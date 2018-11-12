Термин целлюлит прочно вошел в лексикон во всех цивилизованных странах только в последние десятилетия, не смотря на то, что сам по себе целлюлит был всегда.

Характерен целлюлит исключительно для женщин. Развивается он, как правило, в молодом возрасте и избавиться от него достаточно трудно. Но при желании можно сделать так, чтобы целлюлит был практически незаметен или вообще незаметен для окружающих.

Антицеллюлитные программы

В лечебной косметологии существует ряд процедур, воздействующих многосторонне на весь организм в целом. Так, параллельно улучшая состояние тела, они приносят психологическое удовлетворение. Снимая усталость и раздражение, подпитывая любовь к жизни, поднимая настроение, данные процедуры включают в себя и ряд антицеллюлитных программ. Ведь, начиная решать проблему целлюлита, женщина, помимо эстетически безукоризненной кожи на бедрах, ногах и животе приобретает очень многое. Подобные антицеллюлитные программы, включающие в себя массажи, массаж ног, самомассаж в домашних условиях, полезные витаминные маски, обертывания приводят в порядок весь организм.

Специальные скрабы омолаживают эпидермис, а крема, в составе которых можно наблюдать природные экстракты лечебных трав, а также морских водорослей раскрывают поры и очищают организм от токсинов. Обертывания, как всего тела, так и отдельные косметические обертывания лица, осуществляемые на основе эффективных целебных смесей, разрушают подкожные жировые клетки, создают очертания стройного тела. Добавим, что антицеллюлитный массаж и контрастный душ направлен на борьбу с целлюлитом, или подкожно-жировой клетчаткой.

Такой массаж осуществляется в пояснично-крестцовой области, а также области ягодиц, бедер, живота. Так, мануальная терапия, антицеллюлитный массаж и ароматерапия способствует уменьшению в организме жировых отложений, восстанавливает упругость и эластичность кожи, избавляет от эффекта апельсиновой корки. Благодаря данному массажу в организме пациента улучшается кровообращение, лимфоток, обмен веществ, а также другие, жизненно важные функции организма.

В течение массажа через кожу человека выделяется пот, жир, шлаки. А под его действием с кожи удаляются отжившие клетки поверхностного слоя кожи, напоминающие собой небольшие чешуйки, открываются поры. Закаливание и Антицеллюлитные программы успокоят Вас, снимут сильное нервное, а также физическое напряжения и создадут условия для глубокого, спокойного сна, пробудят радость, любовь к жизни.

Также самомассаж способствует снятию утомления, повышает физическую и умственную работоспособность. Он может стать прекрасным дополнением к физическим тренировкам любителей спорта, а также способствовать поддержанию правильной формы тела тех людей, которые предпочитают корректирующие массажи физическим нагрузкам.

Не менее эффективным средством в борьбе с целлюлитом является мезотерапия, в ходе которой в кожу на небольшую глубину с помощью тончайших иголочек вводятся маленькие дозы препаратов. В подкожном слое человека, на которое оказывается влияние, находятся кровеносные сосуды, а также многочисленные клетки иммунной защиты и вещества, определяющие эластичность и упругость кожи.

Спустя несколько сеансов Вы увидите, как подтянется и станет более упругой Ваша кожа, исчезнут растяжки, почувствуете усиление кровообращения, обменных процессов в жировой ткани подкожножировой клетчатки. Результату будут заметны уже в течение ближайших дней. В итоге Вы получите красивые оформленные ножки, подтянутые ягодицы и мягкую, ровную кожу. Иногда антицеллюлитные программы комбинируются.

Виды процедур

Таким образом, они могут включать в себя:

— процедуры антицеллюлитного массажа ног, ягодиц;

— процедуры шоколадного или глиняного обертывания;

— процедуры растительного обертывания;

— процедуры медового массажа или жемчужной маски.В сумме Вы станете обладателем шелковистой кожи, подтянутого тела, Ваш жизненный тонус поднимется, настроение улучшится, и Вы будете находиться в гармонии с собой.

Антицеллюлитные обертывания

Не секрет, что в ходе профессионального обертывания тела используются исключительно природные вещества и эфирные масла. Ведь именно от препаратов, а также целебных компонентов, использующихся в обертывании, зависит эффективность процедуры. Для процедур обертывания, как правило, приготавливаются специальные смеси на основе лечебных трав, эфирных масел и морепродуктов. Очень часто это целебные грязи и морские водоросли. Процедуры обертывания с микронизированными водорослями снижают уровень целлюлита, дарят коже упругость, эластичность и питают весь организм различными витаминами, минеральными веществами.

