Еще в прошлом столетии красивой осанкой могла похвастаться каждая девушка. Сейчас же все чаще встречаются одни «вопросительные знаки». А ведь это не только не красиво, но и вредно для здоровья.

И ощущать это остро начинаешь не в старости, а уже в годы молодые. Так, пожалуй, каждая молодая мама может пожаловаться на боли в спине. Чтобы все это исправить, надо прекратить лениться и каждый день делать специальные не сложные упражнения.

Работаем над осанкой

Правильность осанки зависит не только от мышц спины, но и, в большей степени, от мышц нижнего отдела живота. Поэтому необходимо тренировать брюшной пресс. Для этого достаточно выполнять несложные упражнения и стараться держать живот втянутым, удерживая в легком напряжении мышцы. Если мышцы спины у вас недостаточно развиты и дряблые, возможно понадобится походить в спортзал и под руководством тренера выполнять упражнения для спины с гантелями.Они помогут приобрести гибкие и эластичные мышцы, которые будут поддерживать ваш позвоночник.

А вот упражнения, которые можно выполнять и дома, и даже в офисе во время перерыва.

1. Опускаем подбородок к груди, сводим лопатки друг к другу как можно ближе.

2. Выпрямив спину, совершаем круговые движения руками. Так мышцам плеч будет легче удерживать ровной шею.

3. Встаем прямо, руки вниз, чуть отведены от тела. Тянемся вверх макушкой, не поднимая при этом подбородок.

4. Не любимое многими, но зато эффективное упражнение. Наклоняясь вперед, обхватываем руками лодыжки и стараемся притянуть к ним голову.

5. Это упражнение выполняем перед зеркалом для контроля над положением спины. Колени подгибаем под себя, таз опускаем на пятки, ладони кладем на колени, спину выпрямляем. В таком положении стараемся просидеть минуты 3-4.

Старайтесь чаще проверять правильность своей осанки. Выпрямите спину перед зеркалом. Делайте любую работу, например, по дому, не изменяя положения спины. Посмотрите в зеркало снова, насколько правильна ваша осанка сейчас.

Займитесь плаванием. В воде наше тело проще контролировать. И для правильной осанки, конечно, лучше плавать на спине. При таком стиле плавания работают все мышцы спины, положение горизонтальное, а шея расслаблена. При этом нет перенапряжения. Чередуйте этот стиль с активным плаванием свободного стиля. Это поможет укрепить мышцы и плеч, и пресса.

Старайтесь избегать сидения на табуретах. Сидя на них, мы начинаем сутулиться, так как держать спину прямо без поддержки очень утомительно.

Выполняйте эти совсем несложные упражнения, следите за своей спиной. И результат не заставит себя долго ждать – вы приобретете правильную осанку и королевскую стать.

Физические упражнения для правильной осанки

Правильная осанка – это залог трудоспособности на долгие года. Ее правильность зависит от того, как ребенок сидит, стоит и ходит. Стоять нужно только прямо, при этом плечи несколько расправить, а живот – втянуть. Также делаем при ходьбе. Если вы правильно сидите, то также, как при ходьбе или стоя, тренируете мышцы спины. На стуле надо сидеть, выпрямив спину. Также советуют несколько выгнуть грудь, но не настолько, чтоб лопатки отставлялись, а плечи поднимались. Голова должна расположится свободно и прямо. Положение таза должно быть подтянуто, а мышцы живота напряжены. Конечно, если вы попробуете сейчас так сидеть, то долго вам это не удастся, но если тренироваться, то успех не за горами.

Вашему вниманию мы предоставляем ряд упражнений, которые помогут вашему ребенку и вам в формировании правильной осанки.

Первое упражнение.

Надо лечь на живот, а ноги опереть о что-нибудь. Можно, чтобы их кто-то держал. Так будет даже эффективнее. Когда сосредоточились, начинайте поднимать корпус вверх. Делать это надо резкими движениями. Примерно проделывайте 50 таких подъемов. Помните, что физические упражнение, это в первую очередь тренировка выносливости. Выносливость это, в первую очередь, не количество и качество мышц, а умение правильно дышать. Поэтому, когда будете подыматься, делайте выдох.

Следующее упражнение проводим с гантелями.

Для ребят это особо приятно, поскольку многие с ним позже намерены таскать не только гантели, но и штанги. Когда вы подносите тяжести, или просто делаете разминку в позе стоя, следует поставить ноги на ширине плеч. Такая стойка достаточно прочная. Нагнитесь вперед примерно так, чтобы угол имел 90 градусов. Гантели вы держите внизу. Начинайте подымать их к уровню плеч. Также проделайте это упражнение 50 раз.

Дальше будем сгибаться.

Став прямо, сведите руки за спиной, пальцами сделав замок. Руки надо отвести назад, при том вы прогибаетесь.

Примите позу на четвереньках. Руки должны быть согнутыми в локтях, а ноги несколько раздвинутыми. Приняв такое положение пытайтесь выправлять и выгибать спину, примерно так, как это делают кошки. Движение здесь не должны быть резкими, а напротив, ритмичными и равномерными.

Следующие упражнения для осанки – «кольцо» и «мостик».

При первом нужно расположится на живот, ноги согнуть в коленах, а руками взявшись за щиколотки, надо пытаться чем повыше прогнуть спину. Прогнув спину до упора, попытайтесь пробыть в такой позиции подольше.

Сгибая ноги, отведите руки за голову и ложитесь. При том вы должны зафиксировать себя в таком положении, чтобы держаться на руках и ногах. Корпус и таз при этом следует пытаться поднимать чем выше.