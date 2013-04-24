Эвкалиптовая чистка или борьба с невидимым

В сыроедческой среде весьма популярны антипаразитарные чистки, и первая в ТОП-списке это, пожалуй, эвкалиптовая чистка кишечника. Я не единожды слышал восторженные отзывы от тех, кто её применял, даже на страница этого блога всплывали слова, что эта очистка вполне способна побороть все заболевания, ведь именно паразиты, как вдруг оказалось, тому виной.

Я всегда скептически отношусь к подобным процедурам. Чтобы заставить меня 8 дней вставать на рассвете и вливать разные отвары в себя в странных позах, мне понадобилось бы серьезные причины. Уж точно бы они не ограничивались глупыми страшилками о червях в моем теле. И дело не в том, что придется рано вставать, а в том, что это может быть крайне опасным мероприятием.

Поэтому я изначально несерьезно к отнесся когда впервые прочитал этот «рецепт», но вижу, что далеко не все разделяют моего настроения. Многим эти процедуры кажутся адекватными и даже иногда по их мнению… помогают! Это странно, но мы все же попробуем разобраться в чем тут «фокус»?



Эвкалиптовая чистка. Инструкция к применению

Цитаты будут из оригинального рецепта с моими комметариями. Они, возможно, покажутся чересчур язвительными, но по другому, увы, никак.

Выкладываю очень важную тему, так как паразиты живут у 99 процентов населения. Они не только портят здоровье, но и влияют на психику человека, вызывают агрессию, депрессию, и прочие проявления.

Запомните, так как это важно! Перед началом процедур стоит безоговорочно поверить в то, что мы обречены. Мы под завязку набиты червями и они, плотно обосновавшись в наших органах, только и заняты тем, что провоцируют приступы депрессии и прочие неприятности. Особенно внимание здесь стоит уделить конечно же бедным сыроедам:

Особое внимание сыроедам!!!! На сыроедение глисты САМИ НЕ ВЫВЕДУТСЯ!

Все понятно? Страшно? Если «да», то специально для вас будет представлена её величество секретная эвкалиптовая чистка, которая поможет вам побороть то, отчего страдает все остальное агрессивно-депрессивное человечество. Кстати, это, как оказалось, якобы медицинский рецептик. Но медики, видимо, его скрывают от дольного населения, к которым и сами относятся. Хитро, однако…

Изобретение относится к области медицины, в частности к медицинской паразитологии, и может быть использовано для лечения гельминтоза.

В действительности это — просто чей-то патент, не более того. Один из тысяч патентов, среди которых не все вещи работают. А некоторые, такие как, к примеру, как Патент 2083239 — «Симптоматическое лечение заболеваний с помощью осиновой палочки в момент новолуния для восстановления целостности энергетической оболочки организма человека» и вовсе глупы. Помните, что слово «патент» рядом — это далеко не доказательство качества процедуры, есть более надежные отличительные признаки, которыми, к сожалению, наша «эвкалиптовая чистка» не обладает.

Но вот это должно насторожить, пожалуй, больше всего:

Итак фото. Слабонервным не смотреть. Клубок аскарид. А вот тут кто-то из ленточных.

(Не хочу приводить здесь фотографий, думаю все вы их видели. Если нет — погуглите)

Этот коричневый моток, который мелькает то там то здесь в результатах эвкалиптовой чистки, не является ни ленточными ни тем более аскаридами. Как минимум потому, что ленточные глисты в организме человека большая редкость и диагностировать их при этом довольно просто. Дело в том, что почти все ленточные паразиты живя в кишечнике регулярно отбрасывают задние членики своего тела (т.н. стробилы), которые мы можем наблюдать при походе в туалет. Быть зараженным ленточными и не знать об этом невозможно. Поэтому опасаться, что внутри вас живут такие звери просто нет смысла, а «лечить» их при этом тем более.

Аскариды тоже хорошо изученные экземпляры, и достоверно известно, что их излюбленное место дислокации — тонкая кишка. Но никак не толстая, которую мы и промываем клизмой. Не бывает их там! Достать же промыванием тонкую кишку невозможно, точнее теоретически это, конечно, можно с трудом сделать, но выжить после такой процедуры вряд ли вам удастся.

Откуда в оригинальной статье картинка аскариды рядом с «подозрительным мотком кого-то из ленточных» непонятно, но скорее всего это просто одна из многих картинок с просторов интернета. Повторимся, даже если они в организме и имеются, вымыть их клизмой невозможно.

8-дней и я чист!

