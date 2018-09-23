Эфирные масла издавна использовались как в оздоровительных целях, так и в косметологических. Египтяне были первыми, кто открыл это чудодейственное средство. Они прибегали к пахучим маслам в медицине, косметологии, религиозных церемониях и даже в кулинарии. Ладан, сандаловое дерево, мирра и корица считались ценным грузом. Их перевозили целыми караванами верблюдов, иногда, для того, чтобы обменять на золото. Эфирные масла – лучший помощник красоты!

Ценный опыт использования эфирных масел позаимствовали и греки, а также римляне. Эфирные масла начали использовать для терапевтического массажа и ароматерапий, а также для личной гигиены и укрепления здоровья. Благодаря своим ароматическим и антибактериальным свойствам пахучие масла стали популярными во всем мире. Ниже приведен список из десяти самых популярных и универсальных эфирных масел, используемых в уходе за кожей. Следует помнить, что перед применением того или иного эфирного масла, его нужно протестировать: нанести на небольшой участок тела, например, на запястье, и оставить на ночь. Если утром аллергической реакции вы не заметили, можно смело использовать масло для вашей кожи. Лаванда: универсальное масло с противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Запах лаванды способен расслабить ум и тело. Это масло отлично снимает воспаление, способствует быстрому заживлению ран и укусов насекомых. В косметологии его можно применять в неразбавленном виде. Бергамот: масло со сладким цитрусовым ароматом успокаивает и поднимает настроение. Если ваша кожа склонна к появлению прыщей, масло бергамота – ваш спаситель! Оно просто обязано быть в арсенале обладательниц проблемной кожи. Масло Мандарин Мандарин: идеально подходит для использования во время беременности. Такое масло способствует регенерации клеток и предотвращает появление растяжек. Его также используют по уходу за жирной кожей лица, для лечения кожных заболеваний, в том числе и акне. Масло Розмарин Розмарин: обладает стимулирующим и омолаживающим эффектом. Помогает снять стресс, облегчить головные боли, а также справиться с нервными расстройствами. Стимулирует кровообращение кожи, снижает жирность волос. При регулярном использовании помогает справиться с дерматитом, псориазом и перхотью. Масло Сандал Сандал: экзотическое масло с чувственным ароматом подходит для всех типов кожи. Помогает снять нервное напряжение и сосредоточить внимание. Масло Иланг-иланг Иланг-иланг: идеально подходит для любого типа кожи, но особенно – для жирной, уставшей, воспаленной или раздраженной кожи. Масло Мирра Мирра: одно из самых древнейших эфирных масел. Обладает успокаивающими, заживляющими свойствами. Идеально подходит для зрелой кожи. Борется с инфекциями, заживляет и ухаживает за потрескавшейся кожей. Масло Розы Роза: пьянящий аромат сладких роз оказывает успокаивающее и оживляющее действие на чувствительную кожу. Подходит для использования на всех типах кожи. Делает выработку кожного сала сбалансированной и помогает исцелить воспаленную кожу. Масло Римская ромашка Римская ромашка: используется для лечения экземы, дерматита и псориаза, прыщей. Кроме того, эфирное масло ромашки помогает при лечении ран и рубцов. Масло Нероли Нероли: отлично подходит для всех типов кожи любых возрастов, но особенно необходимо для зрелой кожи. Масло нероли тонизирует кожу и улучшает цвет лица.

Применение эфирного масла

Наверное, один из самых прекрасных, самых ценных подарков, которые были даны женщинам самой природой, можно считать эфирные масла. Они невероятно влияют на красоту женщины, восстанавливая и защищая ее. Некоторые масла способны в считанные секунды успокоить женщину, другие, наоборот, за пару минут возвращают бодрость и снимают усталость. Есть виды масел, с помощью которых вполне можно оздоровить свой организм. Есть и такие, что помогают дамам контролировать свое психологическое состояние. И самое важное из всего вышесказанного заключается в том, что любое настоящее эфирное масло – это на 100% натуральный продукт, который не способен причинить вред при его правильном использовании.

