Очищение кишечника с помощью кружки Эсмарха. За и против

С процедурой под названием «клизма» знакомы многие. Очищение кишечника с её помощью применяется не только в медицинских целях, но и в домашних условиях. С ней знакомы, прежде всего, сторонники детоксикации или очищения организма от шлаков и, конечно же, голодания.

Отношение к этому мероприятию у людей двоякое, от крайне негативного до возведения в ранг панацеи от всех болезней. Попробуем разобраться и, прежде всего, ответим себе на вопросы: «есть ли вообще смысл в очищении кишечника таким способом?» и «в каких ситуациях клизма оправдана и напротив — навредит организму?».

Так же будет дано описание методики очищения кишечника с помощью кружки Эсмарха.

А нужна ли вообще клизма?

Это, безусловно, первый вопрос который следует задать себе, следует ли мне вообще заниматься такими процедурами? В медицине клизмы используются для решения следующих задач:

при серьезных запорах для разжижения и вывода части содержимого толстой кишки;

для удаления токсических веществ, которые могут там содержаться после отравления;

перед операциями, родами, применением лекарственных клизм или же перед исследованием ЖКТ различными методиками.

В этом списке мы не видим, чтобы кружку Эсмарха использовали для выведения шлаков. Да, наука не приемлет этого понятия, и мнение сторонников детоксикации с помощью клизм вызывает у большинства врачей лишь улыбку. Дело в том, что никаких «годовалых залежей» и «завалов шлаков» у нас в кишечнике просто нет! У здоровых людей все всегда выводится без лишних проблем и проводить дополнительные мероприятия по устранению того, чего не существует можно расценивать либо как глупость. Считать так — значит всерьез недооценивать способности нашего организма.

Остается еще одна ситуация, в которой использование клизм в домашних условиях порой оправдано — лечебное голодание.

Очищение кишечника в период голодания

Известно, что лечебное голодание в клиниках или в домашних условиях часто сопровождается процедурами очистки толстой кишки. Зачем это делается, если не для «вывода шлаков»?

Известный врач Ю.С. Николаев, через клинику голодания которого прошло в свое время тысячи пациентов, ставил кружку Эсмарха каждый день. Порой даже по несколько раз. Конечно, делал он это не для того, чтобы «завалы разгрести», а совсем по другим причинам.

Первая состоит в том, что голодать с периодическим очищением толстого кишечника было субъективно проще для многих пациентов. Организм на голодании чаще всего не справляется с утилизацией и выводом продуктов метаболизма, поэтому клизма является хорошей помощью тем, у кого не хватает «запаса здоровья», чтобы иметь на голоде достаточную активность кровотока и перистальтики для этого.

Не все голодающие здоровы, что очевидно, и особенно сложно тем, кто имеет крайне вялую перистальтику, детренированную в следствии малого количества клетчатки и обилия обработанной пищи в рационе. На голоде у таких людей она вовсе отказывает и тут уже без неестественных методик, вроде клизм, не обойтись. Кстати, прогулка и физические нагрузки являются неотъемлемой частью голодания, которые повышают уровень самоощущения как раз благодаря тому, что не только способствует выводу накоплений продуктов обмена с клеток тканей, но и дополнительной стимуляции перистальтики.

Голодание, как лечебный метод, даже на сегодняшний день зачастую непредсказуем и поэтому требует от врачей усиленной осторожности и внимания. Во времена Николаева информации по голоду было в разы меньше, соответственно и меры предосторожности выше. Важность же субъективной легкости самоощущения голодающего сложно переоценить.

Здоровый же человек, который активен по жизни и хоть немного приспособлен к голоду в клизмах не нуждается в принципе. Его организм справится с голодом в том смысле, что будет достаточно силен и натренирован, чтобы адекватно функционировать в таких условиях. Голод у здорового человека не «отключает» перистальтику, и её уровня достаточно для вывода естественных продуктов обмена. (Не шлаков)

Сегодня же в клинике последователей методики Ю.С.Николаева используют очищение кишечника лишь 3 раза: при входе, в середине голода и уже на выходе из него. И даже эти рамки не строги.

