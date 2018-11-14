Каждый овощ необходимо употреблять в свой срок, для чего надо хорошо знать, в какой стадии какой овощ лучше кушать. Бахчевые – дыни и арбузы– лучше всего за нашим столом находят себе место в осенне- летний период.

Обратим наш взор на арбуз. Арбузов из Южной Африки. В Европу арбузы были завезены со времен крестовых походов.

Арбуз больше всего любят за его освежающее действие. Арбуз используют преимущественно в сыром виде как вкусный и полезный десерт.

Арбуз –диуретическое прекрасное средство. Его рекомендуется кушать людям, склонным к камнеобразованию в почках.

Арбуз на зиму

Однако в зимний период арбуз и продукты, приготовленные на его основе тоже придутся очень кстати к нашему столу, внеся какое-то разнообразие в ассортимент привычного нам питания.

Из арбузного сока готовят вязкий, своеобразный «арбузный мёд» – или нардек, который содержит 60-80 процентов сахара. Для приготовления петмеза (нардека) необходимо отобрать сладкие, спелые арбузы, хорошо помыть, напополам разрезать и очистить половинки от корки. Мякоть кусочками нарезать, помять хорошенько, чтобы получилось достаточное количество сока. Сок процедить, после вылить в большой, но неглубокий сосуд, желательно имеющий неокисляющуюся поверхность, и варить на мощном огне, постоянно помешивая при этом. Варить, пока сок не будет по густоте похож на реденький мёд.

Для дополнительной ароматизации в арбузный мёд можно положить небольшие ломтики других фруктов. Готовый мед разлить в банки, закрыть их плотно и хранить в прохладном сухом месте. Его можно применять в качестве заправки для компотов, в приготовление печенья, пирожных и тому подобное.

Рецепты арбуза

Очень вкусны пастила и желе из арбуза, компот и желе в арбузе, а разнообразные алкогольные напитки, которые настоятся в арбузе (шампанское для этой цели подходит как нельзя лучше), надолго запомнятся всем, кто их попробует. Варенье из корок арбуза не оставит никого равнодушным.

Арбузы мелкого размера засаливаю, причём не только полностью спелые, но также и полуспелые, со стручковым перцем, морковью, помидорами и другими овощами вместе. В десяти литрах кипячёной водички разводят 800 грамм поваренной (не йодированной) соли, после чего этим раствором заливают хорошо вымытые и неповреждённые арбузы. Через месяц арбузы уже готовы к применению. Арбузы и сами стают вкусными, и совершенствуют вкус всего остальной засолки.

Арбузные семечки

В некоторых регионах, в особенности в Южном Китае, поджаренные семена арбуза– популярное лакомство. Семечки арбуза обладают противоглистным и кровоостанавливающим свойствами. Они применяются при лечении желтухи и водянки. Растёртые с молоком семечки употребляют в качестве кровоостанавливающего средства при кровотечениях матки.

Употребляют арбуз также в сушёном виде. Высушенная мякоть содержит много глюкозы. Арбузы варят, приготавливают из них цукаты, джем, компоты, используя арбу вместе с другими ягодами и фруктами.

Польза арбуза

Арбуз очень полезен для здоровья. По содержанию железа арбуз занимает третье место, вслед за шпинатом и салатом. В нём содержится огромное количество фолиевой кислоты и минералов. Мякоть плодов и арбузный сок хорошо утоляют потребность в воде при лихорадках и обладают сильнейшем мочегонным, лёгким желчегонным, слабительным и противовоспалительным воздействием.

Рекомендуется он в терапевтическом питании при сердечно-сосудистых заболеваниях, малокровии, при заболеваниях печени и почек, камнях мочевыводящих путей и желчного пузыря. Арбузы весьма нужны для больных склерозом, подагрой и артритом.

Кроме арбузного сока, сильным мочегонным воздействием обладают высушенные и свежие корки арбуза в качестве отваров в соотношении один к десяти. С успехом применяют зелёную (свежую) и сушёную арбузную корку для лечения детского колита.

Зрелость плодов арбуза определяется по звуку, который издает арбуз при постукивании пальцем по нему. У зрелых арбузов звук глухой, как по пустой бочке.