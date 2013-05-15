Чего вы хотите получить от книги по ЗОЖ и сыроедению?

Версия для печати   15 Май 2013 Рубрика: Разное

Чего вы хотите получить от книги по ЗОЖ и сыроедению?

Я уже как-то говорил о том, что пишу книгу о здоровье и сыроедении, вот только закончить писанину пока все не получается. Можно было бы все свалить на нехватку времени и «кучу дел», но причина не только в этом.

Материал копится практически нон стоп и объемы все увеличиваются (иногда я выкладываю его на личном блоге). Из-за этого желания «насобирать побольше и написать получше» основной костяк книги перестраивался несколько раз, а отдельные главы даже полностью переписывались. Меня порой охватывает чувство, что написание книги — это бесконечный процесс. Всегда хочется что-то изменить к лучшему, где-то добавить побольше информации и т.д.

Я обещаю в ближайшее время больше рассказать о самой книге и её содержании, а сейчас же хочу попросить у вас, уважаемые читатели блога, ответить на пару вопросов. Это поможет сделать книгу лучше!

  • Книг по сыроедению, голоданию, веганству и другим альтернативным ЗОЖ-течениям становится все больше. Мне кажется, уже сложно найти что-то действительно оригинальное, все аспекты уже давно раскрыты и разжеваны. Тем не менее, скажите, если это актуально: чего вам не хватает от хорошей книги по здоровому образу жизни? Какая информация актуальна лично для вас и чего вы ждете от добротной книги по этой тематике?
  • Есть ли такие вопросы, на которые вы так и не нашли исчерпывающий ответ? Если да, то приведите их.
  • Какие темы, по вашему мнению, наиболее актуальны именно в сфере сыроедения?  Здорово будет, если вы приведете несколько примеров.

Ответы займут не более пары минут, за которые я буду вам благодарен!

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Всего комментариев: 55

  1. Валентина 15 Май 2013 at 5:42 пп #

    Для меня важно сбалансированное питание. Чтобы чувствовать себя сытой, чтобы была энергия на дела.
    Еще интересно питание по вкусам. Иногда хочется терпкого чего-то.  Знаю много вариантов сладкого, кислого и тп. А вот с терпкими вариантами и всякими другими вкусовыми нюансами не очень знакома. Хотя, это наверное, к повару? Но когда не хватает какого-то вкуса, тоже ведь вопрос — как выровнять баланс?

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    • Юрий 16 Май 2013 at 5:54 пп #

      Я очень плохо в этом разбираюсь, это видимо к тем, кто рецепты составляет, ну или к мастерам Аюрведы :)
      Этого в книге не будет, увы

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  2. Валентина 15 Май 2013 at 5:45 пп #

    Еще вспомнила про волосы и ногти. Очень волнует, если волосы становятся тусклыми, а ногти — ломкими.
    Как восполнять запасы кальция и других микроэлементов?
     
    Для кожи я знаю способ, есть таблетки цинка, содержащие… по-моему, тыкву и морковку. Очень хорошо на мою кожу влияют.

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    • Юрий 16 Май 2013 at 5:57 пп #

      Про витамины напишу, но вот про то «как их пополнять» умолчу. По той простой причине, что пополнять их не нужно. Витаминов нам необходимо по минимуму, и это количество мы получаем практически с любым рационом. Проблемы с волосами и ногтями скорее всего в другом и об этом будет сказано

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    • mail.ru Снежана Лоцман 27 Май 2013 at 7:04 пп #

      Ногтям и волосам можно ОЧЕНЬ БЫСТРО помочь если 7-14 дней утро начинать, выпивая стакан (можно два) кунжутного молока. Лично на своих ногтях проверила и качество волос улучшилось, как говорит мой парикмахер:
      «у меня пошел густой подшерсток и толще стал волос» Рецепт кунжутного молока можно найти в ин-ете. Я молоко смешивала с медом, без фиников. Сейчас уже и мед не нужен…

      Ответить
      • Юрий 12 Июн 2013 at 9:39 дп #

        Соглашусь. Очень хорошо себя зарекомендовали ко всему прочему и растительные масла

        Ответить
  3. Валентина 15 Май 2013 at 5:50 пп #

    и, не отходя от сайта…
    вижу в шапке сайта рекламу соковыжималок и тп.
    Мне подарили соковыжималку для апельсинов. Как определить, можно ли в нее какие-то другие фрукты закидывать?
    Или только методом тыка? Ты пробовал соковыжималки для апельсинов использовать для других фруктов?

