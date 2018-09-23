Эфирные масла. Применение и свойства эфирных масел
- Эфирные масла – лучший помощник красоты!
- Масло Мандарин
- Масло Розмарин
- Масло Сандал
- Масло Иланг-иланг
- Масло Мирра
- Масло Розы
- Масло Римская ромашка
- Масло Нероли
- Применение эфирного масла
- Кедровое масло
- Миндальное масло
- Свойства эфирного масла.
- Масло виноградных косточек
- Миндальное масло
- Масло жожоба
- И снова об эфирных маслах
- Аромапроцедуры — сплошное удовольствие
- Съедобные ароматы
- Массаж с применением ароматических масел
- Обертывания с применением ароматических смесей
Эфирные масла издавна использовались как в оздоровительных целях, так и в косметологических. Египтяне были первыми, кто открыл это чудодейственное средство. Они прибегали к пахучим маслам в медицине, косметологии, религиозных церемониях и даже в кулинарии.
Ладан, сандаловое дерево, мирра и корица считались ценным грузом. Их перевозили целыми караванами верблюдов, иногда, для того, чтобы обменять на золото.
Эфирные масла – лучший помощник красоты!
Ценный опыт использования эфирных масел позаимствовали и греки, а также римляне. Эфирные масла начали использовать для терапевтического массажа и ароматерапий, а также для личной гигиены и укрепления здоровья. Благодаря своим ароматическим и антибактериальным свойствам пахучие масла стали популярными во всем мире.
Ниже приведен список из десяти самых популярных и универсальных эфирных масел, используемых в уходе за кожей. Следует помнить, что перед применением того или иного эфирного масла, его нужно протестировать: нанести на небольшой участок тела, например, на запястье, и оставить на ночь. Если утром аллергической реакции вы не заметили, можно смело использовать масло для вашей кожи.
Лаванда: универсальное масло с противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Запах лаванды способен расслабить ум и тело. Это масло отлично снимает воспаление, способствует быстрому заживлению ран и укусов насекомых. В косметологии его можно применять в неразбавленном виде.
Бергамот: масло со сладким цитрусовым ароматом успокаивает и поднимает настроение. Если ваша кожа склонна к появлению прыщей, масло бергамота – ваш спаситель! Оно просто обязано быть в арсенале обладательниц проблемной кожи.
Масло Мандарин
Мандарин: идеально подходит для использования во время беременности. Такое масло способствует регенерации клеток и предотвращает появление растяжек. Его также используют по уходу за жирной кожей лица, для лечения кожных заболеваний, в том числе и акне.
Масло Розмарин
Розмарин: обладает стимулирующим и омолаживающим эффектом. Помогает снять стресс, облегчить головные боли, а также справиться с нервными расстройствами. Стимулирует кровообращение кожи, снижает жирность волос. При регулярном использовании помогает справиться с дерматитом, псориазом и перхотью.
Масло Сандал
Сандал: экзотическое масло с чувственным ароматом подходит для всех типов кожи. Помогает снять нервное напряжение и сосредоточить внимание.
Масло Иланг-иланг
Иланг-иланг: идеально подходит для любого типа кожи, но особенно – для жирной, уставшей, воспаленной или раздраженной кожи.
Масло Мирра
Мирра: одно из самых древнейших эфирных масел. Обладает успокаивающими, заживляющими свойствами. Идеально подходит для зрелой кожи. Борется с инфекциями, заживляет и ухаживает за потрескавшейся кожей.
Масло Розы
Роза: пьянящий аромат сладких роз оказывает успокаивающее и оживляющее действие на чувствительную кожу. Подходит для использования на всех типах кожи. Делает выработку кожного сала сбалансированной и помогает исцелить воспаленную кожу.
Масло Римская ромашка
Римская ромашка: используется для лечения экземы, дерматита и псориаза, прыщей. Кроме того, эфирное масло ромашки помогает при лечении ран и рубцов.
Масло Нероли
Нероли: отлично подходит для всех типов кожи любых возрастов, но особенно необходимо для зрелой кожи. Масло нероли тонизирует кожу и улучшает цвет лица.
