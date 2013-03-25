Малоедение или сознательное ограничение калорийности рациона

Поговорим в этой статье о таком стиле питания, как малоедение или принудительное ограничение калорий. Подсчет калорий является популярным сегодня способом похудеть и на основе этого нехитрой методики построены многие популярные диеты. Но некоторые идут немного дальше и значительно урезают свое повседневное меню не только для того, чтобы вес сбросить, но и на более продолжительное время. Единицам же и вовсе удается снизить калорийность своего рациона значительно ниже прописанного уровня минимального основного обмена веществ — 1000-1500 ккал в день.
Под малоедением здесь подразумевается значительное ограничение поступления калорий с пищей и адаптация своего организма к соответствующим количествам пищи. Такой способ повседневного питания отличается от большинства диет и обладает некоторыми отличиями и интересными эффектами, которые мы и обсудим в данной статье. А так же затронем и механизмы работы организма на низких количествах питания.
Начнем мы, пожалуй, с экспериментов.
Эксперименты ограничения поступающих калорий
Начиналось все как обычно с братьев наших меньших. Еще в далеком 1934-м году были впервые проведены эксперименты над крысами, в которых ограничения калорийности пайка приводили к продлению жизни млекопитающих, в некоторых случаях увеличение происходило в 2 раза по сравнению с контрольной группой. Схожих исследований проводилось с тех пор в достаточном количестве на многих животных.
Один из них, к примеру, был проведен в 1986 году Роем Валфордом, где было доказано наличие прямой зависимости между сокращением привычного рациона у мышей и увеличению их продолжительности жизни. Кроме этого ограничение рациона прибавляло животным активности и сопротивляемости различным заболеваниям.
Ученые, безусловно, не ограничивались мышами и проводили схожие эксперименты на дрозофилах, дрожжах и червях при этом эффекты были схожими. С этими животными ставить эксперименты было просто, их жизненный цикл не велик, поэтому наблюдения было легко проводить, но что произойдет с более «живучими» существами вроде человека?
Следующие на очереди были 20 взрослых приматов, исследование которых началось в 1989 году и продолжается по сей день. 11-ти из них уменьшили паек на 30% и стали наблюдать за результатами, другие же кушали как обычно. В 2009 году 80% из приматов-малоедов были еще живы, в то время как половина особей с контрольной группы «обжор» уже погибли от старости и сопутствующих ей болячек. Внешний вид приматов тоже говорит о многом:
Ну и в последнее время ученые добрались и до людей. В современном мире существует приличное количество последователей так называемого движения «низкокалорийного питания» распространенного прежде всего в США, поэтому научным работникам есть кого исследовать.
Положительные стороны
Итак, мы уже обмолвились выше о некоторых положительных сторонах, которые вызывает снижение количеств потребляемой пищи.
Наиболее очевидный плюсик в ограниченном рациона это, конечно, снижение веса тела со всеми вытекающими из этого обстоятельства эффектами: снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, гипертонии и т.д. Конечно, это вполне ожидаемо, «меньше кушать и больше двигаться» по праву остается самым верным способом к снижению массы тела.
Другие эффекты не столь очевидны. К примеру, многие сторонники голодания отмечали улучшенную работу памяти и усиленную способность концентрироваться в некоторых случаях во время голодовки и после нее. Схожие эффекты отмечались и при малоедении у последователей этой диеты. Сравнительно недавно, в 2009 году, экспериментально было доказано, что ограничение пищи оказывает плодотворное воздействие на работу мозга человека. Было показано, что снижении поступающей пищи на 30% в течении 3-х месяцев дают значительный прирост в качестве работы памяти и концентрации внимания.
А что на счет самого, пожалуй, важного во всем этом — продления человеческой жизни? Наверное, это основная цель людей, которые придерживаются малоедения. Безусловно, нет никаких прямых подтверждающий того, что человек проживет дольше, если будет ограничивать свой рацион, но известно, что реагирует наш организм на снижения общего объема калорий таким же образом, как и другие организмы, на которых проводились исследования поэтому эффект ожидаем.
Механизмы
Как вообще это работает? Почему с одной стороны ученые утверждают, что наш абсолютный минимум 1000-1500 ккал в день, но при этом существуют люди, которые перешагнули за эту черту и имеют отличные показатели здоровья?
