Укроп – не только трава, применяемая в кулинарии. Это богатый источник витаминов, минералов и целебных свойств.

Биохимический состав укропа

Витамины (по мере убывания количества на 100 гр. травянистой части укропа):

• Витамин С – 100 гр. содержит больше, чем суточная норма, необходимая человеку.

• Витамин А – так же содержит избыточную суточную дозировку.

• Витамин К

• Витамин В9 – рибофлавин

• Витамин В2 – лютеин.

• Пиридоксин.

• Пантотеновая кислота.

• Незначительное количество витаминов – тиамина, цианокаболамина, токоферола, гамма-токоферола, никотиновой кислоты, холина, лютеина и зеаксантина.

Макроэлементы (по мере убывания):

• Калий.

• Кальций.

• Магний.

• Натрий.

• Кремний.

• Фосфор

• Незначительное содержание – серы и хлора.

Следует помнить, что укроп способен накапливать такой тяжелый метал, как стронций.

Микроэлементы (по мере убывания):

• Марганец.

• Железо.

• Хром.

• Кобальт.

• Ванадий.

• Стронций – наносит вред организму, так как является тяжелым металлом.

• Цинк.

• Серебро.

• Незначительное содержание – селена, молибдена, лития, йода.

От 3% до 4% от дневной нормы белков содержится в укропе. Заменимых и незаменимых аминокислот – от 2% до 9%.

Жирные кислоты незначительно представлены в растении – не более 1 %.

Тогда как стиролами укроп очень богат, их содержится на 100 гр. – до 120%.

Регулярное употребление укропа стимулирует в организме процесс кроветворения. Насыщенная железом трава укропа помогает избавиться от анемии. Железо из него легко усваивается организмом, благодаря наличию в растении магния и витамина С. Образование эритроцитов на нужном уровне поддерживается фолиевой кислотой, которой в 100 гр. укропа около 37% дневной нормы.

Антиоксиданты укропа благотворно влияют на функционирование всех внутренних органов, защищая их от действия свободных радикалов. Способствуют выведению токсинов и шлаков, тем самым формируя мощную иммунную систему.

Анетин, находящийся в составе укропа, способствует умеренному расслаблению гладкой мускулатуры. Позитивно влияет на спазмированность мышц брюшной полости и сердца. Поэтому выделенный анетин является лекарством при коронарной недостаточности и хронических спастических коллитах. Это же вещество расширяет сосуды головного мозга, что способствует лучшему насыщению органа кислородом. А это, в свою очередь, влияет на мыслительные процессы, уменьшение головных болей, ясности сознания.

Целебные свойства укропа

• Антисептическое, бактерицидное, противовоспалительное.

• Устраняет симптомы гипертонии, очищает сосуды.

• Укрепляет сердечную мышцу.

• Иммуномодулирующее.

• Повышающее лактацию у кормящих матерей.

• Повышающее выделение желудочного сока: помогает нормализовать процесс пищеварения, улучшает аппетит.

• Улучшает работу почек. Оказывает мочегонный эффект.

• Желчегонное.

• Позитивно влияет на нервную систему: улучшает сон, избавляет от бессонницы и депрессии, уменьшает головные боли и нервозность.

• Содержание бета-каротина позитивно влияет на здоровье глаз и кожи.

• Способствует скорейшему восстановлению эпидермиса.

• Можно использовать в качестве хорошего отхаркивающего средства.

• Устраняет вздутие живота, вызванное интенсивным газообразованием.

• Хороший онкопротектор.

Сбор и заготовка укропа

Для лечебных целей используют семена укропа и все растение целиком. Их собирают, срезая зонтики растения. Делать это надо не одновременно, а по мере созревания, начиная с самых больших кисточек. А после того, как подрастут маленькие зонтики, растение срезают полностью. Собирают небольшие пучки из него и сушат в тени на хорошо проветриваемом месте. После просушки необходимо обмолотить семена с зонтиков и очистить от возможного мусора и попавших веточек.

Как правило из зелени и семян укропа готовят отвары и настои, а из семян еще и масло.

Отвары и настои из зелени и семян укропа. Укропная вода.

Рецепты:

1. Измельчить в кофемолке 1 ст. ложку семени укропа, залить 220 мл кипятка. Настоять следует 15 минут, потом процедить. Готовый настой хранить в холодильнике – принимать 50 мл, в день до 6 раз.

Применяют для: лечения кашля – способствует отходу мокроты; при некоторых заболеваниях нервной системы – помогает от бессонницы, при нервном напряжении, симптомах тревожности; при икоте. Если использовать в качестве компресса, снимает зуд от укуса насекомых.