Применение эфирного масла
Наверное, один из самых прекрасных, самых ценных подарков, которые были даны женщинам самой природой, можно считать эфирные масла. Они невероятно влияют на красоту женщины, восстанавливая и защищая ее. Некоторые масла способны в считанные секунды успокоить женщину, другие, наоборот, за пару минут возвращают бодрость и снимают усталость. Есть виды масел, с помощью которых вполне можно оздоровить свой организм. Есть и такие, что помогают дамам контролировать свое психологическое состояние. И самое важное из всего вышесказанного заключается в том, что любое настоящее эфирное масло – это на 100% натуральный продукт, который не способен причинить вред при его правильном использовании.
Кедровое масло
Кедровое масло женщины использовали с давних времен. Его достаточно сложно получать, но это их никогда не останавливало. Ведь дамы упорны, а чего не сделаешь для своей собственной красоты! Чаще всего с помощью этого масла ухаживают за кожей. Его можно добавлять и в крема, и в маски для лица, и в очищающие средства. Благодаря тому, что в состав масла входит огромное количество нужных коже антиоксидантов, эффект после использования масла просто поражает. Уже доказано, что кедровое масло способно улучшить внешний вид кожи. А, кроме того, оно помогает женщинам вести главную борьбу их жизни – не стареть.
Миндальное масло
Или вот, миндальное масло. С его помощью производители уже давно изготавливают и лосьоны, и тоники, и крема, и сыворотки. Но куда лучше использовать не косметическое средство, в состав которого входит это масло, а его само. Особенно хорошо делать на кожу лица маски с миндальным маслом. После одной процедуры можно заметить, как кожа очищается, увлажняется, и начинает сиять.
Маска способна вернуть коже лица свежесть. Поэтому стилисты и советуют использовать ее регулярно, и особенно – перед торжественными событиями, когда требуется выглядеть великолепно. Такое простое масло, как овсяное, оказывается, тоже весьма полезно. Оно и питает, и увлажняет наши волосы, кожу, ногти. Все продвинутые леди уже давно используют его дома для придания себе любимой более ухоженного облика.
Кроме этого, с помощью масла можно ухаживать и за кожей малыша – оно не вызывает аллергическую реакцию. Наверное, для женщин, самым важным является то, что это масло способно вернуть коже и волосам молодость. Доказано, что оно даже небольшие мимические морщины разглаживает без следа!
Свойства эфирного масла.
Раз уж на прошлой неделе я рассказала про свои любимые эфирные масла, то в это воскресенье по логике надо написать про базовые. Базовые масла меня почему-то изначально привлекают больше, чем эфирные. Может потому, что именно с них и началось мое знакомство с миром ароматерапии. Любимчиков у меня здесь много, но раз уж я выделила 3 основных эфирных масла, значит и с базовыми поступлю также. Итак, мои 3 любимых базовых масла и свойства масел.
Масло виноградных косточек
Начну с фаворита. Им является масло виноградных косточек. Для меня оно самое универсальное и самое необходимое базовое масло. Без него не обходится ни одна смесь для лица, тела и маска для волос. Виноградное масло прекрасно облегчает «жирные», тяжелые смеси (например, масло пшеничных зародышей и авокадо). Но в чистом виде оно, увы, мне не подходит — сушит кожу. Хотя справедливости ради стоит отметить, что моя кожа нормально может воспринимать только масляные смеси, и еще ни одно базовое масло в чистом виде она не встретила без капризов.
Миндальное масло
Второе самое часто используемое масло — это миндальное. Его популярность в моем уходе связана в первую очередь с ценой. Покупаю я его в аптеке всего за 60 руб. за 50 мл, производитель — фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга Галенофарм. Кроме миндального масла эта компания выпускает персиковое и абрикосовое масло вполне достойного качества. Так что миндальное масло (в отличии от того же жожоба или макадамии) могу со спокойной душой лить его в любом количестве , абсолютно не жалея.
Смесь миндального и виноградного масел использую для массажа. Получается двойная польза — хорошее скольжение рук и полноценный уход за кожей. Да, и миндальным маслом перед сном смазываю кутикулы и массирую ногтевое ложе. Забыла про заусенцы, слоение и ломкость ногтей.