Следует отметить, что морепродукты укрепляют организм, повышают иммунитет, улучшают настроение и наполняют энергией. А в сочетании морских водорослей с растительными экстрактами (к примеру, плющом, мускусом, кофеином, гурана и многим другим) подобные обертывания дают непревзойденный результат и по праву считаются одними из лучших. Так обертывание тела оказывает воздействие, после которого происходит коррекция фигуры. Видов обертывания тела существует не мало, а самые лучшие из них используются в известных клиниках мира и по сей день.

Итак, обертывания можно поделить по следующим категориям:

— грязевые обертывания;

— водорослевые обертывания;

— обертывания медом;

— обертывания глиной;

— антицеллюлитные обертывания;

— шоколадные обертывания;

— обертывания с голубой глиной;

— масляные обертывания;

-SPA-обертывания (на основе экстрактов водяной лилий и лотоса) и многие другие. Очень часто обертывания сочетаются с массажем и прекрасно взаимовыгодно дополняют друг друга.

Виды обертывания

— горячее обертывание;

— холодное обертывание.По способу нанесения массы выделяют:

— общее, когда масса наносится на все тело целиком;

— локальное, когда масса наносится на отдельные части.Холодные обертывания:

— сужают, а также укрепляют стенки капилляров, сосудов;

— активизируют детоксицирующее действие;

— способствуют похудению.- повышают тонус кожи;

— снимают отеки и многое другое.Горячие обертывания:

— расширяют сосуды;

— усиливают проницаемость кожи;

— активизируют процессы кровообращения и многое другое. Это очень важно если мерзнут ноги. Сочетание теплого обертывания на зонах целлюлита с плотным жировым слоем и холодного обертывания на участках тела с дряблой кожей — окажет существенный эффект и повысит ее тонус.

Показаниями к обертыванию являются:

— артрозы;

— целлюлит;

— лишний вес;

— дряблость кожи;

— боли в мышцах;

— реабилитация после травм;

— заболевания нервной системы;

— нарушения периферического кровообращения;

— усталость и тяжесть в ногах.К противопоказаниям для обертывания относится:

— гипертония;

— критические дни;

— кровотечения;

— повреждения кожи;

— грибковые заболевания;

— эндокринные заболевания;

— опухолевые процессы;

— гинекологические заболевания;

— сердечно сосудистые заболевания;

— заболевания кожи в острой стадии;

— заболевания лимфатических сосудов;

— тяжелое течение сахарного диабета;

— острые воспалительные, инфекционные заболевания;

— аллергические реакции на применяемые ингредиенты.

При наличии тромбофлебита, варикозном расширении вен, других заболеваниях сосудов ни в коем случае не рекомендуется осуществление горячих обертываний. Заметим, что обертывание является абсолютно безопасной процедурой. Если же у Вас есть какие-либо медицинские противопоказания, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Обертывание является наиболее известной и любимой женщинами процедурой лечения целлюлита. Антицеллюлитное обертывание в первую очередь привлекательно тем, что оно практически в течение трех-четырех дней уменьшает объемы талии и бедер. А охлаждающие гели с экстрактом лимона, используемые для обертывания, повышают упругость кожи, способствуют похудению. А гели с экстрактом конского каштана и ментолом укрепляют стенки капилляров, способствуют лимфодренажу.

