Мезотерапия для волос

С самых давних времен здоровые, пышные, длинные волосы считались эталоном женской красоты. Но часто случается так, что они теряют свой блеск, кончики начинают сечься, возможно выпадение.

И тогда женщины начинают паниковать, резко менять все свои предыдущие методы и средства по уходу, покупая не одну сотню баночек и скляночек с шампунями, бальзамами, кондиционерами, масками. Иногда девушки прибегают к сомнительным рецептам народной медицины, мажут голову горчицей или еще какими-либо странными средствами, которые в большинстве случаев приносят больше вреда, чем пользы. И делают женщины все это, не разобравшись предварительно, что послужило первопричиной такой ситуации.

А, между прочим, здоровье волос зависит от состояния волосяных луковиц. Если как раз они здоровы, к ним поступает необходимое и требуемое количество питательных веществ, то и волосы будут выглядеть великолепно. А помочь с этим может специально разработанная процедура — мезотерапия волосистой части головы. Чтобы ее сделать, необходимо просто обратиться со своей проблемой к косметологу.

Мезотерапия кожи головы — очень популярная процедура. В косметологических кабинетах к ней прибегает огромное количество женщин, которые хотят восстановить здоровье своих волос. К слову, проводится не только мезотерапия головы, но и мезотерапия лица и многих других частей тела.

Что же представляет собой данная косметологическая процедура? Все очень просто: с помощью инъекций в кожу волосистой части головы вводится специально составленный комплекс питательных веществ, усиливающих естественный рост волос. Таким образом, женщина приобретает пышную и здоровую прическу, без необходимости прибегать, например, к накладным волосам, чтобы создать иллюзию густоты.

Однозначными плюсами этой процедуры является, во-первых, то, что не нужно прибегать ни к каким операциям, а просто потребуется сделать несколько уколов. Во-вторых, болевые ощущения просто ничтожны, а может их даже не будет. И, наконец, в-третьих, процедура продолжает показывать высокую степень эффективности.

Мезотерапия для волос: показания

У данной процедуры существует целый список показаний. Если у вас проявляется хотя бы один из них, то это уже повод обратиться к сертифицированному косметологу за помощью. Именно он назначит и выполнит мезотерапию.

Итак, показания к проведению мезотерапии для волос:

1. Активное выпадение волос, даже различная степень облысения. Она может появиться, например, из-за каких-либо нарушений в гормональном фоне или же на фоне постоянных стрессов.

2. Излишняя сухость волос и ломкость.

3. Кончики, которые постоянно секутся, сколько бы вы их не стригли и не мазали маслом.

4. Различные болезни: перхоть, себорея, разной степени зуд в области кожи головы.

5. Нарушенный рост волос. Это может произойти из-за агрессивного окрашивания, проведения химических завивок, под влиянием ультрафиолетовых лучей, из-за побочного действия принимаемых медикаментов, или же вследствие неправильной диеты. Также такая реакция возможна из-за обесцвечивания волос, которое было проведено некачественно, или же вы слишком часто прибегали к этой процедуре.

6. Плешивость, которая проявляется местами. Это может быть вызвано, например, стригущим лишаем.

7. Изменившаяся в худшую сторону структура и качество волос вследствие перенесенных родов и беременности.

8. Преждевременно проявившаяся седина.

9. В период, когда кожа головы проходит подготовку к трансплантации.

Как можно заметить, список показаний к проведению процедуры довольно обширен. И со всеми этими проблемами мезотерапия способна справиться и подарить женщине красивые, здоровые волосы.

Мезотерапия для волос: до и после

Всех, кто только начал задумываться о проведении этой процедуры, волнует вопрос, каков же будет эффект. Мезотерапия для волос дает потрясающий эффект: если у вас была залысина на макушке, а такое встречается, к сожалению, довольно часто, то после процедуры она с большой долей вероятности полностью покроется волосами. Но все будет зависеть от окружности образовавшейся когда-то плеши. Кстати говоря, именно в этих целях к мезотерапии прибегают даже мужчины, которые обеспокоены тем, что стало с их головой с течением времени.