2. 250 мл кипятка залить тремя столовыми ложками без горки мелко порубленной зелени укропа. Поставив на водяную баню, выдержать на ней около 15 минут. Снять, плотно укутать во что-нибудь и выдержать в тепле 1 час. Довести объем до 500 мл кипяченой водой. Принимать следует три раза в день. Одна доза составляет 50-70 мл отвара. Отвар выпивать до еды за 30 минут.

Используют настой самым разнообразным способом. Он улучшает кровообращение, что позволяет насыщать все внутренние органы не только кислородом, но и питательными веществами. Улучшает обмен веществ. За счет того, что настой из зелени укропа ускоряет процесс регенерации, его интенсивно используют в косметологии: для примочек, улучшающих цвет лица и устраняющих мелкие морщины. Для избавления от пигментных пятен и отбеливания кожи.

3. Настой из стеблей укропа готовится следующим образом: столовая ложка порезанных стеблей укропа залить стаканом воды. Дальше поступают так же как с самой зеленью. Выдерживают на водяной бане 15-20 минут. Настаивают в течение часа в теплом месте, можно для этих целей использовать термос. Принимают в той же дозировке от 3 до 5 раз в день по 50 мл.

Способствует такой отвар нормализации артериального давления. И помогает при сердечной недостаточности.

4. 1 чайная ложка семени укропа заливается 200 мл кипятка. В течении 3 часов настоять, впоследствии процедить и хранить в холодильнике. Принимать от 70 до 100 гр перед едой трижды в день.

Помогает при нервном перевозбуждении, усталости, бессоннице.

5. Истолочь или размолоть в кофемолке 15 гр. Семени, залить литра кипятка. Выдержать 2-3 часа, процедить. Употреблять до еды за 20 минут 4 раза вдень по 15 мл.

Такой настой поможет быстро избавиться от бронхита или другого вида кашля.

6. Масло из семян укропа. Следует размолоть семена укропа. Для этого можно воспользоваться кофемолкой, но большинство специалистов по лекарственным растениям рекомендуют использовать ручной способ перемалывания в ступке. Затем взять равные количества размолотого семени и подсолнечного масла (оливкового) смешать, слить в стеклянную бутылочку, поставить в темное место и настоять в течении 7 дней. Встряхивать ежедневно.

Основные болезни, при которых применяются отвары и настои укропа

• Гипертония.

Рецепт 1. Принимать при этом недуге можно стандартный рецепт отвара и настоя зелени укропа. Пропорции такие: 2 столовых ложки рубленой зелени укропа настаиваются на протяжении часа в 500 мл кипятка. Пить нужно отвар каждые три часа в течении дня по 100 мл, желательно на голодный желудок. Курс лечения составляет 7 дней. Затем выдерживается интервал в 4 дня с повторением курса лечения.

Рецепт 2. Этот рецепт хорош для устранения гипертонических отечностей. Для него используются семена. Свежие семена берут в удвоенном размере от высушенных. Залить 2 стаканами кипятка 1 ст. ложку сухих (или 2 ст. ложки свежих) семян, настоять от 30 до 40 минут. Употреблять отвар трижды в день перед каждым приемом пищи за 0,5 часа по 50 мл.

Рецепт 3. Чтобы расширить просвет суженных сосудов, используется укропное масло. Из него готовят укропную воду. Для этого смешивают с теплой кипяченой водой масло в пропорции 1000:1. Принимать такую воду следует три раза в сутки, независимо от приема пищи по 100 мл.

Рецепт 4. Укропная вода из сухого семени укропа. Пропорция: 1 ст. ложка сухого мелко смолотого семени – 1 стакан кипящей воды. Настаивается в течение 15 минут, процеживается через несколько слоев марли и принимается через каждые 3 часа по 50 мл.

• Малокровие. 1гр. порошка сухого смолотого семени укропа кладут в рот и запивают половиной стакана воды. Повторять процедуру следует 3 раза в день за 30 минут до еды.

• Глаукома. Отжатым соком свежей травы укропа, без разбавления его водой, смачивают марлю, после чего слегка отжимают для устранения избытка жидкости. Прикладывают на глаза желательно при этом занять горизонтальное положение на несколько минут. Повторять несколько раз в день в течении 5-7 дней.

• Бессонница у детей, вызванная повышенной возбудимостью. Отжать сок из порубленной зелени укропа. И в цельном, неразбавленном виде смешать с 5 граммами меда. Залить эту смесь стаканом молока. Хранить в замороженном виде в морозильной камере не более 24 часов. Принимать по 1 чайной ложке после каждого приема пищи ребенком. Естественно, что объем будет слишком большим для такого короткого срока хранения. Поэтому лучше рассчитать нужное количество, с сохранением пропорции.

