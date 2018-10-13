Учёные биологи, занимающиеся исследованием и изучение акул, пришли к удивительнейшему открытию. Оказывается — Акула почти не-подвержена большинству известных заболеваний, да и при этом, является, еще и одной из самых долгоживущих и выносливых рыб на земле.

Множество проведенных исследований показали, что своей устойчивостью иммунитета к разным заболеваниям и долгожительству, она обязана, своему уникальному, Акульему жиру, накапливающемуся у неё в печени. Сейчас акулья мазь становиться очень популярным и наиболее востребованным продуктом, обладающим омолаживающим действием и позволяющий в очень короткое время, значительно укрепить собственный иммунитет.

Такие поистине уникальные лечебные свойства, какими обладает акулий жир, сделали его сверх востребованным в производстве разных лекарственных препаратов, воздействующих на организм как избирательно так и в целом.

Акулий Жир для суставов и мышц — Что это такое?

Акулий жир добывается из печени акулы с применением современнейшего на сегодняшний день оборудования. Из жира акулы производятся разные крема, настойки, и мази для лечения не только суставов но и других различных частей тела. Жир печени акулы – является уникальным средством, (зачастую это мазь или крем) для эффективной борьбы с болевым синдромам в суставах, снимающее не только боль, но и предотвращает ее повторное возникновение.

Делается это за счет регенерации не только самих суставов, но и поврежденных нейронов. Так же она прекрасно справляется и с воспалительными процессами в организме. По этому, акулью мазь можно применять, как непосредственно для лечения болей в суставах, так и для их профилактики при разных заболеваниях. Кроме этого, жир печени акулы, способствует поднятию общего мышечного тонуса, способствует ускорению процессов деления клеток, ведущему, в свою очередь, к скорейшему омоложению обрабатываемых частей тела.

На рынке, в последние годы появилось множество средств и препаратов, произведенных на основе акульего жира. Стоимость таких препаратов часто разниться, от совсем дорогих до ужасно дешевых, вследствие чего большинство покупателей задумываются над их реальной эффективностью!?

А дело здесь в следующем, подобные лекарственные средства, по определению не могут быть дешёвыми, по тому как синтезировать искусственно жир печени акулы невозможно! Вы можете часто находить средства, которые созданы на его основе, и лишь воспроизводят состав акульего жира, из искусственно произведенных компонентов. Эти лечебные препараты имеют очень доступную стоимость, но как и все остальные подделки, не имеют требуемых показателей эффективности.

Именно по этой причине выбирая подобные лекарственные средства, покупатели не должны стараться сэкономить, например на той-же цене акульего жира, потому как это с 99 % вероятностью приведёт к потере эффективности самого лечения, а так же к качеству приобретаемого препарата. Крема и мази на основе акульего жира распространяются через специализированные интернет магазины и аптеки, занимающиеся лицензированной реализацией различных лекарственных и косметологических препаратов. В этом случае вам нужно, только, подобрать правильный интернет магазин, специализирующийся на продаже похожих лекарственных препаратов, и предлагающий своим покупателям только качественную и лицензированную продукцию.

Сегодня средства на основе акульего жира, от артрита, производят в упаковках и тюбиках разного объема, что с лёгкостью позволяет приобретать их , и использовать активно для лечения. Мазь Акулий жир используется, для лечения разного рода заболеваний суставов ног и рук. При использовании мази, отмечается так же положительное воздействие на повреждения и воспалительные процессы кожи.

Акулья мазь для лечения суставов может применяться как в виде крема, капсул, мазей так и в виде других препаратов. Это средство также может рассматриваться и в качестве профилактики, по тому как оно отлично помогает при различного рода заболеваниях.

Лечебные свойства крема

Некоторые препараты на основе акульего жира, применяются для лечения и профилактики болезней опорно-двигательного аппарата. Эффективно борющиеся как острыми, так и хроническими заболеваниями организма. Крем так же продуктивно борется с болью при таких болезнях как артрит и ревматизм. Расширяет сосуды и улучшает кровообращение.

Жир акулий так же помогает укрепить иммунитет и эффективно борется с большинством заболеваний дыхательной системы. Так, к примеру, с помощью жира акулы можно вылечить заболевания подобные хроническому риниту, бронхиальной астме, или просто частым бронхитам и т.д. Нужно только не забывать о том, что само, лечение должно делаться комплексно. В таком, лишь случае можно гарантировать наибольшую эффективность лечения производимого заболевания.

