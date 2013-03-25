Малоедение или сознательное ограничение калорийности рациона

Поговорим в этой статье о таком стиле питания, как малоедение или принудительное ограничение калорий. Подсчет калорий является популярным сегодня способом похудеть и на основе этого нехитрой методики построены многие популярные диеты. Но некоторые идут немного дальше и значительно урезают свое повседневное меню не только для того, чтобы вес сбросить, но и на более продолжительное время. Единицам же и вовсе удается снизить калорийность своего рациона значительно ниже прописанного уровня минимального основного обмена веществ — 1000-1500 ккал в день.

Под малоедением здесь подразумевается значительное ограничение поступления калорий с пищей и адаптация своего организма к соответствующим количествам пищи. Такой способ повседневного питания отличается от большинства диет и обладает некоторыми отличиями и интересными эффектами, которые мы и обсудим в данной статье. А так же затронем и механизмы работы организма на низких количествах питания.

Начнем мы, пожалуй, с экспериментов.

Эксперименты ограничения поступающих калорий

Начиналось все как обычно с братьев наших меньших. Еще в далеком 1934-м году были впервые проведены эксперименты над крысами, в которых ограничения калорийности пайка приводили к продлению жизни млекопитающих, в некоторых случаях увеличение происходило в 2 раза по сравнению с контрольной группой. Схожих исследований проводилось с тех пор в достаточном количестве на многих животных.

Один из них, к примеру, был проведен в 1986 году Роем Валфордом, где было доказано наличие прямой зависимости между сокращением привычного рациона у мышей и увеличению их продолжительности жизни. Кроме этого ограничение рациона прибавляло животным активности и сопротивляемости различным заболеваниям.

Ученые, безусловно, не ограничивались мышами и проводили схожие эксперименты на дрозофилах, дрожжах и червях при этом эффекты были схожими. С этими животными ставить эксперименты было просто, их жизненный цикл не велик, поэтому наблюдения было легко проводить, но что произойдет с более «живучими» существами вроде человека?

Следующие на очереди были 20 взрослых приматов, исследование которых началось в 1989 году и продолжается по сей день. 11-ти из них уменьшили паек на 30% и стали наблюдать за результатами, другие же кушали как обычно. В 2009 году 80% из приматов-малоедов были еще живы, в то время как половина особей с контрольной группы «обжор» уже погибли от старости и сопутствующих ей болячек. Внешний вид приматов тоже говорит о многом:

Ну и в последнее время ученые добрались и до людей. В современном мире существует приличное количество последователей так называемого движения «низкокалорийного питания» распространенного прежде всего в США, поэтому научным работникам есть кого исследовать.

Положительные стороны

Итак, мы уже обмолвились выше о некоторых положительных сторонах, которые вызывает снижение количеств потребляемой пищи.

Наиболее очевидный плюсик в ограниченном рациона это, конечно, снижение веса тела со всеми вытекающими из этого обстоятельства эффектами: снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, гипертонии и т.д. Конечно, это вполне ожидаемо, «меньше кушать и больше двигаться» по праву остается самым верным способом к снижению массы тела.

Другие эффекты не столь очевидны. К примеру, многие сторонники голодания отмечали улучшенную работу памяти и усиленную способность концентрироваться в некоторых случаях во время голодовки и после нее. Схожие эффекты отмечались и при малоедении у последователей этой диеты. Сравнительно недавно, в 2009 году, экспериментально было доказано, что ограничение пищи оказывает плодотворное воздействие на работу мозга человека. Было показано, что снижении поступающей пищи на 30% в течении 3-х месяцев дают значительный прирост в качестве работы памяти и концентрации внимания.

А что на счет самого, пожалуй, важного во всем этом — продления человеческой жизни? Наверное, это основная цель людей, которые придерживаются малоедения. Безусловно, нет никаких прямых подтверждающий того, что человек проживет дольше, если будет ограничивать свой рацион, но известно, что реагирует наш организм на снижения общего объема калорий таким же образом, как и другие организмы, на которых проводились исследования поэтому эффект ожидаем.

