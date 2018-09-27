Щитовидная железа это, так называемый, центр гармонии человека. И не редко проблемы с щитовидной железой связаны с образованием различного рода стрессов, в том числе и хронических.

Сама щитовидная железа очень мала, по сравнению с другими важными органами человеческого организма, но главная ее заслуга заключается в том, что она вырабатывает все необходимые гормоны, которые так необходимы для других органов и систем.

Заболевания щитовидной железы (гормоны).

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Болезни щитовидной железы

Щитовидная железа располагается в области шеи спереди и по бокам трахеи, играет важную роль в жизнедеятельности организма. У взрослого человека имеет вес 25-30 г и в зависимости от разных обстоятельств может увеличиваться и уменьшаться. С возрастом железа уменьшается, а в районах, где недостаточно в почве, воде, а следовательно, в продуктах питания йода, она может значительно увеличиваться. Щитовидная железа продуцирует два основных гормона тироксин и трийодтиронин, выделяя их непосредственно в кровь. Для образования этих гормонов необходимы аминокислота тирозин и йод. Кроме того щитовидная железа вырабатывает гормон кальцитонин, регулирующий обмен кальция в организме. Гормоны щитовидной железы оказывают разностороннее действие на организм человека. Они регулируют созревание тканей и органов, определяя тем самым активность, рост и обмен веществ.

При нехватки йода в щитовидной железе она не может нормально выполнять свои функции. Кроме защитной функции щитовидная железа помогает восполнить запас энергии, израсходованный организмом в течение суток. Йод, содержащийся в организме, успокаивает нервную систему, улучшает обмен веществ. При хлорировании водопроводной воды содержание йода в ней снижается. Щитовидную железу иначе называют железой молодости: поддерживая ее нормальное состояние, мы продлеваем свою молодость.

« Заболевания щитовидной железы могут варьироваться от небольшого безвредного зоба, не требующего лечения, до опасного для жизни рака. Наиболее распространенное из этих заболеваний— нарушение выработки гормона щитовидной железы; гипертиреоидит (избыток гормона) и гипотиреоидит (недостаток гормона).

Гормоны щитовидной железы

Гормоны это очень важные элементы в нашем организме, именно они отвечают за формирование красивой фигуры, можно сказать, что при дисбалансе женских и мужских гормонов женщина может быть менее привлекательной и наоборот. Если гормоны в норме, их количество соответствует здоровым рамкам, то и женский организм прибывает в полном порядке. Гормоны являются одним из самых важных элементов нашего организма с самого нашего рождения. Так гормоны транспортируются через кровь к ребенку еще в материнской утробе, и при недостаточном их количестве ребенок плохо растет. Нарушения в гормональном фоне сильно вредят нормальному обмену веществ человека, влияют на качество сна, потребность в пище.

Если в организме нарушается гормональный фон, гормонов становиться недостаточно или наоборот много, тогда организм начинает сбоить, и могут быть ослаблены сразу многие органы и системы органов. Нередко сбой в гормональном фоне отражается на здоровье органов мочеполовой системы и органов пищеварения, именно в таких случаях рекомендуется использовать лечебное белье от компании ХуаШен, лечебное белье Huashen изготавливается из натуральных препаратов, и лучшим вариантом для лечения органов жкт будет использовать пояс хуашен, который прекрасно восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта.

Что такое гипертиреоз?

Гипертиреоз – это серьезное заболевание связано со сбоями в работе щитовидной железы и главными его симптомами являются повышенное выделение практически всех групп гормонов. Иногда пациентам ставят диагноз тиреотоксикоз – это уже ухудшение процессов гипертиреоза. В любом случае симптомы этих страшных заболеваний выглядят следующим образом. У человека наблюдается повышенная агрессивность, могут даже учащаться вспышки агрессивного состояния. Тело может бросать в жар, наблюдаться повышенное выделение пота.

И чтобы восстановить нужный баланс воды в организме необходимо употреблять только качественную, структурированную воду, и поможет в этом применение низкомолекулярной воды, купить кружку для структурирования воды можно здесь. Могут наблюдаться симптомы повышенной потребности в пище, когда человек испытывает потребность в очень частом приеме пищи и жидкости. Кстати при таком быстром поедании пищевых продуктов человек может даже терять вес, это происходит из-за быстрого прохождения пищи через организм и ухудшения процессов ее усваивания. В любом случае все это последствия гормонального сбоя. Настроение человека может очень быстро меняться, сменяясь то вялостью и полной апатией, то эмоциональными вспышками радости.

Многие люди не сразу обращаются к врачу, потому как считают такие проявления симптомами стресса, можно даже сказать, что выше перечисленные диагнозы, которые связаны со сбоями в работе щитовидной железы и есть последствия стрессовых состояний, тяжелых стрессовых переживаний. Чаще всего диагнозы типа тиреотоксикоз и гипертиреоз могут быть последствиями сильного пережитого стресса, который настолько отпечатался на здоровье организма, что симптомы его проявления будут еще не мало лет тревожить человека пережившего такой стресс.

Симптомы заболеваний

Гипертиреоидит:

— потеря веса, несмотря на повышенный аппетит;

— учащенное сердцебиение, высокое давление крови и повышенная нервозность с чрезмерной испариной;

мышечная слабость, дрожь в руках;

развитие зоба.

Гипотиреоидит:

сонливость, замедление умственных процессов;

замедленное сердцебиение;

повышенная чувствительность к холоду;

онемение или покалывание в руках;

развитие зоба.

При гипотиреоидите избегайте употребления капусты, персиков, сои, шпината, арахиса, редиса, поскольку все эти продукты могут препятствовать выработке гормона щитовидной железы. Питательные добавки из витамина В12, С, Е, В2, В3, В6 цинка и тирозина могут помочь увеличить выработку тиреоидина. Однако если у вас гипертиреоидит; ешьте продукты, перечисленные выше.

Рак щитовидной железы

У женщин рак щитовидной железы встречается в два раза чаще, чем у мужчин. Причины злокачественного перерождения щитовидной железы до конца не изучены. Чаще всего рак щитовидной железы начинается с появления небольшого безболезненного узла. Рост опухоли очень медленный, в окружающие ткани прорастает поздно. Опухоль часто достигает больших размеров, сжимая трахею и пищевод, что может привести к нарушению процессов глотания и дыхания. Часто наблюдаются нарушения со стороны гортани: осиплость голоса, его огрубление и дисфония.

В последнее время замечено, что рак щитовидной железы почти всегда проходит с явлениями тиреотоксикоза. Злокачественный зоб первой стадии протекает бессимптомно, При прорастании опухоли за пределы капсулы щитовидной железы больные ощущают как бы присутствие инородного тела, чувство давления на трахею.

В более поздних стадиях болезни появляются затруднения при дыхании и глотании, охриплость, а затем боли в области щитовидной железы, отдающие в ухо, затылок и шею. Злокачественный зоб рано дает метастазы. Лечение в основном хирургическое. Наиболее рационально комплексное лечение, включающее радикальную операцию, лучевую терапию, гормоно- и химиотерапию.