Чего вы хотите получить от книги по ЗОЖ и сыроедению?

Я уже как-то говорил о том, что пишу книгу о здоровье и сыроедении, вот только закончить писанину пока все не получается. Можно было бы все свалить на нехватку времени и «кучу дел», но причина не только в этом.
Материал копится практически нон стоп и объемы все увеличиваются (иногда я выкладываю его на личном блоге). Из-за этого желания «насобирать побольше и написать получше» основной костяк книги перестраивался несколько раз, а отдельные главы даже полностью переписывались. Меня порой охватывает чувство, что написание книги — это бесконечный процесс. Всегда хочется что-то изменить к лучшему, где-то добавить побольше информации и т.д.
Я обещаю в ближайшее время больше рассказать о самой книге и её содержании, а сейчас же хочу попросить у вас, уважаемые читатели блога, ответить на пару вопросов. Это поможет сделать книгу лучше!
- Книг по сыроедению, голоданию, веганству и другим альтернативным ЗОЖ-течениям становится все больше. Мне кажется, уже сложно найти что-то действительно оригинальное, все аспекты уже давно раскрыты и разжеваны. Тем не менее, скажите, если это актуально: чего вам не хватает от хорошей книги по здоровому образу жизни? Какая информация актуальна лично для вас и чего вы ждете от добротной книги по этой тематике?
- Есть ли такие вопросы, на которые вы так и не нашли исчерпывающий ответ? Если да, то приведите их.
- Какие темы, по вашему мнению, наиболее актуальны именно в сфере сыроедения? Здорово будет, если вы приведете несколько примеров.
Ответы займут не более пары минут, за которые я буду вам благодарен!
Для меня важно сбалансированное питание. Чтобы чувствовать себя сытой, чтобы была энергия на дела.
Еще интересно питание по вкусам. Иногда хочется терпкого чего-то. Знаю много вариантов сладкого, кислого и тп. А вот с терпкими вариантами и всякими другими вкусовыми нюансами не очень знакома. Хотя, это наверное, к повару? Но когда не хватает какого-то вкуса, тоже ведь вопрос — как выровнять баланс?
Я очень плохо в этом разбираюсь, это видимо к тем, кто рецепты составляет, ну или к мастерам Аюрведы
Этого в книге не будет, увы
Еще вспомнила про волосы и ногти. Очень волнует, если волосы становятся тусклыми, а ногти — ломкими.
Как восполнять запасы кальция и других микроэлементов?
Для кожи я знаю способ, есть таблетки цинка, содержащие… по-моему, тыкву и морковку. Очень хорошо на мою кожу влияют.
Про витамины напишу, но вот про то «как их пополнять» умолчу. По той простой причине, что пополнять их не нужно. Витаминов нам необходимо по минимуму, и это количество мы получаем практически с любым рационом. Проблемы с волосами и ногтями скорее всего в другом и об этом будет сказано
Ногтям и волосам можно ОЧЕНЬ БЫСТРО помочь если 7-14 дней утро начинать, выпивая стакан (можно два) кунжутного молока. Лично на своих ногтях проверила и качество волос улучшилось, как говорит мой парикмахер:
«у меня пошел густой подшерсток и толще стал волос» Рецепт кунжутного молока можно найти в ин-ете. Я молоко смешивала с медом, без фиников. Сейчас уже и мед не нужен…
Соглашусь. Очень хорошо себя зарекомендовали ко всему прочему и растительные масла
и, не отходя от сайта…
вижу в шапке сайта рекламу соковыжималок и тп.
Мне подарили соковыжималку для апельсинов. Как определить, можно ли в нее какие-то другие фрукты закидывать?
Или только методом тыка? Ты пробовал соковыжималки для апельсинов использовать для других фруктов?
«Есть ли такие вопросы, на которые вы так и не нашли исчерпывающий ответ?»
