Закаливание организма. Виды, методы закаливания
О закаливании человек знает на протяжении многих тысячелетий, но на протяжении длительного времени люди использовали силы окружающего мира методом проб и ошибок, не владея при этом достаточными знаниями, чтобы достичь наилучший результат их использования.
Особую группу средств физкультуры составляют факторы внешней среды, которые воздействую на организм человека, и представляют собой закаливание.
Закаливание очень ценно так как и антипаразитарная программа, что доступно всем и представляет собой простой способ укрепления организма, которое также укрепляет сердечно-сосудистую систему. Вода — составляющая любого организма. Доказано, что холодовые действия через водные процедуры отлично влияют на органы кровообращения при физических нагрузках, снижая нагрузку направленную на сердечно-сосудистую систему.
Закаливание организма
Природа – это естественная здравица и неисчерпаемый источник силы и здоровья. Для укрепления здоровья важное значение имеет использование естественных природных факторов: солнца, воздуха и воды. Однако дарами природы в целях закаливания организма следует пользоваться рационально. Главная цель закаливания заключается в том, чтобы приспособить организм к резким температурным колебаниям, повысить его устойчивость к различным инфекционным заболеваниям в особенности простудного характера. Выполнение правил личной гигиены, разумное закаливание организма естественными факторами природы с помощью солнечных лучей, температуры окружающего воздуха и водных процедур помогают в борьбе с болезнями и преждевременной старостью.
Давно признано важное значение солнечных лучей для здоровья человека. При раскопках римских городов были обнаружены на крышах домов, в банях, в гладиаторских школах специальные места для приёма солнечных ванн – солярии. Солнечная энергия обладает большой силой. Только за 30 минут облучения наше тело получает до 265 тыс. калорий. Такое количество тепла вполне достаточно для того, чтобы довести до кипения 3,3 л воды. Солнечные лучи, тонизируя нервную систему, положительно влияют на самочувствие и настроение человека, являются одним из действенных средств лечения таких болезней, как рахит и костный туберкулёз. Ультрафиолетовые солнечные лучи регулируют ряд сложных химических процессов: расщепление сложных белков, образование особого красящего вещества – меланина ( пигмента, придающего коже цвет загара), обмена фосфора и кальция в организме, от которого зависит содержание в нём витамина D.
Если человек долгое время лишён солнца, физиологическое равновесие в организме нарушается, развиваются болезненные явления, получившие название «солнечного голода». Пожилым людям лучше всего принимать солнечные ванны в тени деревьев, специальных навесов, домов. При этом уменьшается опасная для людей преклонного возраста доза ультрафиолетовых лучей., а также предупреждается перегрев тела. Солнечные ванны в начале не должны превышать 3-5 минут.
При сохранении хорошего самочувствия это время можно увеличить, но не более 15 минут. Полезно гулять в парке, во дворе, т.е. в условиях рассеянных солнечных лучей. Нужно также помнить, что после купания риск обгореть на солнце повышается, потому что влажная кожа особенно чувствительна к ультрафиолетовым лучам. При ожоге первой степени кожа заметно краснеет, несколько припухает, болезненна при прикосновении. Чрезмерное солнечное воздействие приводит к нарушению теплового баланса в организме, повышает температуру тела, вызывает солнечный удар. Чтобы не повредить своему здоровью и не испортить настроение, пользуйтесь защитными косметическими средствами с достаточным уровнем SPF ( 10,15,20 ) и не злоупотребляйте солнечными ваннами.
Эликсиром жизни называют воздух, которым мы дышим. Чем воздух чище, тем он полезнее, безопаснее. В осеннее- зимний период содержание кислорода в воздухе увеличивается, а в весеннее- летнее время несколько снижается. Моря, океаны, озёра- основные источники поступления кислорода в атмосферу. Большое внимание уделяется ионизации воздуха, которая происходит под действием радиоактивного излучения почвы и атмосферы. Именно высоким содержанием в атмосфере заряженных частиц объясняется целительность климата приморских и курортных городов. Давно подмечено, что люди, живущие в горных долинах быстрых и бурных рек, вблизи водопадов, отличаются долголетием.
