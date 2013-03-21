Добавление раздела исследований

Добавил на сайт раздел исследований касательно сыроедения, веганства и других тем, которые так или иначе касаются естественного оздоровления.

По ссылке собрана информация, которая, возможно, поможет составить наиболее объективное представление о диетах, которым посвящен сайт, сопутствующих проблемах, возможных опасностях и, конечно же, положительных сторонах.

Все источники в данном разделе достоверны, подкреплены ссылками на оригинальные исследования и поэтому являются по своей сути фактическим материалом. Перевод достаточно вольный, но при этом никаких изменений в оригинальные тексты внесено мною не было. Максимум — выделение жирным текстом тех строк, которые по-моему мнению являются важными с точки зрения выводов.

Все исследования размещены по категориям и щелкнув на их название вы здесь же прочитаете краткое содержание оригинальной статьи. Так же стоит помнить, что мною не выбирались лишь «позитивные» исследования или напротив, —здесь просто предоставлен перевод того, что есть по теме. На страничке представлено все то, что говорит нам официальная наука.

(Раздел работает, но дорабатывается и в данный момент активно наполняется)