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  4. Валентина 15 Май 2013 at 5:54 пп #

    «Есть ли такие вопросы, на которые вы так и не нашли исчерпывающий ответ?»
    А я и не искала )))
    Появилась возможность спросить — спрашиваю, но по питанию редко ищу какую-то инфу, чаще прислушиваюсь к себе, чтобы ощутить, каких продуктов хочется.

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  5. imbolc 15 Май 2013 at 11:47 пп #

    Интересно было бы нормальное исследование действия специй типа соли, чили и т.п. Ты об этом писал, но как-то безсистемно. Хорошо было бы сравнить здоровье допустим тайцев (любят острое) и вьетнамцев (престное едят) живущих примерно в одном климате. Почему дикие животные лижут соль (и правда ли это вообще) и т.п.

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    • Юрий 16 Май 2013 at 6:08 пп #

      Про соль точно упомяну, хотя скорее вскользь без разглагольствований. Про специи, как мне кажется, дофига уже написано, что ты понимаешь под «бессистемно»?
      Животные не едят соль, а если и лижут иногда, то только потому что это вкусно.)

      Вообще думаю, что соль и специи это из разряда «мелочи жизни», влияние на общее здоровье скорее минимальное

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  6. Александр 16 Май 2013 at 7:45 дп #

     
    А мне хотелось бы увидеть главу «Заблуждения ЗОЖ».
    А то бывает, читаешь книгу, вроде автор все складно про сыроедение пишет, а потом заявляет, что надо чистить печень лимоном и маслом.
     Из-за таких ложных верований начинаешь сомневаться во всех остальных словах в книге.

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    • Юрий 16 Май 2013 at 6:10 пп #

      Спасибо, вся книга будет, так или иначе, «ломать» заблуждения.
      Будет ломаться большая часть фундамента и основательно

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  7. Эдуард 16 Май 2013 at 9:04 пп #

    Что касается сыроедения — проблемы зубов и жора. А также сезонность и «климатичность» СЕ.

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  8. Артём 17 Май 2013 at 3:21 дп #

    Если рассматривать тему ЗОЖ по существу, то факторы влияющие на здоровье человека следующие:
    — Среда обитания (учитывая опыты академика Дубинина о влиянии техносферы на мушек-дрозофил, на сегодня это  актуально как никогда);
    — Питание;
    — Двигательная активность;
    — Психология (симптоматика это довольно весомый аспект, в том числе интересны воззрения на взаимосвязь мышления с оздоровлением, в частности то о чём говорит Дмитрий Шаменков).
     
    И соответственно, если писать книгу о ЗОЖ, то необходимо осветить в достаточной мере все эти (а может какие-то ещё) факторы. Иначе системности в повествовании не получится, а стало быть научности и практической значимости. А практическая значимость — это собственно то зачем люди пытаются усвоить любую информацию, это самое главное.
    И ещё хотелось бы добавить, что лично я люлю видеть побольше обоснований в тезисах книг. Побольше биохимии, физиологии, морфологии, одним словом прочной доказательной базы.
     
    Удачи в работе!

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    • Юрий 20 Май 2013 at 2:50 пп #

      Факторы верные, соглашусь с ними полностью, разве что припишу сюда еще генетику, влияние которой тоже имеется. Так что придется и о ней еще поговорить :)

      Так же я попытаюсь все это соединит в кучу под одной общей теорией, и обоснование под ней будет лежать достоверное. Ничего кроме физиологии. :)

      Спасибо за пожелания и за советы!