А я и не искала )))
Появилась возможность спросить — спрашиваю, но по питанию редко ищу какую-то инфу, чаще прислушиваюсь к себе, чтобы ощутить, каких продуктов хочется.
Интересно было бы нормальное исследование действия специй типа соли, чили и т.п. Ты об этом писал, но как-то безсистемно. Хорошо было бы сравнить здоровье допустим тайцев (любят острое) и вьетнамцев (престное едят) живущих примерно в одном климате. Почему дикие животные лижут соль (и правда ли это вообще) и т.п.
Про соль точно упомяну, хотя скорее вскользь без разглагольствований. Про специи, как мне кажется, дофига уже написано, что ты понимаешь под «бессистемно»?
Животные не едят соль, а если и лижут иногда, то только потому что это вкусно.)
Вообще думаю, что соль и специи это из разряда «мелочи жизни», влияние на общее здоровье скорее минимальное
А мне хотелось бы увидеть главу «Заблуждения ЗОЖ».
А то бывает, читаешь книгу, вроде автор все складно про сыроедение пишет, а потом заявляет, что надо чистить печень лимоном и маслом.
Из-за таких ложных верований начинаешь сомневаться во всех остальных словах в книге.
Спасибо, вся книга будет, так или иначе, «ломать» заблуждения.
Будет ломаться большая часть фундамента и основательно
Что касается сыроедения — проблемы зубов и жора. А также сезонность и «климатичность» СЕ.
Понял! Спасибо
Если рассматривать тему ЗОЖ по существу, то факторы влияющие на здоровье человека следующие:
— Среда обитания (учитывая опыты академика Дубинина о влиянии техносферы на мушек-дрозофил, на сегодня это актуально как никогда);
— Питание;
— Двигательная активность;
— Психология (симптоматика это довольно весомый аспект, в том числе интересны воззрения на взаимосвязь мышления с оздоровлением, в частности то о чём говорит Дмитрий Шаменков).
И соответственно, если писать книгу о ЗОЖ, то необходимо осветить в достаточной мере все эти (а может какие-то ещё) факторы. Иначе системности в повествовании не получится, а стало быть научности и практической значимости. А практическая значимость — это собственно то зачем люди пытаются усвоить любую информацию, это самое главное.
И ещё хотелось бы добавить, что лично я люлю видеть побольше обоснований в тезисах книг. Побольше биохимии, физиологии, морфологии, одним словом прочной доказательной базы.
Удачи в работе!
Факторы верные, соглашусь с ними полностью, разве что припишу сюда еще генетику, влияние которой тоже имеется. Так что придется и о ней еще поговорить
Так же я попытаюсь все это соединит в кучу под одной общей теорией, и обоснование под ней будет лежать достоверное. Ничего кроме физиологии.
Спасибо за пожелания и за советы!
Про чай, про сахар, ещё говорят, что клетчатка способствует перельстатике кишечника, обладают ли таким свойством приготовленные овощи, фрукты(на пару, вареные, жареные)?Ну и про Бэ 12 — короля холиваров в интернетах)))
Перистальтике….двоечник блин.
принято! спасибо
далее мои мысли на тему «а если бы я писал книгу». (никакой критики)
[
«очередная «бесслизистая …» или «811»? книги-теории пишет каждый кому не лень, подавляющее большинство книг»
«ты дока-медик? — нет нужды описывать биохимию организма, есть профильные порталы, укажи ссылки на лучшие известные, включая атласы анатомии»
«начать выкладывать материал сразу и пусть сообщество работает, а не пытаться издать книгу в одиночку … время одиночек прошло»
= WIKI (на wiki профильную рекламу можно повесить, если книга для денег нужна)
.. там и ссылки на первоисточники сразу и вообще — что захочешь …
«книга-wiki-обозреватель — всех практик книг авторов методик хронология порталы базы данных продуктов исследований ярких личностей истории людей
… не форум, а база знаний; болот и в других местах хватает»
«книга-wiki-атлас по миру здорового питания, режимов, психологии мотиваций образов …»
]
а может такая wiki уже где-то есть? подскажите пожалуйста
лично меня интересуют темы психологии: мотивации и их устойчивость, реакций, сила образов .. привычек, сравнение и выбор, искушение, …
Как теория, так и методики.