Механизмы

Как вообще это работает? Почему с одной стороны ученые утверждают, что наш абсолютный минимум 1000-1500 ккал в день, но при этом существуют люди, которые перешагнули за эту черту и имеют отличные показатели здоровья?

Для начала попробуем разобраться почему же в результате ограничения калорийности живым организмам удается продлить свою жизнь. Существует множество теорий на счет причин старения в зависимости от того, с какой стороны посмотреть на этот процесс, но все взгляды, пожалуй, объединяет то, что наша старость запрограммирована генетически. Живое существо обречено постепенно увядать после своего периода созревания, при этом происходит множество «странностей», среди которых: накопление свободных радикалов, постепенное угасание многих жизненно-важных функций, снижение эффективности регенерации тканей и т.п.

Эволюционно в организме заложен механизм адаптации к голоду, который заставляет отложить репродуктивные позывы и направить все силы на собственную защиту и подготовку к максимально успешному функционированию в будущем. Длительный голод, или же значительное ограничение питания, стимулирует организм, заставляя его умело расходовать ресурсы, значительно эффективнее «дожигая» в своих клетках пищу. Происходят значительные перестройки на гормональном уровне и включаются некоторые механизмы, которые до этого момента времени были неактивны.

Один из таких «переключателей» был обнаружен в 2007 году группой ученых под предводительством Майкла Ристова. В тот момент, когда митохондрии клеток находятся в состоянии недостатка глюкозы начинает нарастать т.н. окислительный стресс, что является тем переключателем, который заставляет перестраивать работу клетки и тканей. Иначе нельзя, ведь стресс просто убил бы нас в итоге. Это и задает импульс, который значительно подымает уровень иммунитета и способствует оздоровлению.

Такая перестройка просто обязана перевести организм в принципиально иной режим метаболизма, который заставляет экономить на энергетических затратах. А экономить приходится, прежде всего, вот на чем:

Снижение общего объема тела и, прежде всего, сокращение мышечной массы;

Понижение температуры тела и изменение характера дыхания;

Именно эти эффекты наиболее часто встречаются у людей, которым удалось приспособиться к малоедению.

Далее я предлагаю рассмотреть пример из жизни, довольно показательный на мой взгляд, который отлично иллюстрирует как работает на практике теория снижения калорийности рациона.

Феномен Г.С.Шаталовой

Галина Сергеевна Шаталова, известная в прошлом женщина-нейрохирург, дожившая до 94 лет, написавшая отличные книги и, что самое интересно для нас, сумевшая добиться значительных результатов у себя и своих учеников в плане снижения объемов рациона.

Галина Сергеевна утверждала, что человеку достаточно менее 1000 ккал в сутки, и она на практике доказала свои слова. Её последователи достигали значительных физических результатов, перемещались на значительные расстояния по пустыням, бегали марафоны — и это все при минимальных количествах поступающей пищи! (например: изюм 75г, мед 20г, орехи 30г, рис 30г) Что порой ставило официальную медицину в конфуз. В то время это был, безусловно, феномен — сегодня же многое в её достижениях становится объяснимым.

Шаталова считала, что человек может питаться энергией из воздуха, «праной», усваивая азот из окружения через азотфиксирующие микроорганизмы с помощью холодного ядерного синтеза, но её достижения вполне объяснимы и без привлечения сверхъестественных сущностей.

Тем не менее у многих не получалось продержаться длительное время на менее чем 1000 ккал, хотя сама Галина Сергеевна описывала случаи с куда меньшими объемами еды. Почему? Ответ состоит в том, что часто человек воспринимает рекомендации по питанию вырывая их из цельного контекста, — здесь все идентично — Шаталова говорила не только о калориях, но и о сбалансированной системе, отточенной годами практики. Сюда входило отнюдь не только питание, но и закаливание, и физические нагрузки, и аутогенная тренировка, и, что наиболее важно, специальная дыхательная практика. И здесь и кроется ключик. Она учила своих последователей дышать поверхностно, тем самым снижая количество дыхательных циклов вплоть до 3-5 в минуту, что способствовало значительному сокращению потребления кислорода, сжигающего пищу. Галина Сергеевна, безусловно, знала что такое гомеостаз и принципы его работы.