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  9. Mr.Fox 18 Май 2013 at 9:12 дп #

    Про чай, про сахар, ещё говорят, что клетчатка способствует перельстатике кишечника, обладают ли таким свойством приготовленные овощи, фрукты(на пару, вареные, жареные)?Ну и про Бэ 12 — короля холиваров в интернетах)))

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  10. Noah 20 Май 2013 at 6:28 дп #

    далее мои мысли на тему «а если бы я писал книгу». (никакой критики)
    [
    «очередная «бесслизистая …» или «811»? книги-теории пишет каждый кому не лень, подавляющее большинство книг»
    «ты дока-медик? — нет нужды описывать биохимию организма, есть профильные порталы, укажи ссылки на лучшие известные, включая атласы анатомии»
    «начать выкладывать материал сразу и пусть сообщество работает, а не пытаться издать книгу в одиночку … время одиночек прошло»
    = WIKI (на wiki профильную рекламу можно повесить, если книга для денег нужна)
    .. там и ссылки на первоисточники сразу и вообще — что захочешь …
    «книга-wiki-обозреватель — всех практик книг авторов методик хронология порталы базы данных продуктов исследований ярких личностей истории людей
    … не форум, а база знаний; болот и в других местах хватает»
    «книга-wiki-атлас по миру здорового питания, режимов, психологии мотиваций образов …»
    ]

    а может такая wiki уже где-то есть? подскажите пожалуйста

    лично меня интересуют темы психологии:  мотивации и их устойчивость, реакций, сила образов .. привычек, сравнение и выбор, искушение, …
    Как теория, так и методики.

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    • Юрий 20 Май 2013 at 2:54 пп #

      Примерно половина книги будет посвящена психологии, может немного меньше. Я тоже склоняюсь пока к тому, что именно отсюда все проблемы лезут.

      Про подобную вики я не слышал, но нечто схожее делать не хочу. Стараться все объединить в одно нет смысла, будет создан прочный фундамент, который снимет все вопросы и в конечном итоге покажет какие из теорий имеют право на жизнь

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  11. Геннадий 20 Май 2013 at 2:25 пп #

    Интересует тема усваивания жирорастворимых витаминов из сырых овощей. Интересно усваиваются ли они в необходимых количествах у СМЕдиков и тех, кто не ест жирные продукты.Да и вообще нормы употребления витаминов. Насколько они необходимы?Разбор системы питания по калориями (особенного интересует в этом плане 811)

    Правда ли, что термообработанное мясо гниёт в кишечнике и насколько это вредно? А что насчёт сырого мяса?

    Польза и вред сырого мяса, рыбы, субпродуктов, насекомых.

    Мифы о паразитах и паразитарных чистках. Где правда, а где страшилки?

    Польза клетчатки. Миф или правда?

    Плюсы и минусы злаковых (и сырых, и варёных)

    Что происходит в гормональной системе вегано сыроеда

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  12. Геннадий 20 Май 2013 at 2:37 пп #

    Мифы о пользе и вреде молочных продуктов (усваивается или нет кальций и т.п.)
     
    Мифы об атеросклерозе. Истинная причина атеросклероза?
     
    Что лучше усваивается: варёный овощ или сырой, варёная каша или проростки? Где больше вредных веществ.
     
    Правда ли то, что при варке овощей появляются вредные вещества?

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  13. Геннадий 23 Май 2013 at 12:53 пп #

    Мифы о вреде и невреде нитратов в овощах и фруктах. Для сыроедов или для традиционоо питающихся людей.

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  14. Макс 27 Май 2013 at 6:16 пп #

    Правда ли что еде, съеденная после шести вечера, уже не переваривается и «ждет» до утра, чтобы перевариться? Действительно, ли так важно не есть после шести вечера?