В целом, благодаря улучшенному росту волос, вся шевелюра станет гуще. Волосы будут выглядеть блестящими, пышущими здоровьем и силой. Такого эффекта уж никак не добиться разрекламированными шампунями и бальзамами, на которые в панике от ухудшившегося состояния волос могут уходить просто огромные суммы денег. А после проведенной практически безболезненной мезотерапии, волосы станут просто потрясающими.

Эффективна ли мезотерапия для волос?

Конечно, не стоит спорить, что есть люди, рожденные с прекрасными волосами. И им может удаваться сохранять их такими всю свою жизнь, не прибегая ни к каким хитростям или уловкам. Возможно, они даже никогда в жизни не использовали популярные репейные маски для волос, и все равно у них прекрасное состояние головы. Но, если ваша ситуация отличается от описанной выше и вам уже не помогают никакие шампуни и маски, то стоит обратиться к помощи мезотерапии — уникальной и эффективной процедуре.

Содержимое инъекции — это исключительно полезная комбинация веществ, способных оказать поразительное действие на волосы. Уже после нескольких сеансов введения под кожу головы этого питательного коктейля нормализуется деятельность сальных желез, благодаря чему волосы перестанут быть излишне жирными или, наоборот, сухими. Также устраняется перхоть, если она, конечно, была. Укрепляются волосяные фолликулы, на которые очень проблематично повлиять шампунями и бальзамами, чтобы ни говорили в рекламах.

В результате заметны качественные улучшения самой структуры волос, преобразуется их внешний вид. Но и это еще не все. Питательные вещества оказывают стимулирующее действие на выработку меланина. А это, в свою очередь, поможет волосам, пострадавшим от постоянных окрашиваний или обесцвечиваний, вернуть свой естественный, блестящий цвет.

Иногда можно услышать, что мезотерапия может применяться в целях профилактики появления седины. Но это не совсем правда, поскольку время поседения, зачастую, заложено генетически. А повлиять на гены уколами в кожу голову попросту невозможно.

Мезотерапия для волос: противопоказания

Несмотря на огромное количество показаний, процедура имеет также свой ряд противопоказаний. Рассмотрим его далее:

1. Индивидуальная непереносимость, аллергия или же излишняя чувствительность к отдельным компонентам инъекционного состава.

2. Беременность и период грудного вскармливания.

3. Злокачественные и даже доброкачественные новообразования.

4. Сниженный иммунитет.

5. Нарушенная свертываемость крови и другие патологии, связанные с кровью.

6. Камни в желчном пузыре.

7. Кожные воспаления, вызванные инфекциями, вирусами или же бактериями.

8. Прием препаратов, которые оказывают влияние на свертываемость крови.

9. Менструальный период.

10. Отклонения в психике, к которым также относится эпилепсия.

11. Почечная недостаточность, имеющая хроническую форму.

12. Сахарный диабет.

13. Патологии в эндокринной системе организма.

14. Период обострения каких-либо хронических заболеваний.

В целом же стоит советоваться со своим косметологом по поводу каждой конкретной ситуации. Возможно, существуют еще какие-то противопоказания, которые не нашли отражение здесь, но будут применимы к вашему случаю. Своим здоровьем рисковать не стоит, поэтому лучше окончательно удостовериться в том, что вам можно проводить мезотерапию.

Мезотерапия для волос и препараты: что колоть

Курс мезотерапии для волос будет различаться в зависимости от того, какую проблему требуется решить. Исходя из ваших индивидуальных особенностей, причины, которая привела вас в кабинет косметолога, будет происходить назначение лечения.

Препараты для мезотерапии волосистой части головы различны. Это, в первую очередь, комплекс для роста волос, в который обычно входит цинк, магний, медь, селен и другие полезные элементы. Мезотерапия головы также включает в себя такие препараты: гиалуроновая кислота, жирные кислоты, аминокислоты, ферменты.

Если ваша проблема заключается в болезнях кожи головы, то в состав инъекции могут быть добавлены противовоспалительные, антисеборейные и многие другие компоненты. Все будет зависеть от ваших требований, предъявляемых к процедуре, а также от назначений косметолога.