• Гастрит, особенно сопровождающийся повышенной секреторной функцией и кислотностью. Для устранения симптомов используют свежий сок укропа, отжатого из мелко порубленных стеблей и листиков растения, в количестве 1 чайной ложки на протяжении 7 дней 3 раза в день. Запивать сок укропа следует медом с молоком.

• Цистит. Залить 250 мл кипятка 1 чайную ложку тонко перемолотых семян укропа. Оставить на ночь для настаивания. С утра следует выпить, предварительно взболтав смесь. Необходимо выпить вместе с перемолотыми семенами. За счет мощного противомикробного действия укропа снимается воспалительный процесс.

• Заболевания почек. Укроп способен снять воспаление за счет своих антисептических и противовоспалительных свойств. 1 столовая ложка семени на 1 стакан кипятка. Без кипячения настоять 20 минут и принимать по 100 мл три или четыре раза в день.

• Колики у грудных детей. Эта проблема беспокоит преобладающее большинство маленьких детей, доставляя неудобство и дискомфорт и им, и их мамам. Для избавления от колик рекомендуют врачи использовать укропную водичку. Ее можно заказать в специализированных аптеках, где производят лекарства, а можно сделать самим. Конечно в этом случае необходимо быть полностью уверенным в качестве используемого сырья. Лучше использовать семена, собранные с укропа со своего огорода или купленные в аптеке. Нужно залить 1 столовую ложку 1 стаканом кипятка. Настоять 30 минут. Поить такой водичкой следует после обеда на протяжении 3 месяцев. Постепенно колики перестанут мучать ребенка. Дозировка укропной воды – 1 чайная ложка трижды в день.

• Недержание мочи. 1 столовая ложка семян на 1 стакан кипятка. Выдержать в термосе в течение 1 часа минимум. После этого выпить весь настой за один раз. Принимать курсом не менее месяца. Через столько же появятся и первые положительные сдвиги в состоянии.

• Атония кишечника. 1 столовая ложка семени заливается 200 мл кипятка, настаивается 30 минут. Принимается по 100 мл до еды.

• Запоры. Тот же рецепт настоя, что и при атонии кишечника, но принимать за 20 минут до еды по 80 мл 3 раза в день. Еще можно использовать следующий рецепт: взять растереть семена в количестве 4 чайных ложек, залить 1 литром кипятка. Настоять 1 час. Принимать дважды в день по стакана.

• Энурез. Для этого рецепта берется 1 столовая ложка семян укропа и заливается 200 мл крутого кипятка. Выдерживать этот настой лучше в термосе на протяжении 5-6 часов. Принимать следует после 17.00 весь объем, выпивая его небольшими глотками. Видимый эффект от лечения появляется приблизительно через 7 дней.

• Камни в желчном пузыре. Для избавления от камней и облегчения боли поможет следующий рецепт с семенами укропа: 2 столовые ложки семени и 2 стакана воды ставят на огонь, доводят од кипения. Варят на небольшом огне до 15 минут. Снимают и оставляют охлаждаться при комнатной температуре. Охлажденный до комнатной температуры отвар процеживают. Хранить его необходимо в холодильнике, но не более 1 суток. Перед употреблением отвар необходимо нагреть. Курс лечения 4 недели. Дозировка стакана 4 раза в день.

Косметические рецепты:

• Сухие волосы. Необходимо взять 20 грамм укропа и столько же ромашки аптечной. Залить эту смесь 200 мл кипятка. Немного остудить и добавить 1 чайную ложку меда. На вымытую голову нанести отвар, помассировав кожу головы. Оставить его на волосах на 30 минут, укутав полотенцем. Затем смыть теплой водой.

• Для жирных волос. Такой тип волос можно споласкивать после мытья отваром из равных долей укропа и зверобоя (по 5 столовых ложек) на 1 литр жидкости. Ополаскивать желательно после каждого мытья. Эффект появляется после 1 месяца применения.

• Усталость и краснота глаз. Можно применять компрессы из чая и укропа. Заваривая чай добавить одну веточку укропа. Смочить ватные тампоны в чае и положить на закрытые веки на 15 минут.

• Отек и краснота век. При таком состоянии необходимо делать примочки из настоев семени укропа. Берут 1 чайную ложку на 100 мл кипящей воды. Выдерживают до полного охлаждения комнатной температуры. Затем смачивают в настое марлю или ватные тампоны и прикладывают к глазам на 10-20 минут. Процедуру лучше проводить в лежачем состоянии с приглушенным светом и без посторонних шумов. Повторять по мере необходимости.

Какой бы рецепт не был выбран и для какой проблемы – самое главное помнить о необходимости использовать исключительно качественное сырье.