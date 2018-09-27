Закаливание очень ценно так как и антипаразитарная программа , что доступно всем и представляет собой простой способ укрепления организма, которое также укрепляет сердечно-сосудистую систему. Вода — составляющая любого организма. Доказано, что холодовые действия через водные процедуры отлично влияют на органы кровообращения при физических нагрузках, снижая нагрузку направленную на сердечно-сосудистую систему.

О закаливании человек знает на протяжении многих тысячелетий, но на протяжении длительного времени люди использовали силы окружающего мира методом проб и ошибок, не владея при этом достаточными знаниями, чтобы достичь наилучший результат их использования.

Закаливание организма

Природа – это естественная здравица и неисчерпаемый источник силы и здоровья. Для укрепления здоровья важное значение имеет использование естественных природных факторов: солнца, воздуха и воды. Однако дарами природы в целях закаливания организма следует пользоваться рационально. Главная цель закаливания заключается в том, чтобы приспособить организм к резким температурным колебаниям, повысить его устойчивость к различным инфекционным заболеваниям в особенности простудного характера. Выполнение правил личной гигиены, разумное закаливание организма естественными факторами природы с помощью солнечных лучей, температуры окружающего воздуха и водных процедур помогают в борьбе с болезнями и преждевременной старостью.

Давно признано важное значение солнечных лучей для здоровья человека. При раскопках римских городов были обнаружены на крышах домов, в банях, в гладиаторских школах специальные места для приёма солнечных ванн – солярии. Солнечная энергия обладает большой силой. Только за 30 минут облучения наше тело получает до 265 тыс. калорий. Такое количество тепла вполне достаточно для того, чтобы довести до кипения 3,3 л воды. Солнечные лучи, тонизируя нервную систему, положительно влияют на самочувствие и настроение человека, являются одним из действенных средств лечения таких болезней, как рахит и костный туберкулёз. Ультрафиолетовые солнечные лучи регулируют ряд сложных химических процессов: расщепление сложных белков, образование особого красящего вещества – меланина ( пигмента, придающего коже цвет загара), обмена фосфора и кальция в организме, от которого зависит содержание в нём витамина D.

Если человек долгое время лишён солнца, физиологическое равновесие в организме нарушается, развиваются болезненные явления, получившие название «солнечного голода». Пожилым людям лучше всего принимать солнечные ванны в тени деревьев, специальных навесов, домов. При этом уменьшается опасная для людей преклонного возраста доза ультрафиолетовых лучей., а также предупреждается перегрев тела. Солнечные ванны в начале не должны превышать 3-5 минут.

При сохранении хорошего самочувствия это время можно увеличить, но не более 15 минут. Полезно гулять в парке, во дворе, т.е. в условиях рассеянных солнечных лучей. Нужно также помнить, что после купания риск обгореть на солнце повышается, потому что влажная кожа особенно чувствительна к ультрафиолетовым лучам. При ожоге первой степени кожа заметно краснеет, несколько припухает, болезненна при прикосновении. Чрезмерное солнечное воздействие приводит к нарушению теплового баланса в организме, повышает температуру тела, вызывает солнечный удар. Чтобы не повредить своему здоровью и не испортить настроение, пользуйтесь защитными косметическими средствами с достаточным уровнем SPF ( 10,15,20 ) и не злоупотребляйте солнечными ваннами.

Эликсиром жизни называют воздух, которым мы дышим. Чем воздух чище, тем он полезнее, безопаснее. В осеннее- зимний период содержание кислорода в воздухе увеличивается, а в весеннее- летнее время несколько снижается. Моря, океаны, озёра- основные источники поступления кислорода в атмосферу. Большое внимание уделяется ионизации воздуха, которая происходит под действием радиоактивного излучения почвы и атмосферы. Именно высоким содержанием в атмосфере заряженных частиц объясняется целительность климата приморских и курортных городов. Давно подмечено, что люди, живущие в горных долинах быстрых и бурных рек, вблизи водопадов, отличаются долголетием.

Среди них редко встретишь больного гипертонией или астмой. Воздух этих мест сильно насыщен отрицательно заряженными ионами, которые благотворно влияют на организм человека, тормозят изнашивание живой ткани, предупреждают преждевременную старость. Закаливающее действие воздуха зависит от его температуры, влажности и скорости движения. Температура воздуха оказывает влияние на терморегуляцию организма, его кровообращение, обмен веществ. Температура воздуха в пределах 18-21º С и относительная влажность наиболее благоприятны для человека. Очень полезен сон на воздухе. Долгожители Кавказа большую часть времени спят на балконе, веранде или крыше своего дома. Совсем идеально, если рядом море. Только нужно следить, чтобы место для сна на открытом воздухе было недоступно сквознякам и осадкам. Старайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе: пробежки, прогулки в любую погоду положительно скажутся на вашем самочувствии, нормализуют сон и улучшат настроение.

Закаливание водой

Вода, обладая большей теплопроводностью, чем воздух, служит более эффективным средством закаливания организма. Водные процедуры, возбуждая кожные рецепторы, оказывают влияние на кору головного мозга, рефлекторно на ряд органов и систем организма. В результате происходит усиление работы сердца, углубление дыхания, улучшение обмена веществ. Под воздействием водных процедур у человека появляется бодрость, повышается работоспособность. Систематическое закаливание холодной водой делает организм более стойким к разным температурным колебаниям, способствует предохранению от болезней верхних дыхательных путей, ангин и других простудных заболеваний.

Закаливание организма водой лучше начинать летом и продолжать осенью и зимой. Перед процедурой закаливания желательно разогреть тело физическими упражнениями. Это обеспечит хорошую сосудистую реакцию. Наиболее распространёнными водолечебными процедурами являются обтирания, обливания, души, ванны, купание и плавание в различных водоёмах. Обтирание выполняют увлажнённым полотенцем, губкой или рукой, смоченной водой, сначала лишь по пояс, а затем всего тела в течение нескольких дней. После обтирания тело вытирают насухо и растирают махровым полотенцем до красноты.

Вся процедура обтирания длится не более 3-5 минут. Обливание, способствуя тренировке теплорегуляции, является наилучшим методом закаливания организма. Процедура заключается в медленном обливании всего туловища из ведра или другого сосуда или шланга, присоединённого к водопроводу. Для первых обливаний подойдёт вода с температурой не ниже 30ºС. Затем следует постепенно снижать температуру каждый день.

Купание в открытых водоёмах – не только лечебно-профилактическая, но и гигиеническая процедура. Здесь действуют и температурный, и механический факторы. Во время купания не забывайте о физических упражнениях, которые очень полезны в воде. Первоначально купание в открытом водоёме должно производиться при температуре воды 18-20ºС и длиться не более 4-5 минут. Постепенно время пребывания в воде нужно увеличивать до 15-20 минут и дольше. Благотворно действует на организм купание, во время которого на организм воздействует комплекс нескольких факторов внешней среды – солнце, воздух и морская вода. Средством закаливания организма в течение всего года является и русская баня с парилкой. Стегание веником аналогично массажу похлопыванием.

Оно повышает потоотделение, приток крови к козе, мышцам, внутренним органам. Эта эффективная процедура закаливания применялась ещё древними славянскими племенами. Купание в ледяной воде (в проруби) также один из видов закаливания. Однако купанию в проруби должно предшествовать закаливание и подготовка. Опасно купаться одному в ледяной воде, т.к. даже у подготовленного человека может наступить спазм сердечных сосудов. Регулярное закаливание организма с помощью солнца, воздуха и воды помогает сохранить здоровье, значительно повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды и избежать многих заболеваний.