Для начала попробуем разобраться почему же в результате ограничения калорийности живым организмам удается продлить свою жизнь. Существует множество теорий на счет причин старения в зависимости от того, с какой стороны посмотреть на этот процесс, но все взгляды, пожалуй, объединяет то, что наша старость запрограммирована генетически. Живое существо обречено постепенно увядать после своего периода созревания, при этом происходит множество «странностей», среди которых: накопление свободных радикалов, постепенное угасание многих жизненно-важных функций, снижение эффективности регенерации тканей и т.п.
Эволюционно в организме заложен механизм адаптации к голоду, который заставляет отложить репродуктивные позывы и направить все силы на собственную защиту и подготовку к максимально успешному функционированию в будущем. Длительный голод, или же значительное ограничение питания, стимулирует организм, заставляя его умело расходовать ресурсы, значительно эффективнее «дожигая» в своих клетках пищу. Происходят значительные перестройки на гормональном уровне и включаются некоторые механизмы, которые до этого момента времени были неактивны.
Один из таких «переключателей» был обнаружен в 2007 году группой ученых под предводительством Майкла Ристова. В тот момент, когда митохондрии клеток находятся в состоянии недостатка глюкозы начинает нарастать т.н. окислительный стресс, что является тем переключателем, который заставляет перестраивать работу клетки и тканей. Иначе нельзя, ведь стресс просто убил бы нас в итоге. Это и задает импульс, который значительно подымает уровень иммунитета и способствует оздоровлению.
Такая перестройка просто обязана перевести организм в принципиально иной режим метаболизма, который заставляет экономить на энергетических затратах. А экономить приходится, прежде всего, вот на чем:
- Снижение общего объема тела и, прежде всего, сокращение мышечной массы;
- Понижение температуры тела и изменение характера дыхания;
Именно эти эффекты наиболее часто встречаются у людей, которым удалось приспособиться к малоедению.
Далее я предлагаю рассмотреть пример из жизни, довольно показательный на мой взгляд, который отлично иллюстрирует как работает на практике теория снижения калорийности рациона.
Феномен Г.С.Шаталовой
Галина Сергеевна Шаталова, известная в прошлом женщина-нейрохирург, дожившая до 94 лет, написавшая отличные книги и, что самое интересно для нас, сумевшая добиться значительных результатов у себя и своих учеников в плане снижения объемов рациона.
Галина Сергеевна утверждала, что человеку достаточно менее 1000 ккал в сутки, и она на практике доказала свои слова. Её последователи достигали значительных физических результатов, перемещались на значительные расстояния по пустыням, бегали марафоны — и это все при минимальных количествах поступающей пищи! (например: изюм 75г, мед 20г, орехи 30г, рис 30г) Что порой ставило официальную медицину в конфуз. В то время это был, безусловно, феномен — сегодня же многое в её достижениях становится объяснимым.
Шаталова считала, что человек может питаться энергией из воздуха, «праной», усваивая азот из окружения через азотфиксирующие микроорганизмы с помощью холодного ядерного синтеза, но её достижения вполне объяснимы и без привлечения сверхъестественных сущностей.
Тем не менее у многих не получалось продержаться длительное время на менее чем 1000 ккал, хотя сама Галина Сергеевна описывала случаи с куда меньшими объемами еды. Почему? Ответ состоит в том, что часто человек воспринимает рекомендации по питанию вырывая их из цельного контекста, — здесь все идентично — Шаталова говорила не только о калориях, но и о сбалансированной системе, отточенной годами практики. Сюда входило отнюдь не только питание, но и закаливание, и физические нагрузки, и аутогенная тренировка, и, что наиболее важно, специальная дыхательная практика. И здесь и кроется ключик. Она учила своих последователей дышать поверхностно, тем самым снижая количество дыхательных циклов вплоть до 3-5 в минуту, что способствовало значительному сокращению потребления кислорода, сжигающего пищу. Галина Сергеевна, безусловно, знала что такое гомеостаз и принципы его работы.
Тем самым она не только заставляла кушать учеников меньше, но и тренировала организм уверенно работать на таком режиме обмена веществ. Без этой дополнительной адаптации шансы на успех минимальны. С помощью некоторых практик, и прежде всего дыхательных, можно значительно снизить основной обмен, что по законам термогенеза влечет за собой и к снижению объемов потребляемой пищи.