Масло жожоба
Третьим по счету, но далеко не последним по значимости, является масло жожоба. Это масло я использую только для волос. Именно оно делает мою сухую, окрашенную солому тем, что у людей гордо именуется «Волосы» Маски для волос делаю 2 раза в неделю с разными составляющими, но жожоба всегда в них присутствует. Именно жожоба я обязана ухоженными, густыми и блестящими волосами. На кожу лица и тела это масло не оказало супер эффекта. Поэтому я решила не переводить драгоценный продукт просто так, и теперь масло жожоба полностью принадлежит волосам.
И снова об эфирных маслах
Весь мир буквально помешался на запахах. И если раньше ароматы правили бал только в нетрадиционной медицине‚ то теперь они используются повсеместно‚ и косметология — не исключение.
Вспомните, какие ощущения вы испытываете, когда вдыхаете аромат розы или жасмина, срываете листочек мяты и растираете его пальцами, отрезаете дольку лимона… Природа щедро дарит нам чудесные запахи, которые не только вызывают приятные эмоции, но еще и лечат. Так пользуйтесь этим и наслаждайтесь!
Классическая ароматерапия подразумевает использование эфирных масел, которые придают растениям неповторимые ароматы и содержатся в древесине, листьях, ветках, корнях, цветах, семенах и плодах. Если забыть о прямом назначении метода — лечении и профилактике различных заболеваний, — область его применения все равно останется довольно обширной.
Самостоятельно сделать ароматерапию неотъемлемой частью своей жизни вы можете тремя способами:
*использовать косметику на основе эфирных масел;
*добавлять концентраты (буквально одну-две капли) в готовые средства (кремы, шампуни, кондиционеры);
*применять масла в чистом виде.
С первым способом разобраться несложно. Нужно просто приобрести косметические средства, содержащие эфирные масла, в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, и использовать их, строго следуя инструкции. А чтобы приготовить кремы и лосьоны, необходимо точно знать, какое масло подходит для вашего типа кожи.
Эфирные масла и аромамасла в чистом виде используйте для принятия ванн. Не более шести капель масла разведите в ложке меда, молока, кефира или йогурта и добавьте в теплую воду. Готовя аромаванну, учитывайте свойства того или иного масла, чтобы получить именно тот эффект, который вы желаете. Например, регулярные теплые ванны с добавлением любого цитрусового масла (особенно мандарина) способствуют гладкости и упругости кожи в проблемных зонах, где уже наметился целлюлит. Правда, перед ванной нужно хорошенько в течение 10–15 минут промассировать все тело жесткой мочалкой, желательно из люфы.
Для увлажнения кожи тела примите ванну, добавив в воду состав: масло ромашки, лаванды или нероли, растворенное в одной столовой ложке миндального масла-основы.
Прежде чем купить то или иное эфирное масло, желательно проконсультироваться со специалистом. Это может быть не только врач нетрадиционной медицины, но и дерматокосметолог или SPA-терапевт, который обладает базовыми знаниями и работает в салоне красоты, оздоровительном центре, клинике эстетической медицины.
Вам на руки выдадут индивидуальный список эфирных масел растений, которые помогают сохранить молодость, красоту и здоровье. Вы также получите подробную инструкцию-рекомендацию, как их использовать (с учетом времени года, часа суток, лунной фазы, гастрономических пристрастий и прочих важных моментов, которые, оказывается, влияют на эффективность применения масел — либо усиливая, либо ослабляя их действие).
Тип кожи: Нормальная
Эфирное масло: Апельсина, Жасмина, Ромашки
Тип кожи: Сухая
Эфирное масло: Мандарина, Розы,
Тип кожи: Жирная
Эфирное масло: Лимона, Можжевельника, Кориандра, Чайного дерева
Тип кожи: Комбинированная
Эфирное масло: Герани, Иланг-иланга,
Тип кожи: Чувствительная
Эфирное масло: Лаванды, Жасмина
Розовое масло смело добавляйте в средства anti-age, особенно в кремы для ухода за областью вокруг глаз.
Аромапроцедуры — сплошное удовольствие
В последнее время ароматерапию меньше связывают с нетрадиционной медициной и все больше — со SPA-уходом. Почти все комплексные программы по омоложению включают в себя ароматические нюансы.
