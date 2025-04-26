Средиземноморская диета у многих ассоциируется с овощами, оливковым маслом, рыбой — а можно ли там хлеб? В этой статье разберёмся, какой хлеб подходит и сколько его можно есть, чтобы не нарушить суть диеты. Полезные советы, реальные примеры, небольшие лайфхаки — без теории и воды. Статья подойдёт тем, кто хочет сохранить здоровье, но не готов отказываться от хлеба насовсем. Всё просто и по делу, без сложных схем и терминов.