Примерно половина книги будет посвящена психологии, может немного меньше. Я тоже склоняюсь пока к тому, что именно отсюда все проблемы лезут.
Про подобную вики я не слышал, но нечто схожее делать не хочу. Стараться все объединить в одно нет смысла, будет создан прочный фундамент, который снимет все вопросы и в конечном итоге покажет какие из теорий имеют право на жизнь
Интересует тема усваивания жирорастворимых витаминов из сырых овощей. Интересно усваиваются ли они в необходимых количествах у СМЕдиков и тех, кто не ест жирные продукты.Да и вообще нормы употребления витаминов. Насколько они необходимы?Разбор системы питания по калориями (особенного интересует в этом плане 811)
Правда ли, что термообработанное мясо гниёт в кишечнике и насколько это вредно? А что насчёт сырого мяса?
Польза и вред сырого мяса, рыбы, субпродуктов, насекомых.
Мифы о паразитах и паразитарных чистках. Где правда, а где страшилки?
Польза клетчатки. Миф или правда?
Плюсы и минусы злаковых (и сырых, и варёных)
Что происходит в гормональной системе вегано сыроеда
Мифы о пользе и вреде молочных продуктов (усваивается или нет кальций и т.п.)
Мифы об атеросклерозе. Истинная причина атеросклероза?
Что лучше усваивается: варёный овощ или сырой, варёная каша или проростки? Где больше вредных веществ.
Правда ли то, что при варке овощей появляются вредные вещества?
Мифы о вреде и невреде нитратов в овощах и фруктах. Для сыроедов или для традиционоо питающихся людей.
Поддерживаю про нитраты!
Об этом уже написано 😉
Об этом уже написано
Правда ли что еде, съеденная после шести вечера, уже не переваривается и «ждет» до утра, чтобы перевариться? Действительно, ли так важно не есть после шести вечера?
Макс, когда есть практически не имеет значения. Наш желудок не «выключается» после 18
Не есть после шести может помочь похуданию лишь потому, что при этом общий объем съеденной пищи сокращается
спасибо) радует, особенно такого худого человека, как я. есть еще один вопрос. а чем Вы, Юрий, сами питаетесь?) Вы всегда были худым, или стали таким на сыроедении?
Я всегда был худым (62-63кг) несмотря на то, чем я питаюсь. Вес растет вверх только при физических нагрузках, но как только я делаю перерыв все скатывается к мертвой точке довольно быстро. Питаюсь сейчас ближе к веганству, с сыроедения сошел уже месяцев 8 как
Спасибо за ответ! Веганство от сыроедения отличается, я так понимаю, тем, что употребляются вареные овощи и каши. Хотелось бы и в книге увидеть рассказ о Вашем личном опыте, чем питались, питаетесь и почему. Моет быть советы, какие из вареных продуктов, так сказать, менее вредны. я например люблю гречку, и не зеленую, а ту, что из магазинов, то есть пропаренную и прожаренную, а еще борщи без мяса. Трудно отказаться от них…
А я просто хочу пожелать удачи. Уверен, что книга удастся на славу, с удовольствием почитаю.
Благодарю! 😉
пока никто не может ответить на такой вопрос: по уголеву сырая лягушка растворяется без следа в желудке за 30 минут, вареная — вообще не расстворяется.
и причиной всему — энзимы
получается, если я съем сырого лосося, то ничего у меня потом в кишках не гниет?
или не получается?
а если лосося посолить?
и большое спасибо за то, что вы делаете
Юрий, внимательно прочла все ваши страницы и мне странно, что вы:
1. ,У меня техническое образование, но работаю я преимущественно в области дизайна, фрилансером. ,
2. ,Я уже как-то говорил о том, что пишу книгу о здоровье и сыроедении, вот только закончить писанину пока все не получается.,
Простите, но вы похожи на человека, который написал руководство по самолетострению всего лишь несколько раз посидев в салоне лайнера.
