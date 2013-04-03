Очищение кишечника с помощью кружки Эсмарха. За и против

С процедурой под названием «клизма» знакомы многие. Очищение кишечника с её помощью применяется не только в медицинских целях, но и в домашних условиях. С ней знакомы, прежде всего, сторонники детоксикации или очищения организма от шлаков и, конечно же, голодания.
Отношение к этому мероприятию у людей двоякое, от крайне негативного до возведения в ранг панацеи от всех болезней. Попробуем разобраться и, прежде всего, ответим себе на вопросы: «есть ли вообще смысл в очищении кишечника таким способом?» и «в каких ситуациях клизма оправдана и напротив — навредит организму?».
Так же будет дано описание методики очищения кишечника с помощью кружки Эсмарха.
А нужна ли вообще клизма?
Это, безусловно, первый вопрос который следует задать себе, следует ли мне вообще заниматься такими процедурами? В медицине клизмы используются для решения следующих задач:
- при серьезных запорах для разжижения и вывода части содержимого толстой кишки;
- для удаления токсических веществ, которые могут там содержаться после отравления;
- перед операциями, родами, применением лекарственных клизм или же перед исследованием ЖКТ различными методиками.
В этом списке мы не видим, чтобы кружку Эсмарха использовали для выведения шлаков. Да, наука не приемлет этого понятия, и мнение сторонников детоксикации с помощью клизм вызывает у большинства врачей лишь улыбку. Дело в том, что никаких «годовалых залежей» и «завалов шлаков» у нас в кишечнике просто нет! У здоровых людей все всегда выводится без лишних проблем и проводить дополнительные мероприятия по устранению того, чего не существует можно расценивать либо как глупость. Считать так — значит всерьез недооценивать способности нашего организма.
Остается еще одна ситуация, в которой использование клизм в домашних условиях порой оправдано — лечебное голодание.
Очищение кишечника в период голодания
Известно, что лечебное голодание в клиниках или в домашних условиях часто сопровождается процедурами очистки толстой кишки. Зачем это делается, если не для «вывода шлаков»?
Известный врач Ю.С. Николаев, через клинику голодания которого прошло в свое время тысячи пациентов, ставил кружку Эсмарха каждый день. Порой даже по несколько раз. Конечно, делал он это не для того, чтобы «завалы разгрести», а совсем по другим причинам.
Первая состоит в том, что голодать с периодическим очищением толстого кишечника было субъективно проще для многих пациентов. Организм на голодании чаще всего не справляется с утилизацией и выводом продуктов метаболизма, поэтому клизма является хорошей помощью тем, у кого не хватает «запаса здоровья», чтобы иметь на голоде достаточную активность кровотока и перистальтики для этого.
Не все голодающие здоровы, что очевидно, и особенно сложно тем, кто имеет крайне вялую перистальтику, детренированную в следствии малого количества клетчатки и обилия обработанной пищи в рационе. На голоде у таких людей она вовсе отказывает и тут уже без неестественных методик, вроде клизм, не обойтись. Кстати, прогулка и физические нагрузки являются неотъемлемой частью голодания, которые повышают уровень самоощущения как раз благодаря тому, что не только способствует выводу накоплений продуктов обмена с клеток тканей, но и дополнительной стимуляции перистальтики.
Голодание, как лечебный метод, даже на сегодняшний день зачастую непредсказуем и поэтому требует от врачей усиленной осторожности и внимания. Во времена Николаева информации по голоду было в разы меньше, соответственно и меры предосторожности выше. Важность же субъективной легкости самоощущения голодающего сложно переоценить.
Здоровый же человек, который активен по жизни и хоть немного приспособлен к голоду в клизмах не нуждается в принципе. Его организм справится с голодом в том смысле, что будет достаточно силен и натренирован, чтобы адекватно функционировать в таких условиях. Голод у здорового человека не «отключает» перистальтику, и её уровня достаточно для вывода естественных продуктов обмена. (Не шлаков)
Сегодня же в клинике последователей методики Ю.С.Николаева используют очищение кишечника лишь 3 раза: при входе, в середине голода и уже на выходе из него. И даже эти рамки не строги.
