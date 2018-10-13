Нормальным расположением ступни ноги считается условная линия, проводимая через точку, расположенную между большим и следующим пальцем стопы, центр коленной чашечки и тазобедренный сустав.

Если прямая линия не получается, то диагностируются искривления или деформации, которые разделяют на варусные и вальгусные.

Варусная деформация

Варусная деформация стопы у детей представляет собой О-образное искривление, при котором голень фактически и визуально отклоняется кнаружи. Вальгусная деформация стопы у ребенка характеризуется Х-образным искривлением, в данном случае голень смещена вовнутрь.

При вальгусной деформации увеличивается шеечно-диафизарный угол. В большинстве случаев такая ситуация сопровождается вальгусной деформацией голеней и плоско-вальгусным изменением стоп. Как правило, такая патология бывает врожденной, но может развиться и как последствие травмы или органической патологии нервной системы. Врожденная патология практически всегда — следствие дисплазии тазобедренного сустава. Такое состояние может провоцировать развитие коксартроза в раннем возрасте (до 25 лет). Со стороны строения нижних конечностей при этом наблюдается следующая картина. При сведенных друг к другу коленях наблюдается расхождение в области лодыжек, которое достигает до пяти сантиметров.

Вальгусная деформация

Вальгусная деформация ног может развиться в младенческом возрасте, если ребенку позволяют раньше положенного возраста вставать на ноги, он долго находится в вертикальном положении в манеже, на начальном этапе патология может проявляться и нарушениях ползания. В таком случае возникает повышенная нагрузка на еще недостаточно развитые мышечный и связочный аппарат нижних конечностей. Среди патологий, приводящих к такому нарушению, наиболее распространены рахит, травмы коленей, дисплазия тазобедренных суставов. Первыми наблюдаются изменения со стороны коленных суставов и вальгусное плоскостопие со стороны стоп. Ребенок может жаловаться на чувство тяжести и утомления в бедренных и икроножных мышцах, проситься на руки, возникают судороги в ногах, особенно при длительном хождении. Если искривление берцовых костей происходит неравномерно, к патологии присоединяется сколиоз.

Изменения со стороны голеностопного сустава. При вальгусной деформации стопы затрагиваются ткани голеностопного сустава, по этой причине происходит смещение пяточной кости кнаружи и заворачивается всех остальных костей стопы вовнутрь. Что приводит к возникновению плоскостопия.

Изменения со стороны стопы. Самое распространенное у детей изменение стопы — это развитие плоскостопия. Происходит уменьшение подъема внутреннего свода стопы, патология чаще развивается в детском возрасте.

Типичные причины возникновения патологии

Существуют внутренние и внешние факторы, приводящие к возникновению патологии при формировании скелетной части ступни. Типичные причины вальгусной деформации стопы включают в себя комплекс факторов влияния, начиная от генетического нарушения, и заканчивая несоблюдением правил гигиены развития малыша в первый год жизни. Стоит отметить следующие факторы риска, увеличивающие частотность возникновения заболевания:

Врожденные и генетические изменения.

Последствия травмы, перенесенной в раннем младенческом возрасте.

Статическое плоскостопие, возникающее из-за перегрузки стопы вследствие избыточного веса.

Последствия рахита.

Паралитическое плоскостопие вследствие остеомиелита.

Вальгусная деформация в области большого пальца стопы.

Изменения начинаются в результате отклонений в плюснефаланговом суставе, во время которого происходит смещение большого пальца вовнутрь, как следствие наблюдается изменение положения и остальных пальцев ступни.

Причины вальгусной деформации в области большого пальца стопы:

Эндокринные патологии.

Генетическая предрасположенность.

Остеопороз.

Патологии вызывают дистрофию мышечного, сухожильного и связочного аппарата ступней и сопряженных с ними отделов. Деформация большого пальца вызывается высокой и неравномерной физической и статической нагрузкой на соответствующие отделы ступни связанная с ношением обуви с неправильной колодкой, зауженным кроем или на высоком каблуке.

Классические симптомы вальгусной стопы у ребенка

Появляется нарост в виде «косточки» в области пораженного сустава и изменяется положение пальцев стопы. Ноги быстро устают, кроме того беспокоят боли в стопе и пальцах. В области нароста наблюдается небольшая отечность и покраснение.

Рассматривая классические симптомы вальгусной стопы у ребенка, различают несколько степеней, которые позволяют адекватно оценить тяжесть патологической деформации: при первой стадии наблюдается отклонение пальца кнаружи до 15 градусов; вторая степень диагностируется, если угол составляет от 15 до 20 градусов; при третьей степени — от 20 до 30 градусов; четвертая степень встречается редко, отклонение — более 30 градусов.

Третья и четвертая степени зачастую сопровождаются характерными осложнениями: пальцы в виде «молоточков».

возникновение болезненных и трудно поддающихся лечению натоптышей и мозолей, которые часто воспаляются.