    Ответить
    • Юрий 12 Июн 2013 at 9:38 дп #

      Макс, когда есть практически не имеет значения. Наш желудок не «выключается» после 18 :)
      Не есть после шести может помочь похуданию лишь потому, что при этом общий объем съеденной пищи сокращается

      Ответить
      • Макс 20 Июн 2013 at 6:37 пп #

        спасибо) радует, особенно такого худого человека, как я. есть еще один вопрос. а чем Вы, Юрий, сами питаетесь?)  Вы всегда были худым, или стали таким на сыроедении?

        Ответить
        • Юрий 29 Июн 2013 at 10:52 дп #

          Я всегда был худым (62-63кг) несмотря на то, чем я питаюсь. Вес растет вверх только при физических нагрузках, но как только я делаю перерыв все скатывается к мертвой точке довольно быстро. :) Питаюсь сейчас ближе к веганству, с сыроедения сошел уже месяцев 8 как

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          • Макс 09 Июл 2013 at 5:54 пп #

            Спасибо за ответ! Веганство от сыроедения отличается, я так понимаю, тем, что употребляются вареные овощи и каши. Хотелось бы и в  книге увидеть рассказ о Вашем личном опыте, чем питались, питаетесь и почему. Моет быть советы, какие из вареных продуктов, так сказать, менее вредны. я например люблю гречку, и не зеленую, а ту, что из магазинов, то есть пропаренную и прожаренную, а еще борщи без мяса.  Трудно отказаться от них…  

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  15. Никита 31 Май 2013 at 7:29 дп #

    А я просто хочу пожелать удачи. Уверен, что книга удастся на славу, с удовольствием почитаю.

    Ответить
  16. федя 31 Май 2013 at 8:19 дп #

    пока никто не может ответить на такой вопрос: по уголеву сырая лягушка растворяется без следа в желудке за 30 минут, вареная — вообще не расстворяется. 
    и причиной всему — энзимы
    получается, если я съем сырого лосося, то ничего у меня потом в кишках не гниет?
    или не получается?
    а если лосося посолить?
     

    Ответить
    • федя 31 Май 2013 at 9:28 дп #

      и большое спасибо за то, что вы делаете

      Ответить
  17. Елена 06 Июл 2013 at 9:58 дп #

    Юрий, внимательно прочла все ваши страницы и мне странно, что вы:
    1. ,У меня техническое образование, но работаю я преимущественно в области дизайна, фрилансером. 
    2. ,Я уже как-то говорил о том, что пишу книгу о здоровье и сыроедении, вот только закончить писанину пока все не получается.,
    Простите, но вы похожи на человека, который написал руководство по самолетострению всего лишь несколько раз посидев в салоне лайнера.
    И почеу у всех несогласных с вашим мнением вы спрашиваете про возраст? Поэтому, предвидя ваш вопрос ко мне, отвечу: мне 56 лет, я врач-патологоанатом, к.м.н.

    Ответить
    • Юрий 06 Июл 2013 at 7:15 пп #

      Мне 28. Елена, я прямым текстом говорю, что этот блог скорее мое хобби. Уж извините, что лезу в серьезные темы без должного образования, мне просто это интересно

      Ответить
  18. Елена 07 Июл 2013 at 1:23 пп #

    Юрий, интересоваться всегда полезно. Я вот очень интересуюсь дизайном, но у меня не хватит смелости писать книгу по этим вопросам. Вы смелый человек.  Но ведь многие люди привыкли рассматривать любую печатную продукцию (в том числе и в электр. виде) как некое руководство к действию, не стоит их ругать за то, что им не хватает образования отделять зерна от плевен и многие неквалифицированные утверждения могут попросту ввести в заблуждение, если  не навредить. Вас не пугает, что ваш «просто интерес» кому-то пойдет во вред?
    У вас здесь много интересных статей, но опять же многие из них противоречат друг другу и масса ваших читателей, я уверена, просто заблудились в них.
    Но все написанное мое ИМХО, не более. Вам не подошло СЕ, а я прекрасно чувствую себя на CME, а также масса моих коллег, но это не дает мне права писать книги, которые многие будут рассматривать как руководство к действию, не учитывая индивидуальных противопоказаний. Как в вашем случае к примеру.
     

