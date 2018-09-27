Это обтирание или обмывание делается один раз в день утром при вставании с постели, когда все тело еще теплое. Эта процедура, также как и закаливание организма освежает, охлаждает, совершенно пробуждает от сна, делает человека с самого начала дня свежим, крепким, бодрым. О потере времени здесь не может быть и речи потому, что полное обтирание делается в одну минуту и сейчас же можно взяться за работу.

Обтирание организма

Лучше всего делать обтирание организма следующим образом: берут грубое полотенце, смачивают его в холодной воде и начинают обтирание с груди и живота, затем переходят на спину. Невозможно дать правила, как мыть спину, каждый сам знает, как ему удобнее. Наконец, после этого обтирают руки и ноги. На это должно’ уходить самое большее 2 минуты. Всякое обтирание, которое продолжается больше этого времени, может причинить вред. Нужно следить, чтобы в это время не было сквозняка. После этого быстро одеться и делать энергичные движения до тех пор, пока не согреется все тело.

Обтирание для больных

Применяют в постели для закаливания тела больного. Начинают с тепловатой воды в 27-29°С и каждое последующее обтирание постепенно понижают температуру. При сильном жаре оно является самой нежной из всех процедур, которое легко переносится слабыми больными. В этом случае вода сразу берется холодной от 20 до 26°С. В воду добавляют немного уксуса. Больной приподнимается, если он слаб, то его приподнимают, мочат грубое полотенце в холодной воде, умеренно отжимают и равномерными движениями быстро обтирают ему сначала спину, а затем грудь, живот и руки и прикрывают обтертые части одеялом.

Затем приподнимают одеяло со стороны ног, сначала обтирают одну ногу, а потом другую и прикрывают одеялом. Обтирание повторяют до тех пор, пока тело на ощупь будет прохладным. При сильной повышенной температуре, особенно при тифе, эти обтирания играют главную роль, они заменяют для ослабленных больных полные ванны и обтирания в мокрой простыне, которые они не переносят.

Растирание

Растирание по своему термическому действию гораздо сильнее, чем обтирание или обмывание, так как в этом случае действию холода подвергается сразу вся поверхность тела, которое испытывает настоящее сотрясение от такого холодного раздражения, которое со скоростью электричества передается к нервным центрам головного и спинного мозга, возбуждая особенно нервы, регулирующие дыхательные и сердечные движения.

Под влиянием холода кровеносные сосуды сужаются, а затем под влиянием энергичного растирания сосуды вновь расширяются, и кровь отвлекается из глубины организма к поверхности кожи, что влечет за собой согревание кожи, но, так как она окружена холодной мокрой простыней, то естественно отдает простыне часть своего тепла, которая начинает тоже согреваться и ее необходимо опять погружать в холодную воду или облить сверху водой. Это растирание действует при сильном жаре и укрепляющим образом при различного рода заболеваниях: болезнях легких (эмфизема, туберкулез), болезнях сердца, при катарах кишок (поносах) и малокровии.

Растирание при температуре

При этих болезнях не разрешается сильное отнятие тепла, поэтому вода берется в 17,2-27,5 градусов. Конечно, при сильной температуре больного (40-41 гр.) вода берется холоднее в 16-17 градусов.

Иногда приходится применять самую холодную (ледяную) — это при ужаснейшей из болезней — холере, когда в последней ее стадии наблюдается упадок сил, кожа больного становится бледной, почти синей, а температура тела падает ниже нормальной вследствие того, что кровь сильно прилила к внутренним органам, отсюда и сильные поносы. Вообще не только при растирании, но и при других любых водных процедурах, при пониженной температуре тела его необходимо предварительно разогреть.

Но при холере процедуры с водой уже не ставят в зависимость от температуры тела. При попытках спасти больного нужно брать самую холодную воду. После растирания холерного больного надо завернуть в несколько шерстяных одеял и еще покрыть пуховой перинкой, чтобы вызвать у него пот. Если это удастся, то больной спасен. Так как с влажно-холодным растиранием в простыне связано сильное раздражение нервов всего организма, эта процедура неприменима там, где имеется у больного повышенная болезненная раздражительность нервов, при тяжелой неврастении, психозах и атеросклерозе, при котором опасно повышение кровяного давления, при внутренних воспалениях различных органов и кровотечениях.

Я думаю,что само собой понятно, что после этой процедуры больной опять ложится в постель, а здоровые одеваются и делают энергичные движения на воздухе или дома. Можно выпить чай Пуэр или чай для похудения. Хочу дополнить, что мы можем этой процедурой регулировать количество отнимаемого тепла путем слабого или сильного отжатия простыни.

Простыня, с которой стекает вода, отнимает больше тепла, чем простыня, хорошо отжатая. Тонкая простыня отнимает меньше тепла, чем грубая толстая. Если кожа слишком чувствительна, нежна и раздражительна, нужно брать более тонкие простыни.

Приемы растирания

Для выполнения приема необходимо иметь: помощника, ведро воды с определенной температурой, маленький коврик или соломенную циновку, две простыни из грубого толстого полотна самых больших размеров.

Процедура производится следующим образом: больной становится в большой тазик, на дне которого находится подстилка, ему. охлаждают голову, положив на нее мокрое полотенце, и влажной рукой предварительно охлаждают шею и спину. Можно осуществить прием ароматерапии с применением эфирного масла

Затем помощник берет слегка отжатую простыню и накладывает ее спереди, заводя один конец простыни справа подмышку, больной прижимает ее правой рукой, проводит ее поперек груди и через левую подмышку, больной прижимает ее левой рукой, проведя через спину, набрасывает простыню на правое плечо и перейдя правое плечо, вновь накладывает ее на грудь, затем поверх левого плеча опять выводит простыню на спину и закладывает кончик под простыню около шеи так, чтобы он хорошо держался.

Надо стараться сделать все завертывание гладко и без складок, только в таком случае тело быстро и равномерно нагревается во время растирания. Это все надо делать очень быстро. Для этого следует уже заранее практиковаться на здоровых людях, чтобы не терять дорогого времени в часы опасности и не рисковать неприятностью неправильного производства этого приема, которое только приведет больного в состояние сильного возбуждения и сведет на нет весь эффект полезного применения воды. По окончании обертывания помогающее лицо начинает растирание, делая быстрые, энергичные движения вверх и вниз по всему телу, ускоряя темп.

Сначала обрабатывают грудь, живот и спину, затем шею, плечи и руки и под конец ноги. Продолжительность всей этой процедуры не должна превышать больше 3-5 мин. и должна заканчиваться сейчас же, как только все тело станет теплым на ощупь. Снимают мокрую простыню и накидывают на него сухую и снова растирают.