И почеу у всех несогласных с вашим мнением вы спрашиваете про возраст? Поэтому, предвидя ваш вопрос ко мне, отвечу: мне 56 лет, я врач-патологоанатом, к.м.н.
Мне 28. Елена, я прямым текстом говорю, что этот блог скорее мое хобби. Уж извините, что лезу в серьезные темы без должного образования, мне просто это интересно
Юрий, интересоваться всегда полезно. Я вот очень интересуюсь дизайном, но у меня не хватит смелости писать книгу по этим вопросам. Вы смелый человек. Но ведь многие люди привыкли рассматривать любую печатную продукцию (в том числе и в электр. виде) как некое руководство к действию, не стоит их ругать за то, что им не хватает образования отделять зерна от плевен и многие неквалифицированные утверждения могут попросту ввести в заблуждение, если не навредить. Вас не пугает, что ваш «просто интерес» кому-то пойдет во вред?
У вас здесь много интересных статей, но опять же многие из них противоречат друг другу и масса ваших читателей, я уверена, просто заблудились в них.
Но все написанное мое ИМХО, не более. Вам не подошло СЕ, а я прекрасно чувствую себя на CME, а также масса моих коллег, но это не дает мне права писать книги, которые многие будут рассматривать как руководство к действию, не учитывая индивидуальных противопоказаний. Как в вашем случае к примеру.
Юрий, желаю вам удачи и вдохновения.
От себя могу отметить следующее: я очень много книжек про «все полезное» прочитала, также как и про саморазвитие и психологию (люблю я читать, этого у меня не отнять :)). Для меня самое главное — это тот человек, кто стоит за созданием той или иной книги. Если человек интересный, пишет, базируясь на своем опыте, живет этим, то книжку я куплю, даже если «столько всего про это уже написано».
Всего вам хорошего.
Юрий, подскажите, пожалуйста, как избавиться от нервной булимии=эмоциональной зависимости от еды, эмоционального, нервного заедания.
Все прочитанное не дает ответы на этот вопрос. Можно прекрасно понимать природу наркотической зависимости от еды, все причины и вредные следствия срыва, но все равно — никакой природный антидепрессант-банан не помогает в моменты моральной усталости как, например, шоколадка. Знаешь, что вредно, все равно ешь, потому что успокаивает. Альтернатив тоже не нашла — увлечения есть, но еда действительно наркотик и дает в моменты моральной усталости кайф бОльший, чем увлечения, и более быстрый. Это всё равно, что курильщику в момент стресса вместо сигареты предложить в кино сходить. Да, эффект будет, но пока он наступит — курильщик от желания сигареты чуть с ума не сойдет.
Понимаю, что проблема глубже — во взглядах на жизнь, в характере и т.п., т.е. в том, чтобы научиться не принимать близко к сердцу, не переживать и т.п., чтобы соответственно не заедать. Но это изменить еще сложнее…
В общем что делать — ума не приложу.
Привет, Юра! Как продвигается работа над книгой?
Привет, Юрий!
Предлагаю издать книгу как есть. Для начала..
Лучшее — враг хорошего!
Другие так и делают. А потом переиздают с учетом новой информации.
Иначе так и не издашь!
Нет резона принимать близко к сердцу официальных чинуш! У них мало своего мнения. А здоровье нации не в их пользу.
Ссылайся на свой опыт и опыт других!
Только укажи, пожалуйста, свою группу крови.
Читал, что для СЕ больше всего подходят люди со 2-й группой крови (пониженная кислотность желудочного сока).