    Ответить
  19. Alina - Thinking Creature 21 Сен 2013 at 1:04 пп #

    Юрий, желаю вам удачи и вдохновения.
    От себя могу отметить следующее: я очень много книжек про «все полезное» прочитала, также как и про саморазвитие и психологию (люблю я читать, этого у меня не отнять :)).  Для меня самое главное — это тот человек, кто стоит за созданием той или иной книги.  Если человек интересный, пишет, базируясь на своем опыте, живет этим, то книжку я куплю, даже если «столько всего про это уже написано». 
    Всего вам хорошего. 

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  20. Яна 28 Сен 2013 at 8:13 дп #

    Юрий, подскажите, пожалуйста, как избавиться от нервной булимии=эмоциональной зависимости от еды, эмоционального, нервного заедания. 
    Все прочитанное не дает ответы на этот вопрос. Можно прекрасно понимать природу наркотической зависимости от еды, все причины и вредные следствия срыва, но все равно — никакой природный антидепрессант-банан не помогает в моменты моральной усталости как, например, шоколадка. Знаешь, что вредно, все равно ешь, потому что успокаивает. Альтернатив тоже не нашла — увлечения есть, но еда действительно наркотик и дает в моменты моральной усталости кайф бОльший, чем увлечения, и более быстрый. Это всё равно, что курильщику в момент стресса вместо сигареты предложить в кино сходить. Да, эффект будет, но пока он наступит — курильщик от желания сигареты чуть с ума не сойдет.
    Понимаю, что проблема глубже — во взглядах на жизнь, в характере и т.п., т.е. в том, чтобы научиться не принимать близко к сердцу, не переживать и т.п., чтобы соответственно не заедать. Но это изменить еще сложнее…
    В  общем что делать — ума не приложу.

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  21. Геннадий 12 Окт 2013 at 9:18 дп #

    Привет, Юра! Как продвигается работа над книгой?

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  22. Павел 02 Ноя 2013 at 7:02 дп #

    Привет, Юрий!
    Предлагаю издать книгу как есть. Для начала..
    Лучшее — враг хорошего!
    Другие так и делают. А потом переиздают с учетом новой информации.
    Иначе так и не издашь!
    Нет резона принимать близко к сердцу официальных чинуш! У них мало своего мнения. А здоровье нации не в их пользу.
    Ссылайся на свой опыт и опыт других!
    Только укажи, пожалуйста, свою группу крови.
    Читал, что для СЕ больше всего подходят люди со 2-й группой крови (пониженная кислотность желудочного сока).

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  23. Лиза 22 Ноя 2013 at 10:16 пп #

    Юрий, очень хочется хорошую главу в вашей будущей книге, где будут освещены вопросы социальной адаптации сыроедов, мотивации, советы для тех, у кого сила воля слабая и кто не может обидеть доброго человека, угощающего домашним тортом. Вобщем, по физиологическим процессам довольно много написано и сказано. Очень хочется духовные аспекты сыроедения почитать. Ведь низкодуховные люди на сыроедении не продержатся.
    Примеры вопросов, на которые мне было тяжело найти ответы:
    — Как научиться мирно и спокойно воспринимать всё то, что противоречит сыроедению: пищепром, фармавцевтику, врачей, людей, которые болеют постоянно, но о сыроедении и слышать не хотят, собственную бабушку, которая не может понять, что сыроедение — это полезно для тела и хорошо и т.п.
    — Как избежать асоциальности наиболее эффективно? особенно сыромоноедам. На еде строится очень многое: от обеденных перерывов на работе до ужинов на свиданиях. Как сыроеду, который не желает изолировать себя от окружающих, оставаться полноценной ячейкой общества?
    Я знаю, что все со временем находят решения внутренних и внешних конфликтов самостоятельно, но всё же мне такой информации не хватало и до перехода на сыроедение.