На практике такого эффекта достичь очень не просто. Это состояние «низких оборотов» и полная адаптация к нему не всем просто дается, а является результатом серьезной работы над собой под чутким руководством специалиста, которым, несомненно и была Г.С. Шаталова. Она не только проводила тщательный отбор и давала пациентам меньше еды, но и тренировала их пищеварительную систему, дыхательную и кровообращение. Не удивительно, что её методика не прижилась у большинства, — она, безусловно, работала, но требовала порой колоссальных затрат, как психологических так и физических.
Тем не менее в этом достижении нет мистики, нет «чуда» или «питания энергией солнц»а. Здесь есть упорство и работа над собой.
Отрицательные стороны малоедения
А в чем, собственно, минусы? Если все тек хорошо и здоровье пойдет вверх и жить будем больше, то в чем же здесь подвох? Однозначного ответа на этот вопрос нет по той простой причине, что нет достаточно практического материала на эту тему. Количество последователей малоедения хоть и растет, но человек живет дольше чем мыши, поэтому наблюдать результаты куда сложнее. Более того, мы гораздо сложнее чем грызуны и червяки, и наша продолжительность жизни складывается из многих факторов, среди которых не только количество съеденного, но и генетика, физическая активность, психология и многое-многое другое. Поэтому крайне сложно поставить такой эксперимент, который бы однозначно давал нужный нам ответ.
Вот некоторые недостатки и особенности, которые удалось выявить на животных:
Низкий вес тела, в том числе и мышечной массы. В краткосрочной перспективе отмечаются серьезные потери мышечной массы и плотности костной ткани, тем не менее после определенного стажа малоедения состояние приходит в норму. На ограничении калорийности будет крайне сложно иметь сложенное и мускулистое тело, поэтому если вы любите силовые нагрузки и отличный результат в спортзале и в зеркале, то такая методика питания точно не для вас. Мышечные волокна являются крайне энергозатратной тканью, поэтому её у малоеда, собственно, и не наблюдается.
Проблемы психологического характера. Все мы разные и для многих из нас кушать мало крайне сложно. У многих происходит очень сильное отторжение малоедения, порой доходит до того, что человек постоянно находится в состоянии перманентного чувства голода, и в связи с этим проявляется нервозность и депрессия. Порой сверхограничения приводят к серьезным расстройствам пищевого поведения, поэтому здесь нужно быть крайне аккуратным.
Проблемы с родами и естественным ростом ребенка. Длительное малоедение не рекомендовано в период беременности и активного роста ребенка. И та и другая ситуация не время практиковать серьезные ограничения, у животных порой наблюдалась сильная редукция функций связанных с репродукцией.
Увеличенный уровень подвижности и общей активности. Особенно в те моменты, которые были связаны с принятием пищи. Порой даже наблюдались периоды агрессии во время трапезы.
Употребление пищи растягивалось. Животные-малоеды дольше употребляли пищу по времени несмотря на её меньшие объемы. По всей видимости это тоже результат приспособления к недостаточности питания.
В заключении
Очень часто малоедение связывают с духовными практиками или же каким-то мистическим действом, которое доступно лишь просветленным избранным. Эта практика действительно не для всех является простой, по, прежде всего, психологическим причинам, но она имеет под собой вполне объяснимый теоретический фундамент.
Чем меньше мы кушает, тем больше проживем, теперь этому есть вполне осязаемые подтверждения. Для многих из нас в современном мире снижение калорийности питания послужит доброй службой, поэтому не удивительно, что количество его последователей по всему миру лишь растет.
«Чем меньше мы кушает, тем больше проживем, теперь этому есть вполне осязаемые подтверждения.»
Шаталовские 96 лет это далеко не рекорд, а рекордсмены не только не следовали шаталовским рекомендациям, но даже и курили некоторые. Это говорит о том, что долгожительство это прежде всего везение, в том числе и генетическое.
Обжорство несомненно может сильно сократить жизнь, в то же время утверждать, что малоедение (очень существенное ограничение) — это панацея, некорректно. Могу оправдать такую статью только коммерческими интересами. 😉
Согласен, что тут гены свою роль отыгрывают в большей степени, но хочется же как-то посодействовать то продолжительности своего существования. Вот и получается, что работаем с тем, с чем можем. С образом жизни и питанием. Может дольше прожить и не выйдет, но зато хоть здоровыми будем.
