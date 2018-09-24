Ринит (насморк) – симптомы это воспаление слизистой оболочки носа и пазух, причинами возникновения которого могут быть самые разные. Это одно из самых частых заболеваний верхних дыхательных путей.

Часто люди квалифицируют его с насморком и не воспринимают всю серьезность данного заболевания. В свою очередь риниты (насморки) могут быть опасны осложнениями или быть безобидными. Острый ринит может перейти в хроническую форму и вызвать изменения в сердце и легких. В некоторых случаях недуг является одним из симптомов другого заболевания, (например грипп, корь, дифтерия, гонорея) или наоборот, самостоятельным.

Вазомоторный

По-другому сосудистый ринит. Данный вид не является заразным. Изменение сосудов носовых ходов приводит к нарушению естественной моторики слизистой носа, из – за чего и появляется заболевание. Причинами могут быть аллергия, вирусы, изменения гормонального фона, бактерии, дисбактериоз. У больного наблюдаются отечность, постоянные насморки, головная боль. Часто болезнь развивается в трудоспособном возрасте, доставляя неудобства и влияя на качество жизни.

Аллергический

Известен как Сенная лихорадка. Широко распространенная классификация ринита. Наиболее часто встречается в 10 – 20 летнем возрасте. В дальнейшем выраженность заболевания может снизиться, но до конца не проходит. Воспалительная реакция слизистой носа на различные аллергены. Заболевание может проявляться круглогодично. Приступ продолжается в течение нескольких дней после контакта с аллергеном. Сезонный длится в течение нескольких часов.

Нейровегетативный

Состояние, при котором наблюдается заложенность носа и отечность. Он не вызывается вирусами и может протекать в любое время года. При этом отсутствуют реакции на различные аллергены. Из – за отсутствия воспаления в слизистой носа, его называют ложным ринитом. Это последствия общего вегетативного невроза. Причины, симптомы и лечение тесно связаны между собой. Причинами недуга может стать постоянный контакт с пылью дома или на работе.

Гормональный

Заболевание представляет собой сбой в работе слизистой, в следствие чего нарушается нормальная работа сосудов и образуется отек. Данному заболеванию подвержены беременные женщины с низким иммунитетом, принимающие гормональные препараты, при частых простудных заболеваниях, аллергики. При наличии заболевания не стоит заниматься самолечением, а нужно обратиться к врачу.

Важно. Зачастую, проявление данного вида ринита объясняется изменениями гормонального статуса.

Физиологический

Данный вид ринита свойственен только новорожденным. Связано это с еще несформированной слизистой оболочкой носоглотки, которая должна сформироваться в течение 2,5 месяцев. Во время внутриутробного формирования плод длительное время был в жидкой среде в результате чего, слизистые оболочки дыхательных путей не могли формироваться в этот период. Не стоит прибегать к лечению, ведь это нормальное состояние и в скорости он пройдет самостоятельно.

Инфекционный

Заболевание сопровождается воспалением слизистой оболочки носа. Возникает вследствие воздействия вирусов и инфекционными агентами. Данная разновидность ринита встречается наиболее часто.

Острый

Острый ринит (насморк) проявляется острым воспалением слизистой носа. Возникает из – за атаки вирусной или бактериальной инфекции Один из самых распространенных видов ринита. Заболевание проявляется как у взрослых, так и у детей, самостоятельно или на фоне других заболеваний. Причинами недуга могут быть самые разные. При неблагоприятном стечении обстоятельств может перейти в хроническую форму, при котором заболевание длиться гораздо больше времени.

Вирусный

Причиной заболевания являются вирусы. Вирусный ринит – это один из самых частых видов заболевания. Он является разновидностью инфекционных ринитов. Часто он сопровождается сильными головными болями, образующимися из за постоянного затрудненного дыхания. Зачастую он появляется при наличии более тяжелой болезни, а не проявляется самостоятельно. К примеру, он может быть предвестником таких заболеваний как дифтерия, грипп, корь.

Бактериальный

Инфекционное заболевание, проявляющееся в результате попадания в организм бактерий. Болезнь развивается очень быстро и при отсутствии лечения, способна вызывать серьезные осложнения. В отличие от вирусного насморка, бактериальный сопровождается выделением из носа слизи с желтоватым или зеленоватым оттенком с запахом. Ринит (насморк) может протекать в двух формах – хронической и острой. Появляется у людей со слабым иммунитетом.

Хронический

Истончение слизистой оболочки носа, при которой происходит расширение носовых ходов. Форма ринита появляется у людей, часто страдающих острой формой заболевания, при искривлении носовой перегородки или воздействие на продолжении длительного времени раздражителей: запахи, пыли, вредных паров. Металлическая и минеральная пыль травмируют слизистую носа. Меловая, мучная и другие способствуют гибели ресничек эпителия , нарушают отток секрета из бокаловидных клеток и слизистых желез.

Атрофический

Атрофический ринит по-другому озена, вызывает отрафию слизистых оболочек носа в том числе нервных окончаний находящихся в ней. Заболевание может проявиться в следствии эндокринного дисбаланса, наследственных факторов, инфекция, авитаминоз и ли нехватка железа в организме, инфекции вызванные вирусами, использование сосудосуживающих капель дольше положенного времени. При этом заболевании у больного наблюдаются наличие зеленых корок с неприятным запахом в носовых путях.