В противовес классическому голоданию можно привести в пример П. Брегга, довольно известного сторонника натуропатии и голодания в частности. Он не советовал использовать клизму по причине её «ненатуральности». Да, животные не промывают себе кишечник в дикой природе, но и ожирения у них не бывает, а уровень физической активности побольше чем у нас… Зато Брегг так же описывал голодание как сложный процесс, когда человек все свои голодные дни лежит на кровати пластом и мучается от интоксикации. Клизма в таких случаях чаще всего помогает.
Человек, к сожалению, довольно брезгливое существо и если в клинике у него нет выбора и на процедуры его загонят и на зарядку всегда вытолкают, то промывание кишечника в домашних условиях некоторыми не приемлем. Тем не менее, при голодании (если вы не бывалый голодальщик) периодические очищения кишечника по самочувствию помогут вам чувствовать себя значительно лучше, и этот факт отмечают большинство практикующих. Если у вас не справляется перистальтика, нестабильный стул, то клизма поможет компенсировать эту оплошность. А таких большинство.
Ставить же клизму или нет, — это выбор лично каждого. Для тех, кто «за» ниже описана довольно простая методика по очищению кишечника на дому.
Методика очищения кишечника с помощью кружки Эсмарха
Итак, первое что нужно сделать это купить в ближайшей аптеке кружку Эсмарха, если у вас её уже нет, она и будет использоваться нами.
В самой процедуре нет ничего неприятного если делать её в домашних условиях предложенным способом. Она подойдет всем без исключения, а те кто делает очищение кишечника впервые будет удивлен на сколько просто будет организму перенести это мероприятие Проводить его рекомендуется рано утром или вечером перед сном, предварительно сходив «по большому».
Итак, вам необходима кружка Эсмарха и около 1,5 л. жидкости, предварительно вскипяченной и остывшей до приемлемой телу температуры 25-35 °C. Заливаем воду, а после откручиваем краник на конце длинной трубки, вытеснив тем самым из нее остатки воздуха. Подвешиваем наше устройство над ванной (чаще всего подойдет штырек от душа) и напускаем в саму ванну немного воды, которой должно хватить, чтобы покрыть ваш живот если вы ляжете на спину.
Смажьте наконечник клизмы растительным маслом, что поможет легко ввести его в себя. Открываем краник на наконечнике и вводим его аккуратно под водой. Помните, что вы можете регулировать поток не только самим краником, но и пережимая шланг пальцами. Вода в ванной методике не обязательна, но такой способ значительно проще, порой даже сложно будет почувствовать поток направленный внутрь своего тела. После того, как вся вода будет залита рекомендуется подождать 5-7 минут и лишь затем идти в туалет. Возможно, в первые разы будет не просто перетерпеть явные позывы на унитаз, но это нормально, — сперва не всегда удается.
После полного очищения кишечника можно принять душ.
Противопоказания
Эта процедура безопасна практически для каждого человека, клизма не вымывает нашу естественную микрофлору и никаким другим образом не вредит нам. Но есть ряд противопоказаний, которые стоит учитывать:
- воспалительные процессы в толстой кишке;
- тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность;
- внутренние желудочно-кишечные кровотечения;
- геморрой.
В качестве заключения
Очищение кишечника — это лечебная процедура и требует к себе соответствующего обращения. Кишечник рядового человека не содержит шлаков, «отходов», токсинов и прочих страшный отравляющих наше тело гадостей, которыми нас так любят пугать в интернете. Это — лишь миф и, иногда, мотив для заработке денег на процедурах вроде колонотерапии.
В обычные дни нет никакой необходимости пользоваться такими процедурами. Исключением могут стать ситуации, о которых уже говорилось в начале статьи: отравления и прочие исключительные случаи.
Что до лечебного голодания, то выбор использовать или нет процедуру очищения кишечника в период отказа от еды или нет останется за вами. Чаще эти процедуры позитивно сказываются на самочувствии и, прежде всего, на эмоциональном состоянии, которое зачастую является решающим в успехе всего голода.