Юрий, очень хочется хорошую главу в вашей будущей книге, где будут освещены вопросы социальной адаптации сыроедов, мотивации, советы для тех, у кого сила воля слабая и кто не может обидеть доброго человека, угощающего домашним тортом. Вобщем, по физиологическим процессам довольно много написано и сказано. Очень хочется духовные аспекты сыроедения почитать. Ведь низкодуховные люди на сыроедении не продержатся.
Примеры вопросов, на которые мне было тяжело найти ответы:
— Как научиться мирно и спокойно воспринимать всё то, что противоречит сыроедению: пищепром, фармавцевтику, врачей, людей, которые болеют постоянно, но о сыроедении и слышать не хотят, собственную бабушку, которая не может понять, что сыроедение — это полезно для тела и хорошо и т.п.
— Как избежать асоциальности наиболее эффективно? особенно сыромоноедам. На еде строится очень многое: от обеденных перерывов на работе до ужинов на свиданиях. Как сыроеду, который не желает изолировать себя от окружающих, оставаться полноценной ячейкой общества?
Я знаю, что все со временем находят решения внутренних и внешних конфликтов самостоятельно, но всё же мне такой информации не хватало и до перехода на сыроедение.
А будет книга-то или уже всё?
Юрий, хотелось бы понять, насколько вредна для сыроедов вареная пища. Многие приверженцы СЕ рассказывают о страшных последствиях употребления термически обработанной пищи, таких как сопли, температура и т.д. В других же источниках можно наткнуться на информацию, о том, что малые количества вареных овощей, например не вредны.
Интересно также было бы увидеть сводную таблицу «Содержание питательных веществ в овощах, фруктах и зелени» с указанием минимальной нормы для среднестатистического человека… Такую, чтобы ей без труда можно было пользоваться для составления своего рациона.
И ещё… Правила составления меню на день/неделю/месяц таким образом, чтобы не чувствовать голода, дискомфорта в кишечнике и т.п.
Удачи в написании книги!
Добрый день, Юрий (и читатели этого блога)!
Спасибо за интереснейшую подборку статей. Очередное их изучение подтолкнуло к окончательному (после постепенных 2-х лет) переходу на сыроедение.
В книге ещё хотелось бы увидеть мнения по поводу сыроедения во время беременности, лактации и сыроедения в современном городском обществе для детей.. Лично у меня пока сложилось мнение, что если организм женщины не перестроился на сыроедение до беременности, то любые подобные изменения ему противопоказаны. Также и маленьким детям, которые пока не могут полноценно усваивать сырую клетчатку, и которых ожидает традиционное питание в детских садах и школах, чистое сыроедение будет лишним.
Простите, что ввязываюсь, но не могу удержаться от комментария.
Максим, ребёнок-сыроед даже не соблазнится на традиционное птание в дет.саду и школе. Во-первых, он не так часто будет кушать, во-вторых, сможете давать ему еду с собой, в-третьих, если и попробует -выплюнет. Детей сложно заставить есть то, что им не нравится, согласны?
А беременной можно месяца за 3 постепенно стать обыкновенным сыроедом без голоданий и насильства над своими тягами. И микрофлора новая вырастет, и потомство будет здоровее.
Юрий, очень ждём вашу книгу! Желаю вам собрать в ней много полезной информации!
Сыроедов становится вокруг всё больше и читают они быстро
Касательно терморегуляци, закаливания… Хотелось бы качественного обзора вопроса парения в бане.
традиционный, безусловно очищающий от беды, в переходный период необходимый!
1.Почему даже через два-три и больше года полноценного сыроедения, не получается избавиться от тяги к вареной еде?
2.Основные законы, правила успешного сыроедения.
Было бы не плохо почитать про виды сыроедения в условиях разного климатического и психологического климата.
Хотелось бы получить ответ об усваивании большого количества углеводов. Например, выпил литр апельсинового сока. Он весь усвоится? А если два литра? Куда деваются «лишние» углеводы? Слышал, что превращаются в жир, так ли это?
Интересно узнать о китайской алхимии и даосизме. Там много интересного….
Есть ли тема о похудении?