Среди них редко встретишь больного гипертонией или астмой. Воздух этих мест сильно насыщен отрицательно заряженными ионами, которые благотворно влияют на организм человека, тормозят изнашивание живой ткани, предупреждают преждевременную старость. Закаливающее действие воздуха зависит от его температуры, влажности и скорости движения. Температура воздуха оказывает влияние на терморегуляцию организма, его кровообращение, обмен веществ. Температура воздуха в пределах 18-21º С и относительная влажность наиболее благоприятны для человека. Очень полезен сон на воздухе. Долгожители Кавказа большую часть времени спят на балконе, веранде или крыше своего дома. Совсем идеально, если рядом море. Только нужно следить, чтобы место для сна на открытом воздухе было недоступно сквознякам и осадкам. Старайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе: пробежки, прогулки в любую погоду положительно скажутся на вашем самочувствии, нормализуют сон и улучшат настроение.
Закаливание водой
Вода, обладая большей теплопроводностью, чем воздух, служит более эффективным средством закаливания организма. Водные процедуры, возбуждая кожные рецепторы, оказывают влияние на кору головного мозга, рефлекторно на ряд органов и систем организма. В результате происходит усиление работы сердца, углубление дыхания, улучшение обмена веществ. Под воздействием водных процедур у человека появляется бодрость, повышается работоспособность. Систематическое закаливание холодной водой делает организм более стойким к разным температурным колебаниям, способствует предохранению от болезней верхних дыхательных путей, ангин и других простудных заболеваний.
Закаливание организма водой лучше начинать летом и продолжать осенью и зимой. Перед процедурой закаливания желательно разогреть тело физическими упражнениями. Это обеспечит хорошую сосудистую реакцию. Наиболее распространёнными водолечебными процедурами являются обтирания, обливания, души, ванны, купание и плавание в различных водоёмах. Обтирание выполняют увлажнённым полотенцем, губкой или рукой, смоченной водой, сначала лишь по пояс, а затем всего тела в течение нескольких дней. После обтирания тело вытирают насухо и растирают махровым полотенцем до красноты.
Вся процедура обтирания длится не более 3-5 минут. Обливание, способствуя тренировке теплорегуляции, является наилучшим методом закаливания организма. Процедура заключается в медленном обливании всего туловища из ведра или другого сосуда или шланга, присоединённого к водопроводу. Для первых обливаний подойдёт вода с температурой не ниже 30ºС. Затем следует постепенно снижать температуру каждый день.
Купание в открытых водоёмах – не только лечебно-профилактическая, но и гигиеническая процедура. Здесь действуют и температурный, и механический факторы. Во время купания не забывайте о физических упражнениях, которые очень полезны в воде. Первоначально купание в открытом водоёме должно производиться при температуре воды 18-20ºС и длиться не более 4-5 минут. Постепенно время пребывания в воде нужно увеличивать до 15-20 минут и дольше. Благотворно действует на организм купание, во время которого на организм воздействует комплекс нескольких факторов внешней среды – солнце, воздух и морская вода. Средством закаливания организма в течение всего года является и русская баня с парилкой. Стегание веником аналогично массажу похлопыванием.
Оно повышает потоотделение, приток крови к козе, мышцам, внутренним органам. Эта эффективная процедура закаливания применялась ещё древними славянскими племенами. Купание в ледяной воде (в проруби) также один из видов закаливания. Однако купанию в проруби должно предшествовать закаливание и подготовка. Опасно купаться одному в ледяной воде, т.к. даже у подготовленного человека может наступить спазм сердечных сосудов. Регулярное закаливание организма с помощью солнца, воздуха и воды помогает сохранить здоровье, значительно повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды и избежать многих заболеваний.
