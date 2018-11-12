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Термин целлюлит прочно вошел в лексикон во всех цивилизованных странах только в последние десятилетия, не смотря на то, что сам по себе целлюлит был всегда.

Антицеллюлитные обертывания

Антицеллюлитные обертывания

Характерен целлюлит исключительно для женщин. Развивается он, как правило, в молодом возрасте и избавиться от него достаточно трудно. Но при желании можно сделать так, чтобы целлюлит был практически незаметен или вообще незаметен для окружающих.

Антицеллюлитные программы

В лечебной косметологии существует ряд процедур, воздействующих многосторонне на весь организм в целом. Так, параллельно улучшая состояние тела, они приносят психологическое удовлетворение. Снимая усталость и раздражение, подпитывая любовь к жизни, поднимая настроение, данные процедуры включают в себя и ряд антицеллюлитных программ. Ведь, начиная решать проблему целлюлита, женщина, помимо эстетически безукоризненной кожи на бедрах, ногах и животе приобретает очень многое. Подобные антицеллюлитные программы, включающие в себя массажи,  массаж ног, самомассаж в домашних условиях, полезные витаминные маски, обертывания приводят в порядок весь организм.

Специальные скрабы омолаживают эпидермис, а крема, в составе которых можно наблюдать природные экстракты лечебных трав, а также морских водорослей раскрывают поры и очищают организм от токсинов. Обертывания, как всего тела, так и отдельные косметические обертывания лица, осуществляемые на основе эффективных целебных смесей, разрушают подкожные жировые клетки, создают очертания стройного тела. Добавим, что антицеллюлитный массаж и контрастный душ направлен на борьбу с целлюлитом, или подкожно-жировой клетчаткой.

Такой массаж осуществляется в пояснично-крестцовой области, а также области ягодиц, бедер, живота. Так, мануальная терапия, антицеллюлитный массаж и ароматерапия способствует уменьшению в организме жировых отложений, восстанавливает упругость и эластичность кожи, избавляет от эффекта апельсиновой корки. Благодаря данному массажу в организме пациента улучшается кровообращение, лимфоток, обмен веществ, а также другие, жизненно важные функции организма.

В течение массажа через кожу человека выделяется пот, жир, шлаки. А под его действием с кожи удаляются отжившие клетки поверхностного слоя кожи, напоминающие собой небольшие чешуйки, открываются поры. Закаливание и Антицеллюлитные программы успокоят Вас, снимут сильное нервное, а также физическое напряжения и создадут условия для глубокого, спокойного сна, пробудят радость, любовь к жизни.

Также самомассаж способствует снятию утомления, повышает физическую и умственную работоспособность. Он может стать прекрасным дополнением к физическим тренировкам любителей спорта, а также способствовать поддержанию правильной формы тела тех людей, которые предпочитают корректирующие массажи физическим нагрузкам.

Не менее эффективным средством в борьбе с целлюлитом является мезотерапия, в ходе которой в кожу на небольшую глубину с помощью тончайших иголочек вводятся маленькие дозы препаратов. В подкожном слое человека, на которое оказывается влияние, находятся кровеносные сосуды, а также многочисленные клетки иммунной защиты и вещества, определяющие эластичность и упругость кожи.

Спустя несколько сеансов Вы увидите, как подтянется и станет более упругой Ваша кожа, исчезнут растяжки, почувствуете усиление кровообращения, обменных процессов в жировой ткани подкожножировой клетчатки. Результату будут заметны уже в течение ближайших дней. В итоге Вы получите красивые оформленные ножки, подтянутые ягодицы и мягкую, ровную кожу. Иногда антицеллюлитные программы комбинируются.

Виды процедур

Таким образом, они могут включать в себя:

— процедуры антицеллюлитного массажа ног, ягодиц;

— процедуры шоколадного или глиняного обертывания;

— процедуры растительного обертывания;

— процедуры медового массажа или жемчужной маски.В сумме Вы станете обладателем шелковистой кожи, подтянутого тела, Ваш жизненный тонус поднимется, настроение улучшится, и Вы будете находиться в гармонии с собой.