боль при любой физической нагрузке, в частности, ходьбе.

врастание ногтей на ногах, требующее постоянного хирургического вмешательства.

Появлению патологии, как правило, предшествуют боли во время ходьбы и ставшая неудобной привычная обувь. Из-за изменений, происходящих в суставе происходит выпячивание середины стопы где легко появляются мозоли и натоптыши. При осмотре видно, что второй палец на ноге приобретает форму молоточка и на нем тоже может возникнуть мозоль. Такие же симптомы являются проявлением некоторых других патологий, таких как деформирующий остеоартроз, подагра, артрит. Для дифференциальной диагностики требуется обратиться к врачу-ортопеду. Специальные исследования заключаются в рентгенографии костей ступни в трех проекциях, в сложных случаях показано назначение плантографии.

Основные симптомы вальгусной стопы у детей, демонстрируется клиническая картина:

В случае, если болезнь не лечится и происходит дальнейшее развитие деформации, могут возникнут хронический бурсит и болезнь Дейчлендера.

Методы лечения вальгусной установки стопы с помощью шины и массажа

Лечение вальгусной установки стопы у ребенка — это длительный и тяжелый процесс, требующий приложения усилий, как со стороны родителей, так и со стороны врача-ортопеда. Методы лечения вальгусной стопы у ребенка могут включать в себя ношение индивидуальной ортопедической обуви со специальными стельками, постоянных профессиональных курсах массажа и назначении комплексов лечебной физкультуры.

На начальной стадии преимущественно используются терапевтические методики, без хирургического вмешательства. Они заключаются в изготовлении ортопедической лечебной обуви, физиотерапевтических процедурах и лечебной гимнастике. Для уменьшения воспалительных процессов используют внутрисуставное ведение гормональных препаратов. Однако консервативное лечение возможно только на начальных стадиях патологических изменений и в качестве реабилитационного профилактического комплекса.

Существует около 50 видов разнообразных методик хирургического устранения заболевания. Чаще всего используются такие варианты вмешательства, как:

Экзостэктомия.

Остеотомия.

Артродез.

Восстановление и сопоставление связок вокруг плюснефалангового сустава большого пальца стопы.

Артропластика или резекция части плюснефалангового сустава со стороны плюсневой кости.

Установка имплантата вместо пораженного сустава.

В некоторых случаях после операции происходит повторное образование нароста. Кроме того, после операции на продолжительное время приходится ограничить нагрузку на стопу.

Современные методы лечения вальгусных изменений стопы отличаются низкой травматичностью и сокращенным послеоперационным периодом реабилитации.

Течение послеоперационного периода. Через два дня после операции разрешается только двигать пальцами ноги. Через десять дней можно передвигаться не наступая на оперированную часть. Нагрузка разрешена только через месяц после операции. Заниматься спортом и ходить на каблуках разрешают только через полгода.

Широко применяется в последнее время ударно-волновая терапия улучшающая кровообращение в тканях и уменьшающая отечность и боли.

При вальгусных изменениях большого пальца стопы рекомендуется носить мягкую обувь с широким носом и на невысоком каблуке.

При плоскостопии рекомендуют использовать обувь с завышенным и упругим задником, с физиологическим и устойчивым супинатором.

Ношение ортопедических стелек также призвано скорректировать возникающие в стопе изменения. Улучшается кровообращение, снижается нагрузка на суставы и усталость ног.

Массаж при вальгусной деформации стопы позволяет восстановить не только мышцы стопы и голени, но и все остальные ткани, участвующие в процессе ходьбы. В курсе назначается не менее 20 сеансов, проводимых с интервалом курсовых процедур в месяц.

Массаж начинается с поясничной области и должен проводиться в направлении сверху вниз.

Далее массируется ягодичная область.

Затем следует массаж бедер.

Последними массируются голени и стопы.

Проявление патологии в детском возрасте требует особого внимания. Вальгусная шина часто является единственным эффективным методом лечения этого заболевания. Накладывается шина на срок до 12 месяцев. За этот период происходит формирование нормальной установки стопы.

Основной патологией в детском возрасте является возникновение плоскостопия. Если вовремя диагностировать заболевание и заняться лечением ребенка происходит полное излечение. Оно должно происходить при непосредственном участии врача-ортопеда.

Необходимо следить за осанкой ребенка. Находясь в положении стоя ноги ребенка должны быть сомкнуты чтобы уменьшить нагрузку на суставы и связки. Длительность прогулок следует ограничить. Благоприятно влияют на состояние ног: плавание, езда на велосипеде, ходьба босиком, футбол и другие подвижные игры, лазание по лестнице.

Дома ребенок пусть передвигается босиком. Для передвижения по улице необходима ортопедическая обувь, подбираемая врачом-ортопедом.

Массаж также благоприятно влияет на состояние стопы. Лечебная физкультура проводится в форме игр.

При неэффективности предпринимаемых мер проводится операция по корректировке состояния стопы.