Кремы и мази с акульим жиром, очень эффективно борются с разного рода кожными заболеваниями. К примеру, Вы можете продуктивно применять при экземе, геморрое, псориазе и прочих проблемах с кожей, мази и свечи с акульим жиром. В этом случае следует, лишь помнить о том, что контроль за лечение таких заболеваний, должен осуществляться опытным специалистом. Исходя из этого использовать для лечения, те или другие лекарственные препараты и средства, можно лишь после предварительной консультации с Вашим лечащим врачом. Так как заниматься самолечением, и приобретать препараты самостоятельно, не рекомендуется. Так как, подобные необдуманные действия могут, привести, в дальнейшем к определенным проблемам с вашей кожей.

Уникальность своих свойств акулий жир обязан в первую очередь таким компонентам как:

Полиненасыщенные кислоты — эти вещества входящие в состав акульего жира, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, как в целом так и по отдельности. Эффективно позволяют выводить из организма холестерин, укрепляют стенки сосудов и нормализуют артериальное давление. Полунасыщенные кислоты крайне нужны человеческому организму для жизнедеятельности и нормального функционирования клеток. Содержания в креме, таких элементов, в более чем достаточно для полноценного питания клеток.

Алкиглицериды — эти уникальные элементы обладают ярко выраженными иммунномодуляторными свойствами и превосходно усиливают человеческий иммунитет. Наличие у человека хорошего иммунитета, позволяет организму эффективно бороться, и на начальном этапе устранять всевозможные воспалительные процессы в суставах.

Скваламин – служит уникальным природным антибиотиком, борющимся эффективно с бактериями и грибками. Скваламин входящий в состав акульего жира содержится в минимальной концентрации, но при этом оно является очень активным.

Сквален – или углерод, функцией которого является насыщение клеток кислородом и восстановление их жизнедеятельности. Сквален активно применяется в создании различных лечебных кремов, являясь важнейшей составляющей восстанавливающих и противовоспалительных кремов. Наличие в организме этого компонента в нужном количестве, препятствует возникновению воспалительных процессов на коже и в суставах. Сквален – это мощное антиоксидантное и противовоспалительное средство. Эффективно поддерживающее водный баланс и восстанавливающее иммунитет в организме.

Витамины содержащиеся в акульем жире значительно увеличивают сопротивляемость организма, простудным заболеваниям. Замедляют старение и оказывают общий оздоровительный эффект на организм. Насыщение витаминами клеток, позволит с уверенностью гарантировать эффективное и наиболее быстрое лечение разного рода болезней суставов.

Крем-Акулий жир для суставов, эффективно борется с разными видами заболеваний суставов, избавляя суставы, как от симптомов заболевания, так и от причин их появления.

Состав крема Акулий жир следующий:

Камфара – это вещество является хорошим анестетиком, и прекрасно устраняет боль при воспаление хрящей, суставов и связок. По мимо этого оно положительно воздействует на общее состояние кожи.

Хондроитин – это вещество, отвечает за наши суставы, активно стимулируя выработку гиалуроновой кислоты в организме.

Глюкозамин — это вещество отвечает за восстановление внутренних тканей и суставов.

Было установлено, даже то, что акулий жир активно заживляет ткани, реактивируя в них снова обменные процессы. Устраняются воспалительные процессы и нагноения, а поврежденные участки кожи скорее заживляются.

Крем производится из полностью натуральных продуктов, благодаря чему обеспечивается, отсутствие всевозможных аллергических реакций в процессе его применения.

Процесс производства лечебного крема Акулий Жир для суставов, выполняется только из натуральных природных компонентов, смешивающихся в определенных пропорциях для достижения максимальнейшего эффекта от действия средства.

Изготовители лекарственных средств на основе качественного жира печени акулы, не раз пробовали синтезировать искусственным способом его целебное вещество, для дальнейшего применения в производстве более дешевых настоек и мазей. Однако проведенные исследования этого вещества, и подобных лекарственных средств на его основе, показали их крайне низкую эффективность.

Поэтому для производства кремов и мазей, все так же, приходится заниматься промышленным ловом акул, и переработкой их печени, для получения целебного, лекарственного жира. Весь этот нелегкий процесс, не применно увеличивает трудоемкость производства высококачественных лекарственных препаратов и естественно увеличивает их стоимость для конечного потребителя.