В противовес классическому голоданию можно привести в пример П. Брегга, довольно известного сторонника натуропатии и голодания в частности. Он не советовал использовать клизму по причине её «ненатуральности». Да, животные не промывают себе кишечник в дикой природе, но и ожирения у них не бывает, а уровень физической активности побольше чем у нас… Зато Брегг так же описывал голодание как сложный процесс, когда человек все свои голодные дни лежит на кровати пластом и мучается от интоксикации. Клизма в таких случаях чаще всего помогает.

Человек, к сожалению, довольно брезгливое существо и если в клинике у него нет выбора и на процедуры его загонят и на зарядку всегда вытолкают, то промывание кишечника в домашних условиях некоторыми не приемлем. Тем не менее, при голодании (если вы не бывалый голодальщик) периодические очищения кишечника по самочувствию помогут вам чувствовать себя значительно лучше, и этот факт отмечают большинство практикующих. Если у вас не справляется перистальтика, нестабильный стул, то клизма поможет компенсировать эту оплошность. А таких большинство.

Ставить же клизму или нет, — это выбор лично каждого. Для тех, кто «за» ниже описана довольно простая методика по очищению кишечника на дому.

Методика очищения кишечника с помощью кружки Эсмарха

Итак, первое что нужно сделать это купить в ближайшей аптеке кружку Эсмарха, если у вас её уже нет, она и будет использоваться нами.

В самой процедуре нет ничего неприятного если делать её в домашних условиях предложенным способом. Она подойдет всем без исключения, а те кто делает очищение кишечника впервые будет удивлен на сколько просто будет организму перенести это мероприятие Проводить его рекомендуется рано утром или вечером перед сном, предварительно сходив «по большому».

Итак, вам необходима кружка Эсмарха и около 1,5 л. жидкости, предварительно вскипяченной и остывшей до приемлемой телу температуры 25-35 °C. Заливаем воду, а после откручиваем краник на конце длинной трубки, вытеснив тем самым из нее остатки воздуха. Подвешиваем наше устройство над ванной (чаще всего подойдет штырек от душа) и напускаем в саму ванну немного воды, которой должно хватить, чтобы покрыть ваш живот если вы ляжете на спину.

Смажьте наконечник клизмы растительным маслом, что поможет легко ввести его в себя. Открываем краник на наконечнике и вводим его аккуратно под водой. Помните, что вы можете регулировать поток не только самим краником, но и пережимая шланг пальцами. Вода в ванной методике не обязательна, но такой способ значительно проще, порой даже сложно будет почувствовать поток направленный внутрь своего тела. После того, как вся вода будет залита рекомендуется подождать 5-7 минут и лишь затем идти в туалет. Возможно, в первые разы будет не просто перетерпеть явные позывы на унитаз, но это нормально, — сперва не всегда удается.

После полного очищения кишечника можно принять душ.

Противопоказания

Эта процедура безопасна практически для каждого человека, клизма не вымывает нашу естественную микрофлору и никаким другим образом не вредит нам. Но есть ряд противопоказаний, которые стоит учитывать:

воспалительные процессы в толстой кишке;

тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность;

внутренние желудочно-кишечные кровотечения;

геморрой.

В качестве заключения

Очищение кишечника — это лечебная процедура и требует к себе соответствующего обращения. Кишечник рядового человека не содержит шлаков, «отходов», токсинов и прочих страшный отравляющих наше тело гадостей, которыми нас так любят пугать в интернете. Это — лишь миф и, иногда, мотив для заработке денег на процедурах вроде колонотерапии.

В обычные дни нет никакой необходимости пользоваться такими процедурами. Исключением могут стать ситуации, о которых уже говорилось в начале статьи: отравления и прочие исключительные случаи.

Что до лечебного голодания, то выбор использовать или нет процедуру очищения кишечника в период отказа от еды или нет останется за вами. Чаще эти процедуры позитивно сказываются на самочувствии и, прежде всего, на эмоциональном состоянии, которое зачастую является решающим в успехе всего голода.