Как хранить мед в домашних условиях

Полезные качества меда помогают укрепить иммунитет и повысить стойкость организма ко многим опасным заболеваниям. Важно при хранении природного лекарства соблюдать все необходимые условия, чтобы сохранить все его полезные свойства. При этом важно правильно подобрать не только тару для содержания продукта, но и помещение с оптимальными характеристиками. Если этого не делать, то спустя два месяца с момента сбора меда от его полезных качеств может не остаться и следа.

Хранить мед рекомендуется в особой таре и при оптимальном температурном режиме. Это позволяет сохранить его целебные свойства и вкусовые качества.

Температура хранения, свет и запах

Не каждый знает как и где хранить мед правильно, чтобы сохранить его полезные качества. Максимально допустимой температурой хранения пчелиного продукта является 35 градусов по Цельсию. Превышение данного показателя влечет за собой возникновение химических реакций, в ходе которых образуются опасные для здоровья соединения. Мед в условиях городской квартиры либо дома лучше всего хранить в холодильнике либо подвальном помещении.

Важно! Оптимальным температурным режимом хранения пчелиного продукта является диапазон с +6 к +10 по Цельсию.

Не рекомендуется хранить мед под прямыми солнечными лучами. Из-за этого портится его внешний вид и вкус, а также разрушаются многие содержащиеся в нем соединения. Под воздействием солнечного света разрушаются внутри меда и молекулы ингибина, обладающие противомикробными свойствами. Лучше всего убрать мед в помещение, куда не проникают солнечные лучи.

Как правильно хранить мед дома

Хранение меда следует осуществлять в таре, куда не могут проникнуть посторонние запахи. Рядом с такой тарой не следует хранить:

• копчености;

• мясо;

• рыбу;

• бензин;

• резину;

• аэрозоли;

• лаки с красками.

Важное условие сохранности полезных свойств меда – соблюдение всех вышеперечисленных требований, иначе уникальный целебный состав пчелиного продукта будет разрушен.

Место хранения и требование к помещению

Тара, в которой хранится мед должна быть полностью герметична. Достичь этого удается с помощью воска, обмазав им края крышки. Не менее важно поместить тару с полезным продуктом в правильное место, где нет посторонних запахов, темно, сухо и прохладно.

В городской квартире мед можно хранить в:

• шкафу;

• холодильнике.

Разрешается хранить сладкое лакомство на балконе при условии укрытия его от прямых солнечных лучей и поддержания здесь прохладных условий (не выше +10).

В частном доме мед разрешается хранить в:

• подвале;

• погребе;

• холодильнике;

• подполе;

При этом рекомендуется периодически проверять состояние целебного продукта и при необходимости убирать его в более подходящее место.

В чем лучше хранить?

Чтобы сохранить в течение всей зимы лечебное свойство меда, необходимо подобрать правильную тару. Рассмотрим, какая посуда наилучшим образом подходит для этого?

Пластиковая посуда

Разрешается оставлять мед на длительный срок в пластиковых банках либо ведерках, поставленных в холодильник. Для таких целей допускается посуда из пищевой пластмассы. Если нет возможности хранить продукт в пластиковой таре в холодильнике, лучше переложить его в другую по составу емкость. Это позволит избежать взаимодействия органических медовых кислот с пластмассой.

Глиняная посуда

Тара из глины – отличная емкость для сохранения полезных свойств меда на длительное время. Большой проблемой является только поиск такой посуды, способной герметично закрываться.

Хранение продукта в сотах

Соты идеально подходят для хранения меда, только они являются «капризной» тарой для сладкого лакомства. К примеру, если окружающая влажность будет превышать 65%-в то существует угроза уничтожения содержащихся в нем полезных соединений. Недостаток влаги в воздухе, где лежат наполненные медом соты, приводит к появлению не них пищевых молей.

Важно! Хранить мед в сотах могут только пчеловоды. Любителям сладкого лакомства следует воспользоваться альтернативными способами сохранности уникального состава пчелиного продукта.

Стеклянная посуда

В стеклянной таре допускается оставлять сладкий продукт на продолжительное время. Она производится из экологически чистых материалов и не способна выделять опасные соединения. Единственным недостатком такой посуды является ее прозрачность. Поэтому банку с лакомством следует убрать в темное место либо завернуть в плотную ткань. При этом стекло уже не сможет пропустить лучи солнца, а значит, не произойдет разрушения полезных соединений внутри меда.