А Шаталова очень клевая тетка, мне она очень симпатична. 😉 Мне нравятся люди именно со «старой закалкой» и их подходом к здоровью, но это, наверное, личное… знаю, что для многих она вовсе не авторитет
Могу оправдать такую статью только коммерческими интересами.
:))) Не, я больше денег получил за написание статьи про Е-шки, вот там меня «купили так купили»
Согласна с вами полностью
Шаталова утверждала, что малоедение и есть нормой питания человека. Что потребление в пищу слишком большого количества калорий попросту ведет к лишней нагрузке на организм, что связано с энергозатратами, с этим она связывала (не только с этим:) ) и продолжительность жизни.
Кроме того, она утверждала, что проводя свои опыты в пустыне во время сверхмарафонов, на низкокалорийной пище ее люди поправлялись, списывала это на солнце.
Я тоже скептически отношусь к праноедению, но вот идея о существовании еще источников энергии для человека, кроме алиментарного, очень интересная. Вернадский действительно написал ту статью об автотрофности человека, где утверждал похожие вещи.
А еще интересный опыт Волского, где он выкачал азот из воздуха и смотрел за развитием растения и, например, куриные яйца.
По себе пока судить сложновато, я только полтора месяца как СЕ) благодаря интернету (и этому сайту тоже), решил на днях начать практиковать леч. голодание, так как сразу переходить на рацион по Грэму было ошибкой, наличие нужной микрофлоры я не наблюдаю). После книг Шаталовой (и интернета просто) очень заинтересовала теория об энергетической целесообразности видового питания (или как-то так). Я молодой, меня действительно волнует мышечная масса, посмотрю на себе реально ли набрать вес на малокалорийном питании + дыхание + прогулки под солнцем. Благо, скоро лето)
P.S. сразу вопрос к автору статьи, если малокалорийная диета — не то. То для набора веса (мышцы) просто увеличить количество калорий на СЕ?
Сори, что отвечу за автора. Просто выскажу свое мнение.
Мое мнение, что на СЕ происходит потеря массы именно из-за низкоколарийного питания. Т.к. на СЕ можно, но иногда довольно сложно держать дневной рацион калорий в норме. Т.е. чтобы набрать массу, достаточно просто в рацион добавить калорийных продуктов. А чтобы набрать мышц, нужно в это время еще еще и нагрузить эти мышцы в качалке.
А вот что именно добавить, тот тут все индивидуально. И лучше если это будет не орехи. Например можно: злаки (как в проростках, так и мюсли), бобовые (чечевица, горох, так же в проростках, либо фасоль слабовареная, т.к. сырую ее не рекомендуют), зеленая гречка, может арахис (но он не всем идет), соя, в небольших количествах можно семечки (можно пророщенные), ну и т.д. Нужно пробовать, искать свое.
Можно конечно и на одних овощах/фруктах сидеть, но тогда придется в день их есть очень много.
Но моя рекомендация добавить не значит, что это должно стать основой рациона. Основа рациона, это все таки овощи, зелень, чуть фруктов. Ну и плюс еще что-нибудь более калорийного.
Малоедение — это не «не то» просто на нем, как и на сыроедении, сложнее набрать массу. Хотя… кто бы в этом сомневался 😉 И набор веса на сыроедении — это не только поднятие кол-ва ккал (хотя это тоже важно, это очень даже способствует) но и увеличение объемов нагрузки.
На обычноедении с обилием калорий и белка масса тела растет гораздо лучше, на сыроедении же для достижения того же уровня результатов придется попотеть, а некоторые высоты и вовсе будут недостижимыми для многих.
Это имхо. Вот такая вот природа зараза, везде компромиссы
Возможно что-то в малоедении есть. И СЕ кстати в основном и есть малоедение, т.к. на овощах довольно сложно набрать достаточное к-во калорий. Фрукты, чуть более калорийны.
Но лично мне сейчас ближе позиция Артема http://artemu238.livejournal.com/30542.html
«Тело недоедающего человека берёт недостающую энергию прежде всего из своих жировых запасов. Это доказано и досконально проверенно биохимиками и физиологами ещё в прошлом веке. Поэтому в этом вопросе не нужны никакие ухищрения. Употребляя 1000 ккал в сутки организм человека просто частично переключается на использование внутренних ресурсов. При этом главное помнить, что они в теле человека исчерпаемы.»