Гипертрофический

При гипертрофическом рините характерно разрастание слизистых оболочек носа. Причинами заболевания могут стать проблемы с эндокринной системой, длительное применение сосудосуживающих препаратов, частые инфекционные заболевания органов дыхания и ринит перешедший в хроническую форму. Также может повлиять неблагоприятные условия проживания в зоне чрезмерно сухого, загрязненного, загазованного воздуха.

Медикаментозный

Химическое повреждение оболочки носа. Проявлению заболевания способствуют длительное использование сосудосуживающих капель, препараты для лечения гипертонии, опухоли надпочечников, болезни Рейно. Среди препаратов можно выделить метилдопа, клофлин, альфа-андреномиметики, Адельфан. Достигнув носовой полости препараты они способствуют отеканию пещеристой ткани. Данный эффект проявляется примерно через месяц использования препаратов.

Травматический

Причиной травматического ринита может послужить травмирование слизистых оболочек носа. Например, к такому недугу может привести попадание инородных предметов, царапины, обморожения, ожоги. Для данного вида насморка характерно резкое начало, которое ограничивается одной стороной, в то время симптоматический и простудный проявляются с обеих. Больше всего данному недугу подвержены люди, чья работа связана с определенными рабочими условиями. Чаще всего страдают люди, недавно вышедшие из отпуска, принятые на работу.

Стадии и симптомы ринита (насморка)

Сухая стадия

При сухой стадии человек начинает испытывать острое чувство жажды, но при употреблении жидкости больной начинает испытывать усиление сухости в носоглотке. Больной ощущает заложенность носа, хотя на деле выделения отсутствуют. При желании высморкаться жидкость не отходит, так как о ощущение заложенности появляются я из – за отека слизистой. Из — за затрудненного дыхания больной испытывает постоянную головную боль и тяжесть в области лба. В передней области носовой перегородки появляются язвенные дефекты, из-за хрупкости сосудов даже чихание способно вызвать носовое кровотечение. При появлении сухой стадии необходимо начинать лечение сразу же, в обратном случае он может перейти в острую атрофическую. В таком случае возникает потеря обоняния и даже возможен распад носовых хрящей.

Влажная

Вторая стадия ринита. Через небольшой промежуток времени, сухой насморк сменяется влажным. Больные чувствуют разбитость. В данной стадии возникает отек слизистой, выраженная ринорея. Начинаются обильные, водянистые выделения из носа, наподобие густой слизи. Сильный насморк способен спровоцировать снижение обоняния, больной начинает гнусавить. Период заболевания длится на протяжении примерно 3 дней. Для данной стадии характерен распухший красный нос.

Гнойная

Основные признаки гнойного ринита заключаются в заложенность носа и вытекании из носа вязкой жидкости с зеленоватым или желтоватым оттенком. Часто заболевание возникает из – за неправильного подхода к лечению острого ринита и в результате заражения бактериальной инфекции. Гнойный насморк сопровождает и более тяжелые инфекционные патологии. К ним можно отнести скарлатину, дифтерию, тиф, корь, сифилис. У больного нарушается обоняние, появляется неприятный запах из носа, расширение носовой полости и постепенная атрофия слизистой.

Важно. Чтобы снизить риск заражения в сезон ОРВИ, используйте средства на основе морской воды. Например очень хорошее средство РиноСтоп, некоторые используют антибиотики.

Причины ринита

Инфекционный– появляется как самостоятельное заболевание из – за воздействия патогенных микроорганизмов. Может проявляться при заболеваниях ОРВИ, ОРЗ, дифтерии, кори и т.п.

Неинфекционный– может появиться в результате переохлаждения организма, аллергические и химические факторы.

Симптомы ринита

Каждый вид насморка имеет характерные симптомы.

Острый– длится не более 8 дней. Обильные выделения из носа.Хронический — не проходит более 3 – 4 недель. В большинстве случаев повышение температуры не наблюдается.

Вирусный — характерно резкое начало. Имеет проявления острого ринита.

Бактериальный — наблюдаются выделения из носа с зеленоватым или желтоватым оттенком. Постоянно скапливается слизь в носоглотке.

Аллергический — проявляется при попадании в дыхательные пути веществ вызывающих аллергию.

Вазомоторный — внезапная заложенность носа и ощущение давления.

Медикаментозный — отек слизистых носа с отсутствием симптомов насморка.

Гипертрофический — выделения из носа густой консистенции, сухость во рту и в носу, заложенность.

Гиперпластический — наблюдается течение из носа не мене 2 недель.

Сосудосуживающие капли не дают эффекта.

Атрофический — постоянная сухость в носу и образование корочек. Возможно кровотечение из носа.

Сухой — проявляется сухостью в носу. Образуются корочки, выделятся вязкая слизь.

В некоторых случаях с каплями крови.

Задний и внутренний — больно глотать. В носоглотке присутствует постоянное покалывание и жжение.