Деревянная посуда

Сладкое лакомство прекрасно хранится в деревянной таре. Важно чтобы она была сухой и не содержала посторонних ароматов. Желательно чтобы такая емкость герметично закрывалась, чего очень сложно достичь.

Хранение меда в открытой деревянной таре приводит к впитыванию им содержащихся в воздухе водяных паров, из-за чего раньше начинает брожение и порча продукта.

Металлическая тара

Процесс хранения пчелиного продукта в металлической таре недопустим! Причиной этому служит переход вредных металлических соединений из посуды в состав сладкого лакомства. Даже перевозить мед в металлических емкостях пчеловоды не советуют. Особенно опасно содержать пчелиный продукт в емкости из:

• свинца;

• меди;

• цинка.

Органические соединения меда могут взаимодействовать с ионами данных металлов, вследствие чего всегда образуются ядовитые для тела вещества. Употребление такого меда может стать причиной отравления организма.

Как долго сохраняется?

Мед может сохранять свои полезные свойства продолжительное время, важно лишь соблюдать правильные условия его содержания. Каждый опытный пчеловод рекомендует ответственнее относиться к помещению содержания меда, иначе возможно его:

• расслоение;

• засахаривание;

• изменение окраски и вкуса.

Куда же следует поставить емкость с пчелиным продуктом, чтобы не растратить его полезные свойства?

Хранение в холодильнике

Полезное вещество, содержащееся внутри меда, может разрушаться при высоких температурах. Холодильник помогает избежать этого, но его температура негативно сказывается на:

• вязкости меда;

• цвете;

• вкусе.

Убрав тару с медом в холодильник, не следует часто извлекать ее оттуда, так как изменение температурного фона вокруг приводит к неравномерной кристаллизации продукта.

Чтобы не ухудшить качество золотистого меда рядом с ним в холодильнике не следует размещать пахучие продукты. Тара должна быть плотно закрыта и не пропускать свет.

Хранение в погребе

У многих россиян часто возникает вопрос: можно ли держать мед в погребе? Природное лекарство рекомендуется содержать в определенных условиях, которым не всегда отвечают домашние погреба. Все же есть некоторые хитрости, позволяющие сохранить полезный витамин внутри меда, поставленного в погреб.

Во-первых через стенки тары не должен проникать на мед луч света. Поэтому стеклянная банка для таких целей не подойдет. Природное лекарство лучше всего помещать в деревянные бочонки, внутренние поверхности которых пропитаны воском.

Во-вторых, сладкое лакомство должно быть закрыто от проникновения посторонних запахов. Крышка должна плотно прилегать к таре, чтобы посторонние ароматы не смогли проникнуть внутрь продукта и нарушить его естественный запах.

В-третьих, рядом с раскрытым медом в погребе нельзя держать крупу, соль, сахар. Эти продукты будут вытягивать их природного лекарства влагу, из-за чего ускорится процесс его брожения.

Хранение мёда при комнатной температуре

Городская комната – не самое лучшее место для хранения природного лекарства. Причиной этому служат возможные перепады температуры и ее частый рост. Меду нужен определенный температурный градус, способный не разрушить его уникальные свойства. Поэтому в комнате мед следует убрать в место, лишенное тепла и света. Это может быть кладовая либо чулан.

При комнатной температуре в воздухе от окружающих предметов (мебель, кожа, ткани и прочее) может появиться посторонний запах. Герметично закупоренная емкость с природным лекарством способна защитить уникальный состав от второстепенных ароматов.

В чем нельзя хранить мед

Для хранения меда не рекомендуется использовать железную тару, а также эмалированную посуду со сколами. От контакта с металлом мед начинает окисляться, в результате чего портится его вкус и свойства. Непищевой пластик также не следует использовать для содержания природного лекарства. Входящие в его состав полимеры постоянно будут выделять ядовитые вещества способные не только ухудшить качество продукта, но и сделать его опасным для здоровья.