Т.е. как временная диета это хорошо, а вот как питание на всю жизнь, то наврядли.
В комментах к статье, я там упоминул одну книжечку. Книга во многом спорная, и он через чур сильно «наезжает» на Шаталову. Но кое-что мне показалось интересным. Первое, что на малоедении аэробные нагрузки жизненно необходимы. И второе, что при долгосрочном малоедении страдает мозг. Т.е. физическое тело может не истощаться, а вот мозгу не будет доставать энергии. В мозге и других органах и тканях лактат и глюкоза утилизируются в аэробном режиме. И в результате, при недостатке энергии для мозга, организм понижает потребление кислорода, за счет понижения частоты дыхания и пульса.
Ага, у малоедения уж очень много схожего с СЕ, многие механизмы прям по одним мотивам работают. Я согласен с позицией Артема полностью и согласен, что если употреблять меньше калорий нежели нужно организму для основного обмена, то вес поползет вниз. И я согласен в том, что чтобы набрать вес нужно кушать более калорийную пищу, хотя это не единственный фактор. Здесь играет роль и тип телосложения и активность щетовидки и микрофлора. Не просто в общем это.
Я согласен, что нагрузки необходимы, более-того считаю, что длительное малоедение (да и сыроедение тоже) может себе позволить только здоровый во всех аспектах человек. Мне кажется мой пример с учениками Шаталовой на это намекал 😉 Но вот на счет мозга я с тобой не соглашусь. Извини, но не поверю я вот в это без серьезных доказательств:
Имхо, глупости это. Для организма мозг — это «святая святых» которую он будет беречь до последнего. Вот у меня есть в сохраненном цитатка от врача-нейролога по теме:
А вот данные исследований «голодания до смерти» на собачках: http://golodanie.su/forum/attachment.php?attachmentid=3821&stc=1&d=1237562192
Мозг практически не тронут. Т.е. до последнего момента гибели с ним было все в порядке. Так что мне кажется это миф, скорее наоборот тело истощится но только не мозг.
Очень интересно про мозг!
Прочитал мнение Артема, познавательно. Я не подумал о таких нюансах, да и вообще думал их учитывали : ( Так что теперь склоняюсь более к его выводам. Хотя, возможно, все-таки попробую на себе со временем разное количество калорий: )
Юрий, Роман, спасибо за ответы: )
Про мозг я хотел написать, не то что он может быть «съеден» как жир/мышцы, а в том смысле что понижается его производительность. Т.е. если провести аналогию с компьютером. Допустим был комп, проц не разогнан. Потом в какой-то момент блок питания заменили на менее мощный (понизили калории/углеводы). Теперь чтобы комп запустился придется понизить тактовую частоту процессора и мат. платы (снижаем к-во потребляемого кислорода, понижаем частоту дыхания/пульс), Но вентилятор на проце мы не отключаем (т.е мозг в качестве питания мы не используем). И далее если на компе запускать только блокнот и калькулятор, то разницы можно и не заметить. Т.е. вроде все работает как и раньше (мысли текут, посмотреть телевизор можно). Но вот на 3-д игру частоты проца уже может и не хватить (почитать умную книжку, решить головоломку).
Но это происходит (понижение тактовой частоты=производительности) только при длительном недополучении калорий/углеводов. Что такое здесь «длительный» вопрос тонкий. Возможно пока хватает запасов жира или других запасов.
А вот кратковременное ограничение в еде, или голодание, наоборот стимулирует мозг и мозговую деятельность. Т.е. если нужно «решить задачу» то можно и поголодать для этого.
Ага, понял аналогию, но честно говоря нигде не встречал подобного. А вот напротив эффекты попадались, когда на малоедении и голодании напротив — резко прояснялось в голове… Не знаю.
Читал статью о ленинградской блокаде. Дама была научным сотрудником до, а после из-за голодовки не могла напрочь мозг — болела голова. Работу пришлось оставить.