Диагностика

При рините, вызванном вирусами не характерно гнойных выделений из носа. При бактериальном – температура тела может доходить до 38 градусов. Постоянная заложенность носа. Выделения из носа появляется через небольшой промежуток времени после начала болезни. Через некоторое время сопли становятся гнойными и приобретают неприятный запах. При вирусном очень сильные выделения из носа.

Лечение ринита (насморка)

Медикаментозное

Сегодня существует огромное количество препаратов направленных на лечение данного недуга. Хороший эффект при заложенности носа оказывают капли. Она оказывает местное действие, но не устраняет причину заболевания. Капли способствуют уменьшению течения из носа, благодаря чему дышать становится гораздо легче. Перед применением следует знать, как они будут действовать, соблюдать правила приема.

Капли

Капли способствуют уменьшению течения из носа, благодаря чему дышать становится гораздо легче. Перед применением следует знать как они будут действовать, соблюдать правила приема.

Сосудосуживающие — способствуют сужению сосудов под слизистой оболочкой носовых ходов. Образуется меньше слизи. Отек становится меньше, благодаря чему увеличивается просвет для прохождения воздуха. Лекарство используют при заложенности и течения из носа. Хороший эффект оказывают Ксилометазолин, Нафтизин.

Увлажняющие — направлены на увлажнение слизистой. Оказывают вспомогательную функцию. Благодаря ним, повышается свойство слизистой, и она легче отделяется. Используются при сухой стадии ринита. Хороший эффект оказывают – Аква Морис, Физиомер.

Антигистаминные — блокируют рецепты отвечающих за проявление аллергии. Антигистаминные капли устраняют отек, избавляют от заложенности носа, устраняют зуд и слезотечение. Лекарство следует использовать при аллергическом рините. Хороший эффект оказывают – Зиртек, Кромогексал.

Антибактериальные — используют при инфекции носовой полости. В состав лекарства входит фамициетин — антибиотиков. Капли следует применять при насморке вызванным вирусами. Хороший эффект оказывают – Эдас – 131, Делуфен.

Хирургическое

К хирургическому воздействию прибегают в особо тяжелых случаях, когда лечение не дает эффекта.

-Аденотомия — удаление аденоидов

-Тонзилэктомия — удаление небных миндалин с соединительной тканью

-Исправление перегородки из –за наличия дефекта возникает затруднение дыхания

-Лазерная деструкция – удаление полипов и деструкция гипертрофированной ткани

-Радиоволновая коагуляция сосудов – разрушение подслизистых кровеносных сосудов радиоволновой коагуляцией. Может использоваться при лечении хронического вазомоторного ринита

-Вазотомия — уменьшение объема слизистой и удаление кровеносных сосудов носовых раковин

-Лазерная вапоризация — прожигание лазерным лучом слизистой оболочки носа

Физиотерапия

Физиотерапия используется при обострении хронического ринита и острого ринита.

-Ингаляции

*паровые

*тепловлажные

*масляные

*воздушные

-Отсасывание слизи

Проведение процедуры:

* надеть стерильные перчатки

*стерильный катетер присоединенный к электроотсосу

*внести в носовой ход примерно на 1,5 см

*отсосать слизь

-Метод кукушки

Вливание в ноздрю раствора:

*Хлоргексид

*Фурацилин

*Цетоваксим

*Мирамистин

*Диоксидин

— Ямик-процедура

*процедура проводится стоя

*вводится анестезия

*ввод в носовую полость кратерар

*аздувают задний баллон, закупоривая носоглотку от поступления воздуха

*присоединяют шприц к манжетки

*вакуум внутри носа открывает гайморовы пазухи

*гной попадает в шприц

-Тепловые физиопроцедуры

*океритотерапия

*парафинотерапия

-Тубус-кварцевание

Принцип действия:

*расположенная в лампе колба изготавливалась из кварцевого стекла

*включенное устройство нагревается и излучает ультрафиолет

*излучение способствует уничтожению вредных микроорганизмов

Электрофорез:

*снижает воспалительные промессы

*нормализует обмен веществ

*понижает болевой синдром

Народные методы лечения

Промывание. Промывание носа — это очень эффективный метод при инфекционном и неинфекционном насморке. Для промывания используют настои из трав, морскую воду, физиологическим раствором.

Прогревание. Еще один эффективный народный метод для лечения насморка. Используют перцовый пластырь, крутые яйца, при помощи ржаной муки, солевым аппликатором.

Профилактика

*избегать переохлаждений

*в отопительный период увлажнять воздух в помещении

*включить в рацион побольше витаминно-минеральных комплексов и продуктов

*при первых проявлениях промывать нос

К счастью, сегодня существует огромное количество лекарственных препаратов, способных устранить данный вид недуга. При лечении насморка самое главное – учитывать для каких целей предназначено лекарство и как правильно его применять. Если сложно запомнить всю информацию, создайте для себя памятку.

В первую очередь нужно не допускать появления заболевания и прежде всего стараться соблюдать все выше перечисленные правила. Людям, работающим на вредных производств использовать меры для защиты носа, а тем, кто имеет склонность к развитию ринита при возможности сменить род деятельности.