Запрещается хранить мед в не плотно закрытой емкости, так как это очень гигроскопичный продукт. Через окружающий воздух сладкое лакомство будет насыщаться посторонними запахами, и терять влагу. Помимо этого будет ускоряется процесс его кристаллизации и ухудшатся вкусовые качества.

Оставлять на длительное время (более ста суток) мед в сотах без наличия определенных условий также не следует. Это негативно сказывается на его текстуре и полезных свойствах.

Об изменениях внешнего вида меда

Мед является натуральным продуктом естественного происхождения. Поэтому как бы не старался человек сохранить его в первозданном виде, это у него не получится. Возможно лишь замедлить скорость изменения внешних качеств меда. Такими изменениями принято считать:

• засахаривание (кристаллизацию);

• расслоение;

• заплесневение.

Кристаллизация (засахаривание) – это необратимый процесс, свойственный для меда. Он начинается тогда, когда годность меда достигает определенного периода. При этом не происходит изменения полезных свойств пчелиного продукта, что очень важно! Поэтому не следует избавлять от засахарившегося лекарства, а активно использовать его добавляя в чай. Кстати, водяная баня помогает сделать мед более вязким по текстуре.

Расслоение представляет собой образование жидкого слоя на поверхности пчелиного продукта. Это происходит с медом, собранным ранее положенного срока, так как в нем содержится повышенное количество влаги.

Заплесневению подвержен мед, откаченный незрелым. Может поразить данный продукт и грибок при содержании в окружающем воздухе повышенного количества жидкости.

Какой срок годности меда по ГОСТу?

Согласно нормативам ГОСТа, продолжительность хранения сладкого продукта не должна превышать 2-х лет. При правильном хранении за это время не теряются полезные характеристики меда, и практически не изменяется его внешний вид. Это касается продукта помещенного в плотно закрытую тару. Если мед содержат в не плотно закрытой емкости, срок его хранения сокращается до 8-и месяцев. После этого времени употреблять продукт в пищу становится опасно для здоровья.

Использование меда и корицы

Целебная смесь благодаря множеству полезных свойств применяется и в нетрадиционной медицине, и в области красоты. Но перед началом использования меда с корицей нужно получить консультацию квалифицированного медика. Также важно использовать только свежую корицу и натуральный мед.

Мед нельзя добавлять в горячую воду — под действием высоких температур он выделяет токсичные вещества.

В лечебных целях

Корицу с медом можно использовать для лечения:

заболеваний сердца и сосудов;

суставов;

желудочно-кишечного тракта;

кожных заболеваний.

При сердечно-сосудистых заболеваниях

Корично-медовая смесь благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему:

хлеб, намазанный смесью коричной пудры и меда полезно употреблять тем, кто страдает от сердечных недугов;

это лакомство способствует снижению уровня холестерина в крови, уберегая от инфаркта;

регулярное употребление меда с корицей укрепляет сердечную мышцу.

При болезнях суставов

Медово-коричная смесь обладает регенеративными свойствами. Именно этот фактор является решающим при использовании состава для лечения артритов и артрозов.

Оба компонента природного лекарства способствуют регенерации межсуставных хрящей, пораженных заболеванием. Кроме того, противовоспалительные и обезболивающие свойства лекарства помогают избавиться от болевых симптомов.

При нарушениях ЖКТ

Корица с медом способна залечивать язвы желудка, а также избавлять от боли.

Пудра пряности, смешанная с пчелиным продуктом:

помогает понизить кислотность;

избавляет от вздутия;

улучшает пищеварение.

При кожных заболеваниях

Натуральное лекарство из меда и корицы способно излечивать различные кожные заболевания.

Оно эффективно при:

экземе;

грибковых инфекциях;

фурункулезе;

акне.

Для похудения

Эффективность медово-коричной смеси для похудения достигается за счет таких особенностей:

Регулярное употребление корично-медового напитка способствует очищению кишечника, выводя из него токсины и шлаки. Смесь помогает, если вас мучает расстройство желудка. Она улучшает пищеварение, не позволяя лишнему откладываться в жир. Еще одним неоспоримым эффектом от применения такой смеси является подавление аппетита. Употребление меньшего количества пищи естественным образом приводит к снижению веса.

Помимо использования целебного состава необходимо также уделять внимание правильности питания и физическим нагрузкам, иначе похудение просто невозможно.