На счет мышц уже обдумал, согласен..На счет мнения Артема — прочту полностью сегодня, и книгу найду, замечание только к цитате — «Употребляя 1000 ккал в сутки организм человека просто частично переключается на использование внутренних ресурсов. При этом главное помнить, что они в теле человека исчерпаемы.» -разве в таком случает не должна уменьшатся масса тела человека в долгосрочной перспективе?
А вот по поводу работы мозга интересно. К сожалению, я не знаю как это проверить( Имхо, для мене пока будет открыт вопрос о количестве источников энергии для человека, как бы это не звучало, и о нужном количестве ккал в сутки в норме (даже при 1 источнике). А пока этого не решу, постараюсь для себя есть больше. чем рекомендует Шаталова, но и по 3000+ ккал при физ.нагрузках я есть скорее всего не буду : )
Спасибо за ответ!
Юрий, добрый вечер, как вам эта тема? http://golodanie.su/forum/showthread.php?t=12651
Тема отличная! Многое вынес из нее для себя. Голодание.су периодически почитываю, поэтому в курсе многих хороших тем в ней
Garinich, простите, что влажу, а как вам отзыв anyk99 в конце 5й страницы? Лично я сомневался именно до прочтения этого отзыва) ну и так совпало, что вчера прочитал статью Юрия об аэробном гликолизе (http://truehealth.ru/energiya-i-eyo-poluchenie-iz-pishhi-osnovnoj-sekret-syroedeniya/).
В 2х словах — суть не в активном малоедении, а в самой активности. А результаты будут и на голодании, и на малоедении, и на сыроедении…и так далее) (это, скорее, цитата, сам не проверял, не успел еще)
P.S. если не сложно, объясните пожалуйста что именно имел ввиду автор в выше указанном отзыве, а именно: «Если серьёзно, то у нас есть система, очень напоминающая митохондриальную».
Спасибо
Я согласен что дело именно в активности, в т.ч. и убивание чувства голода «аэробикой».
Что имел ввиду anyk99, лучше у него самого спросить. Или в этой же теме поискать, он где-то там популярно разъяснял про митохондрии. Объяснить сам не смогу, ибо мозг об эту тему немного сломал.
Я больше руководствуюсь практикой, ибо теорий много, одна другой верней.
Сейчас проверяю морковоедение и активную физуху (начну, когда каки растают). Вдохновлялся spouk’ом — морковка, физуха, голодания, малоедение.
http://frutta-life.ru/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0510.jpghttp://frutta-life.ru/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0555.jpg
есть блог spouk.ru
Garinich, абсолютно согласен!) и по поводу «мозг сломал» (у меня аналогично уже)), и о руководстве практикой, и о морковном рационе + спорт. Я можно сказать вообще недавно стал сыроедом (1,5 месяца, с которых почти все время — неправильное питание, т.е. микрофлора вообще не та). Сейчас вот 1 раз голодал 3 дня (больше не рискнул), с завтра начинаю пить морковные соки + физ.нагрузки (на голодании что-то еле ходил, не то что нагрузки..), потом постараюсь не сходить с пищевых волокон, по крайней мере пока не утихнет жажда есть все подряд. а вообще, мечтаю наконец-то о легендарном приливе энергии.
блог интересный, сейчас почитаю, спс)
Голодание без нагрузок это тяжело для меня. Помню в конце второго дня еле ноги волочил, но решил провести зарядку. Через минуту забыл о слабости, о голоде, энергия аж из ушей полилась, настроение тоже — с нуля до полного обожания всех и вся =).
Бег считаю самой лучшей нагрузкой на СЕ, дополняя турником-отжиманиями-брусьями-итд.
Что то разбирая «как это работает» — полностью упустили из внимания ферменты (или энзимы — англ.). Даже странно — Шаталову упомянули, а ферменты — нет. Хотя я более склоняюсь к мнению врачевателя Серафима Чичагова: «видеть и верно схватывать совокупность вещей». Ученые пытаются разбить все на дискретные составляющие, открыть «норму потребления»: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Получили больше вреда. От «Здорового питания» — нормы белков, жиров, углеводов — болезней меньше не стало (Г.С.Шаталова, практикой с добровольцами вообще разнесла эти «нормы» в пух и прах). «Аптечные» минералы — например, сколько вреда приносит кальций (рекомендованный врачами при его недостатке) наверное все знают. А витамины? По сравнению с теми что в плодах и растениях — грубая поодделка, тяжелый суррогат, с усвоением на 1-10% а вреда… (ну что я еще про мочекаменную болезнь вам буду рассказывать, от витамина С? ). Добрались вот до калорий
Доктор Эдвард Хоуелл (Edward Howell): «когда много лет назад я работал в оздоровительном центре, я убедился, что просто
невозможно потолстеть от сырой еды НЕЗАВИСИМО от количества съеденных КАЛОРИЙ.»