Мезотерапия при выпадении волос

Волосяные луковицы, благодаря которым волосы собственно и растут, располагаются на глубине около 50-ти миллиметров. Поэтому, как легко догадаться, даже при покупке специального шампуня, который якобы способен наладить рост волос, эффекта не будет. Жидкость шампуня не может, даже при всем вашем желании, добраться до луковиц, которые для нее находятся слишком глубоко.

А вот мезотерапия, при которой проводятся подкожные инъекции, способна помочь с проблемой выпадающих волос. Полезный состав из шприца прямиком попадает в луковицы и питает их. Благодаря регулярным сеансам мезотерапии, волосы начнут расти гораздо лучше и гуще, к тому же меньше выпадать. Так вы сможете избавиться от той проблемы, с которой обратились к косметологу.

Мезотерапия для волос: сколько нужно процедур?

Конечно, исходя из проблемы, с которой вы обратились, ваших индивидуальных особенностей, состояния волос и целей лечения длительность мезотерапии будет определяться косметологом. Но, как правило, в среднем одна процедура проводится в течение 30-40 минут. Если вам требуется стопроцентный результат, то придется пройти целый курс. Обычно он включает в себя около десяти процедур.

Исходя из первичного состояния волос, ощутимый эффект может наступить уже после первых трех-пяти процедур. Но, чтобы закрепить результат и окончательно вылечить волосы, курс бросать не нужно.

Мезотерапия для волос: как часто надо делать?

Частота повторения процедуры назначается косметологом. Это будет зависеть от состояния волос, кожи головы, того, как долго конкретно в вашем случае будет держаться результат. Все мы индивидуальны, поэтому говорить об универсальных сроках для всех не приходится. Но, обычно рекомендуется приходить на повторный курс мезотерапии для волосистой части головы каждый год.

Конечно, возможно, вам хватит всего одного проведенного курса. Но за состоянием головы придется следить, если вы не хотите лишиться потрясающего результата, подаренного вам современными достижениями в косметологии.

Мезотерапия для волос: как проводится?

Для начала вам нужно записаться на консультацию с косметологом. Он назначит вам необходимые препараты, которые будут использованы во время процедуры. Затем за два дня до назначенной процедуры придется отказаться от медикаментов, которые понижают свертываемость крови. Перед самой манипуляцией врач проведет тест на аллергию, поскольку будут использованы антисептические и асептические средства. Все требуемое оборудование должно быть одноразовым, а врач обязан работать в перчатках.

Итак, порядок действий при мезотерапии таков:

1. Вам тщательно обработают кожу головы, чтобы ни в коем случае не занести в кровь инфекцию.

2. Все назначенные средства и препараты должны смешиваться на ваших глазах. Ампулы вскрываются тоже непосредственно при вас, так как вы должны быть уверены на сто процентов в том, что вам будут вводить.

3. Препарат вводят микроинъекциями, которые делают на расстоянии от одного до двух миллиметров друг от друга.

4. Если вы захотите снизить болевые ощущения, то попросите доктора менять иглы на шприце. Ведь чем острее она будет, тем меньше боли доставит вашей коже и вам.

5. После того, как весь препарат будет введен и процедура закончится, кожу головы снова обработают антисептиком. Делается это опять же для того, чтобы предотвратить какие-либо заражения.

Многих интересует, больно ли при мезотерапии волос. Как правило, если и есть какие-то болевые ощущения, то они либо совсем минимальны, либо легко терпимые. Если процедуру выполняет квалифицированный специалист с использованием качественных материалов, то невыносимой боли не будет совершенно точно.

Существует ряд рекомендаций на период после проведенной процедуры. Два дня после нее нельзя мыть голову. Этот же период времени нельзя находиться под прямым воздействием солнечных лучей и посещать солярий. От восьми до десяти часов запрещено принимать ванну и душ. Три-четыре дня нельзя делать массаж головы. Крайне не рекомендуется расчесывать кожу головы, даже если появится зуд. Это небольшое побочное действие процедуры, которое у кого-то проявляется, а у кого-то нет. Но чесать кожу не стоит. Трое суток придется воздержаться от спиртного, которое расширяет сосуды.

Мезотерапия для волос: когда виден результат?

Как уже говорилось выше, положительная динамика может быть заметна уже после трех-пяти процедур. Эффект однозначно сохраняется на протяжении десяти месяцев после процедуры.