Еще одной привлекательной особенностью аромапроцедур является то, что они благотворно влияют на весь организм в целом, положительно воздействуя на иммунную и нервную системы. Организм начинает работать в режиме саморегуляции, самостоятельно справляясь с различными патологиями, без применения каких-либо лекарственных препаратов.
Съедобные ароматы
Одна из последних тенденций в ароматерапии — использование «съедобных» ароматов. Это увлечение пришло к нам из Америки, вслед за бумом на органик-фуд. Совместные исследования психологов, ароматерапевтов и косметологов показали, что максимально благотворное воздействие на психику и общее состояние человека оказывают именно кондитерские ароматы.
Запах ванили, фруктов и ягод со взбитыми сливками, карамели и какао снижают в крови уровень гормона стресса — кортизола — и стимулируют выработку гормонов эндорфинов, которые дают ощущение невероятного, почти по-детски беззаботного счастья.
Поэтому приятные запахи стали использовать не только в парфюмерии, но и в косметической продукции. Сначала — в декоративных средствах (бальзамы для губ, помады и даже тональные кремы), потом — в косметике по уходу за лицом и телом (лосьоны, кремы, скрабы, гели для душа, пены для ванн) и на самом последнем этапе — в профессиональных линиях (маски, пилинги, средства для обертывания тела).
Массаж с применением ароматических масел
Помимо традиционных массажей (расслабляющий, классический, общий) в SPA-салонах предлагают восточные массажи с применением ароматических масел, например аюрведические процедуры, а также тибетский массаж стоп — одну из самых эффективных процедур. Во-первых, потому что воздействует на весь организм — ведь именно на стопе расположены рефлекторные точки-проекции всех систем и органов человека. Во-вторых, массаж выполняется с использованием настоя специальных трав, снимающего напряжение. В-третьих, во время процедуры на плечи клиентки кладут специальный ароматизированный воротник — с ароматом на выбор: лаванды, корицы, ананаса, чайного дерева, ванили, лесных ягод, цитрусовых. Такой массаж ног дает невероятное расслабление и ощущение легкости во всем теле.
Тибетский массаж на SPA-ложе — это комплексный уход за телом, состоящий из нескольких процедур. Начинается все с хаммама. В помещении висят мешочки со сбором тибетских трав, так что сеанс ароматерапии начинается на самом первом этапе программы. После того как тело хорошо прогреется и кожа распарится, делается пилинг с ароматизированными солями. Камфора, корица, цитрусовые, мята, лаванда — можно выбрать любой аромат (в зависимости от настроения и предпочтений), а можно доверить свой выбор специалистам — они тонко чувствуют состояние каждого клиента и подбирают именно то, что ему необходимо в данный момент. После пилинга проводят непосредственно массаж и обертывание с аромамаслами.
Обертывания с применением ароматических смесей
Обертывания с применением ароматических смесей — не менее полезные и приятные процедуры. Тем более что во многих салонах используют натуральные продукты (шоколад, фрукты), в чем можно убедиться, просто попробовав косметическое средство на вкус. Правда, после того как в него добавят ампульный концентрат, тестировать его уже не стоит.
Помимо того что шоколадный и фруктовый ароматы гармонизируют душевное состояние, они еще обладают внешним воздействием. Фруктовые кислоты, пектины, витамины, минералы, а также флавоноиды (содержат какао-продукты) проникают в кожу и способствуют питанию, увлажнению и тонизации кожи.
Обычно для фруктовых обертываний используют специальные препараты — промышленно приготовленные концентраты плодов, — но применение свежих фруктов при этом не исключается:
*киви (освежает и очищает кожу);
*апельсин (выравнивает цвет, тонизирует);
*арбуз (борется с застойными явлениями, отеками и обезвоживанием);
*банан, ананас и персик в сочетании со сливками или медом (очищают, смягчают и питают кожу).
Помимо фруктов используют также овощи, хотя их аромат не так силен. Но свежесть огурца не может не поднять настроение, а его отбеливающим и увлажняющим свойствам мало какой другой натуральный продукт составит конкуренцию. Одно из ноу-хау — тыквенное обертывание, дающее мощный слим-эффект. Так, за один сеанс объемы тела уменьшаются на один-полтора сантиметра.