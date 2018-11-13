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Тибетский массаж для спины

Всем известно, что одним из главных элементов тибетской медицины является массаж спины. Сама по себе эта процедура уникальная, ведь она заключается в индивидуальном подходе к ее проведению. Для каждого конкретного человека будет использоваться своя методика и масла.

Перед проведением процедуры, массажист внимательно изучает особенности строения тела, состояние кожи, выяснят об имеющихся недугах, болезнях и т.д.Кроме этого, специалист может дать рекомендации относительно того, какие матрасы лучше подходят для сна. Основная функция тибетского массажа – восстановление эстетического состояния кожи и проведение общее укрепление организма. Уже после первого сеанса вы увидите, что ваша кожа стала моложе и здоровее.

Это связано с тем, что данная процедура восстанавливает приток крови ко всем клеткам. Для всего организма тибетский массаж полезен из-за следующих факторов:

• активно способствует выводу токсинов;

• помогает восстановить водный баланс кожи

способствует налаживанию правильной работы всех внутренних органов;

• улучшает защитные свойства организма, продлевает молодость;

• положительно влияет на «мужскую силу».

Специалисты считают лечебный и расслабляющий массаж спины самым лучшим средством от постоянной усталости и бессонницы. По отзывам людей уже после двух первых сеансов возвращается ощущение здоровья и энергичности. Стоит отметить, что тибетский массаж спины оказывает положительной воздействие на гормоны и нервы человека. Для полного выздоровления необходимо провести 10 сеансов.

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