Кедровое масло

Кедровое масло женщины использовали с давних времен. Его достаточно сложно получать, но это их никогда не останавливало. Ведь дамы упорны, а чего не сделаешь для своей собственной красоты! Чаще всего с помощью этого масла ухаживают за кожей. Его можно добавлять и в крема, и в маски для лица, и в очищающие средства. Благодаря тому, что в состав масла входит огромное количество нужных коже антиоксидантов, эффект после использования масла просто поражает. Уже доказано, что кедровое масло способно улучшить внешний вид кожи. А, кроме того, оно помогает женщинам вести главную борьбу их жизни – не стареть.

Миндальное масло

Или вот, миндальное масло. С его помощью производители уже давно изготавливают и лосьоны, и тоники, и крема, и сыворотки. Но куда лучше использовать не косметическое средство, в состав которого входит это масло, а его само. Особенно хорошо делать на кожу лица маски с миндальным маслом. После одной процедуры можно заметить, как кожа очищается, увлажняется, и начинает сиять.

Маска способна вернуть коже лица свежесть. Поэтому стилисты и советуют использовать ее регулярно, и особенно – перед торжественными событиями, когда требуется выглядеть великолепно. Такое простое масло, как овсяное, оказывается, тоже весьма полезно. Оно и питает, и увлажняет наши волосы, кожу, ногти. Все продвинутые леди уже давно используют его дома для придания себе любимой более ухоженного облика.

Кроме этого, с помощью масла можно ухаживать и за кожей малыша – оно не вызывает аллергическую реакцию. Наверное, для женщин, самым важным является то, что это масло способно вернуть коже и волосам молодость. Доказано, что оно даже небольшие мимические морщины разглаживает без следа!

Свойства эфирного масла.

Раз уж на прошлой неделе я рассказала про свои любимые эфирные масла, то в это воскресенье по логике надо написать про базовые. Базовые масла меня почему-то изначально привлекают больше, чем эфирные. Может потому, что именно с них и началось мое знакомство с миром ароматерапии. Любимчиков у меня здесь много, но раз уж я выделила 3 основных эфирных масла, значит и с базовыми поступлю также. Итак, мои 3 любимых базовых масла и свойства масел.

Масло виноградных косточек

Начну с фаворита. Им является масло виноградных косточек. Для меня оно самое универсальное и самое необходимое базовое масло. Без него не обходится ни одна смесь для лица, тела и маска для волос. Виноградное масло прекрасно облегчает «жирные», тяжелые смеси (например, масло пшеничных зародышей и авокадо). Но в чистом виде оно, увы, мне не подходит — сушит кожу. Хотя справедливости ради стоит отметить, что моя кожа нормально может воспринимать только масляные смеси, и еще ни одно базовое масло в чистом виде она не встретила без капризов.

Миндальное масло

Второе самое часто используемое масло — это миндальное. Его популярность в моем уходе связана в первую очередь с ценой. Покупаю я его в аптеке всего за 60 руб. за 50 мл, производитель — фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга Галенофарм. Кроме миндального масла эта компания выпускает персиковое и абрикосовое масло вполне достойного качества. Так что миндальное масло (в отличии от того же жожоба или макадамии) могу со спокойной душой лить его в любом количестве , абсолютно не жалея.

Смесь миндального и виноградного масел использую для массажа. Получается двойная польза — хорошее скольжение рук и полноценный уход за кожей. Да, и миндальным маслом перед сном смазываю кутикулы и массирую ногтевое ложе. Забыла про заусенцы, слоение и ломкость ногтей.

Масло жожоба

Третьим по счету, но далеко не последним по значимости, является масло жожоба. Это масло я использую только для волос. Именно оно делает мою сухую, окрашенную солому тем, что у людей гордо именуется «Волосы» Маски для волос делаю 2 раза в неделю с разными составляющими, но жожоба всегда в них присутствует. Именно жожоба я обязана ухоженными, густыми и блестящими волосами. На кожу лица и тела это масло не оказало супер эффекта. Поэтому я решила не переводить драгоценный продукт просто так, и теперь масло жожоба полностью принадлежит волосам.