Мне кажется, есть намного лучший способ очистить организм водой — пракшалана. Как-то он понатуральнее, что ли, будет.
=)
Да тут не сколько вопрос в «натуральности», сколько в результате. Клизмы работают и помогают если их ставить по назначению…
Пракшалана, конечно, эффективней кружки Эсмарха. Но не все ее могут верно сделать, а вот с клизмой все проще Ну и пракшалана — процедура не из приятных, хотя и чистит весь ЖКТ 😉
Если «входить» в длительное голодание, более 7-10 суток, то «ставить» клизму очень желательно.
«Здоровых людей нет, есть недообследованные…» :))
+1 об этом и написал в статье. На входе в длительную голодовку клизма ощутимо помогает
Применял и Пракшалану и кружку Эсмарха. Пракшалана, конечно, покруче. И весь кишечник очишает, плюс желудок, и специальный внутренний массаж получается. Кстати, пракшалана именно очищающая крийя. Т.е. она была придумана много тысячелетий назад и стех пор успешно практиковались многими поколениями йогов и йогинь именно для очищения. И без голодания. Это отдельная очищающая практика. Во время голодания ее применять скорее всего невозможно. Во всяком случае четко написано когда после Пракшаланы нужно начинать есть и что именно есть, а также что и когда есть перед практикой.
Мое резюме и ремарка: если пракшалана создана именно для очищенияч, значит все-таки есть что очищать, в том числе и здоровым людям, таким как например продвинутые йоги.
21 век на дворе, какие прокшаланы:) — фортранс, лавакол по круче будут в плане единовременной очистки сверху донизу.
хорошо, конечно, что есть средства, специально разработанные в помощь для таких деликатных процессов) для кого-то это может быть единственной возможностью.
но, во-первых, вот что пишет по этому поводу словарь яндекса:
ПОКАЗАНИЯ:
Очищение толстой кишки при подготовке пациента к:
эндоскопическому или рентгенологическому исследованию толстой кишки;
оперативным вмешательствам, требующим отсутствия содержимого в толстой кишке.
т.е. речь идет только о толстой кишке!!
хотя, надо заметить, что описания различны в разных источниках! я склонен доверять в большей степени яндексу, чем даже пусть и медицинским сайтам, но, ориентированным на рекламу, продвижение и дистрибуцию медпрепаратов и услуг.
во-вторых: именно в наш 21 век можно наблюдать картины чудовищного загрязнения. я живу за городом, и проходя через лес вдоль ручья, вижу как по-разному ведут себя загрязнения. если кто-то выбросил шкурку от банана или апельсинов или даже бумагу, то они гниют и растворяются со временем, и вообщем-то органично вписываются в метаболизм природы. а вот пластиковые, металические, стеклянные банки и бутылки, пакеты и прочее — разумеется не растворяются!! и не растворятся еще лет пятьсот как минимум, а отдельные «произведения» рук человеческих не разложатся даже в ближайшие 1500 лет!!! Такой муссор накапливается и препятствует движению воды в ручье. В таких местах образуется вонючая помойка, которая не только на рассасывается, но, и только разбухает. и никогда сама по себе не рассосется. единственной возможностью ее убрать является вручную разобрать завал и вынести в другое место.
Примерно то же самое происходит в наших организмах! искусственные соединения созданные людьми для придания выгодных товарных свойств, повышения сроков хранения, улучшения внешнего вида продукции, на самом деле далекие от натуральности не смотря на свою привлекательность, — могут не только не вписываться в метаболизм наших тел, но, и создавать препятствия. Например: пару месяцев назад я купил томаты в магазине и все кроме одного употребил в пищу. а последний оставил лежать на столе. совершенно естественно для него было бы начать плесневеть, киснуть, гнить и т.д. и похожим процессам он был бы подвергнут в моем желудке. но, томат пролежал около месяца не испортившись (он был мытый, т.е. без защитной пленки)!!! вопрос: насколько хорошо он растворится в моем жкт? все ли пойдет мне на пользу? и не останется ли чего лишнего???
