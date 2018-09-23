Витамин К2 – один из элементов группы, относящихся к жирорастворимым витаминам. Отличие витамина К2 от К1 в том, что он самостоятельно синтезируется в кишечнике.

Также некоторые дозы организм получает извне вместе с принятием в пищу ряда продуктов, содержащих и другие энергетические важные компоненты.

Для чего нужен Витамин К2

После многочисленных исследований учёные пришли к выводу, что витамин К2 , также как и витамин В12 имеет огромное значение для некоторых функций организма, а его недостаток приводит к ухудшению процессов метаболизма. Так для чего нужен витамин К2? С помощью этого элемента вырабатывается специальный белок, играющий основную роль при формировании и регенерации костей, суставов и общей костной ткани. Нормальное синтезирование и поступление витамина К2 делает скелет прочным, благодаря чему снижается риск переломов. Медицинские технологии не зашли ещё так далеко, чтобы точно отследить весь процесс работы витамина при метаболизме. В будущем современные разработки позволят активно задействовать его для эффективной регенерации костной ткани у пациентов с травмами и переломами.

Особенности витамина

Витамин К2 участвует в очищении сосудов, выводя из этой области кристаллизованный кальций. Стенки становятся эластичнее. По статистике у народов, употребляющих продукты, содержащие витамин К2, сердечно-сосудистые отклонения встречаются редко. Из последних научных исследований медики выявили, что витамин К2 может применяться для лечения болезни Паркинсона. Все способности этого жизненно важного элемента до конца не определены, поэтому учёные и специалисты проводят тщательные лабораторные разработки.

Недостаток витамина К2

Осложнения для организма при недостатке витамина К2 разнообразны: дисфункция кишечника; медленное заживление ран; частые носовые кровотечения; быстрое снижение работоспособности; боли во время менструаций; остеопороз костей; острый калькулезный холецистит; внутренние кровотечения; острый хондроз; соли на стенках сосудов; нарушения в опорном скелете.

Наиболее опасным осложнением при недостатке витамина считается постепенное разрушение костей. Остеопорозом страдает огромное количество здоровых и больных людей. Они могут даже не догадываться об этом. В преклонном возрасте усвоение кальция и метаболизмы в костной ткани становятся вялыми, а плохое поступление витамина К2 ещё больше усугубляет это. В некоторых ситуациях остеопороз является для пациентов угрозой для жизни при переломах.

Новорождённые дети и женщины, вынашивающие детей, попадают в некоторую группу риска при недостатке витамина. Это может спровоцировать геморрагические отклонения при родах для младенцев в первые недели жизни. У малышей от недостатка витамина К2 наблюдается кровавая рвота, жидкий стул и внешние кровоизлияния. При поступлении испорченных продуктов питания в организме выделяется токсин кумарин. Витамин К2 участвует в его блокировке и выведении.

Недостаток витамина К2 не определяется неправильным питанием. Нарушения синтеза и выработки этого элемента возникает на фоне дисфункции кишечника, неправильной работы печени или опухоли поджелудочной железы. Приём антипаразитарной программы , сильнодействующих противомикробных препаратов широкого спектра действия, антибиотики аналогично может отображаться на продуцировании витамина К2. Это обусловлено влиянием на микрофлору кишечника.

Избыток витамина

При повышенном содержании витамина К2 в организме усиливается свёртываемость крови, что провоцирует формирование тромбоза сосудов. Также на этом фоне могут возникать различные сосудистые заболевания. Принимать добавку К2 следует с осторожностью людям после инсультов, инфарктов и при сердечной недостаточности.

Где содержится

Главный источник витамина К2 – кишечник. Поэтому его необходимо поддерживать и периодически очищать от шлаков и отложений. Следует обратить внимание на своё здоровье, если возникают частые проблемы с кишечником – поносы, запоры или дисбактериоз. Наибольшее количество витамина К2 содержится в соевых продуктах, свиной, гусиной печени, сырах, яйцах и твороге. В меньшем количестве этот элемент наблюдается в мясо-молочных продуктах.

Важно:

Для нормальной выработки витамина и всех обменных процессов необходимо потреблять нужное количество жиров. Витамин К2 будет интенсивно всасываться и обогащать организм. Отмечено, что строгое диетическое питание с низким процентом жиров приводит к некоторому сбою выработки витамина.