Так что же это за коричневые мотки? На бесчисленных фотографиях в основном представлены обрывки слизистой кишечника чистильщиков, вымытые после тщательной обработки кислотой лимона и маслами эвкалипта. Иногда можно заметить и какие-то остатки пищи и каловые камни среди всего этого, но никаких глистов на фотографиях просто нет. Не верите? Правильно, не верьте! Лучше попробуйте показать их медикам или паразитологам на специализированным форумах. От их ответов гордиться фотографиями уж точно больше не захочется. Кстати, даже специалисты не всегда точно обнаруживают паразитов среди каловых камней и остатков пищи, что уж про нас говорить? Хотя… нам порой даже лень картинки гельминтов и других паразитов полистать в интернете.

Рецепт 8-дневного самоистязания повторять на себе нет никакого смысла. Стоит понять, что % заражения паразитами у нас, жителей городов, крайне низок, не более 10% от общего числа. Мы не жители Африки или беднейших кварталов латинской Америки, но даже там применение эвкалиптовой чистки было бы неадекватным. 10% — это много? Да, но у нас большинство зараженных гельминтами живут в сельской местности возле водоотстойников и других не совсем экологичных мест. Поэтому, если вы живете в более-менее большом городе и не пренебрегаете элементарной гигиеной, то шанс заражения паразитами-гельминтами чудовищно мал.

Кстати, если вы все-таки решились на эту авантюру… Я должен напомнить, чтобы вы ни в коем случае не покупали эфирные масла в аптеке! Заказывайте их вместе с комплектом для чистки у авторов чудо-методики, все координаты внизу статейки предоставлены. Ведь только у них все идеально чистое и натуральное. Как говориться, не заставляйте себя обмануть в другом месте…

Но я сделал чистку и мне стало лучше! Ох уж эти отзывы

Такое, безусловно может произойти. Да и если подумать… положительных отзывов достаточно, и если эта тема является «пустышкой», то откуда эти отзывы берутся?

С психикой, как обычно, все чуток сложнее. Дело в том, что люди часто путают сиюминутный эмоциональный всплеск с ощутимыми результатами в долгосрочной перспективе, от которых действительно останется заметный след. На этом часто наживаются, скажем, тренинги личностного роста и другие мошенники, которые обещают «изменить вас» в кратчайшие сроки, наделив вас какими-либо сверх способностями.

В действительности вас просто проводят через «эмоциональные качели», которые в своей основе являются пустышкой, но факт их прохождения заставляет нас почувствовать огромный эмоциональный всплеск. Порой запредельный для повседневного опыта. Но вот когда он развеивается и буря кайфа затихает, то человек остается наедине с пониманием, что все вернулось к стартовым позициям. И ничего другого не остается, как снова пробовать то, что по ощущениям вроде как работало.

Такое эффект возникает, например, во время длительного сухого голодания. Это тоже своего рода наркотик, заставляющий возвращаться к себе несмотря на полное отсутствие объективных положительных результатов на здоровье.

Не совсем красивая аналогия, но все же приведу её. Если человеку на полном серьезе представить пистолет к виску, но не выстрелить, то после того как он выжил и убежал он вернется в новый мир. Окружение не иначе как преобразится! Еда вдруг станет по-особенному вкусна, солнце засветит ярко и будет греть как никогда до этого… может показаться, что все вдруг изменилось и заиграло новыми красками. И все из-за этого… пистолета у виска? Да, но мы понимаем, что как только «эмоциональная буря» стихает, все возвращается на свое старое место. И, согласитесь, никто из нас не посмеет сказать, что пистолет у виска (или прыжок с парашюта, или хорошая доза наркотиков) вывел нас на новый духовный уровень или что-то в этом роде. Но в случае с сухом голоданием дело почему-то обстоит иначе, люди без они возвращаются к нему считая «рекордные дни» и выдавая эмоциональные качели за результат.

Мне кажется к чисткам тоже применим этот эффект. Просто помните, что нет никаких мифических «99% зараженных паразитами» и повальной мировой депрессии из-за червей внутри нас. Это просто выдумки взятые с потолка не более того.

Вам действительно может стать легче после чистки. Например, разгрести завал каловых камней порой заставляет почувствоваться себя лучше (можно просто обычную клизму поставить), но все остальное — просто субъективное ошибочное ощущение, что вы избавились от ужасного врага внутри вас, который в действительности является лишь плодом разыгравшихся фантазий.

Снова не согласны? Тогда попробуйте для себя найти ответ вот на какой вопрос. Почему для хорошего врача любые жалобы или рассказы пациента о своем состоянии практически не имеют значения, и они практически всегда менее важны, чем любые объективные анализы? Это поможет понять почему эвкалиптовая чистка кишечника является не просто неэффективной но зачастую и вредной.