одна очень известная врач косметолог утверждает, что многие люди приходящие к ней чтобы похудеть, сбросить лишний жир — на самом деле не обладают таким лишним жиром. а излишняя полнота вызвана у них за счет лимфостаза — т.е. лимфатического отека. т.е. это когда организм не может справиться с завалами и эвакуировать накопившиеся отходы! и что рано или поздно, такие залежи приводят к еще более серьезным проблемам. точка зрения этого доктора не нашла поддержки у широкого круга медработников, и часто подвергается критике. однако, и сама врач и ее клиенты демонстрируют завидно потрясающие качества и признаки молодости и здоровья.
В конце концов решать как что и чем очищать придется самим и ответственность за это решение тоже брать самим.
P.S. В целях отсутствия рекламного контекста я не указывал ни названия лек препаратов, ни фамилий.
окстись!:) через что принимают мной указанное? через толстую кишку чтоль? чтоб писать такое «т.е. речь идет только о толстой кишке!!» или оно телепортируется из рта сразу в толстую кишку минуя пищевод, желудок, тонкую кишку?
остальное тож от лукавого= половинчато. ибо. есть нормо среда Ph(протоны Н+) http://yadi.sk/d/pm3abXti5Azky и процессы окисления=потеря электронов и восстановления=накопления электронов =>параметр(rН2) в ней(как есть анаболизм и катаболизм) и если есть баланс между ними aka приемом и отдачей электронов, то и проблем у тебя не будет. так называемые «жиробасы»=Тормоза завязли в восстановительной фазе(закрытые мембраны) — фаза стяжания электронов и как следствие снижения Ph -фаза остановки токов-болото, и естественно там и лимфостаз никакой ибо они перешли на приемущественно анаэробный вид существования и требуют ОКИСЛЕНИЯ ака кислорода=всех окислительных элементов, те что будут отнимать электроны => +- это все что выше водорода по электроотрицательности(та же марганцовка за счет 4х О), вода щелочная с +ОВП. Те же, кто завяз в окислительной фазе(открытые мембраны-решето)=Шустрики, всё с точностью до наоборот надобно делать. Ну а мониторить ака сверятся — по ср. дневным значениям согласно биоэлектроннике Винсента + сопротивление + поверхностное натяжение мочи,отображающее состояние мембран клеток(либо по осадку после холодового отстоя — ураты и кислая моча у первых или фосфаты и щелочная моча у вторых). Эт в первом приближении и для затравки:) тут все хитро написано(для компактификации) раза с 20 поймешь что написано,через годик догонишь о чем речь шла:)
Да в догонку,для регуляции мембран, первым ненасыщенные жиры вторым насыщенные.
спасибо за оперативный комментарий. прежде всего, я бы хотел отметить, что не хочу спорить. во-вторых хочу сказать, что я не специалист, и не утверждаю, что у меня очень высокий уровень знаний. тем не менее хочу предположить, что линейный полимер (являющийся основой указанных лекарств) эффективно действует только в толстом кишечнике потому что в других отделах кишечника вода не задерживается, и кроме того активно участвует в других биохимических процессах, и видимо не образуется сколько-нибудь значительное количество водородных связей между полимером и водой.
так же хочу заметить, что указанные лекарства — просто слабительные. т.е. они работают для опустошения, а не очищения. разница станет понятнее, если сравнить сорбенты и слабительные) — это очень разные группы лекарств, совсем не похожие друг на друга!! И даже наоборот, после вступления воды в водородные связи с полимером, она, наверное, утрачивает в значительной степени свои растворяющие, а следовательно и очищающие свойства.
насчет биолектроники винсента — надо будет почитать поближе, хотя, с первого же взгляда заметны глюки. например: соль — натрий хлор, содержит и кислотообразующий элемент хлор, и железо — натрий. и по валентности они равны. так к какому типу отнести?) а аминокислоты проявляют свойства как кислот, так и оснований, отсюда и их название. и в жкт они не распадаются до первоэлементов, а усваиваются именно цепочками. и к чему их отнести? возможно, что это еще одна бредовая теория, якобы объясняющая все на свете. хотя интересные идеи там наверняка есть. уже сама по себе идея такой классификации продуктов любопытна).