К стати вот и о голодании: «Когда человек голодает, сразу приостанавливается выработка переваривающих ферментов…Во время голодания ферменты в организме освобождаются и работают на восстановление и очищение больных тканей…Цивилизованный человек ест такое огромное количество термически обработанной пищи, что ферменты только и заняты её перевариванием. В результате не хватает ферментов для поддержания тканей в здоровом состоянии…Большинство голодающих проходят так называемый исцеляющий криз. Пациенты могут чувствовать тошноту и головокружение. В это время ферменты пытаются изменить нездоровые структуры организма, они атакуют патологические ткани и разрушают непереваренные и непереработанные вещества а они в свою очередь выводятся с помощью кишечника, рвоты или через кожу.»
Эдвард Хоуелл обнаружил что ферменты это невероятно сложные структуры, чуть ли не существа, которые невозможно искуственно синтезировать.
Ну вот — а сколько еще непознаного? Бездна! Причем настоящие ученые видят и знают, что они вообще «ничего не знают».
Читая многих, как то больше убеждаюсь, мне кажется, что разбираться дискретно, «по научному» безсмысленно. Не возможно управлять космическим кораблем, изучив один винтик. А на все винтики — может жизни не хватить. А «видеть и верно схватывать совокупность вещей» — дает существенный результат.
Думаю, что при изучении механизма «как это работает» следует применить метод «совокупности вещей» (совокупности факторов). Как ни крути — а и у Шаталовой и других — СИСТЕМА, а не вырванные из контекста витаминыны, минералы, аминокислоты.
К стати, «Употребление пищи растягивалось».
Прочитав книгу Хироми Шинья «О вреде «здорового питания»», стал дольше жевать и акцентировать внимание на приеме пищи. Так вот — постепенно получилось тоже самое. По долгу смаковать — вкусовые ощущущения глубже, полнее, слюны больше и вроде открылось ощущущение пониманя момента — когда можно проглотить. Да и порция вроде уменьшилась, сама собой. Не как раньше — еды много — схватил, почуствовал вкус — ХОЧУ ЕЩЕ! Проглотил — и опять. И так пока не набъешь по самое немогу. Иногда по 2-3 тарелки — вкусно ведь, еще охота. К стати, прочитал что у наших долгожителей — у Абхазцев, торопливость в еде и разговоры за столом — это неприлично, некультурно.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, а нет ли какого-нибудь более дешевого варианта <a href=»http://vitahit.ru/»>спортивного питания</a>, а не товары из Интернет-магазинов? Может, можно просто дома сделать их этих же составляющих себе коктейль? Из натуральных продуктов, например?
Добрый день! Скажите, пожалуйста, а нет ли какого-нибудь более дешевого варианта http://vitahit.ru/ спортивного питания, а не товары из Интернет-магазинов? Может, можно просто дома сделать их этих же составляющих себе коктейль? Из натуральных продуктов, например?
Капустный квас без соли и дрожжей.
Малоедение без достаточной физической нагрузки вредно. Очень падает вес, пропадают мышцы, сильно падают силовые показатели, да и головной мозг начинает хуже работать. Проверено на себе. Тут было несколько правильных комментариев что любые практики должны сочетаться с физическими нагрузками, вот тогда тело более адекватно определяет что полезно а что не очень, да и видимо обмен веществ работает по другому, что увеличивает КПД тела.
Если в разумных пределах, то наверное будет польза. А так всё сомнительно
Чтобы похудеть нужно расходовать калорий больше чем потреблять. Суть таких диет основывается именно на этом правиле. Но надо помнить об недостатке диеты с понижением количества калорий — хочется кушать и появляется слабость и утомляемость. Прочитала хорошую статью об этом http://fitness-space.ru/diety/diety-s-ponizheniem-kolichestva-kalorij-v-den_10384/#more-10384