    Ответить
  24. Андрей 25 Дек 2013 at 6:20 пп #

    А будет книга-то или уже всё?

    Ответить
  25. Анастасия 28 Фев 2014 at 6:58 дп #

    Юрий, хотелось бы понять, насколько вредна для сыроедов вареная пища. Многие приверженцы СЕ рассказывают о страшных последствиях употребления термически обработанной пищи, таких как сопли, температура и т.д. В других же источниках можно наткнуться на информацию, о том, что малые количества вареных овощей, например не вредны.
    Интересно также было бы увидеть сводную таблицу «Содержание питательных веществ в овощах, фруктах и зелени» с указанием минимальной нормы для среднестатистического человека… Такую, чтобы ей без труда можно было пользоваться для составления своего рациона. 
    И ещё… Правила составления меню на день/неделю/месяц таким образом, чтобы не чувствовать голода, дискомфорта в кишечнике и т.п.
    Удачи в написании книги!

    Ответить
  26. Максим 30 Май 2014 at 1:33 пп #

    Добрый день, Юрий (и читатели этого блога)!
     
    Спасибо за интереснейшую подборку статей. Очередное их изучение подтолкнуло к окончательному (после постепенных 2-х лет) переходу на сыроедение. :)
    В книге ещё хотелось бы увидеть мнения по поводу сыроедения во время беременности, лактации и сыроедения в современном городском обществе для детей.. Лично у меня пока сложилось мнение, что если организм женщины не перестроился на сыроедение до беременности, то любые подобные изменения ему противопоказаны. Также и маленьким детям, которые пока не могут полноценно усваивать сырую клетчатку, и которых ожидает традиционное питание в детских садах и школах, чистое сыроедение будет лишним.

    Ответить
  27. Лиза 17 Июн 2014 at 9:07 пп #

    Простите, что ввязываюсь, но не могу удержаться от комментария. 
    Максим, ребёнок-сыроед даже не соблазнится на традиционное птание в дет.саду и школе. Во-первых, он не так часто будет кушать, во-вторых, сможете давать ему еду с собой, в-третьих, если и попробует -выплюнет. Детей сложно заставить есть то, что им не нравится, согласны?
    А беременной можно месяца за 3 постепенно стать обыкновенным сыроедом без голоданий и насильства над своими тягами. И микрофлора новая вырастет, и потомство будет здоровее.

    Ответить
  28. Лиза 17 Июн 2014 at 9:12 пп #

    Юрий, очень ждём вашу книгу! Желаю вам собрать в ней много полезной информации!
    Сыроедов становится вокруг всё больше и читают они быстро :)

    Ответить
  29. Русский 22 Июн 2014 at 8:49 дп #

    Касательно терморегуляци, закаливания… Хотелось бы качественного обзора вопроса парения в бане.
    традиционный, безусловно очищающий от беды, в переходный период необходимый! 

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  30. mail.ru Ардак Калдыбаев 30 Дек 2014 at 12:23 пп #

    1.Почему даже через два-три и больше года полноценного сыроедения, не получается избавиться от тяги к вареной еде?
    2.Основные законы, правила успешного сыроедения.

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  31. йог 12 Янв 2015 at 1:39 пп #

    Было бы не плохо почитать про виды сыроедения в условиях разного климатического и психологического климата.

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  32. Валерий 03 Май 2015 at 3:37 пп #

    Хотелось бы получить ответ об усваивании большого количества углеводов. Например, выпил литр апельсинового сока. Он весь усвоится? А если два литра? Куда деваются «лишние» углеводы? Слышал, что превращаются в жир, так ли это?

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  33. Андрей Стариков 15 Ноя 2015 at 8:15 дп #

    Интересно узнать о китайской алхимии и даосизме. Там много интересного….

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  34. Vasiliy 29 Дек 2015 at 5:47 дп #

    Есть ли тема о похудении?

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