мыслишь правильно — примем к сведению, а там поглядим. главное на «глюках» по началу не буксовать:)
конечно это слабительное, но любое слабительное делает +-80% очищения, за счет вымывания внутрипросветного содержимого, которое(микрофлора внутрипросветная) вне нормы и производит всякую непотребность(нашу родную пристеночную хрен чем вымоешь) при нарушениях в переработки пищи в вышележащих отделах пищеварительного тракта, нагружая тем самым, всю систему на переработку-выведение их жизнедеятельности. А уж затем можно догонятся всякими энтеросгелями да полисорбами.
соль эт соединение(завершенное электронов(практически) не принимает и не отдаёт http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-неорганическое до кучи), а не отд элемент — неорганические соли выпадают в 3 секторе(там где крест могильный), органические в 1(7), а норма она посредине:)
отн винсента -эт жидкостные характеристики, их и контролируй, но Главное это контроль изменений от принимаемого по показателям сред(моча, cлюна, кровь).
по аминокислотам для наглядности http://yadi.sk/d/wjj_eJbP5CtZC Анти-Т ведущие из 1(7) в 3(3) квадрат и наоборот(анти-Ш)
чутка видоизменений в картинках:) =>
http://yadi.sk/d/mbg4UDeQ5D39w http://yadi.sk/d/PYZZwW_u5D3Ny http://yadi.sk/d/VuC3S75j5D2pI http://yadi.sk/d/vpkz1Sa35D2gW http://yadi.sk/d/OHGg5bZd5D2wI http://yadi.sk/d/esbXvUo85D3TM
по остальному глянь при интересе http://vk.com/osb_osnova http://vk.com/mdoctor_osb
Постоянно очищать организм кружкой Эсмарха нет необходимости, как было выше сказано в статье. Однако, несогласен, что Кишечник рядового человека не содержит шлаков, «отходов», токсинов — содержит завалы и камни, если человек не соблюдает раздельное питание Поэтому, при очищении организма применяется кружка Эсмарха. Сам прошел курс очищения по методике Надежды Семеновой — кому интересно, вот книга
есть такое средство Фортранс заменяет все кружки :)))
Интересно написано: «никаких «годовалых залежей» и «завалов шлаков» у нас в кишечнике просто нет! У здоровых людей все всегда выводится без лишних проблем и проводить дополнительные мероприятия по устранению того, чего не существует можно расценивать либо как глупость. Считать так — значит всерьез недооценивать способности нашего организма.» Что же тогда выходит из организма в виде слизи, твердых черных комков и всякой прочей нечисти?.. Да и где Вы сейчас видели здоровых лудей? Кроме того, как Вы справедливо заметили, у нашего организма есть способности, но не мы ли мешаем этим способностям проявиться в полную силу своим питанием, привычками и образом жизни?
Удивительно, сколько эмоций вокруг клизмы. Это хорошо, т.к. последние 500 лет люди считали, что венец эволюции где-то в их голове. Типа, мозг. Микробиом наш спутник по жизни (все последние 3 миллиарда лет). Видов, генетически не родственных микроорганизмов, зарегистрировано в кишечнике, более 900, из них описаны 120, изучено, признано и введено в мед.практику 20 (пробиотики). Численность микробиома превышает число клеток нашего организма (по разным оценкам) в 10-100 раз. Кто в доме хозяин, вопрос спорный. Если хвост рулит собакой, то почему она думает, что ест, что она хочет, болеет, чем ей следует и умирает от своих болезней? Боюсь, что у нас с микробиомом общая судьба (эпигенез). Нам предстоит пережить очередной кризис эгоцентризма и даст Бог, научить собаку рулить хвостом. Кому интересно, как мы занимаемся этим «собаководством», вот ссылка http://www.golod.org
thanks good night
Спасибо за грамотное изложение полезного материала! Всем читателям этого замечательного блога, советую также ознакомится с методом чесночной чистки от паразитов.