Способы закаливания
Закаливание – это приучение своего тела к непривычным температурам. Есть много способов закаливания. Как результат, человек меньше более, лучше себя чувствует. Он отличается отличным состоянием организма и высокой работоспособностью. Проводить закаливание можно в любом возрасте, главное делать это правильно и поэтапно. Для мотивации себя можно использовать большую картину. Перед началом закаливания необходимо выбрать способ, которым вы будете это делать.
Его вам подскажет врач, к которому необходимо обратиться перед началом процесса. Он осмотрит вас и подскажет на чем лучше остановиться свой выбор. Это могут быть солнечные или воздушные ванны, водные процедуры, обтирание снегом, хождением босиком и т.д. Закаляться строго запрещается, если организм ослаблен.
В этом случае человек после нескольких процедур может заболеть. Солнечные ванны особенно хороши летом на свежем воздухе. Главным условием в них является время сеанса. Оно должно составлять 10-15 минут. А потом человеку необходимо уйти в тень. В зимний период отлично закаляют прогулки на свежем воздухе спокойным шагом. Этот способ подходит для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, нервной и эндокринной. Время прогулки определяется здоровьем и возрастом человека.В домашних условиях в качестве закаливания можно использовать хождение босиком и обливание в ванной контрастным душем рук и ног.
Правила закаливания
Закаливание — это воздействие холодом на организм человека. Польза воды давно известна, однако следует понимать, что и тепловое воздействие имеет свой оздоровительный потенциал, который должен быть в рамках возможностей организма.
Самое главное для эффективного закаливания — это правило закаливания , т.е соблюдение температурного перепада,который должен быть в таких пределах, чтобы организм смог его компенсировать. Произойдет это с помощью внешних факторов (теплый душ или укутывание), главное чтобы начал работать механизм закаливания.
В процессе закаливания организм должен постепенно перейти на использование собственных сил по восстановлению перепадов температур, могут уйти жировые отложения и Жор. Запуск в организме этого процесса и будет являться его закаленность. Именно запуск такого механизма, позволяющего использовать собственные резервы к терморегуляции дает человеку быть неуязвимым к изменениям температуры внешней среды.
Влияние сил природы на человека дают возможность использовать их по- разному в течение всей жизни. Само закаливание, не имеет ограничений и противопоказаний. Оно благоприятно для крепких и слабых людей, также как и жизнь без еды. Самое главное в закаливание это дозировка воздействия, которую необходимо подбирать для каждого организма, в частности для людей с хроническими заболеваниями(острый калькулезный холецистит , острый хондроз и вирус папилломы человека)
Польза закаливания
Хотелось бы обратить внимание на ценность в использовании закаливания на практике. Это также полезно как полезны польза каш и польза орехов. Естественные силы воздействующие на человека, не требуют каких-либо усилий и возникают непроизвольно, что дает возможность использования закаливания с другими видами деятельности (физические упражнения).
Внешние факторы имеют качественные результаты воздействия на организм при совместном их воздействии. Так, например солнечные ванны более эффективны, при одновременном проведении водных процедур, а воздушные ванны в совокупности с другими природными факторами.
Наличие знаний об особенностях воздействия закаливания на организм позволяет его более эффективно использовать.
У человека механизм повышения температуры развит лучше, чем на понижение. При понижении температуры в организме запускаются механизмы химической терморегуляции за счет чего вырабатывается тепло и физической терморегуляции за счет сокращения мышц. Способность охлаждать организм у человека при перегреве с повышением окружающей температуры мала.
Что дает закаливание
Развивая закаленность человек увеличивает свои резервы здоровья, но нельзя забывать, что силы организма и его сопротивляемость формируются медленно и постепенно, в отличие от его разрушения. Самое важное необходимо помнить- это целебные свойства окружающих нас факторов природы: воздух , холодная вода, свет Солнца, энергия являющейся основой всего живого на Земле.
Тренируя свой организм при помощи закаливания, достигаются отличные результаты в функциональности различных систем организма, которые могут увеличиваться в 10-20 и более раз! Увеличивается многократно энергетический баланс.