Антицеллюлитные обертывания

Не секрет, что в ходе профессионального обертывания тела используются исключительно природные вещества и эфирные масла. Ведь именно от препаратов, а также целебных компонентов, использующихся в обертывании, зависит эффективность процедуры. Для процедур обертывания, как правило, приготавливаются специальные смеси на основе лечебных трав, эфирных масел и морепродуктов. Очень часто это целебные грязи и морские водоросли. Процедуры обертывания с микронизированными водорослями снижают уровень целлюлита, дарят коже упругость, эластичность и питают весь организм различными витаминами, минеральными веществами.

Следует отметить, что морепродукты укрепляют организм, повышают иммунитет, улучшают настроение и наполняют энергией. А в сочетании морских водорослей с растительными экстрактами (к примеру, плющом, мускусом, кофеином, гурана и многим другим) подобные обертывания дают непревзойденный результат и по праву считаются одними из лучших. Так обертывание тела оказывает воздействие, после которого происходит коррекция фигуры. Видов обертывания тела существует не мало, а самые лучшие из них используются в известных клиниках мира и по сей день.

Итак, обертывания можно поделить по следующим категориям:

— грязевые обертывания;

— водорослевые обертывания;

— обертывания медом;

— обертывания глиной;

— антицеллюлитные обертывания;

— шоколадные обертывания;

— обертывания с голубой глиной;

— масляные обертывания;

-SPA-обертывания (на основе экстрактов водяной лилий и лотоса) и многие другие. Очень часто обертывания сочетаются с массажем и прекрасно взаимовыгодно дополняют друг друга.

Виды обертывания

— горячее обертывание;

— холодное обертывание.По способу нанесения массы выделяют:

— общее, когда масса наносится на все тело целиком;

— локальное, когда масса наносится на отдельные части.Холодные обертывания:

— сужают, а также укрепляют стенки капилляров, сосудов;

— активизируют детоксицирующее действие;

— способствуют похудению.- повышают тонус кожи;

— снимают отеки и многое другое.Горячие обертывания:

— расширяют сосуды;

— усиливают проницаемость кожи;

— активизируют процессы кровообращения и многое другое. Это очень важно если мерзнут ноги. Сочетание теплого обертывания на зонах целлюлита с плотным жировым слоем и холодного обертывания на участках тела с дряблой кожей — окажет существенный эффект и повысит ее тонус.

Показаниями к обертыванию являются:

— артрозы;

— целлюлит;

— лишний вес;

— дряблость кожи;

— боли в мышцах;

— реабилитация после травм;

— заболевания нервной системы;

— нарушения периферического кровообращения;

— усталость и тяжесть в ногах.К противопоказаниям для обертывания относится:

— гипертония;

— критические дни;

— кровотечения;

— повреждения кожи;

— грибковые заболевания;

— эндокринные заболевания;

— опухолевые процессы;

— гинекологические заболевания;

— сердечно сосудистые заболевания;

— заболевания кожи в острой стадии;

— заболевания лимфатических сосудов;

— тяжелое течение сахарного диабета;

— острые воспалительные, инфекционные заболевания;

— аллергические реакции на применяемые ингредиенты.

При наличии тромбофлебита, варикозном расширении вен, других заболеваниях сосудов ни в коем случае не рекомендуется осуществление горячих обертываний. Заметим, что обертывание является абсолютно безопасной процедурой. Если же у Вас есть какие-либо медицинские противопоказания, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Обертывание является наиболее известной и любимой женщинами процедурой лечения целлюлита. Антицеллюлитное обертывание в первую очередь привлекательно тем, что оно практически в течение трех-четырех дней уменьшает объемы талии и бедер. А охлаждающие гели с экстрактом лимона, используемые для обертывания, повышают упругость кожи, способствуют похудению. А гели с экстрактом конского каштана и ментолом укрепляют стенки капилляров, способствуют лимфодренажу.

 

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