Тем самым она не только заставляла кушать учеников меньше, но и тренировала организм уверенно работать на таком режиме обмена веществ. Без этой дополнительной адаптации шансы на успех минимальны. С помощью некоторых практик, и прежде всего дыхательных, можно значительно снизить основной обмен, что по законам термогенеза влечет за собой и к снижению объемов потребляемой пищи.

На практике такого эффекта достичь очень не просто. Это состояние «низких оборотов» и полная адаптация к нему не всем просто дается, а является результатом серьезной работы над собой под чутким руководством специалиста, которым, несомненно и была Г.С. Шаталова. Она не только проводила тщательный отбор и давала пациентам меньше еды, но и тренировала их пищеварительную систему, дыхательную и кровообращение. Не удивительно, что её методика не прижилась у большинства, — она, безусловно, работала, но требовала порой колоссальных затрат, как психологических так и физических.

Тем не менее в этом достижении нет мистики, нет «чуда» или «питания энергией солнц»а. Здесь есть упорство и работа над собой.

Отрицательные стороны малоедения

А в чем, собственно, минусы? Если все тек хорошо и здоровье пойдет вверх и жить будем больше, то в чем же здесь подвох? Однозначного ответа на этот вопрос нет по той простой причине, что нет достаточно практического материала на эту тему. Количество последователей малоедения хоть и растет, но человек живет дольше чем мыши, поэтому наблюдать результаты куда сложнее. Более того, мы гораздо сложнее чем грызуны и червяки, и наша продолжительность жизни складывается из многих факторов, среди которых не только количество съеденного, но и генетика, физическая активность, психология и многое-многое другое. Поэтому крайне сложно поставить такой эксперимент, который бы однозначно давал нужный нам ответ.

Вот некоторые недостатки и особенности, которые удалось выявить на животных:

Низкий вес тела, в том числе и мышечной массы. В краткосрочной перспективе отмечаются серьезные потери мышечной массы и плотности костной ткани, тем не менее после определенного стажа малоедения состояние приходит в норму. На ограничении калорийности будет крайне сложно иметь сложенное и мускулистое тело, поэтому если вы любите силовые нагрузки и отличный результат в спортзале и в зеркале, то такая методика питания точно не для вас. Мышечные волокна являются крайне энергозатратной тканью, поэтому её у малоеда, собственно, и не наблюдается.

Проблемы психологического характера. Все мы разные и для многих из нас кушать мало крайне сложно. У многих происходит очень сильное отторжение малоедения, порой доходит до того, что человек постоянно находится в состоянии перманентного чувства голода, и в связи с этим проявляется нервозность и депрессия. Порой сверхограничения приводят к серьезным расстройствам пищевого поведения, поэтому здесь нужно быть крайне аккуратным.

Проблемы с родами и естественным ростом ребенка. Длительное малоедение не рекомендовано в период беременности и активного роста ребенка. И та и другая ситуация не время практиковать серьезные ограничения, у животных порой наблюдалась сильная редукция функций связанных с репродукцией.

Увеличенный уровень подвижности и общей активности. Особенно в те моменты, которые были связаны с принятием пищи. Порой даже наблюдались периоды агрессии во время трапезы.

Употребление пищи растягивалось. Животные-малоеды дольше употребляли пищу по времени несмотря на её меньшие объемы. По всей видимости это тоже результат приспособления к недостаточности питания.

В заключении

Очень часто малоедение связывают с духовными практиками или же каким-то мистическим действом, которое доступно лишь просветленным избранным. Эта практика действительно не для всех является простой, по, прежде всего, психологическим причинам, но она имеет под собой вполне объяснимый теоретический фундамент.

Чем меньше мы кушает, тем больше проживем, теперь этому есть вполне осязаемые подтверждения. Для многих из нас в современном мире снижение калорийности питания послужит доброй службой, поэтому не удивительно, что количество его последователей по всему миру лишь растет.