нормализации:

• Отказаться от вредных привычек. Следует завязать с курением. Если полностью бросить курить не получается, то нужно хотя бы значительно сократить количество выкуриваемых в день сигарет. Любителям алкогольных напитков необходимо отказаться от спиртного.

• Исключить из рациона продукты, негативно сказывающиеся на работе сердца и сосудов. Нельзя часто употреблять крепкий кофе и чай, такие напитки содержат в себе танины – вещества, мешающие на должном уровне усваиваться железу. Следует ограничить прием жирных и острых блюд и приправ.

• Закаливание организма и укрепление иммунитета. Контрастный душ. Нужно чаще ходить босиком. Также делать обтирание и растирание. Летом можно совершать босые прогулки по траве, земле и асфальту, а зимой по массажному коврику. Находясь дома, следует отказаться от теплых носков. Хорошо на работе сосудов сказывается ежедневное принятие контрастного душа. В идеале такую процедуру следует выполнять 2 раза в день – утром сразу после пробуждения и вечером за 1-1,5 часа до сна. Укрепить иммунитет можно употребляя в пищу определенные продукты. Обязательно нужно кушать шиповник, смородину, цитрусы, клюкву и имбирь.

• Ежедневно выполнять несложные физические упражнения. Это может быть утренняя зарядка, езда на велосипеде или бег. Даже зимой не следует пренебрегать спортивными занятиями — полезны будут катания на лыжах или на коньках.

• Делать периодически массаж ног. Массажировать ступни. Сегодня в продаже есть много различных специальных массажных щеток для ног. Массаж можно выполнять и руками: сначала нужно тщательно размять всю стопу, а затем каждый палец.

• Пить много воды. Как правильно выбрать воду — Количество потребляемой чистой воды должно составлять не менее 2 литров в день. Жидкость будет способствовать разжижению крови, что улучшит кровообращение.

Чтобы не мерзли ноги, необходимо тщательно подбирать обувь, важно отказаться от неудобной и узкой обуви и от обуви, которая плохо держит тепло. Есть люди, которые любят сидеть, поджав ноги под себя или закинув ногу на ногу. От такой привычки следует отказаться, ведь от таких действий сосуды пережимаются и в них образуются спазмы. По возможности нужно стараться избегать стрессовых ситуаций.

Справедливо будет отметить, что в крайне редких случаях постоянно холодные ноги действительно являются индивидуальной особенностью организма. К примеру, такая особенность может быть врожденной: у человека может быть особое строение сосудов. Но не стоит делать поспешных выводов. Важно отследить: постоянно ли мерзнут ноги или в каких-то конкретных условиях или случаях.

Если самостоятельно определить причину мерзнущих конечностей не представляется возможным, не нужно медлить – необходимо обратиться за медицинской помощью, сдать анализы мочи и крови, пройти ЭКГ. Врач на основании тщательного обследования не только установит причины отклонений в работе организма, но и подберет соответствующее лечение согласно поставленному диагнозу.