Антицеллюлитное обертывание в домашних условиях Многие современные женщины столкнулись с проблемой целлюлита. На данный момент это принимает уже вид эпидемии, поскольку даже у подростков обнаруживаются признак целлюлита. Раньше считалось, что виной этому лишний вес, сейчас же доказано, что основная проблема — это малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Для избавления от этой напасти существует огромное множество способов. Одним из самых популярных является антицеллюлитное обертывание в домашних условиях. По мнению самих женщин эффект от обертывания можно увидеть уже после первого применения. Это все благодаря тому, что при обертывании возникающее тепло воздействует на структуру жировой ткани и выводит лишнюю воду из нее. Не стоит забывать о том, что при проведении обертывания необходим массаж. Поскольку он ускоряет благотворное воздействие от тепла. Рецептов для смеси наносимой на кожу существует огромное множество. У каждого из них есть плюсы и минусы. Но поскольку необходимые вещества это в основном продукты, которые можно найти на любой кухне, то можно остановиться на самых популярных и выяснить их плюсы и минусы. Наиболее частыми компонентами являются эфирные масла, кофе, обычные масла, мед, соль, водоросли, глина, горчица и перец. Использование перца и горчицы наиболее жестоки, поскольку во время процедуры вы испытываете сильное жжение, но приходится терпеть. Наиболее мягким способом являются смесь масла (подсолнечного или оливкового) с эфирным маслом. Наиболее зарекомендовавшие себя масла — это масла цитрусовых. Также полезны составы с водорослями. Часто в смеси по антицеллюлитному обертыванию добавляют средства, использующиеся в процедуре как скраб. Наиболее распространенный состав такой смеси — это кофе и голубая глина. Такие смеси дают дополнительный эффект скраба и отлично очищают и увлажняют кожу. Очень часто комбинируются средства из разных составов. Поэтому вы легко можете создать нечто свое. У каждой смеси свое время, которое нужно продержать на теле у веществ доставляющих неприятные ощущения оно ниже. Также учитывайте индивидуальную непереносимость. К примеру, кто-то хвалится, что ходит с данной смесью час, а вам и двадцать минут в тягость. В таком случае и наносите на эти 20 минут. Не рискуйте здоровьем. Выбирайте то, что подойдет именно вам. Будьте красивы и уверенны в себе. И главное не бросайте на полпути начатое. Доведите все до конца.

Медовое и шоколадное обертывание На сегодняшний день красота никаких жертв уже не требует. Косметические фирмы современных девушек снабдили всевозможными средствами борьбы с различными несовершенствами. Представительницы слабого пола за своим телом ухаживают с удовольствием, а иногда даже и со вкусом. Два сладких продукта – шоколад и мед с обеденного стола перекочевали в спа-салоны. На основе этих продуктов делают такую косметическую процедуру, как обертывание. Обертывание с шоколадом и медом проводят по определенной схеме. Продукт разогревают, обогащают его эфирными маслами, потом наносят на очищенное тело. После этого женщину минут на сорок укутывают в полиэтиленовую пленку. Полезное при этом совмещается в приятным: кожа насыщается питательными веществами, а прекрасные ароматы избавляют от психологического напряжения. Если полезно и шоколадное, и медовое обертывание, то какому именно отдать предпочтение? Для этого необходимо как можно подробнее рассмотреть одного и другого обертывания. При этом нужно учитывать, что для получения самого хорошего результата необходимо пользоваться косметическими смесями, предназначенными для обертывания или только натуральными качественными продуктами. Благодаря медовому обертыванию кожа питается, увлажняется, ее тонус восстанавливается. Организм получает большую порцию витаминов Е, С, В, А, микроэлементов, аминокислот, ферментов, антиоксидантов, минералов и прочих не менее полезных веществ. Начинают расщепляться жировые клетки, выводятся токсины. Контуры тела после медового обертывания становятся более четкими, кожа приобретает здоровый красивый оттенок. Мед обладает противовоспалительными свойствами, он укрепляет иммунитет, снимает раздражение. Однако у медового обертывания имеются некоторые серьезные противопоказания. От процедуры должны отказаться те люди, которые склонны к гинекологическим, сердечнососудистым болезням, гипертонии, тромбофлебиту и варикозу. Мед нельзя использовать в том случае, если у человека есть аллергия или повреждения на кожных покровах. Благодаря шоколадным обертываниям кожа увлажняется, становится тонизированной. Благодаря такой процедуре кожные покровы получают золотистый цвет, количество пигментных пятен уменьшается, маскируются неровности и мелкие прыщики. Основой шоколада является масло какао. В нем очень много кальция, натрия, витамин К, витамин В12, витаминов В1, В2, А, РР, железа, растительного протеина. Кофеин, который в большом количестве присутствует в какао-бобах, сосуды тонизирует. К тому же благодаря шоколаду в организме начинает вырабатываться эндорфин, то есть гормон счастья. Большое значение в шоколадных обертываниях имеет ароматерапия. Во время данной процедуры человеку гарантирована релаксация. К шоколадным обертываниям не должны прибегать аллергики, а также люди, которые на кожных покровах в данный момент имеют те или иные раздражения. Таким образом, можно сказать, что медовое обертывание доставляет удовольствие и обогащает человеческий организм полезными веществами. Отрицательной стороной такого обертывания является огромное множество противопоказаний. С медицинской точки зрения шоколадное обертывание разрешено почти всем. Но все же главный эффект такой процедуры заключается в расслаблении, снятии психологического напряжения и достижении внутренней гармонии.